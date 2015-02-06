Confira a lista dos aprovados do vestibular 2015 da Unesp

Redação Estadão.edu
06 Fevereiro 2015 | 09h00
UNESP – Vestibular 2015
Convocação para Matrícula – 1ª Chamada
001 Agronomia – integral – Botucatu
ALBERTO YSAMI MAKIYAMA
ALINE GONCALVES BARBOSA
AMANDA MOELEMBERG CEZAR
ANDRE LAGUNA DEFENTE
ANITA SANTOS DUARTE
ARIEL GUILHEN TOCCHIO
ARTHUR ERNESTO TISSELLI PEREIRA
BIANCA PEDROZO
BRUNO OLIVEIRA RAMPELOTTI
CAIAN ALVES RESENDE
CAIO GONZALEZ TULLIO
CAIO NASCIMENTO FERNANDES
CAIO SALMAZO PASCOTTO
CAROLINE PARDINE
CIBELE LORENTE KRAETZER
DANIEL DE ARAUJO DORETTO
DANIEL DE SOUZA ZAN FILHO
DANIELA DE OLIVEIRA NAVARRO
DENIS MAURO GIANTI
EDUARDO SCICIA DE OLIVEIRA
FABIO NOGUEIRA DA SILVA
FERNANDA CARDAMONE GRIECO
FRANCISCO MESQUITA
GABRIEL MARQUES RUESODRIG
GABRIEL RONCON MOSSINI
GABRIELA ADEGAS TAKIGUTI
GABRIELA DE ARAUJO BUENO DE MIRANDA
GIOVANA LIKA OGAWA TAMURA
GIULIA GROPPO RELVAS
GUILHERME GONCALEZ GOMES
GUSTAVO HENRIQUE FRAZILE JOSE
HUGO THIAGO DE SOUZA
IAGO ROGERIO LOURES DE ALMEIDA
ISABELA CORNACHIN
ISABELA CRISTINA DE CARVALHO
ISABELA VIEIRA GONCALVES
ISABELLE BEATRIZ PINTO NUNES
JOAO LUIZ FUGANTI GIMENES
JOSE LUIS ALVES JUNIOR
JULIANA DE OLIVEIRA KOVACS
JULIO NIELSEN BRAGA
KELLY DANIELI LABANCA
LAIS NOVELLO VASCONCELLOS
LARA DE PAIVA ROCATO
LAURA ZANELATTI PIACENTI
LEONARDO ESTEVES AGUIARI
LILIAN SANTOS PEREIRA
LINAN TSAI SUN
LUCA DE PAIVA PINHEIRO
LUCA PINTO MARSON
LUCAS CASIMIRO REIS
LUCAS GUIMARAES TONDATI
LUIS MIGUEL ZITTLAU PEREIRA BRISON
LUIZ HENRIQUE MENCK RUSCONI
MARIANA A DE CAMPOS OLIVEIRA
MARIANA MAILKUT DOS SANTOS
MARIANA NUNES FERREIRA CABRAL
MARINA BARRIONUEVO MATHIAS
MATHEUS REBOUCAS PUPO
MIGUEL KENZO MAKITA
MIGUEL LEOPARDI BOSCO DE AZEVEDO
MONIK MONTEIRO DE OLIVEIRA
NATASHA HELENA NUNES
NATASSIA NOVAES PEREIRA
PATRICK JULIO DE JESUS
PAULO JOSE FLAUSINO NETO
PEDRO ASSIS VASCO DE TOLEDO
PEDRO AUGUSTO GOTARDI
PEDRO HENRIQUE HORTOLANI CUNHA
PRISCILLA RUGANI LINO
RAFAEL AUGUSTO FRANZIM AMBROSIO
RAFAEL OLIVEIRA KOPKE SALINAS
RAFAEL PONTES ALBERTIM
RENAN MOREIRA COVRE
RENAN OLIVEIRA BATISTA
ROBISON ROMA
TALITA ZAGO
VICTORIA CASTELAN RODRIGUES
WENDER MATEUS DE OLIVEIRA LIMA
YURI SOARES DE MELLO
002 Agronomia – integral – Ilha Solteira
ANA LYSSA GALANTE DE CASTILHO
ARYANE JESUS FERREIRA
BRUNA MIGUEL CARDOSO
CAMILA MIRANDA BUSCHIERI
CESAR ERNESTO GONCALVES ZARZUR
CHEUNG KA CHUN
EDER NUNES DE LIMA MILHOSSI
EDUARDO AUGUSTO PONTES PECHOTO
FABIO GOMES ASSIS JUNIOR
FELIPE MATHEUS ROCHA DE SOUZA
FERNANDO ARIAS DAMAS DE BARROS
GABRIEL ONDEI CUGINOTTI
GABRIEL PAIOLA
GABRIELA GOMES MARQUES
GABRIELA VALERIO LEARDINE
GUSTAVO DE NOBILE EDGAR
HENRIQUE BENETASSE FERNANDES
IZABELI BERTINI LARA GONCALVES
JOAO MARCOS GIAMATTEI SECCHES
JOAO PEDRO MANZATI GALVANI
JOAO VITOR DA SILVA MARTINS
JULIO CEZAR NORONHA DO NASCIMENTO NETO KRALL
LARISSA SARTORI DAMETO
MARCEL DE FARIA MENEGASSO
MARIANE MIRANDA SANT ANA
MAURICIO BARCO NETO
MURILO DE ASSIS TRINDADE
PATRICIA DE ALMEIDA
RAFAEL HENRIQUE LOPES DE CARVALHO
SAMARA TELES FERRARESI
TAMIRES OLIVEIRA DE LIMA
THAISLA LOBO SANTANA
VICTOR CARMINATTI SERVEZAN
VINICIUS FERNANDO DA SILVA MACHADO
VINICIUS MOLINA ROSABONI
VINICIUS RAFAEL MORAES
VITOR FERNANDES PERRONI
VITOR LUIS DE SOUZA PEGOLO
VITOR MARTINS SILVA
VITOR SANDRIN CHINELATO
003 Agronomia – integral – Jaboticabal
ALINE BRUFATO
AMANDA MANDUCA ROSA DA SILVA
ANA CAROLINA VILELA DE LIMA
ANA CLAUDIA DA SILVA ZINA
ANA JULIA CORREA
ANA SARA VIEIRA BARBOSA
ANDRE SADER GARCIA
ANTONIO MARQUES PEREIRA NETO
ARTHUR TOMAZELLA
ARTUR RODRIGUES DE OLIVEIRA
AUGUSTO JOSE TAVEIRA RODRIGUES ALVES
BARBARA FARIA TEO
BEATRIZ BERNARDES BARCELOS
BRUNO OLIVEIRA LIBERATO
CAIO RIBEIRO SALATA
CAIO SILVA SANTOS
CAMILA ARAUJO PINHO
CARLOS CAMARGO MAITO
CAROLINA EGGERS BORGES
CLARA AUGUSTA MARQUES NATALIN
DANIELLA GREGOLINI RUEGGER
DANIELLE DE JESUS LOBATO UCHOAS
DEBORA SOUSA AMARAL
DIULI CAROLINE PILON
EBSON SILVA
FEDERICO DALL OLIO
FELLIPE FERREIRA GARCIA SANCHEZ
FERNANDA ZEMELLA WANIARKA
FERNANDO ANTONIO MOREIRA PETRI
FRANCISCO OTAVIO BISCALCHIN FILHO
GABRIEL ALVES GARCIA
GABRIEL AUGUSTO CANTELLI
GABRIEL AUGUSTO DA SILVA CIRILO
GABRIEL CARRIJO DE MORAIS
GABRIEL PIVETTA BARALDI
GABRIEL SARTORI BAYO
GABRIEL VALIM DE SOUZA FACCIO
GABRIELA DUARTE MONACO
GABRIELA MENDES ALVES
GUILHERME CARVALHO FLOIS
GUILHERME D ANGELO TRINDADE
GUILHERME RODRIGUES VIEIRA
GUSTAVO SWART
GUSTAVO WALACE PACHECO LEITE
JEANINE OLIVEIRA CAMARGO
JENNIFER FERNANDA CAMARGO BRAZ
JOAO MELO DEIENNO
JOAO PAULO BEVILAQUA GROSSI
JOAO VICTOR CURI DE MOURA
JOAO VITOR DE CASTRO SOUZA
JOAO VITOR PIRES JUNQUEIRA REIS
JOSE GUILHERME TEIXEIRA ARAUJO
JOSE LUIZ CARDOSO DA SILVA JUNIOR
JOSE VITOR DA ROCHA BOTELHO
JOSE VITOR ZANGHETTIN CONTI
JULIANA MARIA DELGADO
LI YANMEI
LORENA DE SIQUEIRA SANTOS
LUCAS MARTINS DE AZEVEDO SOUZA
LUCAS TEODORO COSTA LIZARELLI
LUIS RODRIGO RIBON PINOTTI
LUIZ ANTONIO FERNANDES
MARCELO ODORIZZI DE CAMPOS
MARCOS MARQUES PEREIRA
MARCUS VINICIUS PIRES ALVES
MARIA EDUARDA NAJM SANDRINI
MARIANA AP BALBINO PORTO
MARIANA TREVISAN FLORENCIO
MARIELLE MELISSA SANTANA
MARILIA MENDES DOS SANTOS GUARALDO
MARINUS VAN LEEUWEN
MATHEUS MONTOR TORRES
MATHEUS OLIVIERI NAGALLI
MAYNUMI CURRALO SCARANO
NATALI VIDAL DO CARMO
NELSON HENRIQUE DE LIMA ROQUE
NICOLE DE PAULA SOUZA
OLAVO DE SANTIS BIANCHI
ORLANDO VINICIUS VOLGARINI CASTELINI
OTAVIO GHIOTTI DA SILVA PRADO
OTAVIO LUIS ALMEIDA
PEDRO GABRIEL LOUREIRO DA SILVA
PEDRO HENRIQUE PAIN VILARES
PEDRO MARTINS DE OLIVEIRA
PRISCILA CARLA DA SILVA
RAFAEL GRANZOTO POIATE
RAFAELA GUIO FERREIRA
RAMILLO MENDONCA SALLES
RENAN MOISES PANEGHINI ZANATA
RICARDO CAIXETA BORGES
RICARDO CANAL FILHO
RUAN APARECIDO BIAGI BETIOL
TACIO PILOTTO FILHO
VINICIUS CAZELOTO SPARAPANI
VINICIUS CONSTANTE DA SILVA
VINICIUS DUARTE SEGISMUNDO
VITOR ALMEIDA FERRAZ
VITOR HENRIQUE SGARBI SPERANDIO
VITOR MICHELIN MILHOSSI
VITORIA FONSECA DE CARVALHO
004 Ciências Biológicas (Bac Ger.Cost. ou Biol.Marinha) – integral – São Vicente
ANA CAROLINA ELIAS CANDIDO
BIANCA BETINA BETETE
BIANCA SCAPINELLI DA SILVA
BRUNNA DE ALMEIDA FILO MAIA
CAROLINA DAS NEVES SANTOS
CAROLINA ESCOBAR BLASIOLI
CAROLINA GOMES DE ANDRADE
CAROLINE MIHO ENDO
CAROLINE OLIVEIRA NASCIMENTO
CAROLYNE GARCIA SCHIAVO
DANIEL RUIZ
DANIELA DAS GRACAS DE SOUZA E SOUSA
GABRIELA CAROLINE MENDES
GUILHERME REY DE F. SICHIERI
ISABEL CRISTINA ALVES FERMIANO
JACQUELINE DA SILVA XAVIER
JOSE AUGUSTO DE SOUZA
JOSIANE DE FREITAS LIMA
JULIA PERES SILVA
JULIA TORRICO ARTEAGA CASTELLON
KARINE AMARO OLIVEIRA
KIMBERLY FERREIRA RICARDO
LARISSA MUNIZ DE SOUZA
LEILA SANTANA MORALES
LOUISE OLIVEIRA FIAMETTI
LUANA MENDES MACHADO
LUCAS DOMINGUES ORSINI
LUCAS PEREIRA SANTOS
LUIZA COSTA MELLO
LUIZA GRASSI VILLELA
MARCELO SCHEREIBER MUNHOZ
MARIANA ARRUDA NASCIMENTO
MARIANA CAROLINA GAVA
MURILLO AVELLANEDA
RENE HAMADA MAGALHAES
SOLANGE CRISTINA ANTAO
STEPHANIE GARGAGIM CHIARATO
THAIS RABELLO DOS SANTOS
VERONICA SOSA MENDOZA
VITOR ESTANISLAU DE ALMEIDA SOUZA LOPES
005 Ciências Biológicas (Bac/Lic) – integral – Assis
ANA BEATRIZ YONEZAWA
BEATRIZ NEVES DE OLIVEIRA
BEATRIZ TREVISAN ROMERA
BIANCA DONANGELO
BRUNO CARDANA PIERUCCI
CAMILA AP BIAGE DA SILVA
CHARLES HENRIQUE CARVALHO DA SILVA
DANIEL MAIA SOUTO NHOATO
DORIS SPINOSA CHELES
EMILY THALIA GONCALVES
EVE AYA SCHWARZ
GABRIELA DA SILVA TARGINO ALMEIDA
GABRIELA SAVIAN NERI
GUILHERME TEIXEIRA BUMERAD
HENRIQUE NUNES OLIVEIRA
JEAN GUSTAVO DE SOUZA COSTA
JOAO PEDRO DA SILVA FARIA
JOAO VICTOR LONGHI MONZOLI
KARINA RODRIGUES SANTOS DA SILVA
LAISE CARVALHO SILVA CAMPOS
LEONARDO SGAMBATTI GRATAO
LETICIA MAYARA ROCHA RIBEIRO
LUANA ARIEL CARDOSO DE CARVALHO
MARCELA CALEGARI VILASBOAS
MATEUS MANABU ABE
MATHEUS FELIPE LIMA DA SILVA
MAYARA APARECIDA MATOS DA SILVA
NATALIA MATOS COELHO
NATHALIA CAPELLIN
PAMELA RIPOLI DE OLIVEIRA
PAULO NAOTO TANIGUTI
PRISCILA SANTANA OLIVEIRA
RAMON MONTEIRO BAILON
RAQUEL SILVEIRA ZORZELLA
RENAN ALMEIDA SANTOS DE MORAES
SABRINA TEIXEIRA
TAMIRES DA COSTA GONCALVES
VANESSA CHAGAS DE ALMEIDA
VICTOR PASCHOAL MARQUEZIN NICOLLI SOARES
VICTOR TADEU GONCALVES PLATA
006 Ciências Biológicas (Bac/Lic) – integral – Bauru
ALESSANDRA VENTURA SANTOS
ANA BEATRIZ DOS SANTOS
ANANDAH TEIXEIRA GRAVINA
AUGUSTO LIMA CONTE
BARBARA MALVAR LIMA
BEATRIZ ELANA CRUZ PRADO
BEATRIZ GOMES DE CAMPOS
BEATRIZ MARCHETTO DE ITAPEMA GRAU
BIANCA SCIESCIA
BRUNA MENDONCA SANTOS
BRUNO KAWAKAMI BASSO
CAMILA NOVAIS DOS SANTOS
CHRISHINAU THAYS DE SALES SILVA
DANIEL TIRAPELI FELICIO
ELISANGELA CRISTINA LUIZ SOARES
EMILY MILANI HAYES
FERNANDA KAORI UCHIDA
GABRIELA DINIZ
GABRIELLE PIRES DE MORAIS MONARI
GEOVANE AUGUSTO GAIA VIEIRA
HENRIQUE REGONASCHI SERIGATTO
JESSICA SOARES GOMES ACOSTA
JULIA CHITI PINHEIRO
KAROLYNE DOS SANTOS JORGE SOUSA
KEVIN ELIAS LOURENCO CARNEIRO
LAIS YAMADA DORETTO
LEONARDO MOURA GIGLIO
LETICIA DA SILVA VASCONCELOS
LUANA ALMEIDA RAPOZO
MARIA LUIZA RODRIGUES GARCIA
MARIA PAULA BICARATO GRACIOLLI
MARIANNA SANZ MELIS
MARINA MEYER
MATHEUS GANIKO DUTRA
NATHALIA DE TOLEDO MARINHO
PEDRO HENRIQUE DE MIRA RODRIGUES
RAISSA CAMPOS ROTELLI
RAPHAEL SABONGI LUCIO MARCELINO
RODRIGO ZENI DOS SANTOS
YASMIN DE SOUZA OLIVEIRA
007 Ciências Biológicas (Bac/Lic) – integral – Botucatu
ALINE VIEIRA E SILVA
BRUNA BUENO DE CAMPOS
BRUNA REZENDE MALTA DE SA
BRUNA RODRIGUES MARTINS
BRUNO MARQUES TIBERIO
CAROLINA SOUZA SANCHEZ
CAROLINE GOMES DE BARROS HOULY
CATARINA DE TERACINE BELLI
CHRISTIANNY ESTELA ANDRE FIORATO
DOUGLAS VENANCIO PEREIRA MARQUES
ERIC GARCIA WADA
FELIPE PILLIS PANELLI
GABRIEL HENRIQUE CAXALI
GUILHERME ALCARAS DE GOES
HANNELISE DE KASSIA BALDUINO
ISABEL MIGLIORINI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
ISABELA CORREA BARBOSA
JOAO VICTOR PARANHOS JACOB
KAREN ELIZABETH ADARME GALVAO
LARA LAGE SANCHES
LEONARDO BREDER PASSALACQUA
LEONARDO NASCIMENTO DE PAULA
LETICIA LOPES DUTRA
LUIS EDUARDO TAGUCHI
MARCELA HUSZAR RETAMOZO
MARIA LAURA GABRIEL KUNIYOSHI
MARIANA ABRANTES DO AMARAL
MARINA ALVES PARREIRA
MARINA MONARI HERNANZ
MATHEUS MONTEIRO DA SILVA
NATALIA BISPO VIEIRA DE MELO
NATALIA BRUNETTI SILVA
NATALIA CAROLINE DE CARVALHO
NATALIA HARUE DA CRUZ
NATHAN DRUMOV GONCALVES SIMIONI
PHILIPE GALINDO SANTOS
RAYANA RIBEIRO DE OLIVEIRA
RENAN RIBEIRO VIADANNA
TERESA VITORIA GRAZIEL
THIAGO COBRA E MONTEIRO
008 Ciências Biológicas (Bac/Lic) – integral – Rio Claro
ADOLFO TORRECILHA JUNIOR
ANDRE NERI TOMIATE
ARTHUR SANTOS CAVALCANTE
BEATRIZ HELOISA VALEZIO
BRENO COSTA NOGUEIRA
CAROLINA TIEPPO CAMAROZANO
DAVID RODRIGUES PEREIRA
DEBORAH ALCANTARA AMARO
FELIPE FONSECA
FELLIPE MARTINS BRANCACCIO DA SILVA
FERNANDA DE OLIVEIRA HORIKAWA
FILIPE ROSSINI DO PRADO TEIXEIRA
GABRIEL AMARAL
GABRIEL FRASSETTO RAIMUNDO
GABRIEL HIDEKI IZUKA MORAES
GISELLE PESSANHA PESSOA
GUILHERME AUGUSTO FERNANDES WENZEL
ISABELA FERNANDA DA SILVA
JOANY DAVILA DE OLIVEIRA SILVA
JOAO LUIZ FERREIRA DA PAZ
JOAO VICTOR MONTAGNANA DINIZ
JULIANA ROSSI
LETICIA ALANIZ GARCIA
LUCAS CHAKMAKIAN YASUOKA
MARCIO DE AMORIM ROCHA JUNIOR
MARIA ANGELICA DE LUCCA
MARIA LUCIA HIEGATA GONCALVES
MARINA RANDO FERREIRA
MATHEUS COLETTI CANTERO
MAYRA DELTREGGIA TRINCA
MILENA RODRIGUES BRANCO
RAFAEL PEREIRA VENANCIO
RAFAEL VERGILIO
RAFAELA AP. PONCIANO DA SILVA DE MORAES
RAFAELA BARBERIS CANJANI
RAFAELA ENDRIKA WOLF FERREIRA DE CARVALHO
RAQUEL MAYNE RODRIGUES
THOMAZ HENRIQUE MARRA DE JESUS
VICTOR MORAIS GHIROTTO
VINICIUS GABRIEL DA SILVA DAVID
009 Ciências Biológicas (Bac/Lic) – integral – São José do Rio Preto
ALANA DELLA TORRE DA SILVA
ALINE FRUSHIO RAMOS
ANA MARIA AMARAL
ANA RAYSSA ANTUNES DE QUEIROZ
ANIELE DE MACEDO ESTEVO
ARTHUR CESAR DOS SANTOS MINATO
BEATRIZ CERON PRETTI
BEATRIZ DA CRUZ OLIVEIRA
BIANCA MORRISON TAVARES PEREIRA
CAMILA DE GODOY SILVA
CAROLINA GISMENE
FERNANDA MAYUMI PINHO KAWAUTI
FREDERICO SALES DA SILVA
GABRIEL MACHADO FERREIRA
GABRIEL VASQUES FELICIO
GABRIELA CALVET DE MORAIS
GABRIELA MASTELARI NEVES
GIOVANA CAVENAGHI GUIMARAES
GIOVANNA TAVARES JERONYMO
GIOVANNI AGRELLA MELO
GUSTAVO BELLINI CORTES
ISABELA FRANCINE DA SILVA
JHENIFFER MORAES HENKLAIN DA SILVA
JOAO VITOR BELEM QUATROQUI
JOSE RENATO PEREIRA BRITO
JULIA CIPOLATO
JULIA COCENZO CONTIERO
KARLLA EVELYN DA SILVA
LAIS CALDAS PESCARMONA
LARA MARIA BIANCHETI
LETHICIA VIANNA
LUISA MARTINS SENSATO AZEVEDO
MARIANA CARLA DE OLIVEIRA SILVA
MARINA MAIA LIEBANA TORRES
MICKELY LIUTI DEALIS
NATALIA FRANCIELLE RAMANASCHI
NUBIA MAGNINO CHABAN
OLAVO HENRIQUE PETRUCCI DELLA TORRE
PEDRO ANTONIO ALVES VIEIRA
RAFAEL CESARIO BELTRAO
RAQUEL ARANTES MEGID
RENATA KIMIE HORITA
RONAN MARQUES TEIXEIRA
THAIS CAROLINE SERAFIM
THAIS CURCE DE JESUS
THIAGO ZIERI PEREIRA DA CUNHA
VICTORIA CHRISTINE GOMES FERREIRA
VICTORIA SIMOES BERNARDO
VINICIUS MOREIRA VIDOTTO
VITORIA GONCALVES NAVARRETE
010 Ciências Biológicas (Bac/Lic) – noturno – Ilha Solteira
AIRTON DA SILVA CRUZ
ALESSANDRA APARECIDA CONCEICAO PEREIRA
ALICE BARRA FREIRE
ANA BEATRIZ CLOSEL MIRALDI
ARIELE BEATRIZ BOMFIM RAMOS
ARTHUR QUEIROZ DINIZ
AUTOGAMIS RODRIGUES DA SILVA NETO
BARBARA BERNARDES CALBO
BARBARAH CALDERAN MARTIM
BEATRIZ BEZERRA LIMA
BEATRIZ CARDOSO RIBEIRO
CAMILA EGUCHI KURIYA
CRISTIANE CAROLINA BISCUOLA
DENIS DALCICO RIBEIRO
EDUARDO FARIA P ARANTES
EMANUELLA MOSCA MUNIZ
EVELYN MARIA ROCHA MAREGA
EVILLYN DOS SANTOS ZACHEO
GABRIEL GONZALEZ BARBOSA
GABRIELA RAMOS BARBONI
GABRIELA ZORZATO
GIOVANNA NISHIMURA XAVIER
GUILHERME DE FREITAS SILVEIRA NETO
HEMILY MAYUMI BORGES
JAQUELINE NASCIMENTO SILVA
JOAO PAULINO DE SOUSA NETO
JOAO VITOR DE SOUZA XAVIER
JOSE OTAVIO MASSON MARTINS
LARISSA ROSA DE OLIVEIRA
LETICIA URANI DOMINGUES DE OLIVEIRA
LUANA PEREIRA CARDOSO
LUIZ FERNANDO FABRETTI BORGES
MARCOS SAMUEL CARVALHO MILITAO
MARIA EDUARDA DE SOUZA RIBEIRO
MARIA GABRIELA REZENDE
MARIANA VAZ DA COSTA
MAYARA CAROLINE AUGUSTO
MICHEL CANESCHI WHITAKER
MYLENA BARBOSA SANTOS
PEDRO GONCALVES COELHO
PEDRO HENRIQUE LOYOLA BARBOSA
PEDRO LUIS SIQUEIRA CEZAR
RAFAEL AUGUSTO MARTIN
RAFAEL CARDOSO DE ARAUJO
RAFAELLA MASCARELLI PEREIRA
REBECA DE MARCOS
TAMARA JAROSI HANDAJEVSKY
THALITA MONTEIRO ARAUJO SILVA
TULIO GABRIEL DE FREITAS
YASMIN AMADIO COQUEIRO
011 Ciências Biológicas (Bac/Lic) – noturno – Jaboticabal
AILTON ALVES MARTINS
ALEXIA PAVAM
ANA MARIA BARBOSA PESSOTTI
BIANCA HELENA PORFIRIO DA SILVA
BRUNA TREVIZAN
BRUNO SHOITI KOGA
CAIO CESAR ANGELI
CAMILA FERNANDA HERNANDES
DANIEL FERNANDES MALINOWSKY
DEBORA GONCALVES
DIMAS DONIZETI FACIOLI JUNIOR
EDUARDO BANZATTO DE CARVALHO
EDVAN TECIANO FREZARIN
ENRICO FELLEGARA
FELIPE ALEXSANDER RODRIGUES DA SILVA
FLAVIO CHRISTOVAM
GABRIELA FRANCISCON DO PRADO
GIOVANNA MARTINS CORREA
GIULIA ISA MELO DE OLIVEIRA
JESSICA CATANI LAJUSTICIA
JOAO VICTOR ANDRADE RIBEIRO DOS SANTOS
KARINA BICHILIA
LAIS ADRIELLE DE OLIVEIRA SANTOS
LAIS HELENA DO AMARAL
LARISSA TOSTA DE OLIVEIRA
LEONARDO CAVAGLIANO
LETICIA DE CASSIA OLIVEIRA
LETICIA FERREIRA DE ALMEIDA
LUCAS AMOROSO LOPES DE CARVALHO
LUCAS ANTOSZCZESZEN PIRONTI
LUCAS KENDY TOKIMATU
LUCAS OTAVIO PERES
MATHEUS ZAMBIANCHI CORSINI
PALOMA GASPAR TORRATI
PEDRO EDUARDO FELICIO TELATIN
RENAN APARECIDO BARBOSA
RHUAN CARLOS MATURO
TAINA CAROLINI MARIA
TIAGO LUVEZUTI GONCALVES
VITOR BARBOSA CARDOSO
012 Ciências Biológicas (Bac/Lic) – noturno – Rio Claro
ALANA ARAUJO CARVALHO
ALINE NAIR MENDES COSTA
ALINE SAYURI TAJIMA
AMANDA REIS FELIPE DE OLIVEIRA
ANA CAROLINA BUENO
ANANDA LEONI RIBEIRO
ARTEMIS PANTAZOPOULOS
BEATRIZ FUMELLI MONTI RIBEIRO
BRUNA CORREA DA SILVA
GIULIA ISABELLE MARINHO GARRITO
GUSTAVO CARNEIRO DA SILVA
HUDINY ALLAN DE OLIVEIRA
ISABEL CRISTINA PEREIRA DE ALMEIDA
ISABELA ROMAN AROLI
JOAO PEDRO DE OLIVEIRA
JOAO RAFAEL GONCALVES
JULIA SILVESTRE DE CASTRO SANCHEZ
LAURA FERREIRA SILVA
LIGIA MARIA PASCHOAL MAGALHAES
LUCCA POLIANDRI
MAXINE CARDOSO
PEDRO SIRITO DE VIVES CARNEIRO
PRISCILA SILVEIRA CORREA
RODOLFO MATTOS REIS
VITOR LEONARDO SOUZA HIRCH
013 Ciências Biológicas (Lic) – noturno – Bauru
ADRIANA SANTOS CARNEIRO
ALAN DE OLIVEIRA BRUNO
ALICE MALLET BOCONCELO
ANA CAROLINA CINTRA HERPST
ANA LUIZA MARTINS
ANA PAULA ANGELON DELMONICO
ANTONIO CARLOS FANTINELLI JUNIOR
BIANCA DE CASTRO BISSOTO
CAMILA SANTOS MOTA
CAROLINA FERRACIOLI SILVA
DANILO ENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA
FERNANDA PEREIRA DE SOUZA ROSA DE MELO
GABRIEL SHIMITH MARCHESANO
GABRIELE GOMES DE GOIS
GIOVANNA RODRIGUES DE OLIVEIRA
GISELE BITTO OLIVEIRA
GIULIANO TOSHI KAWAKAMI
ISABELLA SANTOS BACCAN
JOAO MARCOS BATISTA GABALDI
JULIA AMORIM JUSTO DA CRUZ NEHME
JULIENE POLATO
KAYAN PEDROSO RIZZO
LEONARDO BROCHINI DO VALLE
LIVIA MAYSA DO AMARAL LIMA
LUCAS ALMEIDA DIAS
LUCAS KWAST DE ANDRADE
LUIZ HENRIQUE DA SILVA
MARIANA DE MORAES SILVA
MARIANA PAPASSONI SALVADOR
MATHEUS WILLIAM DA SILVA SOUZA
PRISCILA LIMA DOS SANTOS CUNHA
RAFAEL OLIVEIRA DE ANTONIO
RAFAELA RICCI KIM
ROBSON LUIZ OLIVEIRA SANTOS
STEFANY FIORINI DA SILVA
SUZANE MANZINI
THALLES FERNANDO ROCHA RUIZ
THAYNA CAROLINA VAROTTO
VALDEMIR SILVA DA COSTA
VINICIUS HENRIQUE DE OLIVEIRA FRANZOTE
014 Ciências Biológicas (Lic) – noturno – Botucatu
ALICIA SIMOES BURANELO
ANA BEATRIZ NAZARIO BASSETTO
ANA CAROLINA LEITAO LESSA
ANA CLARA GUEDIN PAVANI
ANDERSON APARECIDO MARQUES
ANDRESSA NAGATANI MARINHO
BEATRIZ EUSTACHIO BOARINI
BEATRIZ FERREIRA DORINI
BRENDHA INGRID BOTELHO CRAVEIRO
CAROLINE APARECIDA CRUZ
DANIELA CRISTINA ROQUE
DANILO GABRIEL DE FREITAS
EMERSSOM MASSA SIMIDU
ERIKA DOMINGOS PEREIRA
