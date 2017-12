Correções da Unesp

Os portões dos locais de prova da segunda fase do Vestibular Unesp 2010 fecham em 30 minutos. O processo seletivo está sendo realizado em 30 cidades.

O caderno de questões da prova deste domingo será divulgado a partir das 16h30 pela Vunesp. Logo mais, acompanhe no blog do Pontoedu os comentários e as correções da prova com os professores dos cursinhos paulistanos Anglo e Etapa.

Neste primeiro dia, os candidatos resolvem 24 questões dissertativas, sendo 12 ciências da natureza e matemática e 12 de ciências humanas. Amanhã a prova terá uma redação e 12 questões, também dissertativas, de linguagens e códigos.