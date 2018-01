Conselho de CAs da USP se reúne no sábado para discutir eleições

* Por Cedê Silva, especial para o Estadão.edu

O Conselho de Centros Acadêmicos da USP, que pelo estatuto do DCE é o único órgão que pode convocar as eleições, vai se reunir neste sábado, 26, às 13h, para deliberar sobre o adiamento das eleições para o DCE. A medida foi tomada em assembleia na Faculdade de Arquitetura, realizada no dia 17, e a nova reunião foi marcada esta semana. Será na Faculdade de Saúde Pública (Av. Dr. Arnaldo, 715).

Pelo calendário original, as eleições para o DCE da USP deveriam começar hoje e ir até quinta-feira, 24. Das cinco chapas que concorrem, apenas a Reação se manifestou contra o adiamento.