FLAVIA CARINA ZANATTA
GABRIEL GASPARINI CAMARGO
GILBERTO DONIZETI VIEIRA JUNIOR
GILMARA ALVES
GIOVANNA LOPES DE MIRANDA
GUSTAVO MENDES GUIRELLI
HELOISA GUERRA BASSO
JOAO VITOR INACIO DA SILVA
JOSE MATHEUS DOS SANTOS
JULIA CAPARELLI STRAFACCI
JULIANA RAPATTONI
LARISSA BALDO VIEIRA
LAURA DOS SANTOS AVALLONE
LIVIA GALLO COLETTI
LUANDER ALMEIDA
LUIS FELIPE GIANDONI
MARCOS VINICIUS LUGLI FIORDOMO
MAYA DE CARVALHO TAGLIAVIA
MIRELLA FERREIRA DE ABREU
NATALIA FERNANDA SCHIAVO
PATRICIA BRAGA DA SILVA
PEDRO GIROTI VENDRAMINI
RAFAEL MENDONCA VAZ
RAQUEL SILVA SERPA
VITOR LUIZ DA SILVA
VIVIANE FELIPPELLI
015 Ciências Biológicas (Lic) – noturno – São Vicente
ANA CRISTINA SILVA LOPES
BARBARA DE CASTRO PIAUILINO
BEATRIZ MALULI MARINHO DE MELLO
BEATRIZ MENDES SANTOS
BIANCA SALVIANO COSTA RIBEIRO
BRIDA TURIONI MARTINEZ
BRUNA DO COUTO MEDEIROS
BRUNO PEREIRA DA SILVA
CAIO MATHEUS MANZI TEIXEIRA
CIRO JOSE TEODORO GOUVEIA
CLARISSE PEREIRA DA COSTA
DEBORA CRISTINA NASCIMENTO DE SANTANA
DEBORA MARTINS LOPES
DENISE GOMES PIOKER
EMELY MAYRA DA ROCHA
FERNANDA MARIANO EUZEBIO
GABRIELA ARTIMONTE
GABRIELA MORAIS TOFILI
GUSTAVO HIDEKI DE OLIVEIRA TAKAKU
HELOISA MATEUS DOUWENS DOS SANTOS
IRIS JORDAO AUBIN
IZABELLA LEONIDAS MOTA GONCALVES
JOAO RAFAEL PERES PRADO
JULIO THOMAZINHO ZACCARELLI
LEONARDO WILHIAM SANTOS
LUCIANA THAINARA DA SILVA CARDOSO
MARCELLA CHRISTINA S CHACON
MARCILIA DA SILVA GUILGER
MARCIO DINIZ RIBEIRO
MATHEUS SILVA RIBEIRO
MAYLA BEZERRA DA SILVA
MAYSA UEDA DE CARVALHO
NATALIA WOPPE
NATHALIA SANTOS MARTINEZ
PEROLA VILLALOBO GARCIA
RAFAEL DOS SANTOS CAIRES
RODRIGO SANTANA CARDOSO
SERGIO DOS SANTOS
VANIA PEREIRA DA SILVA
VICTOR BORGES SIQUEIRA CAMPOS
016 Ciências Biomédicas – integral – Botucatu
ALINE CHRISTIANE DA PAIXAO ROJAS
ALINE MARTIM DE MELO
ALYNE DANELON
ANA CAROLINA FLORINDO DE MELLO
ANDRE AUGUSTO BUZZINI JUNIOR
ANDRESSA JULIA FIGUEIREDO DOS SANTOS
BRUNA PEREIRA DE ARIMATEA
CARLA SANZOCHI FOGOLIN
CAROLINA SILVA
CAROLINE LEITE FARIA
CINTIA AKEMI FUKUDA
EMANUELLY CAMARGO TAFARELLO
EVELYN DA SILVA OLIVEIRA
FERNANDA APARECIDA DOS SANTOS FRANCE
GABRIEL BACIL PRATA
GABRIELA PINTO DE OLIVEIRA
GABRIELLA TROMBINI MACHADO
GIOVANA MANTOVANI ZERBINATTI
GIOVANNA DE BRITO CARNEIRO
GIOVANNA DENTE STELLA
JULIA NAOMI SAKAMOTO DE OLIVEIRA
LEONARDO MOURA MIDON
LOUISE PILOTO DA SILVA
LUIS ARTUR SENSULINI
LUIS FERNANDO HAUY KAFRUNE
MARIA LAURA CRUZ SILVA
MARIANA AMBIEL FACCIOLI
MELLISSA SALES DE FREITAS
MILENA BUENO HOESCHL
NATALIA DUTRA DOS REIS
NICOLE DE SOUSA ALVES
PAMELA CHIAMAKA AGOHA
RENAN MININ DE MORI
RITA DE CASSIA MEDEIROS QUEIROZ
RODRIGO CHAVES JORGE
STEPHANIE CASTILHO GRANDO
STEPHANY BEYERSTEDT
STEPHANY CACETE DE PAIVA
VANESSA DA SILVA PEREIRA
VERONICA ALMEIDA MIRANDA KASHIMA
017 Ecologia – integral – Rio Claro
AMANDA VIANA GALANTI
ANTONIO GABRIEL RODRIGUES CARVALHO
CAIO MANTOVANI VERCESE
CARLA CAROLINE DAMASO
CAROLINA MAURO CAVALCANTE
DANIELA MEIRA DOS SANTOS
DANILO BORRIN BARIONI
GABRIELA ANTONI
GABRIELA PEREIRA MALAQUIAS
GLEICE JAMAGUIVA
HEITOR BENEVENTO RAFAEL DINIZ
ISABEL LOPES COSTA
JULIANA BURGER DE GODOY
JULIO YUKIO HAJI JUNIOR
LETICIA BULASCOSCHI CAGNONI
LETICIA KAORI MIURA
LUCAS VAGIONE CAMARGO
MARIA CECILIA BRAGA MONTEIRO
MATHEUS DE OLIVEIRA RONDINI VAZ
MATHEUS TORRES WALDER
NARA SANE SILVA
OLIVIA PREZOTTO MOZZONE
RAFAELA INGRID SANTIAGO
SILVIA LAMPARELLI BUENO
TAINARA DAVANSO ALVES
TATIANE MONTEIRO DA SILVA
VICTORIA MICHAELA PIRES DE GODOI
VINICIUS MASCHERPE NEVES
WILLIAN BARBOSA SIMIONI
YURI POVOA LOUBACK
018 Educação Física (Bac/Lic) – diurno – Presidente Prudente
ALAN MARCEL MILANEZ
ALEXANDRE RAMOS LEITE BERGAMO
CLAUDIO DE SOUSA VIEIRA
DANIEL EIJI OZAKI YONEMURA
DANILO SANTANA DOS SANTOS
DAVI DA SILVA ALVES
DIEGO HIROSHI DE OLIVEIRA
DRENYA BORDIN
ERIC BARROS OLIVEIRA
GABRIEL LEITE BARBOSA
GABRIELA OLIVEIRA VILELA
GIOVANNA DELBONI ORTEGA
GUSTAVO PEDRO VALES
IGOR BALDASSARINI COLLUCCI
IGOR FERRARI
ISABELA COVOLAN BELINI
ISABELLA NETO EXUPERIO
JANAINA BOLSSONE DO PRADO
JOAO LUCAS FARIA MORAES
JOAO VICTOR SOMENSI DE ANDRADE
LEONARDO BERNARDES PICIONI
LORRANE RODRIGUES DE ARAUJO
LUCAS BOMFIM
LUCAS DA SILVA MATOS
LUCAS HURBANO BOMFIM MORENO
LUCAS LIMA DE MELLO
LUCAS MATIAS DINIZ OLIVEIRA
LUCAS RAPHAEL BERNUSSI
LUDMILA NOVAES DE OLIVEIRA
MARCELO NOBUO YOSHINO
MARIELEN TOMIASI BAPTISTA
MATHEUS CORAZZA
MAURICIO ZULLI ZAMBERLAN GUILHERME
MIRELLA HORVATTE PACITTI
MONIQUE BAHR PIMENTEL
NATHALLYA SANTOS MIYABAYASHI
PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIVERANSK
RAFAEL PEIXOTO SOBRINHO
RODRIGO SHOJI MITSUNAGA DA COSTA
TATIANE DE SOUSA PAZOTE
THIAGO HENRIQUE DE CARVALHO
THIAGO RIBEIRO MACHADO DE SOUSA
URIANAS NUNES DOS SANTOS
YANCA RODRIGUES LIBRON
YASMIN CAROLINI DOS SANTOS PRADO
019 Educação Física (Bac/Lic) – integral – Bauru
ANANDA LACAL MACHADO MONDINI
AZOR GUILHERME PILOTO
BEATRIZ LOIOLA PRADA
CAIO DUARTE HOLTZ DE PAULA
CAIO GASPARETTO DINIZ DA SILVA
CAUE FELIPE TROVATTO TRAGANTE
DANILO MATIELLO ORTI
ELISA DE CARVALHO COSTA
FELIPE CAMARGO OLINO
FELIPPE GUIMARAES DA SILVA
GABRIEL DOLTE SLOMP
GABRIEL MELLO MACHUCA
GABRIELA CARVALHO CAMPOS
GIUSEPPE DI BIANCO FILHO
GUILHERME HIDEKI FURUYA
GUSTAVO HENRIQUE ALVES DE FREITAS CUNHA
IGOR JARDIM MORISUGI DE OLIVEIRA
JACQUELINE BEATRIZ SILVA NUSCH
JACQUELINE SANTANA SILVA
JAQUELINE BASAGLIA
JOAO ALCANTARA GARRIDO
JOAO FRANCISCO ABDALLA BIAVA
JULIA POLETTI
LEONARDO ARIEL SANTOS
LUIS AUGUSTO TIRABASSI
LUIZ GUSTAVO ALMEIDA DOS SANTOS
MARIANA CAPATTO CASTELLI
MATHEUS V. S. TEIXEIRA
MELISSA GANEKO LIGEIRO
NATHALIE CRISTINE FARES
ORIDES TOZZE MARTINS
PATRICIA GISIGER
ROBERTO DO VALLE MOSSA
RODRIGO FERNANDES JUNIOR
THIAGO PEREIRA DE SOUZA
VICTOR AUGUSTO SILVA DE OLIVEIRA
VICTORIA HESSE
VINICIUS OLIVEIRA FRAGA
VITHOR HUGO FIALHO LOPES
VITOR ANGELO DONATO
020 Educação Física (Bac/Lic) – integral – Rio Claro
ALEXANDRE MARTINEZ PARDO DE ASSIS PINTO
ANA BEATRIZ AGUIAR GONCALVES
ANDRESSA BRAW BRITO PEREIRA
ARTHUR BRANCO MARTINS PRADO
ARTHUR GASPEROTTO SACCHI
BRUNA CASADEI MORAES
BRUNO ZARRUK BOMBO
CAIO BUENO DA SILVA SARTORI
CAIQUE CHIBA BITENCURTE
CAMILA YUKARI YASUDA
CAROLINA DOS SANTOS JACOB
CESAR SILVEIRA
CLEYTON COSTA AGUIAR
DIEGO VILLA
DOMENICA VIANA DE CAMPOS
EDSON JOSE FERREIRA
FELIPE AZEVEDO RODRIGUES LEITE
FERNANDO RIBEIRO DE OLIVEIRA
FREDERICO MASSONI CHECCO
GABRIEL CAPUZZO FRANCISCO
GABRIEL DE ANDRADE NOVO
GABRIELA FERNANDA FRANCO SILVEIRA
GIOVANNA FAVORETTO LAVEZZO
GIULIA APARECIDA AZAL DE OLIVEIRA
GUILHERME BENEDUZZI MANTOVANI
GUILHERME VASQUES SEGALLA
HELOISA SOAVE ARTHUR
ISABELA ANDRADE BOSCOLO
JEAN BASTOS DE CARVALHO
JEAN CARLOS DE OLIVEIRA CARNIEL
JOSSEI SOARES DE SANTANA
JUAN GRANIG SANTOS
KAIQUE RAMOS DA SILVA
LAYRA TARIFA TROVA
LEONARDO RODRIGUES MOTTA
LIVIA DA COSTA PILON
LUCAS MEIRA FIORIO
LUCCAS CARBINATTO
LUIZ FERNANDO ASANOME
MATEUS PAGANI PEREIRA
MATHEUS OLIVEIRA CINTO
MAURICIO CORREA DOS SANTOS
MIRIAN HIRUMI SILVA KUMISAKI
MURILO PERASSOLI
NATALIA BARAKAT PIMENTEL
NATALIA NADINE DE OLIVEIRA SILVA
PATRICIA HEBLING
PEDRO PEREIRA FONTANETTI
PEDRO ROCHA TONON
RAFAELA RAMIRO CARDOSO
RAPHAEL FERRO
RENAN VIEIRA BARRETO
RICARDO SERGIO FRIAS FONSECA
STHEFANY TOFANELLI
THAILAN CAROLINE ARRUDA
VICTOR LEAL BASSETTI
VICTOR ZUCOLIN DA SILVA
WILLIAM DOS SANTOS
WILLIAN SERATI LUIZON
YASMIN NAVARRO HURTADO
021 Educação Física (Bac/Lic) – noturno – Bauru
ADRIANA CARVALHO DA SILVA
ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA
AMANDA APARECIDA MONTEIRO
ANA CAROLINA BERNINI FELTRIN
BRENDA SAMPAIO GARCIA
BRUNO HENRIQUE DE SOUZA VENANCIO
BRUNO TONICELLI TARTARINI FERNANDES
CAINA OJEDA FLOR
CAIO CESAR ASSONI
CAIO HENRIQUE CHAVES GODOY
DIEGO CESCATO PELEGRINI
DOUGLAS BRAZ CAMPOS
EDUARDO LESSA CESAR WITTEE
EDUARDO LUIZ DE SOUZA
EVANDRO JOSE DIONISIO
FERNANDA CHRISTINE REIS ALVES
FERNANDA ZANE ARTHUSO
GIOVANI LUIGI STEVANATTO
HAYLLA ARRABACA
IDOMEU ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
JOAO PEDRO ALVES DE AZEVEDO
JOAO VICTOR LUVIZOTTO
LARISSA DUARTE DA SILVA
LARISSA SALES MARTINS
LUCAS ANDRADE ZAMBONI
LUCAS ROCHA OLIVEIRA
LUIZ HENRIQUE CAMPOS
MAIRA MARCELA RAMOS
MARCELLO AUGUSTO ALVES OROZ DE BARROS
MARIANA DE OLIVEIRA STEHLING
MATEUS DE SOUSA FERREIRA
MIGUEL RAMOS PIÑA
MURILO YURY SUGUYAMA FALANQUE
NELSON MORENO JUNIOR
RAFAEL EGEA CORREA DE LIMA
RICARDO ASSAHI
THAYNA LEDO MARTINS MELO
THIAGO DOS SANTOS RODRIGUES
VINICIUS OLIVEIRA DE MARCHE
WILLIAM BONACASADA ANDREUCCI
022 Educação Física (Bac/Lic) – vespertino/noturno – Presidente Prudente
ABDIAS FELIPE LOYOLLA DOS SANTOS
ALEX RODRIGUES PERES
ANDERSON APARECIDO DA SILVA
ANDERSON NASCIMENTO RODRIGUES
ARIEL GUTIERREZ DE ALMEIDA
BARBARA RUELA PERES
BRENDA DE OLIVEIRA CASTRO
CAIQUE SOUZA DA SILVA
CAMILA CASSEMIRO ROSA
DIEGO DE SOUZA MIRANDA
DIONATHAN JOSE SOARES REBOLHEDO
DOUGLAS RAFAEL FRANCO ASSIS
FABRICIO DAMACENO JUNQUEIRA PRADO
FELIPE PEREIRA CRUZ
FRANCISCO FABIO RODRIGUES DE CARVALHO
GABRIEL BARBOSA SOARES
GABRIEL HAMADA COSTA
GIOVANI ALTAFINE
GISELE APARECIDA VIOTO
GUILHERME CARLOS CUSTODIO
GUILHERME DE SOUZA LINO
GUILHERME DE OLIVEIRA QUATROQUE
GUILHERME PERRUD RAMOS
GUILHERME RAFAEL DE AURELIO
HEITOR PERRUD TARDIN
HIARA ALVES BEZERRA
HIGOR DORNELAS BARBETA
ISABELLA GARCIA RIZZO
JEFFERSON MARTINS DA COSTA
JULIANA GONCALVES FINOTI
JULIO PRATA GARCIA PAIS
KARINA SILVIA MATEUS
LEANDRO DIAS FEBA
LUAN BUZETTI BRUNO
LUCAS DOS SANTOS LEAL CORREA
LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA PERUQUI
LUTTY YOSHIMASSA SHIMABUKURO
NAYARA APARECIDA DOS SANTOS
RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA LIMA
SIMONE PINTO FERREIRA
TALITA MARIA SOUZA SANTOS
TAYNARA MARCIA ANGELO NETO
TIAGO OLEAN OLIVEIRA
VINCENT PEDRO YAMAMOTO
VITOR FULOP COSTA
023 Enfermagem – integral – Botucatu
AMANDA KAORI HAMAMOTO
ANA JULIA CASTRO RODRIGUES
ANDRESSA MARQUES
BARBARA QUEIROZ RODRIGUES
CATHARINA TEIXEIRA MARTINS
FERNANDA MARTINS
GABRIELA SILVEIRA VALERIO
GABRIELA SOUSA JUSTINO
HELOISA MAXIMO RIBEIRO
ISABELA CRISTINA ANTUNES DE SOUZA
ISIS BAGINI
JESSICA APARECIDA LUCIANO VENANCIO
JOAO PEDRO GILBERTONI
JULIANA GOMES RIBEIRO GARCEZ
LAURA MARIA COLTRO
LAURA NAOMI ISOZAKI SATO
LAURA SOUZA VILELA
LETICIA NUNES COCA DOS SANTOS
LETICIA SILVA DE JESUS
LUCAS AFFONSO BERTOLINI
LUIZ GUSTAVO DE SOUZA ARANTES
MAIARA BENETTI GONCALVES
NATALIA APARECIDA DE GODOY
NYARA COELHO DE CARVALHO
PRISCILA TAMI MIYAGUSUKO
SARAH MOTA DE SOUSA
TATIANA BATISTA SANCHEZ ALVAREZ
TATIANA PUPIM LIBORIO
TICIANE FIGUEIREDO DE LIMA ZUNTINI
VINICIUS DE CAMILO XAVIER
024 Engenharia Agronômica – integral – Dracena
ADRIELI FERNANDA CASADO
AGATHA DA SILVA ARGIOLI
ARTHUR DUARTE RODRIGUES NETO
AURO TAKAO SAKAMOTO AKIRA FILHO
BEATRIZ NAZARETH
BRUNA FERREIRA
BRUNO DE REZENDE SOARES FERREIRA
BRUNO PUSTIGLIONE MARINSEK
CAROLINE TEODORO DE SOUZA
CLEITON ALEXANDRE SILVEIRA DO NASCIMENTO
DIEGO FIUZA DE SOUZA SILVA
FELIPE EDUARDO RE
FELIPE IAN STRAPASSON SALDIAS
FERNANDO DOS SANTOS COPETTI
GABRIEL FERRARESI HIDALGO
GABRIEL RIBEIRO FERRAIRO
GIOVANA RIBEIRO LOPES
GUSTAVO DE SOUZA TOLARDO
GUSTAVO HEROLD
HIGOR STEVANATO RODRIGUES TOMAZ MARANGONI
IZABELLA GARBELINE OKUMA
JOAO MARCOS BENEDICTO DOS SANTOS
JOAO VITOR FRANCA PIROLA
JULIA PASCHOARELI FERRO DUARTE
LEONARDO TOBIAS DOS SANTOS
LUCAS PANOSSO FERREIRA
LUIZ GUILHERME DA SILVA FERMINO
MAISA BAZANINI MASSAROTTE
MALDONI WESLEI SANTOS SOUSA
MARIA JULIA NAVARRO KASSIM
MATHEUS DA SILVA ALMEIDA
MERI GARCIA REZENDE
ODIN SERODIO METTIFOGO
RODOLFO GUERTAS MAFFEI
THALITA MARME DA SILVA MARIANO
THIAGO DE CARVALHO ARJONA
THIAGO FERREIRA ZENATTI
THOMAS OLIVEIRA ROCHA
VITOR COELHO
WILLIAM MASSANORI TAKE
025 Engenharia Florestal – integral – Botucatu
AMANDA BARADEL
AMANDA ELLEN FERREIRA
ANA CARLA FARIAS PARDO
ANANDA DE SOUZA GONCALVES
ANDRE FELIPE DA COSTA LUZ
AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA
BEATRIZ HERNANDES DE ALMEIDA
BORIS HIDEKI WATANABE KOGA
BRENO KAWAKAMI BASSO
BRUNA GAZOLA
DANIEL AMARAL GRACIANO DE OLIVEIRA
ELIZABETH CRISTINA ALVES LEITE
ERIC DE MENEZES VIEIRA
FABIANA PRIETO CASTANHO
GABRIEL ALUISIO DINIZ
GABRIEL FRANCISCO D ELAQUA DOS SANTOS
GABRIEL TAVARES SOUTELO
GABRIEL TEODORO BATISTA
GABRIEL ZILIOTI SILVA
GABRIELA CHECCHINATO FACCHINI
GUSTAVO BENTO DA SILVA ALMEIDA
GUSTAVO BRICHI DA SILVA
GUSTAVO DE SOUZA
HELENA PIEDADE FARSONI
ISADORA VILELA RIBEIRO
JERONIMO SCHULTZ DA SILVA
JESSICA LIMA DE SOUZA
JOAO MARCOS REBESSI DE SOUSA
JULIA AUGUSTA PIVETTA DOS SANTOS
JULIANA LOMARTIRE
LIVIA NAOMI HIROTA
MARINA CAFARO AROUCA SOBREIRA
PIETRA DOS SANTOS
RONALDO DE ARRUDA JUNIOR
THAINA CAROLINA GRACIANO
THIAGO HENRIQUE DE CAIRES
VANESSA FREITAS NILO
VERONICA BOARINI SAMPAIO DE REZENDE
VICTOR ANGELO CAVALARI ARANTES DOS REIS
VICTOR YUDJI KARIATSUMARI
026 Farmácia-Bioquímica – integral – Araraquara
AMANDA CHRISTINE RODRIGUES SILVEIRA
ANA JULIA AFONSO XAVIER
ANDERSON AMENDOLA PINHEIRO
ANDRESSA MARA TONOLI
ANGELO FRANCISCO MELARE
BARBARA FILIPINI RODRIGUES
BIANCA CAROLINE BORSARI
BRUNA ORTOLANI TURCO
BRUNO PEREIRA MOTTA
CAROLINE LOURENCO BRANCO
CAROLINE RIBEIRO TORCHETTE
CRISTINA SAYURI SEKINI GUENKAWA
DOUGLAS RICARDO DE SOUZA JUNIOR
FERNANDA AKANE NISHINO
FERNANDA GODOY
FERNANDO GALLIGANI
GABRIEL DE FREITAS SANTANA
GABRIEL URBINO PHELIPE
GABRIELA CRISTINA BARREIRO
GABRIELA GUERREIRO SOUZEDO
GIOVANA TRIONI
GIOVANNA ALVES DA SILVA
GIULIA BRAMBILLO DOS SANTOS
GUILHERME PEREIRA SALGUEIREDO
GUSTAVO FURLAN TARTARI
GUSTAVO LAZARI CACINI
HEITOR LUCAS DIAS RIBEIRO
HELOIZA ROSALES BOSQUEZI
INGRID FARIA LOPES
INGRID QUEIROZ DA SILVA
ISABELLA CASTOLDI MIRANDA
ISABELLA GALANTE BISSOLLI
ISABELLA GERIM FONSECA
JOAO GABRIEL EVANGELISTA DE PAULA FERREIRA
JOAO PEDRO NUNES MANSANO
JONAS CORSINO MADURO SOARES
JULIA CARVALHO NOGUEIRA
JULIANA OKUBO SABATIN
KEVIN KEI KOBORI
LARA PIZZAIA PIQUERI
LETICIA ANTONELLI DE ROSA
LETICIA KAKUDA
LETICIA MORAIS GARCIA
LIVIA NORCIA ZENERATO
LUANA BENKO NAKAKOGUE
LUCAS RUSCHIONI DE OLIVEIRA
LUCIANA ANGELICA GONCALVES
LUISA VIEIRA ZACHARIAS
MARIA HELOISA LEITE SILVA
MARIANA NAVARRO
MARINA DEPERON ISNARD
MARINA DORISSE RAMOS
MARINA SAAVEDRA AZZEM
MICHELLE ANDRESSA RODRIGUES GUERRA
MICHELLE CARVALHO GATTO
MONICA ADRIANA SILVEIRA
NADINE DE GODOY TORSO
NATALIA SANTOS FERNANDES
NATHALIA GRANERO ARAUJO
NATHALIA SATIE GOMAZAKO
NAYALE MARIA DOS SANTOS
PAOLA AMADO CHAVES
RENAN DE LIMA SANTOS SIMOES
RODRIGO PONTES BARBOSA
THAIS AJONAS LAVEZ
VICTOR BRANDAO DE ANDRADE
VICTOR GIOVANNI SILVA DE SIQUEIRA
VICTORIA ALMIRON ALTENFELDER
VINICIUS PACHECO GASPAROTTO
VINICIUS TOSHIO SAKAJI
027 Farmácia-Bioquímica – noturno – Araraquara
ANA CAROLINA LOPES SILVA
ANA CAROLINA MARTINS PELEGRINE
ANDREZA AP. D. C. CASTRO GONZALEZ
BEATRIZ MEDEIROS OSTAN
BRUNA MENDES FERNANDES
CAMILA JULIANE DE SOUZA LIMA
DANYELLE TREVISAN DE MACEDO
DIOGENES GERMANO FORNEL
DOUGLAS ROBERTO DE GENNARO
FABIANA DE SOUZA SANTOS
GUILHERME SILVA MASCENA
INGRID LEANDRO PEDROSO
ITALO DUTRA DE ASSIS
JACQUELINE LAMEGO SUGA
JULIA AMARAL CAMARGO
LAURA DA SILVA TOBIAS
LAYS MARQUES
LETICIA AMORIM CARMO
MARIA JULIA DA FONTE BARBOSA
MATHEUS FERREIRA SOARES
MILER DAVID MUZEL
NATALIA BEHAKER
NICOLE GOMES ZANIN
PATRICIA PARISE THEOPHILO
RENAN LUIS PATRICIO
SUELEN SABRINA PASCHOALOTO
TAYANE SILVA BRAGA
TAYARA LUIZA PARANHOS DE OLIVEIRA RIBEIRO DE ALMEIDA
THAMYRES CALDAS MOLINARI DA SILVA
VITOR IZIDORO SEHORELLI
028 Fisioterapia – integral – Marília
ANA CAROLINA DE SOUZA TRENTIN
ANA LUISA DE SOUZA TRENTIN
ANDRE LUIS SIMOES ZACHARIAS
BARBARA BARBEITO MATTOS
BEATRIZ DOMINGUES CAETANO SOARES MAIA
BRENO CARVALHO SOUZA
BRIAN OGUSHI SILVA
CAMILA BEATRIZ CORREA
CAMILA PRAXEDES MESQUITA
DEBORA GAIOTTO MONTANHIM
FABIANA DE MORAIS FELIX
ISABELA BIANCHINI MAROLDE
JOYCE LOUISE FERREIRA
JULIANA BOTINHON ORLANDO
JULIANA NASCIMENTO FERNANDES
KARLA IACIURA E SILVA
LETICIA DE FATIMA SILVA DE OLIVEIRA
LETICIA HARUE SHIBUKAWA
LUANE MORAES SILVA
MARIA CAROLINA OCTAVIO SILVA
MARIA LUIZA FERREIRA DA SILVA
MARIA VICTORIA CANDIDA GAITERO
MARINA LATINI DE SOUZA
MARISTELLA AKEMI NACKACHIMA
MATHEUS TOSHIYUKI KUMAZAWA
NATALIA TIEMI SIMOKOMAKI SOUZA
NATALIATANIMOTO TANAKA
NATHALIA ELOIZA SILVA DOS SANTOS
NATHALIA FERNANDA GRECCO ZANELLATO
PAULA MOREIRA SEBER
RAFAEL LIMA DE OLIVEIRA
RAFAELA DOFFE FERREIRA E SILVA
REBECA BATISTA
REBECA VALETICH
TAIS SANTANA LOPES
TAMYRES BERNARDINI DE MATTOS
THAINARA DE SOUSA SANTOS
THAUANY BORISSI BUENO DOS SANTOS
VANESSA FERNANDA BRANCACCIO
VINICIUS DE MORAES
029 Fisioterapia – integral – Presidente Prudente
ANA PAULA RABELO
ANA SILVIA DE PROENCA CAMPOS
ANANDA GARCIA FORESTI
ARETHA DE MAGALHAES CAMPOS
ARIELA MARIA GONCALVES CRISTINO
BRUNA RABELO DE AZEVEDO
BRUNO RYU TAKAHAMA
CAMILA SCARPINO BARBOZA FRANCO
CARMEN LUCIA GOMES GARCIA
CAROLINE CRISTALDO BARBOSA
CAROLINE SILVA SANCHES
CATHERINE FARIA PASSOS TOME
DEYSE MAYARA RODRIGUES CARON
EDUARDO PIZZO JUNIOR
GIOVANA AYUMI AOYAGI
GIULIA LEMES ABDUL HAK
GIULIA MARCONDES DEMASI ARAUJO
HELOISA PAES DE LIMA
ISABELA PACHECO DE ARRUDA RIBEIRO
JESSICA MARIANY RODRIGUES DA SILVA
JOSE FERNANDO MOREIRA DE CAMPOS
JULIANA DOS SANTOS PROENCA
LARA MARTINS BORTOLOTTI
LIA MARA SALLES TIRABASSI
LILIAM BARBUGLIO PRIOLI
LIZANDRA BOTARO MARTINHO
LORENA ALTAFIN SANTOS
LUAN DE TOLEDO DELLA BARBA
MAIRA SGOBBI DE FARIA
MARIA JULIA LOPEZ LAURINO
MARIA JULIA OLIVEIRA GRACIOLI
MARIANA AKEMI CUCATTO
MARIANA DA SILVA CARVALHO
MARIANA DE OLIVEIRA CRUZ
MARIANA ROBERTA ALVES DE ALMEIDA
MARIANA VIANA RODRIGUES
MARINA MACEDO CACHEOIRA
MAYARA SALVANHA
