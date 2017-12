Congresso em SP discute escolas bilíngues

O modelo de escolas bilíngues será o tema de um debate que vai ocorre em São Paulo no próximo mês. Com participação de educadores internacionais, a proposta do encontro é discutir qualidade de ensino, formas de avaliação da qualidade das escolas e formação do professor bilíngue.

Não há um dado oficial sobre número de escolas com esse perfil, mas um levantamento da Organização das Escolas Bilíngues de São Paulo estima que existam hoje mais de 100 escolas do tipo no Brasil – 50% delas em São Paulo. Essas unidades atendem em torno de 100 mil alunos.

O Congresso Internacional de Escolas Bilíngues acontece entre os dias 12 e 14 de setembro, na Escola Cidade Jardim/PlayPen, Cidade Jardim. A participação custa R$ 490,00.

Clique aqui para mais informações e inscrições.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Congresso é organizado pelo Bilingual Institute of Advancement (BIA), Centro de Estudos e Formação de Professores Bilíngues da Escola Cidade Jardim PlayPen.