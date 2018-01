Cor da prova pode causar anulação da redação do Enem

Um dos erros que podem ter causado a anulação da redação do Enem é o mau preenchimento da cor do caderno de prova. Além disso, só o espaço delimitado para o texto deveria ser usado – não seriam toleradas escrituras nas margens.

Está no edital do Enem: “Folha de Redação com texto fora do espaço delimitado, impropérios, desenhos, outras formas propositais de anulação e/ou rasuras, será considerada ‘Anulada’.” O Inep alega que a medida é necessária para impedir que o aluno seja identificado por sinais gráficos – e favorecido mais tarde, de alguma forma, na correção.

A prova também trazia as seguintes instruções:

– Seu texto tem de ser escrito à tinta, na folha própria

– Desenvolva seu texto em prosa: não redija narração, nem poema

– O texto com até 7 (sete) linhas escritas será considerado texto em branco

– O texto deve ter, no máximo, 30 linhas

– O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado

Os candidatos que tiveram sua redação anulada podem pedir recorreção ao Inep por meio do site www.inep.gov.br e do telefone 0800 61 61 61.