MELINA MENDES VERNIL
NICOLY RIBEIRO ULIAM
RENATA AUGUSTO SATTO VILELA
RODRIGO GIRAO
SALLUA BERLANGA SPILLA
THAIS RODRIGUES DA CRUZ
VICTORIA JAKUS VAVRA BIONDI
030 Fonoaudiologia – integral – Marília
ALINE AIRI SHIMIZU
ANA BEATRIZ ZANELLA
ANA LUIZA DE FARIA LUIZ
ANDREA CHRISCHNER FERRARI
BEATRIZ DE OLIVEIRA LOPES
BIANCA LETICIA CAVALMORETTI FERREIRA
CAMILA CHAGAS DE LIMA
DANIELE BAPTISTA NERY
ELISSA BARBI MOURO PAGLIARI CREMASCO
GIOVANA DE LUCAS FERREIRA
GIOVANNA PIETRUCI JUNQUEIRA THOMAZ DA SILVA
HELOISA DE OLIVEIRA DOS ANJOS
ISABELA KIKUMOTO VILELA
ISABELA TIEZI ROMBOLA
JESSICA SOUZA SILVA
JOAO PEDRO SILVESTRE SAAD
JULIANA LUPO MERELES
JULIANA QUARESMA DEL GRANDE
LAIS MAYARA DE SOUZA DALTON
LAURA VENTURA EVANGELISTA
LIVIA THOMAZ TOBIAS
LUCAS VILLAS BOAS
LUIZA PAIVA
MAYARA FERREIRA DE ASSIS
MILENA CRISTINA DE SOUZA FANTINATO
MIRELA BEVILLACQUA MARTINS
MYLENA MALAVAZI TEIXEIRA
POLYANA FERREIRA SALLES
POLYANA LORENA ZANIRATO
TAINA CAROLINA SQUECOLA
TAIS ELOIZA CISCOTO
TAIS LIMA SANTOS
TAMIRES NICODEMOS VASQUES
VANESSA MIQUELINO
VITORIA OLIVEIRA SANTOS NETA
031 Medicina – integral – Botucatu
AISSAR BURATO
ALEXANDRE HIDEKI TAKAOKA
ALLAN RIBEIRO DE OLIVEIRA
AMANDA SOARES AMANCIO DE OLIVEIRA
ANA CAROLINA ELIAS COELHO
ANA CLARA LADEIRA CRUZ
ANA JULIA FAVARIN
ANA LUISA CAMOLEZI GASPAR
ANDRESSA APARECIDA LUCIANO BATISTA
ANDRESSA CAROLINE PARANHOS
ATTILIO CARETTA BASTREGHI
AURELIO CANABRAVA GARRIDO
BEATRIZ GOMES RODRIGUES
BEATRIZ IMAI CRISOSTOMO CORREA
BEATRIZ TAMBASCO ANTUNES
BIANCA ALVES DIAS
BRENDHA CACAO COIMBRA
BRUNA OLIVEIRA DA SILVA
BRUNO CORDEIRO NAPOLI
BRUNO TAKESHI AOYAMA
CAIQUE DE MEDEIROS MENDES
CAMILA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS
CAMILA SERVULO DA CUNHA E FERREIRA
CAROLINA TIEMI IKEDO
CAROLINE SALVIO OSHIMA
CAROLLINE SIQUEIRA LEMBO
CASSIO DIAS RODRIGUES
CHAN SONG MOON
CINTIA AVILA SOUZA
CRISTINA FERNANDES CAMILLIO
DANIEL RICARDO ANGELOTTI
DIEGO RIOS BRAGA NAKASHITA
DIRCE BORTOLOSSO DA SILVA
EDUARDO FELIPE RODRIGUES SILVA
EDUARDO VIEIRA BARCELOS
FERNANDO CASTELO BRANCO POMBO
GABRIEL BIAGINI FERREIRA
GABRIEL HADAD LASCO
GEOVANI DE SOUZA BEZERRA
GIULIA SECCHIERI BORDUCCHI
GLAUCO SERGIO AVELINO DE AQUINO
GUSTAVO DI LORENZO VILLAS BOAS
GUSTAVO TOLEDO DE FREITAS
HELIO BERGANTINI NETO
IEDA HIROMI MAEMURA
ISABEL CRISTINA CAMPINAS
JOAO PEDRO AFONSO NASCIMENTO
JOAO VITOR BARBOSA DE RESENDE
JOSE HENRIQUE PALMEIRA GOMES
JULIA MATOS DE ALENCAR CAMARGOS
JULIANA LUMI MUTO YAMAMOTO
JULIANA PANTOJA DA SILVA
JURANDIR BATISTA DA CRUZ JUNIOR
KARINA CACIOLA
LAURA SAMBUGARO PERNOMIAN
LEONARDO TORIONI
LETICIA NAOMI GOYA
LUCAS BRAZ GONCALVES
LUCAS GUIMARAES LIMA DE SOUZA
LUCAS HIDEKI MATSUMOTO
LUCAS MAGALHAES MOREIRA
LUCAS RYOJI KOJIMA
LUCAS TOSHIO UENISHI
MAIRA RUBINI RUIZ
MARCO DAVI DE OLIVEIRA FILHO
MARIA CASTILHO PRANDINI HERNANDES DE ANDRADE
MARIA FERNANDA CHAIM CORREIA
MARIA FERNANDA DE PAULA MEGALE
MARIANNA ZAFFANI MACHADO DE OLIVEIRA
MARINA FIGUEIREDO BOER
MARINA MARTINS ARAUJO
MARINA MIYUKI YAMAMOTO MOTA
MARIO MINOR MURAKAMI JUNIOR
MATHEUS FERNANDES DE FREITAS
MAURICIO DEL BIANCO SANTINI
MELISSA MARI YOSHIDA
MIGUEL OSSUNA
MURILO HENRIQUE DA VEIGA FERREIRA
PAULA NAOMI MORIMOTO
PAULA ZORZANELI GOMES
PAULO HENRIQUE MARCATTO SILVEIRA
PEDRO RODRIGUES SOARES
PEDRO SGARBI
RAFAEL GUIMARAES KANDA
RAFAEL MASSAO HANAI
RAFAEL VICTOR DE OLIVEIRA FERNANDES
RAUL FERREIRA DA COSTA
VANESSA PAULA DA SILVA
WILLIAN AKIRA IMAMURA ICHINOSE
YURI MACARI GOMES
032 Medicina Veterinária – integral – Araçatuba
ALINE CRISTINA MARTINAZZO GOZA
ANA CRISTINA FERNANDES ARAUJO
ANA PAULA DE MELO SUMAN
BIANCA DE AVILA MARTINS
BRUNO TI CHAN LIU
CAROLINA BRAZ E SILVA
CAROLINA MARQUES THOMAZ
ERIKA MAZZARIOL
FABIANO MARTINS DE ALMEIDA
FABIO DE FREITAS CARLI
FELIPE KATAOKA
FRANCINE RODRIGUES NAVARRO
GABRIEL FRANCO TRIELLATO
GABRIELA LOPES MIRANDA
GABRIELA PINHEIRO TIRADO MORENO
GABRIELA VANZO SPASIANI
GABRIELA VERISSIMO SILVEIRA
GABRIELLA MARTINS SERA
HUGO HENRIQUE FERREIRA LOPES
IZABELLA BARUFALDI PRETTE
JENNIFER CAMPOS SILVA
JESSICA CRISTINA DA SILVA LUIZ
JULIA GUARALDO BATISTA DE SOUZA
JULIANA LOPES GOBI
KALILIAN LUZ DE LIMA SOUZA
LARISSA ALVES KOULICOFF
LARISSA NUNES DORATIOTTO SERRANO
LARYSSA TAIBO CONDE MARTINEZ CARDOSO
LUAN SCHRANCK DO ROSARIO
LUCAS MENDONCA ALZAMORA
LUCAS TAKESHI SIQUEIRA ITO
LUIZ EDUARDO ALVES BATISTA
MARIANA MAGRO REINATO
MARILIA PEFF NOVAES DO NASCIMENTO
MARINA FIORILLO COSTA
MATHEUS FUJIMURA SOARES
MAYLA ABBAS GUIMARAES
NATHALIA CESTARI CAZALI
PAMELLA ALMEIDA FREIRE CASEMIRO
PATRICIA FEREZIN PAULINO
RICARDO SHOITI ICHIKAWA
RODOLFO SIMONATO FERREIRA ARAUJO
STEFANY CRISTINE MASCARENHAS PINHEIRO
VANESSA REGINA FREITAS
YAN SEIXAS RIBEIRO
033 Medicina Veterinária – integral – Botucatu
ALEXSANDHER RAPHAEL SANTOS DE MELO
ALISSON VINICIUS GIMENES OLBERA
ANA CAROLINA ROCHA PASTORELLI
ANA CAROLINA YUE BARBOSA DE ALMEIDA
ANA JULIA FERNANDES RIBEIRO
ANA PAULA SOARES
BEATRIZ PORCARI SIMOES
BEATRIZ RIBEIRO GASPAR
BIANCA MEDEIROS GUEDES
BRUNA FUZETTI
CAROLINA EMY SATO
CAROLINA GASPARINI SILVA
CAROLINA ROGERIO PANOSSIAN
DEBORA DE FATIMA FERREIRA
DIANA MILANEZ AVILA DIAS MAICEL
ELENA CASTELLANI
FABIANE ANDRADE CORREIA NEIVA
FABIO HENRIQUE HINGST FABRI
FABIO SEIJI OTSUKA
FELIPE CASELLATTO ANTONIOLI
GABRIEL FERNANDES DA SILVA
GABRIELA COLETA FERREIRA
GABRIELA NOVO DE OLIVEIRA
GABRIELLA DE MELO CHAGAS
GIOVANNI ROSSI ARAUJO CHAVES
GUSTAVO NUNES DE MORAES
HERBERT ROBERTO DE ALMEIDA SILVA
ISABELA SANTIAGO CALDERON
JACQUELINY DE MELO SANTOS
JANAINA SANTOS FERREIRA
JOAO MARCOS CASTILHO COELHO
JULIA FRANCO FERREIRA
JULIANA FIGUEIREDO DA CUNHA
LARISSA DOS SANTOS COSTA
LETICIA BICUDO NOGUEIRA
LETICIA DIAS DE MORAIS
LETICIA ZAMPINI FARALDO
LORAINE TEDESCO BARIANI
LOUISE TOLFFO LOIBL
LUCAS VASCONCELOS COSTA
LUIZA CAPELLA RICCETTO
LUIZA DOS SANTOS MATTOS
MANUELA AGOSTINHO
MARCOS HATTORI TIBA
MARIA FERNANDA YAMASHITA BARBOSA DA COSTA
MARIA JULIA QUELHAS RONCHETTI
MARIANA MARTINS DOS SANTOS
MARINA PELLEGRINO DA SILVA
MATHEUS CORVELO GOBBO
MAYRA DE FATIMA SOLANO BLAZIZZA
MICHELLE COLPANI FERNANDES
NATALIA DEMARCHI VINTURINI
NATALIA ROIM FERREIRA
RICARDO PORTASIO ROMANELLO
ROBERTA DE FARIAS GRIGORIO
TEUBISLETE FERREIRA BORGES
THAIS GIOVE MITSUGI
VERONICA RIBEIRO DUQUE
VICTOR FALVENO MARTINS
VITOR TALARICO CAMPOMIZZO
034 Medicina Veterinária – integral – Jaboticabal
ADRIELI SOUSA BILIU
AIUNA MOTA PINHEIRO
ALAN PONTES POLVERINI
ALICE PEREIRA AMERICANO
ANA PAULA GRANDINI ZANETI
ANDRE DO VALE OLIVEIRA
ARIEL DE CASTRO
ARTHUR GALDINO MEDINA
BEATRIZ FIOCHI SOARES DA SILVA
BEATRIZ NOGUEIRA FERREIRA
BRUNA CONRADO NUNES SANTOS
BRUNA DE CARVALHO LE SENECHAL HORTA
CAMILA PEREIRA DE OLIVEIRA
CAROLINA PIZZOLATO SERRANO
CAROLINA RIBEIRO GARCIA DE PAIVA LOPES
CAROLINA RIBEIRO SILVA
CAROLINE DOS REIS CAVICHIOLLI
CAROLINE KAMENSEK
CAROLINE MUNHOZ MEIRA
CAROLINE YURI KAJIURA
DANIELA MONTEIRO B. DA SILVA
FELIPE FERREIRA BARBOSA PIRES
GABRIEL ALEX VIEIRA MEDAGLIA
GIOVANA PEREZ JACOMINI
GIULIA S MOLINA
GUILHERME BIM DIAS
GUILHERME CARVALHO CAIRES
HARISON FERNANDO DOS SANTOS SIMAO
HELOIZE CRISTINA DE ALMEIDA
IVANA COSTA DE SOUZA
JAQUELINE ADRIANE FERNANDES
JULIA BENTO DE MORAES
JULIA RIBEIRO BEVILAQUA
LARISSA REIKA KUNIYOSHI
LIVIA KATO ALVES
LUCAS TOBIAS
MARIA AYA AOQUI ZUKERAN
MARIELA APARECIDA CLARO MARTINES
PAULA IANEZ DE LIMA ROCHA
RAFAEL BEZERRA MAMEDE
RAFAELA TAMI IKEDA KAPRITCHKOFF
RAYNER WILLIAN NORASCHI
RICARDO CONTIERO ANDREOSSI
SABRINA APARECIDA DELGOBO SANTOS
TAMIRYS CRISTINA FERREIRA
VICTOR CRESTANA RABELLO
VITOR FERNANDO DALL ACQUA DE OLIVEIRA
VITORIA COELHOSO
WILLIAN RIBEIRO
YNAIE GARCIA DA SILVEIRA
035 Nutrição – noturno – Botucatu
ANDREIA DUTRA GONCALVES
BARBARA POSSEBON BURGER
BEATRIZ MORALES DE MENDONCA
BRUNA RONGETTA TORRES
CAMILA GOMES GROSSO
CAMILE DJANIKIAN CORDEIRO
CARINA MARIA TIEMI SIROMA
DANIELE MARIA GIACOBELLI
ELISABETH APARECIDA RIBEIRO
FABIANA KUROKAWA HASIMOTO
FELIPE H. GAIA WIEZEL
FERNANDA FERREIRA FURTADO
FERNANDA PRESTES MIRAMONTES
FLAVIA CAVICCHIOLI MONTEIRO
GABRIELLE DE CAMILLIS BARGAS
ISABELA POSCIDONIO SANTOS
JANAINA SANTOS VASCONCELOS
LAURA SANTOS FRANCO
MARIA CAROLINA DENEGRE MICHELAN
MARIA RITA NOBRE ANDRIOTI
MARINA ALVARENGA CAMILOTTI
MARYANA SIANO RODRIGUES
MATHEUS ANTONIO FILIOL BELIN
NAJLA SIMAO KFOURI CROUCHAN
NATHALIA ROBERTA PIRES DE CAMARGO
PEDRO HENRIQUE ALVES
SOFIA TEIXEIRA PRATES DE OLIVEIRA
TEREZA CURI MARCONDES DE SOUZA
VANESSA CRISTINA DA SILVA
VICTORIA MODOLO WITZLER
036 Odontologia – integral – Araçatuba
ADASSA BIANCA GOMES SILVA
AMANDA MIYUKI TERAYAMA
ANA BEATRIZ LAGUNA DE OLIVEIRA
ANA CAROLINA ZUCON BACELAR
ANA FLAVIA FERES RODRIGUES
ANA LAURA FRANCO PAIAO
ANA PAULA SILVA CAVACA
ANA VICTORIA BUTARELO
ANA VITORIA ESTEVES DE SOUZA
ANGELA BEATRIZ PEREIRA PAIVA
ARIANE PEREIRA GRISOSTE BARBOSA
BARBARA PAULA DE SOUZA DIAS
BARBARA RIBEIRO RIOS
BEATRIZ SILVA COSTA
BIANCA RAFAELI PIOVEZAN
BRUNA DE CASTRO NETO
BRUNA DE LUCA E LIMA
BRUNA MARTINS BERETTA
BRUNO DE SOUZA E CASTRO
CESAR AUGUSTO DE PAULA PULTZ
DIEGO ALVES DA SILVA
EVELIN LUISE CANDIDO FERREIRA
FABIO MITSURU TATEBE
FABIO PAGLIATO POSSE
FELIPE DE OLIVEIRA GONCALES
FERNANDA DE MUNO CAVALLINI
FERNANDA MORENO DE OLIVEIRA
FERNANDO MIGUEL BLASQUE
GABRIEL VALENTE SCHEICHER
GABRIELA APARECIDA RAMOS
GABRIELA PACHECO DE ALMEIDA BRAGA
GABRIELE MAURICIO DE CERQUEIRA
GABRIELLA TRIVILIN PIRES
GIOVANI HUGO ROCHA BOTAN
GIOVANNA DE SOUZA BIANCO
GUILHERME EVANDRO POSSAMAI
IGOR CONTELLI DELMORI
ISADORA ANDRADE RODRIGUES
ISIS GUERREIRO FERRARI
ITALO RAPHAEL MOREIRA FONSECA
JANAINA MANOEL CHAVES
JANAINA RIBEIRO FARIAS
JESSICA COUTO NOLLI
JOAO VICTOR VILCHES LUZ
JOSE FERREIRA MAIA NETO
JULIA MARTINS BURLIM
JULIA NAKAZONI RINALDI
JULIA RODRIGUES QUIDIGUINO
JULIA TAINO DE SOUZA
JULIANA MAGALHAES DO LAGO
JULIANA SILVA ROSSINI
KERLLEN DAYANE BARBOSA ALVES
LETICIA LAGUNA BIANCHI
LETICIA NASCIMENTO MARTINS DA FONSECA
LICIA CLARA GARCIA BELIZARIO
LUCAS DE OLIVEIRA TEIXEIRA
LUCAS GABRIEL GAMA DE MIRANDA
LUY DE ABREU COSTA
MARCELLA SANTOS JANUZZI
MARCO ANTONIO DO VALE SOUZA
MARIA ISABELA LOPES GANDOLFO
MARIELISE MUNDIN ABRAO RODRIGUES
MATEUS NUNES SAMPAIO
MATHEUS DOS PASSOS SILVA
NAARA GABRIELA MONTEIRO
NATALIA MENIN
NATHALIA CRISTINA DOS SANTOS MACIEL
NATHARA ELISA SOARES DA SILVA
PEDRO HENRIQUE LEITE BENELI
RAFAEL BERTELLI LOPES
RAFAELA YUKARI DE LIMA TOYOSHIMA
RAQUEL BORBA GOMES DIAS
RICARDO BRAGA ROCCHI FILHO
TAMIRES ALESSANDRA MOREIRA TAVONI
TAMIRES PASSADORI MARTINS
THAIS COUGO GOMES
THAIS MAIBASHI MINOMI
THAIS YURI SUZUKI COSTA
VERIDIANA LOPES RIZZATO
VIVIANE DE OLIVEIRA ZEQUINI AMARANTE
037 Odontologia – integral – Araraquara
AGATHA CHRISTINE PINTO DINIZ
ALVARO FORMOSO PELEGRIN
AMANDA BELLINI
ANA BEATRIZ CAMPIONE COLOMBARI
ANA CAROLINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA
ANA FLAVIA VIANNA BERNARDI
ANA PAULA OLIVEIRA SANTOS
ARTUR TOSHIHARU HIRAI OLIVI
BARBARA MARIA MELLO SALVATO LOPES
BARBARA ROQUE DA SILVA
BEATRIZ DE CASSIA ROMANO
BIANCA ANIBAL CAMPOS
BRUNO LUIS GRACILIANO SILVA
CAMILA MORAIS ALVES
CAROLINE BOTTEON
CAROLINE CASTILHO DE OLIVEIRA
CAROLINE MACHADO DAROS
CASSIO ROBERTO DA SILVA JUNIOR
CHIARA MIKAELLA SOMOGYI CHRISTIANO
DANIELA GABRIELA DA SILVA
DANIELA JOSEPH FLOR DIAS
DANIELE MARTIMBIANCO JUNQUEIRA
DANILO PASCHOAL FERRAREZI
ELISA FONSECA NARDINI
EMANUELA GUERRA GARATTINI
FABIO BORTOLIN
FELIPE ROCHELLE USBERTI
FERNANDA BALESTRERO CASSIANO
FLAVIA GULLO
GABRIELA FERNANDA BOMBARDA
GABRIELA MATAR LONGO
GABRIELLA DE OLIVEIRA FIGUEIRA
GABRIELLE AROUCA DOMENICONI
GIOVANA FERREIRA DE FREITAS MIRANDA
GIOVANNI GARCIA LEME
HAMILE EMANUELLA DO CARMO VIOTTO
HUGO LEONARDO GASPARINI SIGNORETTI
INARA PATRICIA DESIDERIO
INGRID BRUNETTI
ISADORA FERREIRA MALAVOLTA
ISADORA GUARDIA INSAURRALDE
JENNIFER MAYUMI HASHIMOTO
JENNIFER STRUCIATTI
LAURA ALONSO GEROLAMO
LUANA NASCIMENTO
LUCAS TORRES DE OLIVEIRA
LUISA VALENTE GOTARDO
MARIA DE PADUA FERNANDES
MARIA RITA FERRACIN
MARIANE CASTRO MANZATO
MATHEUS GUILHERME TAKAHASHI SANTOS
MAURICIO GANDINI GIANI MARTELLI
NATALIA DE MAGALHAES RODRIGUES
NATALIA JESSICA GAVIM
NATHALIA CRISTINA CARRION
PRISCILA MI SUH PUGLIESI
RAFAELA GOMES DE SENNA
RAFAELA SIMOES
RAPHAELA BASTOS SOBRAL
RAQUEL DALL ARA DE MORAES
RAQUEL TATSUMOTO FAVARINI
RAYSSA MARIANA DANTAS
RENATA ESTER LOPES MIESSA
SARAH DOMENIQUE PEREIRA DE SOUZA
SOFIA CREPALDI MAZZILLI PELOSINI
SUZANA SANTOS ARAUJO
THAINA ANDRADE MOTTA
THAIS HELENA DE SOUZA ESCABELO
THAYNA SILVA DE OLIVEIRA
VANESSA CORONATO NOGUEIRA CONSTANTINO
VANESSA MIYUKI DE LIMA SUGAHARA
VICTORIA NIZ VARELA CHAGAS
VITORIA BERTOLO
VITORIA BONAN COSTA
VITORIA CALDAS RIBEIRO
038 Odontologia – integral – São José dos Campos
ALINE TIEMI OYADOMARI
ANA FLAVIA DA COSTA MOTTA
ANA VICTORIA SABOIA BERTOLETTI
ANDRE BORGES CARDOSO
BARBARA MICHAELA REIS DA SILVA MARCELINO
BRUNA GIACOMINI COCCO
BRUNA LIMA PELLICCIOTTI
BRUNA TIEME UEHARA
CAIO REBOUCAS CORDEIRO
CAIQUE MARQUES CASARINI
CARLA RODRIGUES DE PAULA
CARLOS EDUARDO CARVALHO
CLARICE FERREIRA SABINO
ELISANGELA COSTA LEMES
ELTON RODRIGUES DOS SANTOS
GIULIA GIORDANO GUERRIERO
GUILHERME DA SILVA FERNANDES
ISABELA RODRIGUES GONSALES
ISABELLA BACHEGA RODRIGUES
ISABELLA DESIRRE DE SENNE CRUZ
ISABELLA GENSCHMER VITAL BRASIL
ISIS PATRICIA SOARES SILVA DIAS
JESSICA HARUMI MINEI
JOYCE RODRIGUES DE SOUZA
LAURA GUIDUGLI FILLIETAZ
LEONARDO SOTINI DE LIMA
LIVIA NAKAHARA
LIZANDRA DAVELLA PIRES
LUIS FELIPE MACHADO KAWABATA
LUIS MICHEL KFOURI
MAIRA MACHADO VON ANCHEN ERDMANN
MARCELA YUKA NISHIKAWA RAMOS
MARIANA BASTOS GUIMARAES
MARIANA DE SA ALVES
MATHEUS CAMARGO DE FARIA GALVAO FREIRE MOREIRA
MATHEUS HENRIQUE BARIQUELO
MURILO XAVIER FERNANDES
NAJILA ROBERTA HIDALGO LEITE
PAULA AYUMI SAKASSEGAWA
RAFAEL FRANCO DO AMARAL ANSELMI
RAISSA CAROCI LEMES
RENATO LEAO ERRICO
ROBERTA VASCONCELOS HONORATO
RUBENS FERRI PACHITO
TATIANA CURSINO PEREIRA
TAYNA LOPES DA SILVA
THAIS MIAN TEIXEIRA
VICTORIA MARTINS NOBREGA
WANESSA CRISTHINE FAGUNDES CAMILLO
WINNIE SOUSA BARBIER
039 Odontologia – noturno – Araçatuba
ADRIANE BOAVENTURA SEOLIN
ALAINA FIORAVANTE
ALESSANDRA DA CUNHA FRANCISCO
ANA CAROLINE DE AVILA
ANGELICA PEDRO SANTANA
BEATRIZ GOULART SILVA
BRENO HENRIQUE MOLINA DE CAMARGO
BRUNA DA COSTA GUEDES DE ARAUJO
BRUNA RAIANY INHA AUGUSTO
CAROLINE AKEMI DE ANDRADE ARAI
CAROLINE DOUSSEAU
CESAR AUGUSTO DA SILVA SANTANA
DANIELE CRISTINA GASPARINI LUCAS
FLAVIA DA SILVA PEREIRA
FLAVIA DELGADO DE MORAES SALLES
GIOVANA DORNELAS AZEVEDO ROMERO
GUILHERME ALEXANDRE SILVA PRADO
ISABELLA DOS SANTOS BATISTA
JOSE GUILHERME DALIA PEROCCO
LAIS CASTELLI
LETICIA OLIVA MARCOS
LUAN CARLOS MONZANE
LUISA DE OLIVEIRA COSTA
NATHALIA CAMPOS GOMES
PAULA BUZO FRIGERIO
PAULA PIERROTTI MARTINS DA SILVA
RAISSA FERNANDA SCHWAM
SILVIO JOSE DE OLIVEIRA RIBEIRO
SOFIA CARDOSO GÖERGEN
STELLA MARIS APOLINARIO PEREIRA
040 Odontologia – noturno – São José dos Campos
ALEX SANDRO COELHO FONSECA
AMANDA REIS GRECA
ANANDA GOMES DE OLIVEIRA
BARBARA EVELYN BEGNINI
BEATRIZ SERRALHEIRO DA CRUZ
CAMILA DI LORENZO FARIA SATURNINO
CAROLINA FEDEL GAGLIARDI
CASSIO DOS SANTOS GIOVANINI
ELLEN RANDOLI PERERIA
EMILLI YUKARI YOSHIHARA
FABRICIA RAFAELLE DE MOURA RODRIGUES
GABRIELA RAINE DE CARVALHO SILVA
GABRIELLA COUTO BORELLI
ISADORA ALVES PRAXEDES
ISADORA MARTINS DA SILVA
ISIS LUZCYBEL RIBEIRO PINTO
JOSE LOURENCO DE SOUZA NETO
KAMILLA ALVES SANTOS
LAIS DE CASTRO PENIDO
LEONARDO RODOLFO MINAS
LETICIA DE MIGUEL NAZARIO
MARCELA KIM TAKEMOTO DE ARAUJO
MARCELLE SIMOES COELHO
MARIANA ROCHA ANDRADE
MARILIA NANNI VIEIRA
NATALIA LOPES BRITO CAPELLATO
OLGA DJORDJEVIC
ROBERTA ANDRADE REIS
TALITA SUELEN DE QUEIROZ
THAIS FERNANDA GONCALVES
041 Terapia Ocupacional – integral – Marília
ANA CAROLINE DA SILVA
ANA LAURA DE MELO MARTINS
BRUNA GAIOFATTO VENTURA
BRUNA THAINA FONSECA PELAGIO
CARLA SILVA DONATTI
CAROLINE BARROS SOARES DOS SANTOS
CAROLINE CUNHA SANCHES
CAROLINE DA SILVA GUIMARAES
ERICA MONTEIRO DE FREITAS
FABRINE PEREIRA VENEZIANI SILVA
FERNANDA DESUO GOMES
FRANCINE GUIMARAES PASSARELLI
GABRIEL DE ARAUJO FREGOLENTE
GIOVANA FONSECA LOPES
GIOVANA MANZATTO FORTI DOS SANTOS
ISABELA CRISTINA CAETANO RISSI
JULIA BERGAMO MOMISSO
JULIA CABRAL PAZETTO
JULIA FIDELIS
JULIA GOMES PORTO
JULIA SHIBUYA
JULIANA AMARAL DOS SANTOS
JULIANA DE A. CREPALDI
LARISSA CARRIEL GONCALVES
LAURIANA SANCHES CARVALHO
LEDIANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS
LETICIA GUIMARO CACCIACARRO
LETICIA PRADO FELISBERTO
LUIZ FELIPE DA SILVA
LUIZA DE CASTRO MENDONCA
MARIANA APARECIDA ARTHUR
NATHALIA CASTELANO SANTOS
PAULA DE MATTOS JACOMINI
PEDRO FERNANDES JUNQUI
PETALA BIANCA SOARES BESERRA
RAFAELA ROGEL DIAS
STEFANNY VIRGINIA PANAGIO ALVES
SYLVIO FAVARELLI FILHO
THAIS CAROLINE PATROCINIO ALVES
VITORIA REGINA GEMENTI DE LIMA
042 Zootecnia – integral – Botucatu
AMANDA MARCELLA FERREIRA
ANA CAROLINA DA SILVA ROCHA
ANA GABRIELA SABADINI GUERREIRO
ANA LUISA PIOZZI DA SILVA
BRENNO SENA ALVES
BRUNO HENRIQUE DE CARVALHO ROCHA
CAIO CESAR BESSON SILVA
CAIO DA SILVA JACCON
CAMILA LUIZA DE OLIVEIRA
CAMILLE LOURENCO BOCCI
CATHERINE SOARES DO CARMO RODRIGUES
DEBORA DE SOUSA PEREIRA
ELISANGELA ETSUKO SHIOMI
ESTEVAM RODRIGUES DE SOUZA
FERNANDA NUNES DE SOUZA BRASILINO
FERNANDA QUERSI
FILIPE BRUNO CHAGAS
FLAVIO AUGUSTO LOURENCETTI
GABRIEL AFONSO PAULINO DE CASTRO
GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA
GABRIELA DE OLIVEIRA
GABRIELA MEDEIROS DE SOUZA
GABRIELA MENDES NUNES
GABRIELA REGINA BORGES COELHO
