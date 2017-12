Constanza Pascolato participa de aula magna na Belas Artes

A consultora de moda e empresária Costanza Pascolato realizará uma aula magna no Centro Universitário Belas Artes de São Paulo na próxima terça-feira, 17, às 9h. O evento, gratuito, simboliza a abertura do segundo semestre do curso de Design de Moda, cujas aulas foram iniciadas oficialmente no dia 4.

Nascida na Itália, Costanza chegou ao Brasil aos 5 anos, acompanhada pelos pais, Michele e Gabriella, que, em 1948, fundaram a Tecelagem Santa Constância. Com a morte do pai, Costanza assumiu a tecelagem e a transformou numa das maiores empresas brasileiras do ramo têxtil, e até hoje fornece tecidos para os maiores estilistas do país.

Foi consultora de moda e assinou colunas para algumas das principais publicações especializadas. Sempre presente na mídia, Costanza é reconhecida como uma autoridade em moda no Brasil, e escreveu três livros: Essencial: o que você precisa para saber viver com mais estilo, Como ser uma modelo de sucesso e Confidencial.

Aula magna com Costanza Pascolato

Local: Espaço Multiuso – Núcleo de Design – Unidade 3

Endereço: Rua José Antônio Coelho, 879 – Vila Mariana

Data: 17/8

Horário: 9 horas

Mais informações: (11) 5576-7300 e www.belasartes.br

Evento gratuito