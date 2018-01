Coordenadores da Fuvest em Santos toleram estudantes atrasados

* Por Zuleide de Barros, especial para o Estadão.edu

SANTOS – Os portões da Unip de Santos deveriam ser fechados às 13h, como previa o edital da Fuvest. Mas os responsáveis pela aplicação do exame foram condescendentes com os atrasados. O coordenador desceu as escadas às 13h, olhou o relógio e esperou um pouco mais, antes de determinar o encerramento da porta de vidro.

Um grupo de professores de cursinhos e familiares de vestibulandos que estavam na escadaria da Unip começaram a gritar para alertar quem chegava em cima da hora.

Uma jovem chegou a tropeçar na escadaria, deixando cair os óculos e a bolsa. Mas foi imediatamente socorrida por professores do cursinho Objetivo.

Segundo a Fuvest, a Baixada Santista concentra 3.026 candidatos. Somente no fim da tarde deve ser informado o índice de abstenção.