GIOVANNA FERRARI SILVA
GUILHERME MESSIAS DE ARAUJO
GUSTAVO SIMAS MONTEIRO
HELENA PEREIRA VIEIRA
JAQUELINE DE OLIVEIRA FONSECA
JOAO GUILHERME RODRIGUES VIANA
JOAO VICTOR ROSA ISHIKAWA
JOSE FLAVIO DOS REIS LIMA VIEIRA
KAIO SOUZA GOMES
LAIS VIEIRA DE ALMEIDA
LEONARDO DONIZETE NUNES
LEONARDO JOSE VALONGO
LEOPOLDO HENRIQUE ESPAGNOLO TAVARES
LUARA ROBERTA GONCALVES
LUCAS AMBROSIO DA ROCHA
MARCELLA NAVARRO
MARIA JULIA BASSO LIMA
MARIA LUIZA NUNES PALONE FAUVEL
MARIANA BAGANHA PINHEIRO DA COSTA
MARIANA DA SILVA LEAL
MARIANA POLETTO
MATHEUS HENRIQUE PAEZ MARTINS NARCISO
OLAVO BARACAT NETO
PATRICIA FABRINI ALEIXO
PAULA HELOISA OLIVEIRA AMARAL
PEDRO JOSE TAVEIRA BACHUR
RAFAEL MARTINS GREVE
SAMARA AVOLETA SILVA
SERGIO MIRANDA DE SOUZA JUNIOR
TARCISIO MONI DE SOUZA
THALITA ARAUJO DOS SANTOS
VICTORIA RIZZATO PASCHOAL
VITORIA F. S. DE CAMARGO
WILSON MEIRELES COELHO JUNIOR
YASMIM SILVA VIANA
YURI TANIKAWA MARQUES
043 Zootecnia – integral – Jaboticabal
AMANDA GARCIA MANTOVANI
ANA LAURA ALVES DE MATOS PASSERE
ANA LAURA SANTOS CARMO
ANDRESA LAZZAROTTO FELICIANO
ANNA CLARA DAREZZO ZANNI
ANNA RAISA TEIXEIRA MINUSSI
BRENO NATANIEL MARTINS
BRUNO SARAVALI SILVEIRA
CAIO ALEXANDRE SILVERIO
CAIO HENRIQUE ZANFORLIN GASTALDI
CARLOS HENRIQUE COGO BIFFI
DAVI CARVALHO DA COSTA SALVADOR
ELLEN ALVES DE LIMA
FELIPE BORGES DIAS
FERNANDA CAMARGO LIMA
FERNANDA GLAUCIA LOPES ROSALEN
GABRIELA DONEGA CENSAO
GUSTAVO APARECIDO COSTA DOS SANTOS
HARRISON PIRES BARBOSA
HEITOR ABUFARES REIS
IAGO DA SILVEIRA EROTIDES
IGOR DE MARTIN VELLUDO
ISADORA MEIRA DOS SANTOS
JOAO MARCOS BOVETTO DE CAMPOS VALIM
JOAO PAULO FERREIRA NUNES
JOSE AUGUSTO VILELA SONEGO
LEONARDO DE PAULA FIGUEIREDO
LEONARDO MANSANO VIEIRA DA SILVA
LEONARDO SHINJI IMAI
LETICIA MARTINS PARRA
LIVIA MARQUES GARBINO
LOURENE FREIRE GIMENTE
LUCA CICILINI BENEDINI MOURA
LUCAS SILVA MORAES
LUIS CARLOS MIGUEL JUNIOR
LUIZA MARINA CAVALCANTE SANTANA FERREIRA DOS SANTOS
MARCELA MARIA PARADA ZICHINELLI
MARCOS VINICIUS HERRMANN RUGGIERO
MYLLA GONCALVES PERUQUETTI
NAYARA TUNES MEDEIROS
OBERDAN QUAGLIO ALVES
PEDRO ANTONIO VIZARINI
PEDRO CORREA LINDENBERG
PEDRO HENRIQUE DENADAI TOTA
PRISCILA APARECIDA NARDO
RAISSA LOPES DO CARMO
TAINARA ALINE SANTOS BESERRA
TARSILA JUNQUEIRA WITKOWSKI FRANGETTO
THAMIRES ARANTES
VINICIUS STRABELLI DOS SANTOS
044 Ciência da Computação (Bac) – integral – Bauru
ALEX SANDER RIBEIRO DA SILVA
ALLAN GABRIEL OLIVEIRA LIMA
ALLAN SILVA DOMINGUES
CAIO HENRIQUE SILVA RAMOS
EDUARDO ATSUSHI YAMADA
EDUARDO DE SOUSA SIQUEIRA
EMERSON BELANCIERI DE SOUZA
FELIPE TEIXEIRA ESCOBAR
FREDERICO GOMES PIRES AZZOLINI
GABRIEL AFONSO DOS REIS FIGUEIRA
GABRIEL MANTOVANI FERREIRA FERNANDEZ
GABRIEL TADASHI SHIMA FERREIRA
GIOVANI GARCIA ABEL
GUILHERME HIDEO TUBONE
GUILHERME VIEIRA SIENA MARTINS
GUSTAVO ALENCAR SILVA ALMEIDA DANTAS
JOAO PEDRO MUCHERONI COVOLAN
LEONARDO ESBOMPATO DE MIRANDA
LUCAS FERNANDES NOGUEIRA
LUCCAS FERNANDES DE QUADROS
LUIS FELIPE BUENO DA SILVA
MARIANA TEIXEIRA BISCA
MARINA MIRANDA ARANHA
PEDRO GUILHERME TOLVO
PEDRO MUNHOZ NERY
RODRIGO BUENO DOS REIS RODRIGUES DE SIQUEIRA
RONALDO DE MORAIS SILVA
SAMUEL DE OLIVEIRA GAMITO
STEFANO LOPES CHIAVEGATTO
VERONICA MARIA SARTI STOCCO
045 Ciência da Computação (Bac) – integral – São José do Rio Preto
ALVARO POMPEU
AMANDA BARBOSA SOBRINHO
BRUNO FERREIRA LEAL
DIEGO DE LACERDA CHIARADIA
EDUARDO RINCON COSTA
FABIO AMORIM DA SILVA
FELIPE ALVES BEVILACQUA
FELIPE OLIVEIRA AGUIRRE
GABRIEL BUENO DE AZEVEDO
GABRIEL QUINTILIANO LIEIRA
GIOVANNI BRISCESE MARTINEZ
GUILHERME GERVAES
GUILHERME SEIDYO IMAI ALDEIA
GUSTAVO MOLINA DE SOUZA
IAGO SIVIERO RIBEIRO
IAN MARQUES PELEGRINI
JOAO PEDRO SOUSA DOS REIS
LEONARDO OLIVEIRA ALVES
MARCELO APARECIDO CHIANPESAN
MARCELO HENRIQUE HUFFENBAECHER MARQUES DE OLIVEIRA
MARIANA FRANCELINO
MATEUS DOS SANTOS PEREIRA
MATHEUS NISHIDA RAMOS
MAURICIO GONCALVES MATHIAS
MIGUEL BONATO TORQUATO
PAULO HENRIQUE FERNANDES NASCIMENTO
PAULO HENRIQUE PAIM DOS SANTOS
PEDRENRIQUE GONCALVES GUIMARAES
PEDRO HENRIQUE FERRACINI DE BARROS
SAMUEL DE SOUZA LOPES
SERGIO DE ALENCAR GUIDO FILHO
SOFIA PAZZOTI
THAINA ABADE SIEMERINK
VAGNER GUILHERME FIGUEIRA NETO
VICTOR HENRIQUE PIGNATARO
046 Ciência da Computação (Bac) – vespertino/noturno – Presidente Prudente
ARTHUR REIS DA SILVA
DARLAN MURILO NAKAMURA DE ARAUJO
DIOVANNI GREGORIO DOS SANTOS FERRARO
EDGAR SEITI IMAI
EDUARDO MARTINS FRANCA PONTES
FABIO VINICIUS GOES AMARAL
FABIO WILLIAN CAVICCHIOLI SUGIYAMA
FELIPE SCOLARI BARBOSA
FELIPE TANJI RIBEIRO
GABRIEL NUNES HENKE
GABRIEL RIBEIRO RODRIGUES LIAO
GIOVANA AUGUSTA BENVENUTO
GIOVANNI FERREIRA LURO
GUILHERME LUCAS DE OLIVEIRA
GUSTAVO GIMENEZ DE DEUS
IGOR FERNANDO FURUCHO
ITALO WELINGTON DA SILVA
JOAO GABRIEL SALVADOR ITO
JOAO PAULO DA SILVA SAPIA
JOAO VICTOR SOUZA PAES
LAURY KASHIO PRADO
LEONARDO DE OLIVEIRA LOPES
LEONARDO LUCAS FERREIRA
LEONARDO LUIZ MENDES STANESCOS
LEVI BATISTA DE MELO JUNIOR
LUCAS MATHEUS ZANINETTI PARTON
PEDRO HENRIQUE TAKAHASHI
PIETRO BARCAROLLO SCHIAVINATO
RAFAEL BEZERRA DE MENEZES RODRIGUES
RENAN HIDEKI KAWATA SONODA
REYNOLDS MAXWELL MARQUES COSTA
THIAGO LUIZ FERREIRA DE CARVALHO
TIAGO PANTAROTO MENA
VINICIUS EDUARDO SANTOS ANTUNES
WELLINGTON NASCIMENTO DE BRITO
047 Ciências da Computação (Bac) – integral – Rio Claro
ESDRAS DE LIMA CHAVES
FELIPE DUARTE DOMINGUES
FERNANDO DE PADUA KIKUTI
FERNANDO YAMAGUISHI MONTEIRO
GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO DE MOURA
GUSTAVO MOREIRA ABATTI
JESSICA APARECIDA ALMEIDA DOS SANTOS
JOAO FRANCISCO LINO DANIEL
JOAO GABRIEL CAMACHO PRESOTTO
JOAO VICTOR RODRIGUES HILARIO
LAIS FERNANDA LOPES WADA
LARISSA SAEMI GANAHA
LEONARDO ALVES GOMES
LILIAN DELLIS ANDRADE VITAL
LUCAS CORDEIRO LINS
LUCAS SILVA MARCONDES
MARCUS VINICIUS DANIEL
MURILO AMORIM BUENO GODOY
RAFAEL AMARO ROLFSEN
RAFAEL YONEZAWA DE MELLO
RAPHAEL ESPINDOLA TRENCH
RODOLFO KRAMBECK ASBAHR
THEODOSIO BANEVICIUS
THIAGO COSTA LEME RODRIGUES
VICTOR DOMICIANO MENDONCA
VICTOR LUCCAS SOARES VILLAS BOAS ANTUNES
VICTOR PIETRO MORENO
VICTOR TSUGUIO GOMES
VINICIUS PERCHE DE TOLEDO AGOSTINI
VITOR ISSAMU KANO
048 Ciências da Computação (Bac) – noturno – Rio Claro
ADRIANO GONCALVES DO PRADO
ALVIN HEIWA YOSHIOKA
ANDRE MARTINS BRAGANCA
ANDRE QUEIROZ SOBRAL
ANDRESSA FERNANDA OGATA MORAES
ANGELO GABRIEL RODRIGUES DA SILVA
ARTUR EIJI SUGUINOSHITA ACIOLE
BEATRIZ INACIO DOS SANTOS
DIEGO DILLENBURG BUENO
EDUARDO LEAL PAVAN
GABRIEL ALESSANDRO TORRES
GABRIEL HENRIQUE FINATTI
HUGO MUNHOZ FERNANDES
LEONE DE SOUZA
LETICIA YUMI KATSURADA
LUCAS BRITO FERREIRA MATOS
LUCAS CAVALCANTE DE BARROS
LUCAS LEANDRO MARTINS VIEIRA
LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA
MARCOS ANTONIO BOROTTI FILHO
MARIO CESAR MAZZOTTI FILHO
MATHEUS GASETA
MATHEUS SANCHEZ
MAYARA BARROS RAMOS
RAFAEL AUGUSTO DE MELO CAMPANARI
RAFAEL LENHARO SILVA
ROBERTA PEREIRA BRANDAO
ROGER DORIA MORALES
TIAGO PEREIRA REMEDIO
VITOR GIOVANI DELLINOCENTE
049 Engenharia Ambiental – integral – Presidente Prudente
ABIGAIL LANUZA DE NOVAIS MOREIRA
AMANDA COSTA CUSTODIO
AMANDA MARIANE SILVA ARAUJO
ANTONIO CARLOS MARANGHETTI FILHO
CAROLINE FERNANDA SELLA
DOUGLAS AVEZUM MARQUES DA SILVA
FELIPE NASSIF VIVAS
GABRIEL BELTRAN PRADO
GABRIELA SARTI FIGUEIREDO
GEOVANA LAMAS OLIVEIRA
GIOVANNI DE PAULA PEDROZA
GUILHERME OYAMA SAITA
GUSTAVO HENRIQUE TAHARA
IRIS CRISTINA BROCK
JANAINA OLIVEIRA DA SILVA
JOAO GABRIEL ROCHA MIRANDA BASTOS
JOAO PAULO DE CARVALHO RIBEIRO UCHOA
JULIA ARANTES KUESTEIS
JULIANA CRISTINE DE FREITAS LEITE
KAMILLE KATHELLEN SILVA PEREIRA
LETICIA DUTRA FOLCONI
LETICIA MAYUMI MATSUDA
MATHEUS HENRIQUE FURLAN
NICOLE DE ALMEIDA FREITAS
OTAVIO MARTINS COLOMBINO
PAMELLA PALMEIRA DE ARAUJO
PAULA MARTINS VILELA
PEDRO HENRIQUE CHICCA PICCIARELLI
PEDRO HENRIQUE CROTTI FIGUEIREDO
RAYANE DE OLIVEIRA ZONATO
REBECA MARTINS LALA DA SILVA
RENATA TIEMI UENOJO
STEPHANIE RIOS BIGAL
VICTOR ALVES JULIO DE MATOS
VICTORIA MARIA DE ARAUJO BARBOZA
050 Engenharia Ambiental – integral – Rio Claro
ANA PAULA PERES DOS SANTOS
ANDRIA SANTOS DE FREITAS
ARIEL DE MORAES CARDOSO
BEATHRIZ BRETAS COCCO
BEATRIZ SOUSA DE ALMEIDA
CAMILA MARQUES DOS REIS DA SILVA
CAROLINE CORREA MANASTELLA
CAROLINE DE SOUZA FERRAZ
CHIARA FERNANDA BECA
DANILO LIMA MATIAS
DAVID HELENO OPLUSTIL
DOUGLAS PIRES DE OLIVEIRA
EDUARDO DE CAMARGO JUNIOR
FRANCISCO NOGUEIRA DI PIERRO
GIULIA MALAGUTI BRAGHINI MARCOLINI MARTIRES
HECTOR EMMANUEL DE ALMEIDA MELLO
ISABELA MARIA BIAGIONI PEDRO
JULIA MARTINS PEREIRA
JULIANA VICTORIA FERREIRA MAIA
LARISSA SAORI YOKOYAMA YASUNAKA
LETICIA CARVALHO DE SOUSA
LUISA LAVAGNINI BARBOZA
MARIA LAIS CRISPIM
MARIA VITORIA GONCALVES SANTIAGO
MARIANA PISANI PORTO
MARINA CAES LAHR
MATHEUS GIMENEZ SARAIVA
RENAN BERTOLINI ROZOV
THAIS YUKARI YUTA
VICTOR KLEIN DE SOUSA
051 Engenharia Ambiental – integral – São José dos Campos
AHMED DE ASSIS KHODR
ALINE MARQUES DE SOUZA
ANA CAROLINA DA SILVA
ANDRE SOARES PERASSINI
ANNA BADINGER
BARBARA BERNADONI DA SILVA
BRUNO GUERREIRO MIRANDA
BRUNO UEMURA DA SILVA LOURENCO
CAMILA SAORI NISHIOKA
CARLA DE CARVALHO COURA
CAROLINE SOUZA SENKIIO
CECILIA LOPES
CINTIA KAMEI
FELIPE ALVES SOARES
GABRIELA BRANT DE CARVALHO CAMPBELL PENNA
GABRIELA DOS SANTOS SIMOES
GABRIELE TAIS DE OLIVEIRA
ISABEL CRISTINA SANTANA BERNARDO
ISABELE SANT ANNA LOPES FLAUTO
IVE COSTA CARVALHO FERREIRA
IZABELA OLIVEIRA SANTOS
JESSICA LEANE NOGUEIRA PELISON
JOAO VICTOR CHIESA FARIAS
JULIA GASPAR BARBOSA CORREA
JULIANA YUMI TAKARA
KAUE DE MOURA NEVES
LARISSA MIKI OGASAWARA
LAURA CALDINI FUJII
LETICIA CAMARGO DE MORAES
LUCAS SIMOES GIOVANNI
MAITE PACKER SILVA
MARCELLA SENA TUMA NESS
MARIANA DE CASTRO LIMEIRA
MILENA GOMES DA SILVA
MURILO NABARRETTI MARITAN ABBONDANZA
NATHALIA MORELI JACOB DE OLIVEIRA
NATHALIA PATRONI
SARAH GARCIA GUTIERREZ
TULIO WATANABE TAKAO
VICTORIA VIEIRA RIBEIRO
052 Engenharia Biotecnológica – integral – Assis
ALICE DE ESTEFANI
ANDRE FERREIRA CUNHA
ANDRE LUIS DA SILVA SANTOS
ARIEL VINICIUS MONTEBELLER
ARTHUR DA ROCHA ALBERTINI
BRUNA LUZIA FLORENZANO BARBOSA RAFAGNIN
BRUNO LEONARDO BIANQUETI
BRUNO MONTANARI BORGES
CARLOS CARRARA NAKAYAMA
CAROLINA CORREIA FUZARO
CAUE ALMEIDA COSTA
CINTIA GONCALVES DE OLIVEIRA
DIANA BEATRIZ FERREIRA BUENO
DIOGO LIMA BEZERRA DA SILVA
FREDERICO MARIA SANTOS PEREIRA VILHENA VILAR
GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA
GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA HIRGA
GABRIELA MISSURINI DE CAMARGO
GILMARA LUIZA DE OLIVEIRA
GUILHERME DE MOURA LEITE CAMARGOS
GUILHERME OLIVEIRA
GUSTAVO DA SILVA SANTOS
GUSTAVO HUSEIN
HELENA CAMARGO F FISCHER
ISABELLA MARIA AVESANI
JORDY HERICLES DE OLIVEIRA
JULIA ISHIMI DE SOUZA
JULIANA PIMENTEL DA SILVA
KALLIANDRU J. P. MESCHEDE COELHO DE OLIVEIRA
KAREN MEI TSAI
LAURA BERTOLUCCI BARBOSA DE LIMA
LETICIA LACERDA DE OLIVEIRA
LETICIA YURIE KUAE
LUANA S. BENITES
LUCAS BENEDITO FELIPPE CAIAFA
LUCINARA JOICE BECKER
LUISA CARLA LEANDRO
MARILIA ROSATO
MILA KANASIRO MIYAHIRA
MURILO HENRIQUE MACIEL CAMARGO
PAULO BISPO DE SOUZA
PEDRO CAMELINI BORSATO
SARAH MENDES
THIAGO DOMINICHELI BARBIER
WILLIAN PAULINO DOS SANTOS
053 Engenharia Cartográfica – integral – Presidente Prudente
ALLANA PRACUCCIO FREITAS
ARITANA DANTAS-BARRETO MORONI
BEATRIZ MILITAO GARCIA
CAIC FERNANDO CHRISOSTOMO MENDONCA
CLEBER JUNIOR ALENCAR
EWERTON LUCAS MAINA LIMA
FELIPE LIGUORI SIA
FERNANDA FERREIRA PACHECO MACEDO
GABRIEL AUGUSTO ROZALEN RANGEL
GABRIEL ELIAS CORDEIRO DE ARRUDA
GLORIA MARIA PADOVANI EDERLI
GUILHERME FERNANDES BAPTISTA
GUILHERME JAYME ALMEIDA
GUILHERME PAIAO QUINTEIRO
HELVIO FELIPE VIEIRA PROCOPIO
JHYLRY JHERSSON DE PAULO SILVA
JOAO VITOR ESPINHOSA VIEIRA
JOSE CARLOS JANCOVIC PENA
LAURA CARVALHO OLIVEIRA
LEONARDO ROSO DELDOTTI
LETICIA BEDESCHI DOS SANTOS
LICINIO DAS NEVES NETO
LUCAS BEILLO GONCALVES DE OLIVEIRA
LUIS FELIPE CARDOSO DE SIQUEIRA
LUIS HENRIQUE SANCHES LOPES
LUMA ISABELE RAMALHO FERNANDES
MARCIO JOSE FERREIRA NEVES
MARCO ANTONIO DE SOUZA
MICHAEL WILLIAM MIQUELINO ARAUJO
NATHALIA BETONI FERREIRA
OLIVIA LEONE KIEHL
OTAVIO REFUNDINI MIGUEL
PEDRO HENRICK SILVA SGUARIZI
ROBERTA VERLY OLIVEIRA ELLER
SAMIRA NEVES PEDROSA
SHARON EVELYCE LIMA JURIAANS
THAIS SAYURI YOKOTA
VICTOR FERNANDO AIRES ARRUDA
VICTOR GATTO CAVALCANTE DOS SANTOS
VITOR HUGO BORTOLETO RAMOS
054 Engenharia Civil – integral – Bauru
ALINE SANTOS DA SILVA
ANA FLAVIA DAVANZO LOPES
ANA THEREZA SILVA CABRAL DE VASCONCELLOS
ANDRE DE SANTANA SANTOS
ANGELO GUILHERME DALAN CAMPANARI
ARTUR MENEZES NUNES ANDRADE
BEATRIZ ARFELLI MARTINS
BRUNA RAFAELA MALAGHINI
BRUNA RUIZ CARVALHO TOSIN
BRUNO ANGELO RUZZARIN ORLANDIN
BRUNO SECASSI CALTABELLOTTA
CAIO VINICIUS MARTHAO BRAGA
CAMILA SIMIONATO BRAGA
CIRO CAMPOS COSTA
DANILO EBBINGHAUS CARRARI
DIEGO RIOS DE ANDRADE
DIEGO SIMAO
DOUGLAS SANTOS DE SIQUEIRA
EDUARDO RODRIGUES QUESADA
FABIO RAMANAUSKAS ALAYON
FELIPE RAMIRES NEUDL
GABRIEL NUNES ALVES DA SILVA
GABRIELA MONTEIRO DE BARROS NASCIMENTO
GEORGE YOSHIO TAMANAKA
GIOVANNA FABRIZIA DI TORE TASSO
GUILHERME LAUER GANDOLFI DA SILVEIRA
GUILHERME YAMASHITA PREARO
GUSTAVO FERNANDEZ DA COSTA
JOAO VITOR PENTEADO SIMEAO
JOAO VITOR RODRIGUES DE CARLI
JULIO GATTEI TONOLI
JULIO MATZENBACHER ZAMPIETRO
LEONARDO BERARDIS LINHARES
LETICIA COLETI CORRER
LUCA NAKAMURA MATTAZIO
LUCAS SOUZA DE OLIVEIRA
LUIS FELIPE SORGINI PETERLINI
LUISA OLIVEIRA BARBOSA
MARCELA RODRIGUES DA CRUZ
MARCELO CUTRIM HIRATA
MARCO AURELIO BORGES
MARILIA CORDEIRO PADRAO
MATHEUS AUGUSTO VON CZEKUS DRUBI MACHADO
MAURO HIDEKI FUJIYAMA JUNIOR
MURILO AUGUSTO COSTA FARIA
PAULO ROGERIO BERMAL MENECHELLI
PEDRO ALMEIDA MENICONI
PEDRO ANTONIO MOREIRA NUNES
PEDRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA
PEDRO HENRIQUE PRETO FACHOLLI
RAFAEL DOS REIS OKUTA
STEFANIA DE FIGUEIREDO COUTINHO
TAYNA ZANETE GARCIA
THIAGO SANTOS KRAUSS FERRAZ
VICTOR BRESSAN
VICTOR RIBEIRO MIGUEZ
VITOR BERTE FRESSSATO HENCHE
VITOR VILLELA DE OLIVEIRA
WESLEY MAX LACERDA DE LIMA
YURI VIEIRA DO NASCIMENTO
055 Engenharia Civil – integral – Guaratinguetá
ALEXANDRE VIEIRA RABELO
AMANDA OLIVEIRA DE ANDRADE
ANDRESSA CRISTINA DE SA MONTINI
BRUNO MACIEL DOS SANTOS
BRUNO MARTINS MOTA
CAIQUE CELEGATTO HERNANDES
CHRISTIAN LARIGUET TAQUES BITTENCOURT
CYNTHIA HELENA BARBOSA ANDRADE
EMERSON KEN UEHARA
ERICK KENJI TUKAIRIM USSUKI
GABRIEL SILVA SOARES
GIANI BETELLI ANTONELLO BORGES
GLAURA MARTEEN BARBOSA MIRANDA
GUILHERME VINCO DOS SANTOS
GUSTAVO AKIO KUNITAKI
GUSTAVO ANDRADE MEDEIROS COSTA
GUSTAVO HENRIQUE BARCHI GASPAR
JESSICA TIEMI YOKOYAMA
JULIA PRETO PREDEBON
JULIANO SOUSA DE ARAUJO
KAIQUE MARIANO OVIDIO PINTO
KLAUS SEIJI FURUCHO GOTZ
LAURA BANDEIRA QUERIDO RIBEIRO
LEONARDO GONCALVES
LEONARDO JOSE DE SOUSA
LETICIA BRAZIL GONCALVES DE OLIVEIRA
LUCAS GUIMARAES MELO
LUCAS WILLIAN DA SILVA
LUIZ FERNANDO TOURNOUL DE MORAES SIMAO
MARYANA NAHIME
MATHEUS SIMAO DOS SANTOS
REBECA MOCHNACS PINTO
SAMUEL PARRA FINIZIO ZANCRA
STEFANO RIATTO PERROTTI
TECIO ANTONIO DOS SANTOS
THAIS CERQUEIRA BRANDI
TIAGO TEIXEIRA DA SILVA BRAGA
VINICIUS DIANNI RODRIGUES
VITOR MENDES DE CARVALHO
VITOR TIAGO BRONZATTO
056 Engenharia Civil – integral – Ilha Solteira
AMANDA BOTELHO CARDOSO
BARBARA OZANA VALERIO
CARLOS ANTENOR CONSONI NETO
CECILIA CARNIELLO CORREA
DANIELA LADINO CHAVES
DIEGO AMARAL SILVA
EDUARDO TRIPODE DE OLIVEIRA
FERNANDO MARQUEZ DE SOUSA LOUZADA GARCIA
GABRIEL ESGALHA DA ROCHA
GABRIEL FRANCISCO DOS SANTOS
GABRIEL NANTES NOGUEIRA
GILSON SENA DA SILVA
GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA DOURADO
GUSTAVO MATHEUS GAUY
HIGOR OLIVEIRA MACHADO
HUGO AZEVEDO GARCIA
ISABELA DE OLIVEIRA ZAGO
JACQUELINE DE SOUZA HAYAXIBARA GOTO
JOAO LUCAS COELHO TARDIVEL
JOAO PEDRO NUNES DA SILVA MOSIN
JOAO VICTOR FERREIRA
JOICY MENTA LIMA
JULIA FERREIRA BERTON
JULIA LOCATELLI POLISEL
KENJI KAWAUCHI
LARA TEIXEIRA PAULINICH
LARISSA FERNANDA BISSOLI
LUAN BORACINI SILVEIRA
LUIS HENRIQUE GUIRALDELO PASQUALOTTO
LUMA BRANDAO CARRIJO
MARIANA GATTO LOPES
MARIANE CHIMITE NOSSA
MATEUS DE JESUS SIMAO SARAIVA
MATHEUS BRESCHI ANDRETTO
NATHALIA SIQUEIRA VAZ
RENAN MARTINS GONCALVES
SOFIA COLIN RODRIGUES
TIAGO MARQUES SOBRINHO
VICTOR MARCAL CARVALHO MENDES
YASMIN PARDIM MACACARI
057 Engenharia de Alimentos – integral – São José do Rio Preto
ALINE OLIVEIRA DA SILVA
ALINE YURI IDIE
AMANDA ANTONIOLI
AMANDA RINALDI SORIGOTTI
BARBARA MORAES VIEIRA
CAROLINA FODRA
FELIPE GIANASI
FERNANDA PASCHOAL
FERNANDO DOBBERT SANCHES
GUILHERMO PAREJA DE LIMA PEREIRA
ISABELA LIMA SILVA
ISABELLA SERPA VILLAS BOAS
JHONATAN SILVA SANTOS
JOAO GUILHERME DA SILVA BORGO
JOAO LUCAS PIMENTA DE MELO
JULIANA PICCOLI MARTINS
KARINA DE PAULA SANTOS VIEIRA
MARCELA NAOMI NACAZATO AMANCIO
MARIANA BORTULUZZO DA SILVA
MATHEUS KAZUO OKADA
NATALIA BARBOZA
NICHOLAS MATHEUS LAPINSKAS
PEDRO HENRIQUE MANELLI DE MATTOS
PEDRO SANTANA DE ARAUJO
THAUAN GIRALDELI POZIPPE
VALMER MENEGHINI MUNHOZ
VICTOR LONIGRO
VICTOR SCALIANTE DOS SANTOS
VICTORIA DINIZ SHIMIZU
YASMIN YAMAUTI
058 Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia – integral – Araraquara
ANA CAROLINA ALVES DA SILVA TICIANELLI
ANA CAROLINA LAUREANO PAGANIN
ANA CLARA DE ALMEIDA FRANCISCO
ANDRE FRANCO FERREIROA TOME
ANDRE VITOR SEGUNDO DA SILVA
BEATRIZ ARIOLI DE SA TELES
BRUNA APARECIDA QUITERIO
CAMILA RIBEIRO CASTRO
DANIELA LIE HIGAWA
DILSON FERNANDO MARTINS JUNIOR
EDGAR KENJI ISHIDA
FELIPE COSTA PALHARES
GABRIEL DO PRADO TANGANINI
GABRIELLE ELISE FORTUNATO
GIORGIA SILVESTRE BARBIERI
GIOVANNI NILSON ROSALINO
GIULIO MENDES BRAATZ
