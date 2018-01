Convocados em 5ª chamada da Unicamp devem fazer matrícula nesta sexta

Os convocados na 5.ªchamada do Vestibular Unicamp 2011 devem fazer a matrícula nesta sexta-feira, dia 11 de março, das 9h às 12h.

Todos os chamados para os cursos da Unicamp, inclusive os ingressantes em cursos da Faculdade de Odontologia (FOP), Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA) e da Faculdade de Tecnologia (FT), deverão efetuar a matrícula no câmpus de Campinas. Já os convocados para os cursos da Famerp deverão fazer a matrícula somente no Setor de Vida Escolar, na sede da Famerp, em São José do Rio Preto.

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) vai divulgar amanhã lista de convocados em 6.ª chamada. A lista será divulgada até as 24 horas e ficará disponível para consulta no saguão do Ciclo Básico II da Unicamp e na página www.comvest.unicamp.br.

Veja quais são os documentos necessários para a matrícula:

Cópia autenticada em cartório ou cópia acompanhada dos originais de cada um dos seguintes documentos:

– Diploma ou Certificado de Conclusão do ensino médio, ou equivalente, e Histórico Escolar completo do ensino médio;

– Certidão de Nascimento ou Casamento;

– Cédula de Identidade Nacional para brasileiros, Registro Nacional de Estrangeiro para estrangeiros residentes no Brasil e Passaporte para estrangeiros não-residentes no Brasil;

– Cadastro de Pessoa Física – CPF, para os brasileiros ou estrangeiros com Registro Nacional de Estrangeiro. Não será aceito CPF de responsável;

– Título de Eleitor para os brasileiros maiores de 18 anos;

– Certificado de Reservista ou Atestado de Alistamento Militar ou Atestado de Matrícula em CPOR ou NPOR, para os brasileiros maiores de 18 anos, do sexo masculino;

– Uma foto 3×4 recente para a Unicamp e duas fotos 3×4 recentes para a Famerp.