Confira os principais temas das questões da segunda prova

* Por Cedê Silva, especial para o Estadão.edu

SÃO PAULO – No segundo dia de provas do Enem 2011, as questões de Liguagens e Códigos trouxeram, além, da tirinha dos Malvados, de André Dahmer, uma tirinha do Garfield e outra d’As cobras, de Luis Fernando Veríssimo. Também foram incluídas canções de Bob Marley, duas de Noel Rosa, uma de Geraldo Vandré e um poema de João Cabral de Melo Neto.

Outras questões foram baseadas em trechos de O Cortiço, de Aluísio Azevedo, em um texto sobre a amizade nas redes sociais, e outra ainda sobre dietas e exercícios físicos. Uma das questões teve como tema o Twitter, e duas, a variação linguística. A obra Guernica, de Pablo Picasso, e as colunas do Palácio da Alvorada, projetadas por Oscar Niemeyer, ilustraram outras duas questões.

Na parte de matemática, as questões envolviam o crescente consumo do café no Brasil; a porcentagem da participação de estudantes por região do Brasil na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep); a velocidade da conexão de internet nos domicílios brasileiros; a campanha de vacinação contra a gripe suína no País; e a última questão (no caderno cinza) mencionava a participação percentual do agronegócio no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro.