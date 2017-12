Correndo atrás da nota de corte

“Estudei sete matérias no sábado passado e no domingo fiz a prova da Fuvest de 2008. Sinceramente, foi estranho resolver a prova em casa. Achei muito desgastante. Acertei 52 questões, faltam 15 para eu alcançar minha nota de corte, mas estou bem confiante.

Esta semana no cursinho tivemos a ajuda de alguns plantonistas durante as manhãs. São todos alunos da USP que vão de vez em quando tirar nossas dúvidas.

Estudei muito no final de semana e até quarta-feira para tirar o atraso, às vezes é necessário. Em compensação, tirei o dia de ontem pra passear no Pico do Jaraguá com alguns amigos do cursinho. Não é sempre que dá pra fazer isso né. Mas ainda cheguei em casa e estudei um pouco de gramática.”