GUILHERME BARBOSA DE SOUZA
GUILHERME RODRIGUES VIEIRA
ISABELLE GUEDES PORTO
JOAO OTAVIO GOMES DE OLIVEIRA PRADO
JULIA ALVES DE MATTOS IBELLI
JULIA DE MORAES AMARAL
LETICIA RODRIGUES BENTO
LINA MARIA BRANDAO MORAN
LUCAS SEIDI KUBO
MARIANA BARUFALDI
MARIANA TAMBARUSSI RIBEIRO
MATHEUS NASCIMENTO MATTOS
NAOMI YAMAMOTO LEMOS
NATHALIA DE ALMEIDA SANTOS
PEDRO HENRIQUE CAMPOS COSTA
PEDRO MADASQUI MAZARI
PIETRO CATELLI COELHO
THAINA DE SOUZA PECORARI
THAINA OLIVEIRA DOS SANTOS
VICTOR HUGO ALVES GONZAGA DE OLIVEIRA
VICTOR JOSE TONETO SANCHES
VICTORIA HEBLING ARROYO
WAGGONER KRANMER SILVA JUNIOR
059 Engenharia de Materiais – integral – Guaratinguetá
ANA CAROLINA GONCALVES MARTINS
ANDRE KENJI MATSUMOTO
ARTHUR SHUITI YAMAGUCHI TAKAKI
BRENO BONIN BENFICA
CARINA LEMOS YOSHIDA
CAROLINA CAVALCANTE LARANJEIRA
CAROLINE DA SILVA FERREIRA
CIRO SCAF
DANIEL SILVA FRANCA
FERNANDA MOSIMANN SIMOES
FLAVIA LIE TAKEDA
GABRIELA CESARO
GABRIELA PINTO DE OLIVEIRA
GILBERTO SIMONETI DE ARRUDA
GIOVANNI BRUNO FARIA
GIOVANNI CHAVES DI BLASIO
GIULIO LOZZI DOMINGUES
GLAUCY BARBOSA BARRETO
GUSTAVO CESTAROLLI REIS
ISABELA MARCON PAULA LEITE
LUANA LIMA FERNANDES
LUCAS MARTINELLI
LUIS FERNANDO PEREIRA GONCALVES
LUIZ HENRIQUE BARROS
MARCELO DE LIBERADOR CURY SOUSA
MARCOS ROBERTO MACHADO FERREIRA JUNIOR
MARCUS VINICIUS LIMA RODRIGUES BATISTA
MATHEUS ALMEIDA CARDOSO DE SOUZA
MATHEUS CARDINALI
MATHEUS COUTO ULTRAMARI DOS SANTOS
MONICA PALOS BARILE
NATALIA DOS SANTOS RIBEIRO
PAMELA RODRIGUES PASSOS SEVERINO
RAFAEL FONSECA GOMES
RENAN SILVA DE JESUS LIBORIO
RODRIGO RAVANINI DO NASCIMENTO
TANIA SHIZUE MORANDINI HAMAMURA
THIAGO FELLIPE MENDONCA MARQUES
THIAGO LOPES BERALDO
VICTORIA NOGUEIRA BAENA
060 Engenharia de Pesca – integral – Registro
ADRIANO VICTOR PIOLLA
ALEXIA TEIXEIRA ABE
ALMIR OLIVEIRA SILVA
ANA REGINA SEABRA DE SOUZA
ANDRE HARUO SHIBA
ANTONY XAVIER GUILHERMINO
CAROLINE FRANCO AFLALO MAGALHAES
CAROLINE RIBEIRO ALEIXO DA SILVA
CINTHIA RODRIGUES PRATA
CRISTIENE DE OLIVEIRA PEREIRA
EDVALDO BORDON JUNIOR
ELISA MAIA DE GODOY
ERIC QUIMENES PONTES
FABRICIO APARECIDO DAS DORES SILVA
FLAVIA CRISTINA MAXIMO DE GODOI
FRANKLIN DE OLIVEIRA FERREIRA
GABRIEL MARTINS SOLER
GABRIEL MORAIS DE SOUZA
GABRIEL RINALDI LATTANZI
GIOVANI ROSSI RIBEIRO
HOTHON TRIONI
ISABELLY PEREIRA MUNIZ RIBEIRO
JONATAS EMANUEL DA SILVA MOREIRA
JOSE MATHEUS DE BRITTO
KELLY CABRAL DE LIMA
MARIA APARECIDA COSTA
MATHEUS MARCONDES MAINO
MATHEUS PAES LEMOS
NATASHA MUNIZ MATTOS
NEY TAMASSIA NETO
PAULO GASPAR FACAIA
PEDRO HENRIQUE MARIN MELLO
REINALDO PIRES FERNANDES
RENATO KAZUO KONO
SUELEN APARECIDA PAULA ANDRADE
TADEO TRIGO RIBEIRO E GONCALVES FONTES
THOMAS PESSOA MASCARENHAS RIBEIRO
VILMA MAMEDE RIBEIRO
VINICIUS ROBATINI CONSOLINI
VITOR SASAKI DELLA MOTTA
061 Engenharia de Produção Mecânica – integral – Guaratinguetá
ANA LUIZA DE SOUZA REZENDE
DANIELA YUMI SEKIGUCHI
DIANA MORAIS DE MIRANDA
ERIKA AKEMI NAKANDAKARI
FELIPE CASIMIRO SILVA
FELIPE MATHEUS VENTURA TAVARES
FERNANDO SHIN
FILIPE DE PAULA OLIVEIRA
GABRIELA YUNA KONDO SERRADURA
GIOVANNA CAMARGO DA SILVA
GIOVANNA FARIA
GUSTAVO ZANINI LEMOS
IGOR GRIGORIO BATISTA DOS SANTOS
ISABELLA CHRISTINE SANTIAGO DIBBERN
JULIA ATHAYDE MARTINS FERREIRA
LETICIA CONSOLINE
LETICIA MOREIRA GIGLIOTTI
LUANA FRANCHI
LUCA RIBEIRO FACCIOLO
LUIZA ROSSI
MARIANA DE CARVALHO KUDZIN
MARIANE MASSAGO YONUE
PEDRO RIBEIRO FONSECA
RAFAEL CARVALHO SANTOS
RAPHAELA SCARPEL BUENO
REGIS SANTOS DIAS
RENAN MALDONADO BALLEGO
RODRIGO DOS SANTOS LIMA
THAIANA GARCIA ANDRADE
THIAGO TORRES COLOMAR TOME
062 Engenharia de Telecomunicações – integral – São João da Boa Vista
AGHATTA CIOQUETTA MOREIRA
ALLAN BRANCO VAZ DE OLIVEIRA
ANDRE VINHAS PINHEIRO
BEATRIZ CRISTINA FERREIRA ARRIAGADA
BRUNO MITSUO HOMMA
CAIO CESAR SOUZA DE LUCA
CARLOS AUGUSTO ZAN MALAGUTI
CAROLINA MAGDA BASSOTO RONCHINI
DIOGENES FERREIRA
ELVIS WILLIAM DE OLIVEIRA BARBIERI
ERIC YOSHIKAWA SALES DE CAXIAS
FELIPE BERTO DOS SANTOS
FELIPE CESAR CALDAS FOSSA BIANCHI
FRANCIANE PEREIRA DA SILVA
GUILHERME HENRIQUE ALBERTO
HENRIQUE DAL MORA ROSENDO DA SILVA
HOMERO DE OLIVEIRA ASSALONI
HUGO FELIPE RIBEIRO GALVAO
JOAO PEDRO DE LIMA CASSIANO PEREIRA
JOSE CARLOS MARCOLINO JUNIOR
LAIS LIMA
LARISSA CRISTINA NASCIMENTO RAMOS
LEONARDO MARTINS MELLO
LUCAS MARIM DA SILVA
LUIS FERNANDO DE CAMPOS
LUIS HENRIQUE CHIANG
MARCELO MIYAZAKI
MATHEUS LEMES TASSARA
PAOLA FERNANDA DOS SANTOS OKUDA
PEDRO H. CARDOSO NEVES
PEDRO HENRIQUE MANSUETO PEREIRA
PEDRO ROBERTO FERRONI DE OLIVEIRA
RAFAEL NISHIDA
RAPHAEL HENRIQUE GAETA MORENO
RICARDO MICHELIN
RUBENS DIAS NETO
SILVIO CESAR VICENTIM DOURADO
VINICIUS DE LIMA DEMICIANO
VINICIUS DE OLIVEIRA ROLIM DA CONCEICAO
WESLEY COUTINHO ZAMBONINI
063 Engenharia Elétrica – integral – Bauru
AKARI ISHIKAWA
ALCEU DE MESQUITA NOBREGA JUNIOR
ALEXANDRE SACIOTTO LEVORATO
ALEXSANDER PONTES DE FREITAS
ANDRE SARTO ZEFERINO
ARTHUR SERTORI PANTONI
BRUNO CASTANHO EMIDIO
BRUNO SEIJI TAGAMI LODETI
BRUNO VIEIRA DA SILVA
BRUNO VILELLA DE FARIA
CAMILA ALVARES DE OLIVEIRA
CLAUDIO ANTONIO CAIO ZANETTI GONCALVES FRAGA
FABRICIO DA CRUZ FORONI
FELIPE LOPES DEL PETRE
GABRIEL PELLEGRINO DA SILVA
GIOVANNI OLIVA PINTUCCI
GUILHERME MURARO BONINI
GUSTAVO ALVES DA SILVA
GUSTAVO HENRIQUE BELIZARIO RIBEIRO
GUSTAVO ROCHA MARFIL
HENRIQUE MASSASHI MAKYAMA
HENRIQUE YUJI INOUE
JOAO HENRIQUE FARIA
JOAO VICTOR AMATO SPADAO
JOHNNY KAZUYA NAKAZONO
JONATHA MIRANDA GUIMARAES
JOSE CARLOS VASQUES MOREIRA
JUAQUIM AUGUSTO NEHEMY
JULIA BENETTI FARES
LAIANE CRISTINA TOSCANO MOLIN
LARA LIMONTA GONCALVES
LUCAS GROB SPONCHIADO
LUCAS HENRIQUE DE CAMARGO
LUCCA CORSI SILVA
LUIS OTAVIO FARIA BARBOSA
LUIZ ANTONIO PAVAN NOBILE
MARCOS PAULO ALMEIDA DAL MASO
MARIANA LIMA ANASTACIO
MATHEUS ARAUJO JORGE
MATHEUS SANCHES DE SA BERGAMO
NICHOLAS BONASSI TOTTI KAMINITZ
NICOLAS HIROAKI SHITARA
PEDRO GABRIEL DOTTO
PEDRO NOGUEIRA SOARES
RAFAEL AUGUSTO CONCEICAO BAPTISTA DAS NEVES
RAFAEL FELIPE PIRES MANGOLIN
RAPHAEL MELLONI TROMBINI
RENAN BINDANDI DOMINGUES
RICARDO CIRIACO CAMARGO IMAGURE
RICARDO RIBEIRO DA CRUZ
RODRIGO CEZAR SILVA
RODRIGO DE CARVALHO MARCONDES
RODRIGO TURATI ROSSI
RODRIGO VIEIRA DUARTE FURTADO
TAINA ANDRELLO PIAI
THEMER MIRALHA SOARES
VICENTE COELHO LOBO NETO
VICTOR DE MATTOS ARZOLLA
VICTOR SHIGUEO MONTEIRO KINSUI
VITOR NAGATA
064 Engenharia Elétrica – integral – Guaratinguetá
AURELIO LUIZ DE SANTANA PEREIRA FILHO
BEATRIZ SILVA DE LUCENA
BRUNO BACCARIN SALLES
CAIO HENRIQUE COHN
CAUAN SILVEIRA
CAUE DRUMMOND GAUDIE LEY
DIEGO ANDRE PEDRO
EDUARDO FERREIRA AZEVEDO
EVERALDO APARECIDO GALIANO JUNIOR
FELIPE FERNANDES PINHEIRO
FILIPE JULIO CARDOSO
GABRIEL ALVES MOREIRA
GABRIEL ZAVATARO NIGRI
GIOVANNI CASTILHO BROGIATO
GUSTAVO YUDI EMORI
HANNAH OLIVEIRA COSTA
ISABELLE ELISIE DA SILVA SANTOS
JOAO PEDRO MATHIDIOS DE OLIVEIRA
LIDIA GUIMARAES GUSMAO
LUAN VIEIRA FERREIRA
LUCAS BARROS AMARAL
LUCAS MACHADO JOFRE
LUIS GUILHERME RODRIGUES DE PAULA
LUIZ FERNANDO GIMENES MEDEIROS
MARCEL SIMOES CARNEIRO
MARCELA FLAMINO DO NASCIMENTO
MATEUS ENRIQUE MARQUES
MATHEUS RUZA NASCIMENTO
NATALIA PEREIRA DA CRUZ
PATRICIA SANTANA DE SOUSA
PAULA GOIS DE CARVALHO
PEDRO HENRIQUE GOTARDELO ARMANI
PEDRO LUIS AZEVEDO COSTA
RAFAEL LUIZ VIEIRA SIMAS
THAINA CRISTINA VAZ GUIMARAES
TIAGO IKEDO
VICTOR BALDOINO YAMAMOTO
VICTORIA SAYURI SEKIMURA FUJII
VITOR DOMINGUES
YURI MISSIMA DIAS
065 Engenharia Elétrica – integral – Ilha Solteira
ADILSON VITAL JUNIOR
ANTONIO CARLOS NOSSA RISSATI
BRUNA COUTO MOLINAR HENRIQUE
CAIO DE MIRANDA BOER
DANILO DE SOUZA CUTRIM
DENER SOUZA VALENCIO
DIEGO SANTANA FERREIRA
DOUGLAS DELLACRUCI GOULART
EDUARDO ALVES FREITAS
FERNANDA DOS SANTOS BREGOLIM
GABRIEL AUGUSTO DESTRO
GABRIEL DE FREITAS TEIXEIRA
GABRIEL HENRIQUE AZEREDO
GABRIEL SOUSA CORREA
GEISSY LIMA MACEDO SANTOS
GIOVANE ANGELO CARNIO
GUILHERME DUARTE LOPES
GUILHERME GONZAGA CARFORA
GUILHERME ROCHA MONTOIA
HENRIQUE SPADIM
HUGO GAROFALO DE PADUA
JADY CARDONA PERES
JOSE CARLOS SOUZA RAMOS JUNIOR
JULIA PELLIZZON PIMENTEL
JUNIO JOSE ARRUDA FERRAREZI
LAURO NEVES DA SILVA JUNIOR
LUAN MATEUS BOCALAN VOGAS
LUCAS BERTOLOSSI
LUCAS HENRIQUE RODRIGUES
LUIZ AUGUSTO SIKIGUCHI
LUIZ FRANCISCO FELTRIM JUNIOR
MATHEUS ROGERIO BOCCHI DA SILVA
NATHALIA HARUMI KUROMIYA
PEDRO LESSA SACONATO
RAFAEL HENRIQUE DE OLIVEIRA CARVALHO
REINALDO DOS SANTOS GALBEIRO
RENATO FERREIRA DE PAULA FILHO
VALENTINA DE PAULA MARCAL
VINICIUS MARQUES MARANGONI
YUMI CAMILA TSUKAMOTO TAGUTI
066 Engenharia Industrial Madeireira – integral – Itapeva
ALEX TORRES DE ARAUJO
ALINE CHIARAMONTI
AMANDA AUGUSTA FERNANDES
ANA CECILIA VASCO MACEDO
ANA SILVIA SANTOS ANTUNES
ANDRE LUIZ VELOSO
ANDRESSA NOGUEIRA GIL
CAROLINA DE ANDRADE
CLAUDIO DE OLIVEIRA LIMA SANTOS
CRISTIAN NOGUEIRA GIL
DANILO FOGACA RODRIGUES
DIEIMESON POTYRALA
DYURI SOARES HALCSIK
FELIPE SANDER DOS SANTOS
GABRIELA DE MATTOS CONCEICAO
GEAN CARLOS BERTALHA DE SOUZA
GUSTAVO RIBEIRO PAES
HENRIQUE MAMORU YOSHIDA FERREIRA
LILIANE APARECIDA CUSTODIO
LUCAS OLIVEIRA LEITE
MARCOS GUILHERME LEAO HIROMITSU
MARIA ANA VENTURINI MARCELINO
MARILU MOTTA DE SOUZA ROCHA
MATEUS CARVALHO NOVAES DE MACEDO
MAYARA DE FATIMA PIRES FERNANDES
MILENA KARINA RIBEIRO
MURILO AUGUSTO PEREIRA
NATALIA CAROLINA SUDARIO FREITAS
NATHALY LIMA DUARTE
NICOLY RUOTOLO DE ALMEIDA
PABLO HENRIQUE DE MORAIS
PABLO MUNHOZ
PATRICIA ARRUDA COSTA
PEDRO CARVALHO CALLEJAS
PRISCILA DA SILVA
RAFAEL ERLER PEREIRA
SAMUEL HENRIQUE MACHADO LIMA
SUSAN AKI KITAI
TIAGO MARQUES GREGORIO
VINICIUS DE JESUS CARVALHO DE SOUZA
067 Engenharia Mecânica – integral – Bauru
ALAN DUTRA MARTINS
ALLAN YOSHIKI AOKI
AMANDA SIQUEIRA MALIMPENSA
BEATRIZ MARCICO
CAIO AUGUSTO FANTINATTI CARNIETTO
CASSIO PERPETUO CUNHA
CESAR YOSHIO KIMURA
DAVI MOURA LEITE MARTIN
DEBORA SILVA MOLLIET
ERIC KOJI YANG IMAI
ESMAR CANTU NETO
FELIPE AYUSO DE ALMEIDA
FERNANDO BUENO DE OLIVEIRA PEROBELLI
FERNANDO SANTURBANO TAVARES SIMAS
GABRIEL ANDRADE FERREIRA DE CASTRO
GABRIEL SEOLIN JURISATO
GABRIEL YOSHIHARU FUJIWARA
GUILHERME CORREA VILLAS BOAS FRANCO
GUILHERME DE CAMARGO
GUILHERME FREITAS NUNES RUFINO
GUSTAVO ALVES NACCARI
HENRIQUE HIROYUKI HARA OSAWA
HENRIQUE HUNGARI RODRIGUES
HENRIQUE MASSAO UEYAMA
HOLIVER MACEDO DE MORAIS
IGOR BASTOS BEZERRA REGO
ISABELLA SOUTO DE CASTRO CURVO
JHONNY RICHARD DE SOUZA
JOAO ARMANDO SANDRON GALDINO
JOAO CODOGNO NETO
JOAO VITOR MARCOLA
LEONARDO LUIS DA SILVA
LETICIA FARIA DE MELLO
LUANA DOMINGUES FERNANDES
LUCAS ENOKI PEREIRA DA SILVA
LUCAS PEREIRA DE MELO
LUIS PAULO NIERI MATTOSINHO
LYDHON VERINAUD ANGUITA BOTASSO
MARCELO STROEBEL BERTELLE
MARCOS VITOR DE ROSA JACINTO DA SILVA
MARIO ORLANDO GRASSI JUNIOR
MATEUS FERNANDES ACHCAR
MATHEUS JOSE BARBOSA FERRARI
MURILO ADORNI
OTON AGUIAR OSORIO DE BARROS
PAULO VICTOR CURI DOUTEIRO
PEDRO CHIAVEGATTO PORTO
RIDER PLATON NOGUEIRA DE BRITO
RODRIGO DA SILVA BARROS
RODRIGO TRIPOLI MAGALHAES
THALES PLATON NOGUEIRA DE BRITO
THIAGO PARANHOS IBANHES
TIAGO FOLONI TESSAROLLI
VICTOR CALVELLO DOS SANTOS
VICTOR EIKI UEMURA
VICTOR PASSOS DE PINHO
VINICIUS LOURENCO DA SILVA DALDON
VITOR BELEZA PIERI
VITOR SEITI HONNA
WENISMAR WANDERSON UBERTO
068 Engenharia Mecânica – integral – Guaratinguetá
ALEXANDRE HENRIQUE SOBOLEWSKI MICHEL
ANDRE PUKARO
AURELIO CARVALHO BRIANTE JUNIOR
BERNARDO TSUTOMU IKEDA MIURA
BRUNO SOARES SANDE
CAIO DE OLIVEIRA MARTINS
CAROLINA HELENA NAVEIRA
DANIEL MALOUF COZZUBO
EDUARDO AUGUSTO VERSUTI
EDUARDO DUNKEL SILVA
FELIPE LEMES DANTE
GABRIEL MARCHIORI
GABRIEL MAURICIO MARQUES
GUILHERME HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA
GUILHERME YUJI WADA
GUSTAVO GOMEZ RODRIGUES
GUSTAVO MELLO SIEMANN
GUSTAVO MIRANDA DE SANTIS
HELOISE DE FATIMA DA FONSECA MANTOVANI
IGOR MORAIS SOUZA
IGOR SAVASTANO BECKER
JOAO PEDRO GUERRA DE SOUZA
JOAO PEDRO VIEIRA BARBOSA
JOAO VITOR ROMERO
JOSE FRANCISCO TEZEI
KAUE DOS SANTOS OLIVEIRA
LIDIA MOREIRA BARBOSA
LUCAS CARLQUIST RABELO DE ARAUJO
LUCAS HENRIQUE PEREIRA MORENO
LUCAS MARCHI PEDRO DE AZEVEDO SILVA
LUIS FELIPE MIRA
MAIARA BOLZAN BARBOSA
MATEUS BORGES DA SILVA SOUZA
MATHEUS LANGNER BAYER
MATHEUS LEITE DE BARROS
MATHEUS MENESES BIANCHI
MAURICIO MOREIRA DE AVELAR ALCHORNE
MAURO VICTOR BARBOZA
PAULO HENRIQUE TETSUO TAKANO
PEDRO CARLOS MARCONATO MARQUES
PEDRO GABRIEL DE SOUZA SCHULLER
PEDRO HENRIQUE REZENDE CANDIDO
RAFAEL CIRILO DA SILVA
RAPHAEL ALVES RANGEL
RENAN LETIZIO DI GIULIO
RENAN MOURA SANTANA
RENATO NAKAMURA CRUZ
RENATO PEPE
RICARDO KAORU KOMESO
RODRIGO MOREIRA GRASS
ROGER LIMA FELIX
SILVIO MATSAS
SUNY WATANABE
THIAGO SEWASTJANOW CORDEIRO
THIAGO YATOKI TAKABATAKE
VICTOR BRANCO DA LUZ
VICTOR NEUBURGER SANTINI
VITOR ADNALTO LEITE SALVIANO
WAGNER LYU MIYADA
WESLEY FLORENTINO PEREIRA
069 Engenharia Mecânica – integral – Ilha Solteira
ADRIANO BERCHOL MATIAS
ANA CAROLINE GARCIA FELTRINI DE SOUZA
ANDRE TOMMASELLO RAMOS
CESAR AUGUSTO FERNANDES DE OLIVEIRA
DAIANE SAMPAIO FERNANDES
DANIEL AUGUSTO PERES
EDUARDO JOSE DE OLIVEIRA BARBOSA
FELIPE AYACH ANACHE
GABRIEL OLIVEIRA HAMADA
GABRIEL PUSSOLI DA COSTA
GABRIELA LIMA SILVA
GUILHERME DE ARAUJO GONCALVES
GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA VILLAR
GUSTAVO PERES MESTRINER
HENRIQUE MATOS CAMPOS
HUGO HENRIQUE MACIEL SOARES
JAQUELINE DE OLIVEIRA ROCHA
JOAO MIGUEL BASTOS SANCHES
JOAO PEDRO PACITO MARQUES
LAURA FARINASSO PERUCCI
LETICIA COLOMBARI AMADEU
LUCAS SIMAO RODRIGUES COSTA
MARCELLO AKIRA VIGNOLI
MARVIN PEREIRA
MATEUS COUTINHO DE MORAES
MATHEUS FREIRE GARCIA
MURILO AREDE DE SOUZA
MURILO LIMA DE MORAES
PAULO AFONSO GIAMPANI DE CAMPOS
PAULO HENRIQUE SOARES
PEDRO HENRIQUE FOSTER STANGARLIN
RENAN VINICIUS BARBOSA
RICARDO VILELA DE GODOY
RODRIGO CALOMINO PEREZ
RODRIGO DIAS MARTINS SIQUEIRA
THIAGO CAMPOS CACIQUE DE OLIVEIRA
TIAGO ALMEIDA NUNES
VICTOR AURELIO ALBUJA GOMES
VICTOR QUARESIMA BELOTE
VITOR MARIANO MIALICHI
070 Engenharia Mecânica – noturno – Guaratinguetá
ANDRE BUTURI MONTOYA
ANTONIO CARLOS STRABELLI JUNIOR
AUGUSTO JOSE DOS SANTOS REIS
CELSO ANTONIO BITTENCOURT SALES JUNIOR
CELSO RAMOS JUNIOR
DAVI EDSON CHAVES DE ALMEIDA
EDUARDO CARNEIRO PEREIRA
FELIPE DE OLIVEIRA CRUZ
FELIPE VIDAL DOS SANTOS RIBEIRO
FERNANDA ALMEIDA E SOUZA SEILHE
FILIPE HENRIQUE DA COSTA CRUZ
FLAVIA CRISTINA DE FARIA
GABRIEL PINTO
GABRIEL PINTO PATROCINIO
GUSTAVO HENRIQUE COSTA
JONAS CAUAN DE OLIVEIRA
JULIO CESAR DA SILVA
LEONARDO AMADOR DOS REIS COSTA
LEONARDO RAFAEL PIRES
LUCAS MENEZES GOMES DIAS
LUIS GUILHERME DINIZ MARTINS
MARCUS VINICIUS VIEIRA DE LIMA
MATHEUS DE SIQUEIRA MOREIRA
MICHELLE MORAES LOPES
PEDRO BONIFACIO REZENDE
SERGIO CAMARGO DE ALMEIDA JUNIOR
THAISA FERREIRA MAGALHAES
VINICIUS ALVES OLIVEIRA
VITOR BERGAMASCHI
WILLIAN DE CASTRO BERBIS
071 Engenharia Química – integral – Araraquara
ANGELO CARMIGNANI
ANTONIO ARRIVA DE TOLEDO
BARBARA DE MOURA PERETA
BIANCA DO CARMO FERNANDES
BRIANA RODRIGUES EDUARDO
BRUNO BEE RAMIREZ
BRUNO SOARES CESARIO
CAROLINA ALICE SCHUMANN LERENO
DANIELLA GUIMARAES ROSA
FELIPE FRIGIERI VICENTINI
GABRIEL POLITANO DA SILVEIRA ASNAR
GABRIEL VINICIUS MARTINS OLIVEIRA
GUILHERME CASTRO DELA CORTE
GUILHERME PONSONI FERREIRA
GUSTAVO CORAZZARI KRUGER
GUSTAVO ROSSI RUI
ISABELLA FERREIRA OCCHIPINTI
ISABELLE ZACARIAS
JOYCE GOMES GABRIEL
JULIA BARBARA TAVARES
LARISSA PEREIRA TITATO
LETICIA SILVA CASTRO
LUCAS BLUNCK SALAZAR SANTOS
LUCAS CAUE JACINTHO
LUCAS DAMASCENO GODOY
LUIS GUSTAVO DE LIMA MACHADO
LUIZ FILIPE FERREIRA DE JESUS
MARIANA SELVAGGIO RODRIGUES
MARILIA SILVA CRUZ
MATHEUS VELASCO FERRER ALMEIDA
MIGUEL ALVES DE JESUS
MOURIS DANY ABDOU
NATALIA BORGES CELIDONIO
PATRICIA BRITO PAIS
PEDRO VITOR PEREIRA LIMA
RAFAEL AJUDARTE DE CAMPOS
RODRIGO MIRANDA DE MOURA
TAYNA GARCIA SANTOS
THOMAS VON ZUBEN PACCHI CAPOVILLA
UZIEL PARADA NUNES
072 Estatística – diurno – Presidente Prudente
ALLANA PAOLA PAOLI DAS NEVES
AMANDA PEREIRA TAMELINI
ANA PAULA SILVA FIGUEIREDO
ANTONIO GERMANO SIMOES
BEATRIZ MIRANDA FERREIRA
BRUNO MATHEUS SOUSA VIANA
CAIO HARDT MAURILIO
CAMILA LORENCETTI BROLO
EBER VINICIUS RANGEL DE SOUZA
ERIC PEREIRA DO ESPIRITO SANTO
ERIC SALES DA SILVA
FERNANDO GONCALVES DA SILVA
GABRIEL SILVA SCATENA DOS SANTOS
GILBERTO PEREIRA DE ALCANTARA JUNIOR
GIOVANNI PASTORI PICCIRILLI
ISADORA ROLAND
JAQUELINE DOS SANTOS
KAUANE PRISCO
LAIS HELOISA POZZO
LEONARDO COSTA CASSARO
LEONARDO RIBEIRO DOS SANTOS
LUCAS SANTOS DA SILVA
MARIA JULIA DE BIASI CAMARGO
MATHEUS DE OLIVEIRA
PALOMA MARIA DE SOUZA
PATRICK GOBBO SCARPA
SERGIO SCOPEL DOS SANTOS
WELLINGTON DA SILVA MACHADO
WILIAN MOURA ROCHA
WILLIAN RODRIGUES DE ABREU SILVA
073 Física (Bac em Física Biológica / Lic em Física) – integral – São José do Rio Preto
ADRIANA CALDATTO SOARES DA SILVA
AMANDA COELHO MACHADO SCAMARDI
BIANCA MARIA BRANDAO DE MATTOS
CASSIO FERREIRA
CRISTIANE VALERIO FERNANDES
DIRCEU SOUZA PALMIERI FILHO
DRIELI DE SOUZA ROGERIO
EDUARDO HIDEAKI MANGUES
FABIO AMARAL MASUNO DA SILVA
FABRICIO STEFANI
FELIPE HIDEAKI SAKURAI
FELIPE MIRANDA DOS SANTOS ALVES CORREA
FILIPE GOMES DOMINGOS
GABRIEL DE SOUZA YAMAMOTO
GABRIELA BOLZAN
HARUE TANIGUTI ROCHA
ISABEL CRISTINA ALVES AULI
ISABELA BRUNOZI DE OLIVEIRA
JOAO VICTOR CAETANO
JOSE VICTOR VILANI NAMAN
JOSIANE SOARES SIQUEIRA
JUAN HAUBERT ASENCIO
KAROLLYNE SILVESTRE FUHRO
LAIS DE PAULA LOPES
LAIS PETROCELLI CALCA
LARISSA MARIA FERREIRA ADOLFO
LEANDRO FERNANDES RIBEIRO
LEONARDO ALCANTARA PETINARI
LEONARDO DESTEFANI
LUCAS GALDINO MENDES
LUDMILA TERESA RODRIGUES SANTOS
MARCIA CRISTINA MARTINS DA SILVA
MARIA LUIZA DE FREITAS ANDRADE TELLES
MATEUS AUGUSTO RIGOTTI FERREIRA
