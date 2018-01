Confira palestra Os desafios da Educação no CIEE

O secretário da Educação do Estado de São Paulo, Herman Voowald, vai fazer palestra sobre Os desafios da educação de nível médio e a formação para o trabalho, no Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), no dia 20 de maio, às 8h30.

A palestra faz parte do ciclo Encontro com Educadores, que reúne mensalmente professores e gestores da rede de ensino, além de outros interessados, para debater questões relacionadas com a educação.

SERVIÇO:

Sexta-feira, dia 20, às 8h30

auditórios Ernesto Igel e Mario Amato (Rua Tabapuã, 540 – Itaim Bibi, São Paulo/SP), com café da manhã

Inscrições: pelo site www.ciee.org.br/portal/eventos. Grátis.