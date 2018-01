Confira os aprovados no curso de Pedagogia semipresencial da Univesp

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) já tem a lista de candidatos aprovados no processo seletivo para o curso semipresencial de Pedagogia.

Confira:

Aprovados no curso semipresencial da Univesp

Os 1.333 convocados deverão se matricular no dia 5 de fevereiro, das 9 às 18 horas, na seção de graduação da unidade onde funcionará o polo.

Os 5.142 relacionados na lista de espera deverão confirmar, no dia 10 de fevereiro, o interesse por eventual vaga remanescente. A manifestação do interesse será feita no site da Vunesp (www.vunesp.com.br)

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O curso de pedagogia da Univesp tem convênio com a Universidade Estadual Paulista (Unesp) e se destina à formação de professores em exercício no Estado de São Paulo para a educação infantil, para as séries iniciais do ensino fundamental e para a gestão de unidades escolares.

A implantação da Univesp e a formação de professores a distância foi um dos pontos de divergência que apareceram na greve na USP de 2009.

O vestibular foi realizado em 6 de dezembro de 2009, e as aulas começam em 1º de março.

Os polos do curso estarão situados nos Campi da Unesp em Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Dracena, Franca, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Itapeva, Jaboticabal, Ourinhos, Presidente Prudente, Registro, Rio Claro, Rosana, São José do Rio Preto, São Paulo, São Vicente, Sorocaba e Tupã.