MELANIE MAHAH CARNEIRO SIMARDI FARIAS
OTAVIO AUGUSTO DE MELO QUEIROZ
POLYANA LIMA DE PAULA
RAFAEL CARTA RIBEIRO DA SILVA
RAFAELA MAGALHAES DE ALMEIDA
RAISSA GUIDOLIN MARCATO
RODRIGO MACEDO PACHECO
SAMUEL MOLINA BAZERLA
SILVANALDO SOUZA BEZERRA
THAIS MORETTI DA SILVA
THAMIRES ARRUDA FONTOLAN
VICTOR EDUARDO TEIXEIRA LIMA
VICTOR HENRIQUE INFANTE
VINICIUS COLLI DE OLIVEIRA
VITOR RIBEIRO PEREIRA
WARLEY AVILA
074 Física (Bac/Lic) – integral – Rio Claro
ADRIANO ADAMES JUNIOR
ANDERSON ROBERTO LERIA DE CAMARGO
ANDRESSA CAROLINE FREIRES DE OLIVEIRA
ARTHUR BISCAINO FRUCH
AUGUSTO BUBENIK
CAIO HENRIQUE DO AMARAL
CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
CAUE PICCOLLO COMPARINI
CLARA HELENA SOBIESKI TAFNER
DANILO DOMINGUES QUIRINO
ERIC SOARES ARITA
EWERTON FERREIRA DA SILVA
GABRIEL BROGNO ALCANTARA PAUFERRO
GABRIEL SANTOS SANCHES
GABRIELA MARIA RODRIGUES DA SILVA
HENRIQUE BERTOLOTO DE PAIVA
HENRIQUE ELIAS MEGID
ISABELA MAIETTO SILVERIO
JOAO VICTOR BUENO DA SILVA
JOAO VITOR MATEIKA DE CASTRO
JONATHAN WILLIAN SCANTAMBURLO
JOSE AUGUSTO PROENCA MAIA DEVIENNE
LARISSA S. MATSUMURA
LEONARDO MACIEL MORETTI
LORRAYNNE MARJORIE RODRIGUES
LUCAS BACHEROLO TEIXEIRA
LUCAS HENRIQUE SILVEIRA GOMES
MARCELO EDUARDO BENENCASE
MARIA EDUARDA CORRADINI TOLINO
MARIA LUIZA FERREIRA VICENTE
NICHOLAS PICIN CASAGRANDE
RAFAEL FRANCISCO DA SILVA
RAFAEL GONZALEZ GUSSON
RAPHAEL MARUM DE FREITAS
RENAN BORIN RODRIGUES
RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES
VINICIUS DE SOUSA BRAGA
VIVIAN MONEZI TETZNER
YONA HIRAKAWA HUGGLER
YURI BORGES FERREIRA
075 Física (Bac/Lic) – noturno – Guaratinguetá
ANDRE HENRIQUE RABELLO FERREIRA
ARTHUR DE OLIVEIRA GAIA
BRUNO CASAGRANDE ELIZALDE
BRUNO JOSE DREUX FERRARI
CAMILA PIRES FAGUNDES RENOLDI
DANILO DE ALMEIDA CAGNONI
DANILO MONTEIRO TAVARES
DENISE HELENA GALHARDO NOGUEIRA
FILIPPE ZACCARIA PIEMONTE RIBEIRO
GABRIELA CAMILA SUELLEN DIAS
GERLEI SOARES SOUSA
GUILHERME BEDAQUE MOTTA
GUILHERME JOSE ARNEIRO DIAS DOS SANTOS
GUSTAVO ANDRES DIAZ
GUSTAVO GOMES VASQUES
HIAGO DONIZETTI OLIVEIRA DIMAS DO CARMO
JOAO PAULO CABRAL COUTO
JOAO PAULO MACIEL DE CARVALHO LIMA
JONATHAN ZAGGO FERREIRA E SILVA
JOSE RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR
JULIA TORELLO VIEIRA
JULIANA RUZENE RAMOS
LEANDRO ESTEVES DE PAULA
LEONARDO COURBASSIER MARTINS
LUCAS MARTINS FONSECA DE VASCONCELOS
LUCAS SAMUEL DE SOUZA
LUMA STEFANIA FERREIRA DA SILVA
MARCELO ALVES HOMEM DE MELLO
MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA PERINI
MATHEUS BIONE MENDES
MATHEUS LUIS FARIA MENDONCA
NELSON AUGUSTO JAU JUNIOR
NICOLAS ALASMAR PASCOAL
RAFAEL ROBSON LINO DOS SANTOS
RAPHAEL SCHIMIDT BITTENCOURT
SAMUEL JOSE DE CARVALHO
SILVIO MOTTA DE JESUS DA SILVA
THOMAS HEBERT DOS SANTOS
VINICIUS DA SILVA GOMES DOS SANTOS
YASMIN FELICIANO PEREIRA SERAFIM DE LIMA
076 Física (Lic – noturno) / (Bac em Física de Materiais – vespertino/noturno) – Bauru
ALINE PEREIRA SUAVE
AMANDA BONANDO MATTOS
ARTHUR ROBERTO RIATTO
BARBARA DE FALCHI
BIANCA APARECIDA RODRIGUES DIAS
BRUNO DE SOUZA BATISTA
CARLA CRISTINA DOS SANTOS
CARLOS ROBERTO MARTINS ORTIZ JUNIOR
CRISTIAN OTAVIO DE LIMA
DANIEL GODOY TARCINALLI
DANIELE NASCIMENTO
ERICK PIZARRO PRESTES
ERICK TADASHI MANJONE VENDRAMINI
FABIO RICARDO VALERIANO
FABRICIO TOMIHARO KONDA
GABRIEL ALLAN AZINARI
GABRIEL DE MORAES PALMEIRO
GABRIEL GUIMARAES FERREIRA RAMOS
GIOVANA COLLOMBARO CARDOSO
GIOVANA RODRIGUES
GUILHERME RODRIGUES
GUSTAVO LOPES DE OLIVEIRA
HELOISA ALVES DI RAIMO
IGOR FERNANDES FLEURY DE SOUZA LIMA
ISRAEL RAMOS RODRIGUES
JHULIENE ELEN TORRENTO
JOAO GUILHERME RIBEIRO SERATA
JOAO PAULO DE LEMOS CESARIO JABUR
JOAO SACCOMAN
JOAO VICTOR BORGES MOREIRA DA ROSA
JOAO VICTOR MORAIS LIMA
JOSE PEDRO CANTARELA DA SILVA
JULIA CRISTINA SALVADOR LEONELLI
KEVIN DE MELLO SANTAMARIA
LARISSA FERNANDES DE MORAIS
LARISSE COSTA HOLANDA
LEONARDO ALMEIDA SANTANA
LEONARDO F DE ANDRADE
LEONARDO HAYASHIDA SIMAO
LETICIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA
LUCAS ARTIOLI MANSANO
LUCAS CARDOZO PARMEGIANI
LUCAS PEREIRA MENDES
LUCAS VENEZIANI DE TOLEDO
MARCELO FERNANDES SCALVI
MARCO ANTONIO JABUR
MARIANA MESQUITA CAMPOS
NATA SILVA FREZZATO
PAMELA DE SOUZA ARAKAKI
PEDRO GUILHERME STEVANATTO
RODOLFO ALCANTARA
RODRIGO CHAVES DOS SANTOS
ROGERIO MARTINS DE OLIVEIRA
STEVAN BRAYAN OLIVEIRA DOS SANTOS
TATIANE BARBOSA CALDEIRA
THAMYRES DE SOUZA LIRA
VICTOR HUGO BALESTRIM SALVADOR
VINICIUS CAMARGO DA SILVA
VINICIUS DOS SANTOS
WUALISSON BARBOSA DIAS
077 Física (Lic) – noturno – Ilha Solteira
BEATRIZ BRAIDOTI
BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA
ERIKA TIEMI GANDA
FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA MURAD
IGOR CASSIO SILVA MAIA
ISABELA BAESTEIRO BALDESSIM
JANAINA DE PAIVA COSTA
JOSE AGOSTINHO NETO
LUCAS DA SILVEIRA BUZO
LUIZ CARLOS DE NOVAES JUNIOR
MATHEUS FERRAZ GARCIA
MAYARA GEOVANA FERREIRA BARBOSA
PAULO CESAR BEZERRA JUNIOR
RAFAEL DA SILVA DOMINGUES
RAFAEL MARTINS PAGOTO MASETTI
RODOLFO CARVALHO DOS SANTOS
TIAGOLIMA DA SILVA
VALTER APARECIDO DE JESUS SALLES
078 Física (Lic) – noturno – Presidente Prudente
AMANDA DE OLIVEIRA PASSOS
AMANDIO OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR
ANDRE VITOR SANTOS SIMOIS
ARTHUR PIMENTEL DE CARVALHO
BIANCA APARECIDA DE SOUZA
CAIO AUGUSTO DE SOUZA
CAMILLA MARTINS RUIZ
CAROLINA HARUMI NAKAZATO BRAZ
FERNANDA BERTACO DA SILVA
GIOVANNI TAKESAKO DE PAULO
GLEYSON TADEU DE ALMEIDA SANTOS
GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS
JULIANO APARECIDO DA SILVA
LEONARDO JUNIOR SILVA EUGENIO DO AMARAL
LUIS FERNANDO DOS SANTOS
LUIZ ANTONIO RIGA JUNIOR
MAYCON CESAR CALIXTO ASSIS
MAYK RODRIGUES DO NASCIMENTO
MICAEL DA SIVA ALBANO
MURILO CANDIDO DE AZEVEDO
NATALI JUBRAM
PAULO SERGIO VIEIRA
ROBERTO IECCO WOLF
SAMUEL DE ALMEIDA FARRUS
STEPHANY GODINES COSTA
TAINAM VITOR MARTINS
VALDINEI LIBER DE FARIA
VINICIUS DUARTE JESUS
VITOR GALVAO OLIVEIRA
YASMIM YURIKA SANTOS YAMASAKI
079 Física Médica – integral – Botucatu
ANA BEATRIZ MARQUES CARLOS
ANA CARLA DE SOUZA SANTOS
ANDRE ANANIAS BARRETO
ANDRESSA MATIAS OLIVEIRA
ARTHUR MARCHI BELLON
CAMILA DOURADO DE OLIVEIRA
CAMILA FLORET DA COSTA
CECILIA LUVIZUTTI FERREIRA DA SILVA
DIOGO HENRIQUE GODOI
FELIPE DE SOUSA BREVE
GABRIEL GUSTAVO DE ALBUQUERQUE BIASOTTI
GEOVANA FERNANDA LARA BARBOZA
GUSTAVO DIAS GOTTSCHALK MORAES DE OLIVEIRA
HAMINE CRISTINA DE OLIVEIRA
ISABELA CASTRO DE MORAES
ISABELA GIUSTI TONELLI
ISADORA EUGENIA DE MARCHI GAIOSKI
JEAN VITOR LEITE CARDOSO
JOAO PAULO BALLERINI BRUNO
JOAO PEDRO MENDES
JOEL DOS SANTOS ALVES JUNIOR
JULIA PALARO BIASOTTI
JULIA TAISSA MAZOLINI GANDOLPHI
LUIGI NUNES NOBRE MASCARENHAS
MANOELA SIMOES CANDIDO
MARIA ELIZA ANTUNES
MARIA PAULA LAZARETTI PERINI
MATHEUS HENRIQUE MION LUCAS
MILENA FOLTRAN DE MIRANDA
MURILO ZELIOLI DOS SANTOS
MYLENA SAYUMI HAMASAKI
NATHALIA CARVALHO DE OLIVEIRA
NICOLE RIBEIRO
PAULO VITOR LOPES ROMBALDI
PEDRO JUNQUEIRA NETO
SAMUEL PERRI GIMENES
THEODOR WULFF POLONI
THOMAS MAIA MACHADO
VANESSA ULISSES AMORIM DA SILVA
VINICIUS FERREIRA MAGALHAES
080 Geologia – integral – Rio Claro
ALEXANDRE PIMONT PENHA
ALICE ROGATTO E SILVA
ANA LUISA DE SENA PORTO
ANDRE MAURO GOMES
ANDRE PONCE FIGOLS
ANDREZA APARECIDA DOS SANTOS
BRUNO CESAR MARTIN DE SOUZA
BRUNO SANTIAGO AVELAR CUELLAR
CAIO NOVAIS SILVA
CALIEL CAMARGO FALCAO
CAROLINA MAIA BILHARINHO
FABIO DE JESUS MOREIRA JUNIOR
FELIPE AUGUSTO TREVISANUTTO
FELIPE RIBAS BELLA
FELIPE YUKIO GOYA HIGA
FERNANDA GIDDINGS VASSAO
GUSTAVO CEZAR DELATIN
HELENA MARTINHO CORADINI
ITAMAR SPIRA
JOAO PEDRO GOLDNADEL PENTEADO
JOSE VITOR CARIGNATO DAVID
LARA AGOSTINI PATTO
LETICIA BARBOSA DE AGUIAR
LUAN BERTIN MORENO
LUIS HENRIQUE ALVES CORDEIRO MARTINS
LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST FILHO
MARIANA MIDORI IKEDA MIURA
PAULO HENRIQUE CAMARGO RAYMUNDO
RAFAEL MORETI ARANTES VIEIRA
RAPHAEL PARRA
RENAN DE SALLES FLORES GARCIA FERRAZ
RODRIGO ESTEVES ROCHA
SOFIA TETZNER MINATEL
SUELEN PORTUGHESI DA MATA
THALES HENRIQUES TEIXEIRA
081 Matemática (Bac/Lic) – diurno – São José do Rio Preto
ADRIANO CESAR GOIS
ALDIMIR JOSE BRUZADIN
ANDRE AUGUSTO PRECIOSO MARCAL
ANDRE LIMA RODRIGUES
APARECIDO GIOVANI MARIANO DA SILVA
BEATRIZ GONCALVES PANICHE
BRUNA DE CARVALHO REGIS
BRUNA MAYUMI TABATA LOURENCO
BRUNO PELOZZO HAYASHI
CAROLINE LIMA PLAZZA
DANIEL DA SILVA AUGUSTO
DANIEL SAMARTINO GOUVEIA
DANIELLY LEONEL DE OLIVEIRA
DEBORA GABRIELA DE MOURA MORAES
EDILZA DOS SANTOS DUARTE
ELIANI MAGALHAES BELONI
FELIPE FEITOZA DOS SANTOS
FERNANDA SOARES TEIXEIRA
GABRIEL CABRERA
GABRIEL CARLOS GOMES
GABRIEL FAZOLI DOMINGOS
GABRIEL MARQUES FERREIRA SANTOS
GUSTAVO DOS ANJOS PERES
HEITOR ARROYO SCIORILLI
JOAO VITOR PISSOLATO
JORGE MARQUES THEODOSIO NETO
JOSE LUIZ TOFANIN NETO
JOSE MARCOS SOUSA OLIVEIRA
JULIA BEATRIZ GIACCHETO BARBIERI
LETICIA DIAS DO NASCIMENTO
LUCAS DE CARVALHO GRITSCHER LEITE
LUCAS RODRIGUES MEDEIROS
LUCAS SOSTENA DO NASCIMENTO
LUISA SIGNORINI STRACERI
MARCOS PAULO COALHETA JACOVACCI
MARCUS VINICIUS BRAGA
MARIA DEBORA DA SILVA BARBOSA
MATEUS DE MENEZES PINTO
MATHEUS DE MORAES TRINDADE
MAURICIO LAURITO RODRIGUES
MAYK LEANDRO BARBOSA XAVIER
PATRICK DIEGO L. POLITANO DA SILVA
PATRICK HERNANNE LEONEL ALVES
PAULO HENRIQUE REIS SANTANA
PEDRO VICTOR RUIZ FORNETTI
RAFAEL CAMARGO GUIMARAES
RAFAEL PASSINO DE NADAI
ROBERTO MASSAHIDE KUNIYOSHI
THAINA MATOS AMORIM
TULIO GUSTAVO GRACIANO
VINICIUS CABRAL DE OLIVEIRA
VINICIUS DE OLIVEIRA
VINICIUS JEAN MORELLI
VITOR BEZERRA LOPES
WILLIAM NELSON MARTINEZ
082 Matemática (Bac/Lic) – integral – Rio Claro
ALINE DO NASCIMENTO
ANDRE DA SILVA NOGUEIRA COSTA
ANDREZA KAROLINE GONCALVES SANTOS
ARIETA MARAFON FABRICIO
BRUNO HENRIQUE PAIVA DE CAMPOS
BRUNO MARTIGNAGO MENDES MARTINS
CAIO HENRIQUE SILVA DE SOUZA
CAIO LUCIANO
CESAR AUGUSTO DOS SANTOS VIZENTINI
CESAR MOREIRA OLIVEIRA
CYBELLE MARTINS SILVEIRA
FABIO ZOUEIN PANICO
FAUSTO ALEXANDRE MAZINE
FELIPE DUTRA LISBOA
FERNANDO APARECIDO BERNARDO MARTIN
GABRIEL DE OLIVEIRA LUCENA
GABRIEL H. F. BRAGA DA SILVA
GUILHERME AUGUSTO RINCK
GUILHERME GUIDI TEIXEIRA
GUSTAVO AUGUSTO DOS SANTOS
GUSTAVO VIANA DE ALENCAR
IAGO VELLUDO DE OLIVEIRA
ISABELA DE CAMPOS SEVERINO
JEMIMA ROUTH GOULART DA SILVA
LEONARDO MINGRONE ZAN
LILIA DOS ANJOS DE FREITAS
LUANA BALLISTA COSTA
LUCAS ROVERI DO AMARAL GURGEL
LUCAS YUDY JUANG
LUIS ANTONIO FRANCA DE MENDONCA DUARTE
LUIZ CARLOS TORRES DE GOIS
MARCIA MARINELLI PEREIRA SILVA
MARIA LAURA DE OLIVEIRA
MARIANA NEVES ALEIXO
MATHEUS FERNANDO CUSTODIO DE OLIVEIRA
NAYANE LOSSARDO BUCALON
PABLO DE ARAUJO DALARME JUNIOR
PAULO FERREIRA SOUSA
RAFAEL LUIS GODOY SOUZA
RAUL ALVES FERNANDES
SUZANA PIRES SERAFIM
TAIS MARQUES DE LIMA
VICTOR DE OLIVEIRA ANTONIO
WELLITOM FERNANDES PEREIRA JOAQUIM
YGOR GABRIEL DEL GIUDICE
083 Matemática (Lic) – matutino – Presidente Prudente
BEATRIZ BLASCHI ESCOQUI
CARLA MILENA MALACRIDA
CINTIA CRISTINA DO ROSARIO ANDRADE
DAIANE CRISTINA FERREIRA
DANIELLI CRISTINA DE CASTRO MORATO
ENRICO SONVENSO AMBROSIO
GABRIELA ELIAS GARCIA
GUSTAVO PAULINO SILVA
ISABELLA CARDOSO ALBERTINI
JOAO PABIO PEREIRA DOS SANTOS
JULIANA PEREIRA
JULIANA TEIXEIRA CAIRES
JULIANE SILVA STEIN
LAIS HONORATO BRAZ
LEOMAR DA SILVA
LEONARDO PENHA DE SOUZA
LETICIA SALOMAO DE PROSDOCIMI
MARIA LAURA POLICENO KUROISHI MELLO
MARIANA SCHULZ BELLACOSA
MARIZE LUMI TIYODA
MATHEUS DE OLIVEIRA ALVES MAURICIO
MATHEUS ROCHA FERREIRA
VINICIUS VEDOVOTTO
VITORIA GEOVANA DE SOUZA BENTO
WENDY FERNANDA DE ALMEIDA
084 Matemática (Lic) – noturno – Bauru
ALESSANDRO LEONELLO RIBEIRO
AMANDA SILVIERI LEITE DE OLIVEIRA
ANA RAQUEL FACCIOLI
ANDERSON NUNES DA SILVA
BRUNO BERBEL DA SILVA
CAIO VINICIUS BERGAMINI SILVA
CAROLINA KINTER MATTOS BARIZAN DELATIM
CATARINA LORENA PELLEGRINI DE OLIVEIRA
DAIENE FERREIRA DA SILVA MOUZIN
DANIEL FERNANDO GARCIA
DANIEL LOPES SILVA
DEBORA MAURICIO KONO DA SILVA
FELIPE PONCE DE LEON NABAS
FRANCISCO ROGRIGUES MELO
GABRIEL LEANDRO
GIOVANA PEREIRA VIZOTTO
GUSTAVO DOS REIS GIORDANO
JOAO MARCOS DIDONE
JUCIELI CATARINA DE ALMEIDA
JULIA ROJO BEZERRA
JULIO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA
LARISSA OLIVEIRA DOS SANTOS
LEANDRA DOS SANTOS
LETICIA MARIA MIQUELIN
LORYS CARVALHO
LUCAS VALENCIANO CALDAS
LUIS FELIPE SALVADOR BOATO
MARCIO ROGERIO FERREIRA
MARIANA BORLINA FOURNIER
MATHEUS MATOS SAMPAIO
MATHEUS OTAVIO FRASSAO
MIRELI BONINI
OTAVIO BENICIO MIRANDOLA
TANISSE DOMINGUES PEREIRA
THAYNARA MAIA ALVES BAPTISTA
VANESSA SERINOLLI
VINICIUS DE SOUZA
WILLIAN HENRIQUE CHAVES DOS SANTOS
WILLIAN PONTES GONCALVES
YNGWIE EDWARD DE VICTOR KUREBAYASHI
085 Matemática (Lic) – noturno – Guaratinguetá
ALEXANDRE FRANCA NASCIMENTO
ALICE JENNEFER DA SILVA
AMANDA COUTINHO COSTA DE OLIVEIRA
ANA CARLA DE PAULA LEITE ALMEIDA
ANDRE PRADO VILLA NOVA
ANTONIO CAETANO DOS SANTOS JUNIOR
BRENDA LOIDE CAETANO DA SILVA
BRENO DE FARIA ARNAUT PEREIRA
DAIANE DE SOUZA
ERICA CZIGEL
FABIO YASUO OSSANAI
FERNANDO GIOVANELLI CALTABIANO LUCAS
GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA
GERSON PAULO DA SILVA JUNIOR
GIOVANA EUNICE CAETANO DA SILVA
GIULIA VALVANO DO PRADO RIBEIRO
JOEL GONCALVES DOS SANTOS
JOSE LUIS CARVALHO GUIMARAES JUNIOR
KARINA MARTINS NOVAES
LARISSA CRISTINA PALMEIRA SANTOS
LEIA DE CASSIA MORAIS MIRANDA
LETICIA CELESTINO PEREIRA
LUCAS GONCALVES LEITE
MILENA CHARLEAUX
MILENE DA SILVA FILETO
MILTON LUIS RIBEIRO JUNIOR
NICOLE DO NASCIMENTO SIMOES
RAFAEL OKUMA
ROSANGELA SILVA
WILLIAM MARQUES MOREIRA DA SILVA
086 Matemática (Lic) – noturno – Ilha Solteira
ALINE DE OLIVEIRA LEMOS
BRUNO ROBERTO RIBEIRO
CAROLINE DE OLIVEIRA ROCHA
DANMILLES ALVES DE ALMEIDA
DIESSICA CAMARGO LACERDA DIAS
GUILHERME MONTELO LIMA
IARA CAMARA FRANCISCO
JOSE HENRIQUE DIAS
KATIA ELIANA GONCALVES FERREIRA
LUIZ HENRIQUE PASCOALIM
MURILO DE OLIVEIRA SILVA
NATHALIA MANTOVANELLI BEVILAQUA
SACHA LUCIEN MOSER FERREIRA
THIAGO BARBOSA GUEDES
087 Matemática (Lic) – noturno – Presidente Prudente
ALEX MINAKAWA SATO
ALEXANDRE ASSIS DE CASTRO GOMES
ALEXANDRE DA SILVA VILMAR
ALEXSANDER ALVES DE PAULA
ANA CAROLINA B. NAVAQUI
BRUNA EDUARDA SILVA COSTA
BRUNA MARIA HONORIO MOREIRA
CRISLAINE CRISTINA DOS SANTOS
DOUGLAS DE PAIVA BORGES
EDMAR MOCO RISSI
ELIZANA DOS SANTOS
ELVIS HENRIQUE MORAES
FABRIZIO BORDIGNON
FLAVIANO PEREIRA DE MENEZES
GABRIELLY SANTANA DOS SANTOS
GEAN JUNIOR DA SILVA AMORIM
GUSTAVO VICENTE DE SOUZA
HUGO FERNANDES DOS REIS SILVA
IAN LUCAS MELLO DE PAULA
IZABELLA DIAS BASSO
JEFFERSON SADAO SASAKI
JOAO PAULO PETINARI DA COSTA
JOAO VITOR ALVES DE OLIVEIRA
JOHNNY LUCAS FREIRE DE MEDEIROS
JULIO CESAR GUIDIO SANTOS
KEROLAINE DUARTE ALVES
LEONARDO DOS SANTOS
LUCIANA APARECIDA DAS NEVES GOMES
MARCOS MEIRELES CORREIA
MARILEI DE CASTRO DOS ANJOS
MARIO BRAZ FRANCA NETO
MAYCON SANTANA VICENTE
NOEMI DE OLIVEIRA DIAS
RAFAEL MARQUES OLEGARIO
SANDRA TEREZINHA CARDOSO SOTO
VITOR PEDRIALI CONTESSOTO
088 Matemática (Lic) – noturno – São José do Rio Preto
ADAILTO MATHEUS SERAGUZI
ALEX PEREIRA DOS SANTOS
ALINE APARECIDA DA SILVA
ALINE FERNANDA REIS MARTINS
ANA LUISA DE SOUZA VALENTE
ARIANE FERNANDA GODAS
ARQUIBALDO DOS SANTOS ARAUJO
BEATRIZ DA SILVA SANTOS
DANDARA SACRAMENTO VIEIRA
DANILO CALIXTO OLIVEIRA
DENISE ZAGO LEONEL PALMIERI
DIEGO HENRIQUE GALAN
EMERSON FELIPE PEREIRA DE LIMA
GABRIEL MARCOS LIMA DE SOUZA
GABRIELA DA SILVA PIOVEZAN
HUDSON MARTINS RODRIGUES
JACKELINE ALVAREZ RIBEIRO
JESSICA KARINA PEREIRA DA SILVA
JESSIKA AKEMI FUJIWARA
JOAO CARLOS CAMERA JUNIOR
JOSE VICTOR VILLELA CARLOS PINTO
JOYCE CRISTIANE TARSIA DOS SANTOS
LAINE OLIANI DOS SANTOS
LARISSA DE SOUZA LOMBARDI
LEONARDO VINICIUS ROQUE
LUIZ EDUARDO DE MATTOS FREIRE
LUIZ HENRIQUE TORRES
MARCOS ROBERTO DE SOUZA JUNIOR
MARTIN SOLER TERUEL NETO
MEROPY VITAL VIEIRA
NAYARA CANDIDODO DA SILVA
PABLO HENRIQUE ALVES BARBON
PAULO JOSE DE LIMA NETO
PEDRO PAULO POLOTO SANCHES
PIETTRA SANTANA COSTA BETTINI
QUETURA CAMILA SAVENHARO
RAFAEL VIANA DE LIMA
RENAN CANDIDO LOURENCO
RENATO JESUS DE ANDRADE
ROBERTO MAZETE VIANNA JUNIOR
SAMUEL SILVA FALICO
THAIS VITORIA SCALONE NOVA
THAYNA CRUZ SOUZA
TIAGO NUNES DE OLIVEIRA
VINICIUS LUNA RAMIREZ
089 Meteorologia (Bac) – integral – Bauru
ALINE APARECIDA MEREU VENANCIO
BRENDA YASMIN GONCALVES
BRUNA LUIZA PERON
BRUNO CESAR CAPUCIN
CAIO EGUCHI NILSON
DANIEL DE OLIVEIRA MONTEIRO BARBOSA
DANIELE PERES SANCHES
FERNANDA DA SILVA XAVIER
FERNANDA GOMES DE LACERDA
GUILHERME ARTHUR DE LIMA PEREIRA
IURI VALERIO GRACIANO BORGES
JAMILY GONCALVES DOS SANTOS
JOAO GABRIEL BRITO FREITAS
JULIA GUERRA TIMM
LUIS GUILHERME PAVAM JUNIOR
MARIANA MASSIARELLI KASTEN
MATEUS MODESTO DE SOUZA
PAULO HENRIQUE DA CRUZ SANGREGORIO
PAULO MOREIRA ANTONELLI
RENNAN BARBOSA SUARES
RICARDO LEITE DA SILVA
RODRIGO DE SOUZA XAVIER
SANDRA DE FRANCA SOUZA
VICTOR BARBERIO MORAES
VICTOR TOMAS LUPO DE JESUS
WESLEY TIAGO DA SILVA GOMES
YORRANA HINGRYD CALAZANS
090 Química (Bac em Química Ambiental / Lic em Química) – integral – São José do Rio Preto
ALMIR OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE
AMANDA CRISTINE PACHECO
AUGUSTO PEDROSO PAPA
BARBARA DE OLIVEIRA GONCALVES
BARBARA FREITAS FLORIANO
ELUANA STEFANI SALES CARNEIRO
GABRIEL CAMILO NEGRINI VIOTO
GABRIELA MALHEIRO TOZZI
GABRIELA MIGLIATTI PAYAO
GABRIELY CRISTINA PEREIRA MARANDUBA
GIOVANA BELINE
GIOVANA DE ANDRADE QUINTILIANO
GIOVANA MELLO GALVANI
GIOVANNA DE OLIVEIRA COSTA
GIULIANA ASSNCAO MUNZ
GUSTAVO BITTENCOURT DA COSTA
HENRIQUE BATISTA DE MORAES SCHIAVON
HENRIQUE CERON NETTO
HIAGO TONELLI MOREIRA
