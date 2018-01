Conheças as 5 competências avaliadas na redação do Enem

Se você fez Enem neste fim de semana confira as cinco competências que serão avaliadas na hora da correção. Cada competência vale 200 pontos. Dessa forma, uma redação considerada perfeita terá nota 1.000. Mas há casos previstos para que o texto receba nota zero.

Conheças as competências e detalhes sobre a correção:

Competência 1: Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da Língua Portuguesa.

Competência 2: Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa.

Competência 3: Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista.

Competência 4: Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação.

Competência 5: Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos.

Quais as razões para se atribuir nota 0 (zero) a uma redação?

A redação receberá nota 0 (zero) se apresentar uma das características a seguir:

* fuga total ao tema;

* não obediência à estrutura dissertativo-argumentativa;

* texto com até 7 (sete) linhas;

* impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação ou parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto;

* desrespeito aos direitos humanos; e

* folha de redação em branco, mesmo que haja texto escrito na folha de rascunho.

Fonte: Guia da redação Enem/ Inep-MEC