Confira uma prévia do que caiu na prova desta terça-feira

Após os primeiros estudantes deixarem o prédio da Faculdade de Educação um dos locais onde está havendo a aplicação das provas da Fuvest, nesta terça-feira, eles comentaram as questões cobradas no vestibular.

A prova de geografia cobrou temas como polos industriais, transporte em hidrovias e rodovias, turismo e a distribuição do trabalho no mundo. Em matemática, apareceram geometria, logaritmo, conjuntos, probabilidade, permutação e números complexos. Física exigiu conhecimentos em estática, eletrostática, mecânica, ondas, reflexão e refração.

História, além de ter pedido história do Brasil, questionou as características do Renascimento. Ecologia foi cobrada em biologia, em uma questão sobre cadeia alimentar. Além disso, caiu citologia, fisiologia animal e genética. Nas questões de química apareceram química orgânica, reações e eletroquímica.

(Carlos Lordelo, de São Paulo)