IGOR PELEGRINI LOPES
ISABELLE AKEMI TABA KANASHIRO
JESSICA OLIVEIRA ROCHA
JHENIFER FERNANDA LEITE OLIVEIRA
JOAO MATHEUS CASSIANO DE ASSIS
JOSUE ALEXSANDER SILVA SOARES
JULIA ZAPATERRA RINALDI
LARISSA STEFANI MARTINS DA SILVA
LIVIA PADILHA DE LIMA
LUAN SIQUEIRA DOS SANTOS
MAISA MESSIAS CAVAZZANA
MARIA DA GRACA LANDIM BRAVO
MATHEUS HENRIQUE PEREIRA
MURILO EDUARDO SOUZA BATISTA
NATALIA MARIA CANHETE
NICHOLAS GUALTHIERO ARAUJO
NUBIA RAMOS CARVALHO
OTAVIO PASSARELLI PRACA
PEDRO AUGUSTO INVERNIZZI SPONCHIADO
RAFAEL BONIFACIO SILVA
REINALDO DOS SANTOS THEODORO
RENAN SURIAN DE OLIVEIRA
RHENAN AUGUSTO DE OLIVEIRA
RICARDO ANDRE ZUCATO BERTANI
SAMUEL ANDREY ARRUDA ELIAS GOES
SAYURI HIGO DANIEL
THAIS RODRIGUES DE SOUZA
VALERIA KUWAHARA DE ALMEIDA
VICTOR AUGUSTO DOS SANTOS JONAS
VITOR ALEXANDRE CAMACHO
VIVIANE DE MORAES FRANCO
091 Química (Bac em Química Ambiental Tecnológica / Lic em Química) – noturno – Bauru
ADRIANA FELIX DE SOUZA
ALINE IKEMORI
ANA ALICE CERQUEIRA SALZANO
ANA BEATRIZ BENITES
ANA PAULA TOLEDO TROMBINI
ARIADNE DE JESUS VICENTE
BARBARA LETICIA TOMAZ PEDROSO
BARBARA MARTINS COSTA
BRUNA OLIVEIRA DE SIQUEIRA
CAROLINE DE OLIVEIRA XAVIER
CAROLINE MORAIS TELES
DANIEL LUIZ SEGA
EDUARDO RADESPIEL DA SILVA
FLAVIA TEIXEIRA MARCILIO
GABRIEL HENRIQUE FERREIRA
GABRIEL PUGLIESE BALTHAZAR
GABRIEL XAVIER DE AGUIAR
GABRIELLA MENDES MACARIO
HELENA MARIA SALLA
JACQUELINE COELHO MARIN
JOAO PEDRO DOS SANTOS GONCALVES
JULIANA SILVA DE ANDRADE
JULIO CESAR VANI
LEONARDO HENRIQUE DE CASTILHO RODRIGUES
LETICIA ALVES COSTA
LUCAS QUEIROZ DE ALMEIDA
LUIZ GUILHERME COCKELL
MATHEUS H. R. PONTES
MATHEUS SACOMAN TORQUATO DA SILVA
MAYUMI GOYA KAKAZU
NAYARA FERNANDA MARTINS RODRIGUES
PAMELLA GUEDES DE ANDRADE
PHALOMA SUNAMMITA GOMES DA COSTA
RENAN FERREIRA VEDOVELO LITORDI
RONALD LUIS DOS SANTOS JUNIOR
TATILA CAROLINE DOS SANTOS
THIAGO HENRICK MARTINS VIEIRA
VINICIUS FRANCKIN
VINICIUS SILVA TANAJURA
WILLIAM MOURA BICUDO JUNIOR
092 Química (Bac em Química e em Química Tecnológica) – integral – Araraquara
ALINE MANTUANI MITIUE
ANA BEATRICE MORGONI DE CARVALHO
ANA LUIZA TORRES DO NASCIMENTO
BEATRIZ AMORIM DEMARCHI
BEATRIZ DIAS RIBEIRO
BIANCA DE BARROS NOBREGA
CAIO AUGUSTO FRANCO DA SILVEIRA
CAIO CESAR BERGAMASCCO RAIMUNDO
CAROLINE ANDRADE MATHEUS
CLAUDIO FELIPE FERRARI
DANIEL GUEDES SOUTO
DANILO FERRARI PAULETTO
EDUARDO RAPHAEL RODRIGUES
EVELYN HIDEKO IWAMOTO
FELIPE DE ALENCAR MONTEIRO HIPOLITO
GABRIEL PAVESI DE SANTANA
GABRIELA CASTILHO MARTINS
GIOVANNA DEGANI PIERRONI
GIOVANNI ATTINA DO NASCIMENTO
GIULIA MURBACH DE OLIVEIRA
HELENA BIANCHESSI
HENRIQUE DAMACENO
HUDSON HENRIQUE ALVES DA SILVA
ISABELA MARCONDELLI IANI
JOAO PAULO BUENO
JOAO PEDRO MOLINA GIL
JOAO VITOR FERRARESSO
JULIA CARAMIGO XAVIER DE BRITO
KARINA YURI TOOME SAHEKI
LAIS VOLLET SCOGNAMIGLIO
LANA VERRUCCI GOMES
LAURA COMERLATTI
LEONARDO FELIPE BALARINI FREIRE
LETICIA ANJINHO DE BARROS
LETICIA BUENO DOS SANTOS
LETICIA HUAN BACELLAR LIU
LUCAS CARRAVERO COSTA
LUCAS MARTINS E FARIA
MANUELA NAVAS DA SILVA SANTOS
MARIANA MARTINS REIS ANDRADE
MARJORIE LUANA AQUINO ALONSO
MATHEUS DE SOUZA SERENO
MATHEUS PEREIRA DE JESUS
MICHELLE SIMOES DA SILVA
NATHAN BRAGAGNOLLO NERY
PLINIO CAETANO DE SIQUEIRA
PRISCILLA GALDINO ROCHA
THAINA CRISTINA NICOLAU GONCALVES
VITOR EDUARDO PINOTTI
YAN GORSKI MELLO
093 Química (Lic) – noturno – Araraquara
AIRTON HENRIQUE GARCIA FARIA
ALINE REIS DA SILVA
ANA CAROLINA BENFATTI
ANDRE FELIPE PREDOLIM
ARIANE SILVEIRA FUSCO
BEATRIZ VIANNA MOGA
CRISTIANE ROCHA DE ALMEIDA
ELLISTON MAZELA DA CRUZ
ERICLES DA ROCHA BARBOSA
FABIANO CARDOSO DA SILVA
FELIPE AUGUSTO CARNIETTO
FERNANDA APARECIDA BERNARDO
FRANCINE FERREIRA DE CARVALHO
GABRIEL MERLIN PEREIRA
GUILHERME GIUSTI DE ARAUJO
GUILHERME H P MORO
ISABELA CRISTINA SPATTI
KAREN CHIBANA FERREIRA
LEONARDO FELIPE DE ALMEIDA
LETICIA MARIA DOS SANTOS
LUCAS BOMBARDA MARQUES GOMES
LUCAS SHINTI IWAMURA
LUIZA DE CAMILLIS RODRIGUES
MARCIO HENRIQUE MACEDO
MATHEUS ORLOSKI
MATHEUS RAFAEL RIBEIRO
PATRICIA LENISE DE FREITAS
RAFAELA APARECIDA CAMARINHO ZANNI
RHAYSSA THASSYA BIOTTO
RUAN GABRIEL SANT ANA ANDRE
094 Química (Lic) – noturno – Presidente Prudente
ANA LARA FREITAS MOSCA
ANDERSON MAGALHAES
ANDRESSA SILVA DOS SANTOS
ANIELE BERLOFA ANTONIO
BARBARA SPROCATI
CAIO CESAR CUNHA DE SOUZA
CAIO MURILO DOS SANTOS
CAMILA BIGNARDI
CHRISTIAN JOSE AMARAL DE FREITAS
CLAUDIELITON TADEU CAMARGO AGUIAR
CLAUDIO ORTIZ SIMOES FILHO
CLEMIL DE SOUSA CAMELO
DAYANE POLEGATTO OCANHA
DEBORAH SANTIAGO BARBOZA DA SILVA
EDUARDO DINIZ MANTOVANELLI
EVANDRO FLORINDO DOS SANTOS
GABRIEL QUINTANA MASCAGNI
GABRIELA MARTINS PIVA
GUILHERME AUGUSTO DE LIMA TERUYA
GUILHERME YOKOTA KIWADA
JAINY GARCIA FERNANDES
JESSICA CRIVELARO PACHECO
JESSICA OLIVEIRA ROSA
KEVIN FELIPE RAMOS
LARISSA DELLAGNESI AZEVEDO
LETICIA CABRERA PARRA BORTOLUZZI
LETICIA FALCO RAMPAZZO
MARIANA PIZZOLIM DIBIESO
MARIO SERGIO DOS REIS SIMOES
MAURICIO NAGATANI
MICHEL PEDRO BATISTA
NATALIA HELLEN PEREIRA MEDEIROS NUNES
NATALIA YOSHIDA
NATHALIA FERREIRA BOMFIM
RAFAEL YUDI YAMAMOTO
RAFAELA SELES DA COSTA
RAFAELLA BESERRA DE BRITO
RENAN JUNIOR DOS SANTOS BATISTA
SERGIO MURILO MASSA YAMADA
TALITA BERNARDI BARBOZA BILA
095 Sistemas de Informação (Bac) – noturno – Bauru
ALEXANDRE TOSHIO ITO
AMANDA MEIRA LEITE
ANDERSON MORAES MOTA
ANDRE LUIZ ROCHA GASPAR
ANTONIO RENATO APOLINARIO GOMES
ARTHUR CANDOLO CIPOLARI
ARTHUR FROLINI
BIANCA CARLA SANT ANNA DE FARIA
BRUNO BACELAR ABE
BRUNO CARVALHO LOGERFO
BRUNO GONCALVES IOSSAQUI
BRUNO MINORU YAMADA
CAIO GABRIEL AMURIM SILVA
DIEGO ALVES SANCHES
FABIO YUKIO MASSUDA
GUILHERME BORNIA MIRANDA
HENDRICK MAGALHAES KARG
ISABELA DE FRANCA GOMES
ISABELE ROMANINI CARVASAN
JESSICA DE ABREU MARCON
JOAO VICTOR FAYAD ANDREOTTI
JOSE VITOR THOMAZ
JULIANA CARVALHO MUCHERONI
JULIANA SAYURI MARTINEZ MOROTA
KAUE NOSLEN CLEMENTE GREGORIO DE SOUZA
LEONARDO KEITHY NAKAGAWA
LETICIA LUMI ASANO
LIA YUMI MORIMOTO
LUIS GUILHERME TILLIER
MAIRA SATIKO TABATA
MARIANA XAVIER MOREIRA
PEDRO JOSE TRINDADE DE MORAES
PRISCILA DA ROCHA ALVES
RAFAEL BORTOLON PAULOVIC
RODOLFO BECCARI DE OLIVEIRA
THIAGO MUNHOZ PEREIRA
UELTON CARDEAL PIMENTA FILHO
VITOR ARTONI DE MARCIO
VITTORIA ZAGO
WINEA NEGISHI PASQUARELI SILVA
096 Administração (Bac) – diurno – Tupã
ALEXANDRE MARQUES DE ARAUJO JUNIOR
ANDRE VELLUDO VENTURINELLI
ANDRESSA MENESES DE ALCANTARA
AUGUSTO LIMA CASTELO BRANCO
BARBARA SILVA DEL RIO GONZALEZ
BEATRIZ SOPHIA DA COSTA GRYCZAK
BRENO SIMOES ANDRUCIOLI
BRUNA LUIZA BISPO
BRUNA SAYEG HUMSI DE MELLO ESPINDOLA
CARLOS ALBERTO MATOS DA CRUZ
CAROLINE ALIKA IONEDA
DEBORA DE OLIVEIRA SOUZA
FELIPE GIANCOLI DE MENEZES
GABRIEL ALVARES PRIST
GABRIELA EMI HARADA
GABRIELLA CALEGARO GORDILHO
HAOLANG ZHANG
HUMBERTO DE FREITAS NEGRAO NETO
ISABELA ROSA DE MELLO
JOAO MARCOS DE CASTRO RESTANI
JOAO PAULO DE CAMPOS SILVA
JULIA GIMENES JERONYMO
JULIANE AYUMI ARAKAKI
KEVIN TAGUCHI POSSARI
LETICIA SOARES COELHO DA SILVA
LUCAS ALVES FELIPPE
LUIS OCTAVIO COUTO RODRIGUES
LUIZ FERNANDO ROCHA DOS SANTOS
MARCOS ROBERTO LOPES DOS SANTOS
MARIANA DE ALMEIDA BIANCALANA
MATHEUS GHIDONI MANTOVAN
MATHEUS HATANO
RODRIGO COLTRO BELZER
THAIS EMMY SAKASHITA
TIAGO LILLI CAMARGO
VICTOR PERES BATISTA MACHADO
VITOR JARDIM
VITORIA APARECIDA CARDOSO
VITORIA LUCIO DA SILVA BRITO
VITTORIA GONCALVES DE MATTOS SANT ANNA
097 Administração (Bac) – noturno – Jaboticabal
ADELINO VIVEIROS CATANHO JUNIOR
ALINE VITORIA COUTO DA SILVA
ANA BEATRIZ LO RE
ANA LUISA REZENDE CERCHI
BARBARA APARECIDA LODO
BEATRIZ TRAETTA
BRUNA FURCO COPPI
BRUNA MAGGIONI GUGLIELMETTI DOS SANTOS
CAMILA APARECIDA FONSECA SOUZA
CINTHIA RODRIGUES NEVES
FABRICIO PINTO NETO FILHO
FELIPE BARBARO BORTOLETO
FERNANDA COSTA NEVES
GABRIELA SEGALLA JACOB
GIORDANO SALONI TOSO
GUILHERME AUGUSTO MARINZEK SILVA
HENRIQUE LEONI TENORIO DE OLIVEIRA
ISABELLA FAGUNDES
JOSE ROBERTO WAITEMANN JUNIOR
JULIA CALEFE PINHABEL
JULIANA PEREIRA DE SOUZA
JULIENO HENDRIGO DAS NEVES
LIVIA MARSIGLIO AMENDOLA
LUCAS CAPUANO RODRIGUES
LUCAS EMANUEL FELIX
LUCAS ZOCOLER
MARCELA PRECINOTTO DA CRUZ
MARIA VITORIA BILEGO FERREIRA ROSA
MATHEUS CARLUCCI BRONZI
MAURICIO ANTUNES MACIEL
RAFAEL CANOLI
RAFAEL FELIX DA SILVA
TARSO RUEDA RODRIGUES
THAIANE BUENO RODRIGUES
THALES SILVA MORATO
THAYNA CRUZ OLIVEIRA
VALMIR ALEXANDRE MEDICI JUNIOR
VITOR COVRE DE ASSIS
YAN WATANABE FALCHETTI
YASMIN IARA FERREIRA VELOSO
098 Administração (Bac) – noturno – Tupã
ALINE CRISTINA JACINTO
AMANDA DE OLIVEIRA BIAGGI
ANGELICA SENA KRANTZ
ARIELE FLORINDO
BEATRIZ MARTINEZ ROSSI
BRENO SOUZA SANTOS
CAIO CAMILLO
CHRISTIAN PAGANI ZULIAN
DIEGO DA SILVA DUARTE
EDUARDO BAIO BONFIM
ELVIS RICARDO ABE DE SOUSA
EVELLYZE DE CASSIA GONCALVES
FELIPE VINICIUS ZACARIAS DOMINGOS
FERNANDO DE MICHELI STANGARI
GABRIEL PADOVESI ALVES
GABRIELA MAGALHAES DE FREITAS
GUSTAVO KAZUTOSHI HOSHIJIMA
GUSTAVO ROCHA KOZUKA
JESSICA NUNES FERNANDES
JESSICA OCKNER NOGUEIRA
JOAO CARLOS FERREIRA FIGUEIREDO
JOSE GUILHERME CANDIDO SECCO
LARISSA ARIANE SILVA
LARISSA ESTEQUI PULZATTO
LARISSA J CATTES DA SILVA
LAURA GALASSI
LUCAS HENRIQUE DO AMARAL
LUIZ MATHEUS RIBEIRO MENESCAL CAMPOS
MAICON MILLER DOS PASSOS
MARIA JULIA SANTANA MARQUESIM
MICHELLY MENDONCA DE SOUSA
PAMELA YUMI HOSHIJIMA
PEDRO SILVA FRANCO
RAFHAEL VICTOR BARBOZA AMOROSO
SILVIO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR
THALITA SAVIA PEREIRA MENDES
VICTOR HUGO TANNOUS BOMBIG
VICTOR RYOITI SHIRAISHI
VICTORIA DE CARVALHO MUSSIO
VITOR LEANDRO CREVELIN
099 Administração Pública (Bac) – diurno – Araraquara
ALINE SINGH ZANI
AMANDA ARAUJO REIS
AMANDA KARINE FERREIRA FIGUEIREDO
ANA LETICIA TERRA ZEBINATO
ANNEHEIDE WOLF DE OLIVEIRA
BRUNO VITALI SANTOS
CAIO CERQUEIRA MICALI
CAMILA DE MORAES FELIPE
CARLOS HENRIQUE ALVES JUNIOR
CHARLES VINICIUS DOS SANTOS CRUZ
CLAUDIA MARIZ DE LIMA
DANIEL FRIEDMANN DINIZ
DAYANA MARA SANTOS CRUZ
DENISE GABRIELA DOS SANTOS
EDUARDO GARCIA FILHO
ERIC CHIBANA FERREIRA
FERNANDA SATTOLO SALVADOR
GIOVANA CAROLINE GOUVEA
GIOVANA CORREA DE SOUZA
GIOVANA SAVOIA
GIULIA KEPPE PISANI
GUILHERME VICENTE AGUERRI
GUSTAVO ALMEIDA FALCO
GUSTAVO HENRIQUE CALEGARETTE DA CRUZ
ISABELLA MATTOS
JOAO VICTOR DE FARIA RIZZI
JOAO VITOR DE FARIA FERREIRA
JULIA PITON PAVAN
JULIANA DE ALMEIDA CAMARAO
LUANA HIDEMI OIKO
LUANA MARANI SACILLOTTO
LUCAS MONFARDINI DE PAULA
LUCAS PORTILHO PINHEIRO
LUCAS SANCHES RAVAGNANI
LUISA RANUCCI MAZZOLA
MARCELA GUELERI DILUAR
MARCO PERRE DE SOUSA
MILTON PEDRO CAMPOS DE BARROS
NATANAEL DOS SANTOS
NICOLAS SEIJI AOKI
RAFAEL ROSSINI
RAPHAEL DE SOUZA DEUGENIO
RENATO JUNIO CORDEIRO SEABRA
SAMUEL FERRAZ DUARTE
THIAGO IVO PESUTO
TIRZA MELO MACHADO
VICTOR CESAR DE FIGUEIREDO SCHONEBORN
VICTOR RYUTI MATSUURA
VINICIUS DEL ARCO FRANZOTTI
VITORIA NOBREGA MARINO
100 Administração Pública (Bac) – noturno – Araraquara
ALEXANDRE SILVA NARITA
ALINE NASCIMENTO
ALYSSON HERBERT SOARES PEREIRA DE SOUZA
AMANDA CAROLINE DE SOUZA CAMPOS
ANNA CLARA PECCINELLI MINIERI
ARIEL TORRES ALVES
BRUNO CESAR DE SOUZA DELA VAL ASSIS
BRUNO DE ABRANCHES MEIRELLES
CAIO HERNANDES LOPES
CAMILA BONFIM SILVA DE MORAES
CAROLINA MUNHOZ DRESCH OBREGAO
DEMETRIUS MARQUES ROSALINO
ELINEIA APARECIDA ROSA
ELISA COELHO FARINA
FLAVIA CLAUDIANO AGUIAR
GABRIEL PEDRO FABIANO FERREIRA
GABRIELA PESSOA ZAGATO
GIOVANNA MORENA BARBOSA NOGUEIRA
GUILHERME DA SILVA PIMENTA
IAGO DE SOUSA LINHARES DIAS
INARA CRISTINA ALVES DOS SANTOS
INGRID MARCELA PEREIRA DA SILVA
ISABELLA MARCAL DE LORENA
IZABELLA DIAS DE PAULA
JONAS MARQUES DE FREITAS
JOSE AUGUSTO DE SANT ANNA FILHO
KATIA CRISTINA DIAS DA SILVA
LAERCIO JOSE PERES DOS SANTOS
LANA ALINE FARIA
LARISSA PEREIRA ROLIM DA SILVA
LETICIA SAVIO
LUIS HENRIQUE DOS SANTOS PEIXOTO
LUIZ GUSTAVO BARBETTA DE OLIVEIRA SANTOS
MARCELLE NAOMI IEIRI DES ESSARTS
MARIA CLARA SILVEIRA PASSERINI
MARIO ANTONIO PACO LOPES
MATEUS NUNES DA SILVA
MURILO HENRIQUE MORETTI
NATALIA GARCIA
NILMAR IGNACIO GOMES JUNIOR
OTAVIO PEREIRA DE ARAUJO
RAFAELA OLIVEIRA BIAZOTTO
ROBERTA VISNARDI FASSINA
RODRIGO MARTINES PRADO
RODRIGO SAMAHA GINATTO
TALITA EVANGELISTA DA SILVA
VINICIUS BONIFACIO FORMARIS
VITOR IANNOTTI FERREIRA
VITOR LIVIO BRUNETTI
WALACE ROSSI DE ALMEIDA
101 Arquitetura e Urbanismo – integral – Bauru
AILTON WENCESLAU SILVA JUNOR
ALESSANDRA DA SILVA MEL
ALEXANDRE DE OLIVEIRA SOUZA
ALINE KAORI KATANOSAKA
ANA BEATRIZ KAMITSUJI PALA
ANA CAROLINA FORNARI DE CAMARGO
ANA CAROLINA SAWAZAKI CARLIM
ANA LUIZA CORTELLINI ELEUTERIO
ANA PAULA RODRIGUES BORGES
ANDRE ARRUDA NAVARRO
ANDRE BAPTISTA GONCALVES PEREIRA
ANDRE VINICIUS RICCI
ARTHUR LUIZ DO CARMO
ARTHUR STAMBASSI DE ARRUDA CAMPOS
ARTUR RENATO TEIXEIRA SANTORO
BEATRIZ FERNANDA CARVALHO
BEATRIZ MORAES DE CAMPOS
BRUNA DE LIMA CASTRO
BRUNA LIMA CARACCIOLO
CAROLINE TUROLLA SANTOS
CLAUDIA GABRIELA DE SOUSA SOARES
CLAUDIA MIYUKI TAKAMINE KODAMA
EDUARDA PADILHA
GABRIELA GEROTTO VIOLA
GIOVANNA RIZZI SIMONATO
HELENA SA BARRETTO PRADO GARCIA
HELOISA MAKIDA NAKASHIMA
ISABELA HELENA PERES NUNES
ISABELA TAMAKI OTANI
JESSICA NATAL FONSECA
JULIA ANDRADE FALARINI
LAIS FONSECA NOGUEIRA
LARISSA COSTA MOLINA
LARISSA FLORENCIA BERGMANN FERRAO
LIVIA DE MAGALHAES CALSAVARA
LUIS PEDRO DE ALMEIDA SOQUETTI
LUIZ FELIPE KATAOKA FOGO
MARIA HELENA GABRIEL
MARIANA CORREA HYPPOLITO
MURILO MORAIS RIBEIRO
NATASHA NEME GONCALVES DE ALMEIDA
RAFAEL SEIJI TOGAWA
THAIS VILELA SOARES
THAYS TEIXEIRA GUIMARAES
VITORIA RODRIGUES CACAO
102 Arquitetura e Urbanismo – integral – Presidente Prudente
ADENIR GOMES DA SILVA FILHO
ALINE PACHECO DA SILVA
ANA CAROLINA LAZARINI LOPES DE ALMEIDA
CAMILA AKEMY KOMAKOME BRITO
CAMILA DOS SANTOS PEREIRA
CLARA HABECHIAN NARDIN
CRISLAYNE DE OLIVEIRA MARQUES
ELLIDA CRISITINA DE ALMEIDA BUENO
ELSYEN MARYAN NOGUEIRA DA SILVA
EUN SEON JEONG
FLAVIA PIRES DOS SANTOS
GABRIEL BERTOZZI
GABRIEL GALDINO SIQUEIRA
GABRIEL MARTINS FERREIRA
GIOVANA LAISA SOUZA PEREIRA DIAS
GUILHERME OLIVEIRA BALDINI
GUILHERME TOLESANI PEREIRA COELHO
HANNAH CORINA LEMOS CORREIA E SILVA
IAN MARCELO CAMARGO GARCIA
ISADORA FERNANDES CARVALHO
JACQUELINE SCAPIM COSTA
JOAO PEDRO BARROSO WAISMAN
JULIA BIANCALANA ERNESTO
JULIA MARCHESIN CAETANO
LAIS MAZIVIERO GALHARDO
LARA GALDEANO PETINI
LARISSA VIEIRA MATZAK
LUCAS CANDIDO
LUIZA DELMANTO DUARTE DO PATEO
MAIARA OLIVEIRA SILVA DE AGUIAR
MARCELA LUANA SUTTI
MARIANA FONSECA SILAGYE
MARILIA ESPANHOLETO
MATHEUS ANDRADE PORTO
NAYARA DE FATIMA FRANCO MARQUES
RAFAELA ARANTES STANCARI
RENATA SENDRETI BRODER
RICARDO PIRES GIMENES
TIAGO SHOITI OTONARI
VITORIA SANTOS DE PIERI
103 Arquivologia – diurno – Marília
BEATRIZ OVCAR BOSSI
CAIO FABIO MOREIRA GONCALVES
CIBELE DA COSTA BASTOS
FRANCISCA ANA DA SILVA
GIOVANNA VOLPI DA COSTA
LORENNA BRIDA NASCIMENTO ACCIOLY
LUCAS MIYADAIRA RIBEIRO DE SOUZA
MARIANA SOUZA GUIMARAES
MATEUS HENRIQUE DA SILVA
MAYARA OLIVEIRA NUNES
MONIQUE LAURA LEARDINI REIS
RAQUEL DA SILVA CHINCONIS
THAIS FONSECA DE CAMARGO CUNHA
104 Artes Visuais (Bac/Lic) – diurno – São Paulo
ALANNA CRISTINA VIEIRA LIMA
AMANDA NASCIMENTO MIRANDA
ANA CORDANI TOURINHO DANTAS
ANNA EMILIA LIMONGI DE VASCONCELOS PAIVA
BIANCA KIRKLEWSKI HERCULANO BAPTISTA
BRUNA DE ALMEIDA DA SILVA
CAMILA FERREIRA CIAMPI
CASSIO CAMARERO POLEGATTO
CLARISSA RICCI GUIMARAES
DEBORA GIESSE SOLNIK
FLORA DE OLIVEIRA
GIOVANNA NUNES DE OLIVEIRA
GUILHERME GUIMARAES MOURA
GUILHERME HAMMEL CATTANEO
GUSTAVO GRAZIOSI SILVA
IARA CATUNDA SERRA ROMAGNOLO
ISABELLE DAROS PIGNOT
IVANA MARTINS ANDRADE
JADE LOPES GOMES
JAQUELINE VIANA DOS SANTOS
JESSICA DAMIN ROTHER
JOAO VITOR DE BRITTO
JOAO VITOR RODRIGUES SIMOES
LARA DOSWALDO BALAMINUTTI
LUCIENE CAROLINE ALVES
LUIZ FERNANDO RODRIGUES GALL
MARI RA CHACON MASSLER
MARIA EDUARDA ZAPELINI DOS REIS
MARINA KLAUTAU FELIPE
PRISCILA MENEGASSO
RAFAELA KARMANN AVENTURATO
REBECA CAVALCANTI PEPPE
RICARDO DE ARAUJO KOBAYASHI JUNIOR
ROBERTA MACHADO PEDROSA
RONALDO ANDRE LOPES JUNIOR
SOFIA BASTOS PONTIERI AUGUSTO
TALITA BECK STRABELLI DOS SANTOS
VICTOR JOSUE COUTINHO CRUZ
VITORIA HELOISA AZEVEDO SANTOS
YURI HUANG
105 Artes Visuais (Bac/Lic) – vespertino/noturno – Bauru
ALESSANDRA DANELON DA SILVA
ANA CAROLINA MICARELLI FRANCA
ANA CLARA PINHEIRO FLORES
ANDRESSA HELENA AGULHARE
ARTHUR FERRARI GONCALVES
BIANCA CUSTODIO GUARNIERI
CAMILA LIMA ARAUJO
CAROLINE FERREIRA DA SILVA
DANIEL CAMARGO BORBA
DANIELE ROSA OLIVEIRA DE SOUZA
ELENI KASSAMANIAN KOSMISKAS
FERNANDA QUEIROZ ALVES
FILIPE FREITAS DOS SANTOS
GABRIEL PAIOLA DE SOUZA
HELEN SANTOS AGUIAR
HIGOR PEDRO BRUNIERI MOREIRA
ISABELA APARECIDA DE SOUSA ALMEIDA
ISABELLE RENY RIBALDO
ISADORA SCIELZO MACHADO
JESSICA DE CASTRO LIMA NUNES
JESSICA LOUISE RIBEIRO MAIA
JULIA MARQUES COSTA
JULIANA MARIA VITTI MARCHIORI
JULIANA VIGNON DE CASTRO RIOS
KATHERINE PERCHES
LAURA RODRIGUES CASTRALLI
LEANDRO CALCIDONI GONCALVES JUNIOR
LOREN MEDEIROS CHICILIA
LUCAS BORGES CARVENTE
LUIZA MOURA BRAVIN
MARINA B. C. DE OLIVEIRA
MARINA DOS ANJOS VERZUTTI FONSECA
MATHEUS AZEVEDO DOS SANTOS
PEDRO HENRIQUE COLLETTI SILVA
SARA MANDOLINI
SUELEN LEITE DE GOES
VANESSA PAVELSKI DA GAMA
VICTOR MARCONDELLI PERONE
VINICIUS DE FREITAS BONIFACIO
YASMIN ZENA BACCHI
106 Arte-Teatro (Lic) – noturno – São Paulo
AMANDA CHAPTISKA DOS SANTOS
ANA CAROLINA DE MEDEIROS
ANDRE ARAUJO DE SOUSA
ANDRE CAMARGO
DOUGLAS SCARAMUSSA PEREIRA
GABRIELA FLORES NUNES
GIOVANNA DE MORAES GUEDES
GIOVANNA GALISI PAIVA
GUSTAVO DA SILVA CORREIA
HELOISA BERENGUEL DE CARVALHO
JULIANA RIBEIRO LOURENCO SILVA
LAIZA GOMES DE SOUZA
LETICIA MAGRO MARIANO
LUCAS DA SILVA FERREIRA
