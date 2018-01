Por Felipe Mortara

O Conselho Universitário (C.O.) da USP realiza nesta terça-feira, 1º de março, a primeira reunião de 2011. No momento, estão sendo redefinidas as comissões de Legislação e Recursos, de Orçamento e Patrimônio e de Assuntos Acadêmicos. Por enquanto, não houve mudanças significativas nos cargos.

O encontro ocorre na sede do C.O., que fica na Reitoria da Cidade Universitária da USP.