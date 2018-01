Coordenador do Anglo avalia provas deste domingo

Luiz Ricardo Arruda, coordenador geral do Cursinho Anglo, afirma que os professores qualificaram as provas deste ano, de maneira geral, como medianas. Dentro de Linguagens e Códigos, a principal reclamação continua sendo o tempo. De acordo com os professores da instituição, o tempo médio para responder cada questão fica em torno de três minutos, o que eles consideram como insuficiente. Também foi lamentada a abrangência no campo da literatura, já que se restringiu apenas a autores mais atuais, deixando de lado correntes como o romantismo, o colonialismo, entre outras.

Arruda comentou que a prova de inglês foi positiva ao expor diferentes gêneros textuais como cartoons, músicas e textos científicos, o que não aconteceu com a de espanhol.

Quanto a avaliação de matemática, por enquanto, o Anglo não registrou nenhuma crítica.