Coordenador do Anglo analisa provas de FGV e PUC-SP

O coordenador de unidade do Anglo Vestibulares, professor Ronaldo Moura de Sá, também considerou o vestibular da GV-Economia bastante abrangente com relação ao programa de cada disciplina. Ele se referiu à prova como “severa”. “Não é qualquer provinha, trata de coisas bastante delicadas e profundas”, explicou.

“O que se espera é, claro, que ela não seja muito fácil, para que você consiga selecionar os bons alunos”, disse. “Mas quando é tão específica assim, não dá para separar: o aluno fraco erra, mas o bom também erra.”

Moura também concorda com seu colega do curso Etapa, Edmilson Motta, quando se diz surpreso com as provas de Física e Biologia, mais difíceis do que se poderia esperar em um vestibular para Economia.

PUC

Para Moura, “não há quem não ache uma prova boa, o vestibular da PUC-SP”. Mesmo que alguns professores considerem-na muito fácil, o coordenador do Anglo acredita que 45 testes não é pouco. “Mas, em geral, o aluno bem preparado vai muito bem na PUC-SP.”

Moura admite que as questões discursivas, com perguntas bastante extensas, devem ter cansado os candidatos. “Faltou tempo, mas é para isso que serve o vestibular.” Mesmo assim, ele acredita que a densidade das questões foram compensadas pela estética bonita e moderna do material, agradável à leitura.

Os professores do Anglo acharam contradições na questão 34 de múltipla escolha sobre História, que falava sobre a Segunda Guerra Mundial. O enunciado perguntava por que a guerra foi considerada “mundial”, se ocorreu isoladamente na Europa e no Pacífico. Moura acredita que o gabarito da PUC-SP trará como resposta certa a letra C. “Mas, se lançarem a C, nós do Anglo vamos defender a A, que fala dos eventos paralelos na costa brasileira e americana”, afirma. “A letra C dizia que os efeitos políticos e econômicos da guerra atingiram várias partes do planeta, mas nós consideramos que isso não é exclusivo da Segunda Guerra Mundial, mesmo as geurras napoleônicas já eram assim.”

CORREÇÃO ONLINE

No site do Anglo Vestibulares, é possível conferir a resolução comentada das provas da FGV e da PUC-SP. Há, inclusive, vídeos comentando questões específicas.

Acesse: (http://angloresolve.cursoanglo.com.br/oAngloResolve.asp)