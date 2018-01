Correndo contra o tempo

* Por Cedê Silva, especial para o Estadão.edu



SÃO PAULO – Alguns candidatos arriscam alguns movimentos minutos antes do fechamento do portão da prova da Fuvest. Um senhor de camisa rosa deixou a Estácio Uniradial às 12h49, atravessou a rua para comprar uma garrafa d’agua no bar em frente ao local de prova e retornou um minuto depois. Ainda assim, ficou na calçada mexendo no celular.

Outro estudante, de camisa azul, fumou um cigarro até as 12h50, jogou a bituca na rua e entrou no local de prova.