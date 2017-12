Coral da USP celebra reconstrução de Paraitinga na Páscoa

São Luís do Paraitinga receberá no próximo dia 3, sábado, o Coral da USP e a Orquestra Sinfônica da universidade para concertos na praça da matriz, a partir das 16h.

A ideia do evento é marcar as ações de reconstrução e os acordos de cooperação estabelecidos com a USP. A cidade histórica paulista, como se sabe, foi vítima de enchentes em janeiro que destruíram parte do patrimônio.