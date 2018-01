Congresso da UNE terá a presença de Lula

A União Nacional dos Estudantes (UNE) promove nesta quinta-feira, às 9 horas, o 1º Encontro de Estudantes do ProUni, que contará com a presença do presidente Lula. O encontro integra a programação do 51º congresso da entidade, que teve início hoje com uma sessão solene na Câmara dos Deputados. Será a primeira vez que um chefe de estado brasileiro participa de um congresso da UNE, criada há 72 anos.

Lula receberá dos estudantes uma carta com reivindicações discutidas em oito encontros estaduais. Entre as propostas está o pedido de apoio ao projeto de lei nº 5.175/09, já em tramitação no congresso, em que a UNE propõe uma reforma universitária para o País. “A participação do presidente demonstra o momento democrático em que o país vive e marca a ocasião de apresentar reivindicações em defesa de políticas públicas educacionais e de melhorias para a juventude”, afirma a presidente da UNE, Lúcia Stumpf.

A carta também pede a criação de uma bolsa de auxílio aos estudantes de baixa renda, tanto de universidades públicas quanto privadas. “Os recursos destinados hoje à assistência estudantil são insuficientes. Precisamos garantir a permanência desses estudantes na universidade”, opina Lúcia. Outra reivindicação é que os estudantes do ProUni passem a comprovar renda apenas na primeira matrícula, e não a cada semestre, como ocorre hoje.

Após o encontro, às 14h, estudantes e trabalhadores se concentrarão no Teatro Nacional, em frente à Catedral de Brasília (DF) para realizar uma passeata em defesa da Petrobras e do petróleo.

Na sexta-feira, a programação inclui grupos de dicussão e 25 debates sobre temas como a regulamentação do ensino privado, meia-entrada, democratização dos meios de comunicação e 30 anos de anistia no Brasil. As atividades de quinta e sexta serão encerradas com shows.

O 51º Congresso da UNE termina no domingo, com a eleição da nova diretoria. Confira a programação completa no site da UNE.