LUCAS REZENDE FRANCA
LUIZA ABE VERZANI TEIXEIRA
LUNA FONTES MALDONADO
MARCELO DE OLIVEIRA CAMPOS
MILENA GASPARETTI SANTOS
PEDRO FALCO MARCHESONI
RAFAEL ABRAHAO SILVA OLIVEIRA
ROSANA LECI ANDRADE
SALOMAO POLEGAR ALVES SILVA
THAIS PEREIRA SILVA
THAYS FERNANDA BARBOSA DO VALE BASSI
THIAGO ERNESTO SILVEIRA DE CASTRO
THIAGO HENRYQUE RODRIGUES FERREIRA
VALERIA GUIMARAES CARDOZO
VANESSA CORREIA GONCALVES
VITORIA CARINE DA SILVA
107 Biblioteconomia – diurno – Marília
ADRIANA AZENHA BARILON
AMANDA TECH EUGENIO SILVA
ANA CLARA GATTO
ANA KAROLINE SILANO DE PAULA
ANA PAULA TAMIKO YAMASAKI
ANDRESSA DE MATOS PEREIRA
BEATRIZ ANDREOTTI DOS SANTOS
CAROLINA ENDO TOYAMA ALVES
CESAR AUGUSTO CREDENDIO
CINTHIA ALBINO MARAFAO
CINTYA DE PAULA SANTOS
DANIEL FELIPE MAXIMO RICARDO
DEBORA AKEMI NISHIOKA
FERNANDA GUIMARAES COUTINHO
FRANCIELE CRISTINA LOURENCO
GABRIEL ALEXANDRE
GIULIA FERRAZOLI
HADASSA DE ZEN ITEPAN
JESSICA BEATRIZ TOLARE
JESSICA CRISTINA PANUTO
LAIS TERENCIO CAIXETA
LETICIA EUCLIDES DOS SANTOS
LUCAS FIAMENGUI JORGE FERREIRA
MARCOS HENRIQUE ARRUDA MARINHO
MARIA APARECIDA GOMES PATZINA
MARINA PALMEIRA LUCCAS
MAYARA NUNES
PAULO NOVAIS VIANA
RAFAELA APARECIDA DA SILVA
TATIANA ALVES DE OLIVEIRA
THAIS ALVES AGOSTINHO
WELYNTON DA SILVA FERREIRA
YASMIN AVELAR NICOLOSI
108 Ciências Econômicas (Bac) – diurno – Araraquara
ANNA LUIZA ZANATA XAVIER
BIANCA MARIA CEZAR SILVA
BRUNO DI FIORE MINOTI
BRUNO HIDEO YOSHIDA
CAROLINA CARDOSO VICENTE
CAROLINA RODRIGUES DE ALMEIDA PRADO
CLARA CORREIA DOS SANTOS
DIEGO CIOCCA TOMEU
EDUARDO AUGUSTO CHADES
EDUARDO JOSE VENTURA
FELIPE COCENAS VAZQUEZ
FELIPE PEDRASSOLI PINO
FERNANDO CAVAGGIONI MANTELLATTO
FERNANDO SOUZA DE CASTRO
GABRIEL FRANCISCO RODRIGUES DE SA JACINTHO
GABRIELA GOMES NASCIMENTO
GABRIELA SOARES DE FARIA
GEORGE SALES BARROSO
GIOVANA RYSSA ISHII
GUILHERME ANTONELI NAKASHIMA
GUILHERME RIBEIRO DE SOUZA
GUSTAVO LEITE MACHADO
HEITOR TESSARI MENDES KUBOTA
HELOISA DE MORAIS ALVES
HENRIQUE SLIKTA VIEIRA
ISABELA INNOCENTE GOMES DE OLIVEIRA
LARA CAVALIERE CHAVES DE MELO
LARISSA CORREA GARCIA
LEANDRO LUIS BOUDART
LEANDRO TECH RAMOS DA SILVA
LETICIA LIE NAWA
LIDIA MARIA BUSSIMAN GOMES
LUCAS BENZI NUCCI
LUIS EDUARDO GOES MONTEIRO BOSSOLAN
LUISA FAVARO COSTA GIANOTTI
MARIANA BEZERRA PAIVA
MATHEUS GONCALVES CINTRAO
NAYARA ARAUJO DE OLIVEIRA
NICOLE LOMOVTOV MOREIRA
PAULA ORIZIO RODRIGUES
PEDRO AFFONSO PIZELLI FERNANDES
PEDRO CRUZ PAJOLLA
PEDRO MARK FERREIRA RECK
RAHISA DONATO MARCAL VIEIRA
RODRIGO BATAGLIA GALLI
SOPHIA FOGACCIA
THIAGO FRANCESCHINI MECATTI
THOMAS CORREA E SILVA MARTINS
VINICIUS KIYOSHI OSHIRO
VITOR BOLDRINI
109 Ciências Econômicas (Bac) – noturno – Araraquara
ADILSON EDUARDO PRESOTO
AFFONSO H. DE CARVALHO RODRIGUES
ALAN BRUNO KAUS WEBER DE CAMPOS
ANA CAROLINA ROCCATO LORENTE
ANDRE NOVAIS GONCALVES
ARIANE FERNANDES SANTOS DE SOUZA
BRENO BORGES BARCELLOS
CAIO LEONARDO PILAO DE ALMEIDA
CARLA EDUARDA FRANCO DE LIMA
CEZIO LUIZ FERREIRA JUNIOR
CRISTIAN MORANDI REIS MENZATO
DANIELLE FERREIRA CASTELLANI
ERICK LEONARDO PINHEIRO
FELIPE RAZERA GIORDANO
FERNANDO CREVELARIO
GABRIEL MEDEIROS BRITO DA SILVA
GRAZIELLE CRISTTINE CRISTALDO
GUILHERME GOMES MONTEIRO DA FONSECA
GUSTAVO COSTA DE PAIVA
GUSTAVO SCABORA FAGUNDES
ISABELA SILVA DOS SANTOS
JOSE GUILHERME CARVALHO MONTEIRO
JOYCE DOS SANTOS LOBATO
LEONARDO CARDOSO CAMPAZI
LETICIA MIRA
LILI ZHU SHU HUA
LINA GABRIELA SOUZA DE ALMEIDA
LUCAS DA SILVA MARQUES
LUIS GUILHERME HENRIQUES DE SOUSA
LUIZ FERNANDO DA SILVA NOGUEIRA
MARCELLO DE GOUVEA CARMELLO
MARCELO HENRIQUE DA SILVA SUKADA
MATEUS EDUARDO UTTEMBERGHE
MATHEUS ROBERTO MIGLIATO
MURIELSON SILVA SANTOS
NATHALIA GILDETE FERREIRA DOS SANTOS
NICHOLAS BUENO
PAMELA BLINOFI GARCIA
PEDRO ANTONIO FERNANDES MARQUES DA COSTA
PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA SILVA
PEDRO VIANNA DURANTE
RAFAEL AUGUSTO MARICATO BOEMI
RAFAELA MUKOTAKO PORTO
RODRIGO FARAH VIEIRA
THIAGO FERREIRA
VICTOR HUGO BORTOLETTO
VICTOR MASSAO YATSUGAFU
VINICIUS PONTOGLIO MARQUES
VITOR DA SILVA OLIVEIRA
VITOR SEIXAS LISBOA
110 Ciências Sociais (Bac/Lic) – diurno – Araraquara
ALICE DE SOUZA ARAUJO
ALVARO SCHWARTZ MICHELETTI
ANA CAROLINA GASTALDI NICODEMO
ANA CAROLINA RODRIGUES ROCHA
ANA LIVIA DE OLIVEIRA
ANDRE DE QUEIROZ MOGADOURO
ANNA OLIVIA FIDALGO LIMA
BARBARA REIS AGUIRRE
BRUNA LUISA DE ABREU CORA
BRUNA MARQUES
CAMILA SOUZA LIMA
CAROLINA SCHMIDT SUTANA
CRISTIAN CHAVES RODRIGUES
DAVI CESAR DE MORAIS
EDUARDO HENRIQUE ESTEVES CANIATO SAVIO
EDUARDO TASSI GUAZZELLI
FABRICIO HENRIQUE DE OLIVEIRA
FELIPE OLIVER BOGA
GABRIEL LASRY BENCHIMOL LANZA
GUILHERME MARTINS SALOMAO
GUSTAVO GRINGS DOS SANTOS
HUGO MARINHO BREDA
IGOR FERREIRA GABELINI
ISABELA VICENTE MONTI
ISABELLE C. GERTRUDES
JOSE VILELA NETO
JULIA SILVA LOBO CAMPOS
JULIANA HUBNER RABELLO
LARISSA ARROTEIA MARIANO DE SOUZA
LARISSA VICENTIN GRAMACHO
LAURA DE OLIVEIRA
LAURA GABRIELI PEREIRA DA SILVA
LETICIA NEGRAO CHAMMA
LUCAS BARCOS RODRIGUES
LUCAS DOS SANTOS ALMEIDA
LUISA REGISTRO FONSECA
MAIRA DE OLIVEIRA BALTAZAR
MARIANA LOMBARDI LUIZ
MATHEUS MANCINI TERUEL
MAYSA TORRES DOS SANTOS
NATALIA DE SOUSA CORAZZA
PEDRO HENRIQUE ANDRADE DE SIQUEIRA
RENAN GAZZANEO DENARDO
RENAN NAKAMURA LOPES DA SILVA
THAINA FERNANDA BATALHA
THAIS GOMES SHIRATORI
THAYNA ALINE BONACORSI XAVIER
VANESSA ARAUJO MAGALHAES DOS SANTOS
VITOR NUNES AMOROSO
WALDEMAR MARIANO DA SILVA FERREIRA
111 Ciências Sociais (Bac/Lic) – matutino – Marília
AGNES ROCHA
ANA CAROLINA BERTOLUCCI
ANA FLAVIA AIUME IWATA
ANA FLAVIA MAGALHAES
ARTHUR MENEZES SALOMAO
BEATRIZ DE ALMEIDA BOA SORTE
BENEDITO CARLOS GOMES DA SILVA
BIANCA MARANGONI DEVITTE
BRENNO BRANDALISE DEMARCHI
BRUNA ADOLPHO DEZOTTI
BRUNA FIORAVANTI WACKERHA
CAIO VITOR DE OLIVEIRA GERVAZONI
DAFNES MONEIM DEIAB ALY
DANIELA ALMEIDA LIRA
DANILO CEI DIAS
ERIKA LOPES ALBUQUERQUE
FERNANDA ZANATELI PEREIRA ANTUNES
GABRIELA CARVALHO E TAVARES
GABRIELLA ALVARES DE MARCO
GIOVANA SAYURI OKAMULA
GIZELE MEDEIROS DO NASCIMENTO
GUILHERME ZANIOLO MASCIOLI
HELOISA FALQUETE
HELOISA MANZI VALERIO
IGOR JOSE QUINTANS DE MOURA
INGRID BADIA BORGES
IRIANE DU AGUIAR LEME
ISABELA DE OLIVEIRA SILVA FIGUEIRA
JOAO VITOR CORTEZ DE MORAES E ABREU
JULIANA THOMAZELI CHAGAS
KARIME AHMAD BORRASCHI CHEAITO
KAROLINE OLIVEIRA DEGAN
LAYS MATIAS MAZOTI CORREA
LUIZ EDUARDO GUIMARAES COUTINHO
MAIANE MARIA DA SILVA
MARIANA EL KHOURY OLIVEIRA
MATHEUS LEOPOLDINO COELHO FERREIRA
MATHEUS SILVA DE ABREU
MIRIAN CAROLINE SANCHES
NATALIA OLIVEIRA SANTOS
PAULO HENRIQUE TRINDADE SOUSA
RODOLFO HAUK RAMOS
THAIS DA CUNHA
THAIS MORENO FERREIRA
THALES MARTIM COUTINHO
THAMARA CAMPOS F. DE ANDRADE
VITOR AUGUSTO SOARES HENRIQUE
WENDY CRISTINA GIROTTO
YURI SAAD MESQUITA SERVA CORAINI
ZACARIAS MARIANO DE SOUZA JUNIOR
112 Ciências Sociais (Bac/Lic) – noturno – Araraquara
ADAM MARTINS
AMANDA MICHELE LEITE
ANDRE FELICIANO GARCIA DE QUEIROZ
BEATRIZ BERNARDES PASSALHA
CAROLINA CASSONI FERRARI BATISTA DE SANTANA
CAROLINA SUN STETTER CHOY
CAROLINE AYUMI ANDRADE
CASSIO FARIA JUNIOR
CECILIA OLIVEIRA MARTIN
DENISE PEREIRA DE TOLEDO
DIOGO PINDER PRAVATO
EDUARDO MORO VILLAS BOAS
EDUARDO PINHO
FABIANA DE SOUZA LEMOS
GABRIEL MORAES FERREIRA DE OLIVEIRA
GABRIEL ZANETTA CASONATO
GLEISSON HENRIQUE BELOTTI
GUSTAVO SLACHTA RODRIGUES
ISAAC JOSE ARAUJO CHAGAS
IVAN MONEDA ALBERTO FILHO
JANAINA CARVALHO PEREIRA DA SILVA
JOAO PEDRO MACIEL
JONATHAN DE SOUZA SILVA
JONATHAN LAMBERT SILVA
JULIO CESAR SIQUEIRA ALVES DA SILVA
LEANDRO PIVA CORDIOLI
LETICIA ROCHA DE SIQUEIRA
LETICIA STAMATOPOULOS
LIARA VICTORIA GATTOLINI BILUCA
LUCAS ARRUDA DE OLIVEIRA
LUCAS BARBOSA DE SANTANA
LUCAS FLORES VASQUES
MARCO ANTONIO CANATO GOMES
MARIANA LUCIANA RAMOS DE ALMEIDA
MAURICIO MIOTTI
MILENA TAKAMIYA SUGAHARA
RAFAEL EUGENIO AMADEU SILVA
RANIELI VERONEZE
REBECA DE JESUS CARVALHO
RENAN MANOEL PEREIRA DA COSTA
RODRIGO NOGUEIRA JUNIOR
STEFANIE MATOS FREIRE
THAINA DE CASTRO NOGUEIRA
THIAGO JOSE SERRA
THIERRY GABRIEL VARELA
TIAGO ALVES DE SOUSA
VINICIUS SERAVO TRIQUES
VITOR HUGO JEUCKEN PELLEGRINI
WELINTON FERNANDO DE OLIVEIRA
YGOR AKIO PEREIRA
113 Ciências Sociais (Bac/Lic) – noturno – Marília
ALINE CRISTINA DOMINGUES
ANDRE LUIS ARRUDA PLACIDO
ARTHUR SAN MARTIN FERNANDES DE ARAUJO
BEATRIZ FIORENTINO COLNAGO
BRUNO BOCATO KISHIMOTO
BRUNO DOS SANTOS SILVA
BRUNO MORETO
BRUNO SERGIO SILVA
CAMILA RODRIGUES BATISTA NETA
CAMILLA GOUVEIA D OLIVEIRA
DANIELA CARINI DE SOUZA
DANILO GOMES DA SILVA
DIOGO FRANCISCO ARMELIN
ERIC EDUARDO SCURACCHIO
EVERTON REZENDE BRANCO
FELIPE ARTHUR BARREIRA DE CARVALHO
FERNANDA LARANJEIRA TRENTIN
GABRIEL LARA FERNANDES
GUILHERME GAMBA ZANCOPE
GUSTAVO BRITTO PIMENTA
HILTON NORIAKI HAYASHI
IGOR TEIXEIRA NUNES FERNANDES
ISABELE FERNANDA PEREIRA PINTO
JOSE MAURICIO DE SIQUEIRA LOPES VARELA
LARA FERNANDA FRANCO
LARISSA SOUZA SANTANA
LEONARDO MORENO LIMA CAPELLANES
LETICIA FERNANDA LEAL DOS SANTOS
LUCAS DA SILVA LOPES
MARCUS VINICIUS FERRARESI
MATHEUS ABRAHAO TREVIZAN
MATHEUS RODRIGUES MENEZES
MIKHAEL LEMOS PAIVA
MIRELLA MENDES DE ALMEIDA
PAULA RIBEIRO DA SILVA
PAULO SERGIO CARDOSO DE BARROS
PEDRO RONALD BARBOSA
RAFAEL AMADOR MEDEIROS CORREA
RAFAEL ANDRADE CALDAS
RAPHAELA BUASSALI CHIAPPA
RENAN ANSELMO CAVALIERI
RODOLFO AVRAMIDIS CORREIA
ROGLES DE OLIVEIRA CAMARGO ANDRADA
STEFANY MONTAGNER BONIFACIO
THAINA LEITE DE OLIVEIRA SOUZA
THIAGO VINICIUS PAIM BALDONI
VICTOR JUNQUEIRA LUZ
VINICIUS LUIS PIRES QUEIROZ
VINICIUS PEREIRA DA SILVA
VINICIUS PERES DO AMARAL
114 Comunicação Social (Jornalismo) – diurno – Bauru
ALINE NAOMI MARTINS BABA
BEATRIZ BERTO MILANEZ
BRUNA CRISTINA MARTINS
CAMILA YUMI NAKAZATO
CLAIRE CRISTINA CARVALHO CASTELANO
CLARISSA DE MATTOS SILVA
DANIELE PEREIRA ANDRADE FERNANDES
FABRICIO FURLAN INNOCENCIO
GABRIEL ANDRADE DE SOUZA
GABRIELLA SOARES DOS SANTOS
GUILHERME AUGUSTO RODRIGUES GOMES
ILANA MARCONDES CARDIAL DE OLIVEIRA FARIAS
JULIANA GONZALEZ RIBEIRO
KATIA THAIS APPOLINARIO DOS SANTOS
LARISSA APARECIDA CAVENAGHI FERREIRA
LARISSA KILIAN PACHECO
LIVIA REGINATO DAVID VIANA
LUCAS ALTIMARI PICCOLO
LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA HASS
LUIZ RENATO TEZOTTO DE MOURA HARO FIRMO
LUNA DE SOUZA BOLINA
MAIARA FREITAS VITOR
MARCELA MOREIRA SILVA BENETTI
MARIA BEATRIZ BARROS DA SILVA
MARIANA CAJADO DE OLIVEIRA
MARIANA CARNEIRO SOARES
MARIANA CIRILLO FERREIRA DA SILVA
MARIANE TOGNOLI ARANTES
MARINA CUNHA NASCIMENTO
MARINA MARQUES DEBRINO
PEDRO OLIVERO MAZIERO
RAFAEL PEDRO BOM SIVIERO
REBECA CRISTINA BATISTA DE OLIVEIRA
SAMIR BUENO ABDALLA
THABATA LIMA CAMARGO
THAIS CANCIAN CORTESIA
THAIS VERNA VARGAS
VICTORIA RODRIGUES MARTINS
WESLEY ANJOS DE SOUZA
YURI SILVA FERREIRA
115 Comunicação Social (Jornalismo) – noturno – Bauru
ADAUTO NOGUEIRA JORGE
ADRIANA MAZZUCATTO CARRER
ALDREI FABIANA STABILE DOS SANTOS
ANA LUISA AGOSTINHO HERNANDEZ
ANGELO MATILHA CHERUBINI
ANNA CAROLINA DE ASSIS PEREIRA
ARESSA JOEL MUNIZ
BEATRIZ MONTEIRO FELICIO
BIANCA CARRARI
BIANCA DE BARROS FURLANI
BRENO LINS GARCIA
BRUNO OLGAS LIMA
CAIO BOSCARIOL
CAMILA GABRIELLE OLIVEIRA DE FARIAS
CAMILA TEODORO RAMOS
CAROLINA FREIRE DA COSTA
CECILIA AURIQUIO
DANIEL BIANCHI SAKIMOTO
DANIELLE DE JESUS CASSITA
DANILO LYSEI
DIEGO THIMM BARCELOS
EDGLEISON NUNES AGUIAR
FELIPE MARSOLA MONTEIRO
FERNANDA COTEZ REDIVO
FERNANDA HUBNER ROCHITE
FLAVIA GOMES MAGALHAES
GABRIELA SILVA DE CARVALHO
GLEISON RAPHAEL DE ANDRADE
GUILHERME REIS MANTOVANI
HELENA COELHO ORTEGA MENEZES SILVA
HENRIQUE ANTERO ROCHA
JEAN GABRIEL REIS DO PRADO
JOAO PAULO FERREIRA FERNANDES
JOAO VICTOR MAKOTO SASSA
LAURA CAVALCANTI DE OLIVEIRA
LUIS HENRIQUE NEGRELLI
MAIARA DE FATIMA COSTA PEREIRA
MARIA PAULA PEREIRA DE OLIVEIRA
MICHEL FRANCISCO AMANCIO
NATHALIA MACHADO RODRIGUES DA CUNHA
PAMELA LACORTE DA SILVA
PATRICIA DOMINGOS DE OLIVEIRA SILVA
PEDRO ROCHA MELLO NOTARANGELI
RAFAEL BEZERRA VIEIRA
RAISSA ARTERO PANSIERI
THOMAS RODRIGUES LIMA AFFONSO GARCIA
THUANY SANTOS GIBERTINI
VANDRESSA MARIA VELINE
VICTOR TAVARES DE MOURA
VICTORIA LINARD FERNANDES
116 Comunicação Social (Radialismo) – diurno – Bauru
ALISSON YGOR PETRONILIO
ANA CAROLINA DALL PIAGGI
ANDREZA RIBINO PARRA
BEATRIZ ROSA NOGUEIRA
BRUNA SANTOS ALVES CRUZ
CAMILA GASETTA ZILIO
DANIELA CRISTIANE DE REZENDE CARDOSO
DEBORA KANTOROWITZ
DIEGO RONY JESUS CAMARA
DORA FERREIRA CAMPANELLA DE OLIVEIRA
DRIELE FERNANDA DA SILVA
FERNANDA RUBIA GARDINALLI PINTO
GRAZIELA RODRIGUES DA COSTA
GUSTAVO CAGNIN STRUZIATO
HELOISA DE MELO LIMA
ISABELLA RODRIGUES GONSALES
JULIA GUIMARAES SONEHARA
LAIS JUSTUS FEREZ
LETICIA ALICE MERIDA SILVA
LIVIA MARI SATO
MANUELA PELLEGRINI
MARINA MIDORI KANASHIRO
MARINA TINTI ANDRADE
OTAVIO LUIS VIDAL
PEDRO CONDE DE ALMEIDA MASCARO E SILVA
PEDRO HENRIQUE MENDONCA ROSSI
RENATO ATILIO SERTORI
SINUHE LAURENTI PRETO
THAIS BRUSCHI MARTINS
WAGNER RUFINO BATISTA
117 Comunicação Social (Relações Públicas) – noturno – Bauru
ANA CAROLINA RICCI PALHA
ANA ELISA CRUZ ARAUJO
ANA PAULA DELBONI
ARIANE HARBEKON NOGUEIRA
ARIELY NATALIA FONSECA
AURORA CONTIERO TALARICO
BEATRIZ BERALDO CARVALHO
BEATRIZ GALANTE LANZA SCURSONI
BEATRIZ MONTEIRO
BRUNO LUIZ DE PAULA PEREIRA
CAMILA HARUMI KOBAYASHI NARATA
CAMILA HERDADE DE CAMPOS
CARLA SILVA RODRIGUES DA MATA
CAROLINE RAIMUNDO DEZEM
EDUARDO CARLIN DE OLIVEIRA
EMANOEL VINICIUS DE ALMEIDA
FLAVIA FACHINI MACLUF
GABRIEL TATSUMI KOKI
GABRIELA MONTEIRO DA SILVA
GABRIELA RAMOS TEIXEIRA
GIOVANNA ALLEGRETTI
GIOVANNA CAROTTI DE OLIVEIRA
GUSTAVO MARQUES DOS SANTOS
IAGO LUIZ BATISTA
IARA NEVES MOREIRA
ISABELLA PEDROSO CORREA DE TOLEDO
JANICE CUNHA E SILVA
JENNIFER CRISTINA CALDAS QUINTAS
JESSICA ARISSA OSHIRO
JULIA SILVA BUENO DOS SANTOS
LAIS ALMEIDA FUKUDA
LARISSA BARBOSA BORGES
LARISSA RIBEIRO BIGNOTTO
LETICIA DE FREITAS GRECO
LETICIA HELENA TAKENO CAMARGO
LUMARY DINALLE MARCOLINO
MAIRA DOS SANTOS SILVA
MARINA MALZOV FOLTRAN
MATHEUS ARANTES RIBEIRO
NATALIA MARIA FAGANELO DE LIMA MEDINA
PAMELA SANTANA PEREIRA
PEDRO RAFAEL GALVAO PRATA
RUBIA REGINA PUPO SANTANA
STEFAN OTTO GARCIA KOMATSU
TAINAH OLIVEIRA
VANESSA GARDENAL ANTONELI
VICTORIA CREMONESI GIRALDELLI
VICTORIA NARDY LEME DO PRADO
VINICIUS CARLI IARED
VINICIUS CONFESSOR BRANDAO DE ARAUJO
118 Design (Design Gráfico ou de Produto)- noturno – Bauru
ACCIO DOMINE ROCHA PINTERICH DO CANTO
ALEXANDRE DENUZZO
ALEXANDRE PEDROSO JANAS
ALEXIA SAYURI HINO
ALVARO FERNANDO TSAI
ANA CAROLINA BIANCHI
ARTHUR LAMBERTI FALLEIROS
BIANCA YUMI GEN MORI
CHRISTIAN DUTRA
CRISTIAN MATHEUS VIEIRA RODRIGUES
DANIEL CAVINATTO BATISTELLA
DANIEL GALHARDI FERREIRA DA SILVA
DANIEL LUCAS JASPONDE CALONICO
DANIELA DO NASCIMENTO GONCALVES
DOUGLAS EDUARDO NORONHA SIMAO
ELLEN ALVES GUIMARAES
ERICA TIEMI TOBARO
ERICK HERNAN BOSCHILHA LASTRA
GABRIEL ALEXANDRE DE FREITAS
GABRIEL RANGEL LOPES DE ALMEIDA
GABRIEL RIBEIRO DE CASTRO SAMPAIO
GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS
GUILHERME LUCIO CORETTE
GUILHERME SOUZA PRADO LOURENCAO
GUSTAVO VIBIANO SOARES
HEITOR VASCONCELOS DE QUEIROZ
HENRIQUE DA SILVA BAGLIOTTI
IAGO NISHIOKA BELLINI
IRIS LISANDRA DOS SANTOS
ISADORA HELENA DA SILVA
IVAN LEITES PEREIRA
JULIANA MURAROLLI PAIXAO
JULIANA PEREIRA VIDELA
JULIANO DE FREITAS MOTA
KAREN CRISTINA NOVAIS LAURINDO
KAROLINA BUENO SCHEZAR
LAIS MARIA MARINHO BALLOTI
LARISSA GRASSI ARRUDA
LEONARDO HIDEKI DE CARVAHO OHNUMA
LEONARDO TIRITAN DE CAMARGO
LUCAS KEIJI AIZAWA
LUCAS MESQUITA MUSSARELLI
MARCELA REZENDE PIRES ROSAS
MARCELINO NUNES MARCAL
MARINA SOARES TOMIATTI
MATHEUS NUNES MACHADO
MATHIAS PEDRO ESTEVAN PIRES MARIANO TOMAZINI RIBEIRO
MAYUMI VALONE NISHI
MICHAEL GARCIA DA ROCHA
MIRELA RIQUENA DE GIULI
RAFAELLA FERNANDA LUCERA DOS SANTOS
RAUL MOLINA JERONYMO
RENAN ALBANO DE SOUZA
ROBSON SAES DOS SANTOS JUNIOR
SILAS IRANI DE ALCANTARA
TAINA RODRIGUES
VICTOR BRAGA RAMOS
VITOR EUN IL KIM
VITOR MATRICARDI BARDUCO
YUGO OYAMA
119 Design (Design Gráfico)- diurno – Bauru
BRUNO BARBATO JACOBOVITZ
CAROLINA BATISTA
CAROLINA MAYUMI NAKATSU
CASSIO RODRIGUES LIMA
DIEGO BUTTLER SANCHES
ENRICO HION NOVELLO
ERIC CURTOLO QUIRINO
FELIPE GOMES ROMAO
GABRIEL ANGELON DE ALMEIDA
GIOVANNA LAVEZO PEREIRA MENDONCA
GUILHERME FERNANDES PENATTI
IGOR SILVA MOTA
JOAO RICARDO PESSUTTI
JULIANA FACHINI
KAREN ASSAY UEHARA
LUAN ALVES DE MELO
LUCAS MAMORU UEHARA
LUIZ FERNANDO GANDOLPHO DE MELLO
MARIA GABRIELA GAMA DOS SANTOS
MATHEUS BARBOSA DE MORAES
MIGUEL GESQUI MALAGOLI
PEDRO NUNES RODRIGUES FILHO
RAFAEL CIAMPI PADOVANI
SARAH PUMILLA RODRIGUES OLIVEIRA PEREIRA
THAILLA NUNES DE OLIVEIRA
VICTOR ALEXANDRE REVERSI
VICTOR ISSAO MESQUITA ETO
VINICIUS VILARIM MACHADO
WILLIAN PIERONI DE SOUZA
YASMIN ARAUJO TSUMAGARI
120 Direito – matutino – Franca
ALEXANDRE BASTOS
ALEXANDRE ROBERTO DO NASCIMENTO JUNIOR
ANA FLAVIA ROCHA RIBEIRO
ANDRE RODRIGUES PADUA
BEATRIZ ABUD CHINAGLIA PAULA LIMA
BEATRIZ AMS DANGELO
CAMILA DANTAS HONORATO
CAMILA MIGOTTO DOURADO
CINTIA ANACLETO ISAWA
ERIC FELIPE SABADINI NAKAHARA
GABRIEL DA SILVA PRADO
GABRIEL MATEUS DINI OLIVEIRA
GABRIEL PRETOLA
GABRIEL REHDER MATTOS DE MARCO CUCOLICCHIO
GABRIELA CABRAL ROQUE
GIOVANA GALVAO BOESSO
GIOVANNA NARDUCCI TURONI
GUSTAVO TAVARES DE OLIVEIRA BORGES
IAGO DE OLIVEIRA TABOADA
ISABELA BERGAMASCHI FURQUIM
ISABELA COVOLO SOMAIO
ISABELA GONCALVES ALCANTARA
JOAO GABRIEL BARONI DE MOURA
JOAO PAGANO MAGALHAES
LAIS MASSUD MIYASHIRO
LEONARDO ZACARIAS ROSADO
LETICIA CARDOSO FERREIRA
LUCAS ARANEGA DE ASSIS FIGUEIREDO
LUCAS BONASSI LUCCHESI
LUCAS CAMILO LELIS
LUIZA FERNANDES NUNES REHDER DO AMARAL
MARIANA DE OLIVEIRA BARBOSA
MARIANA URBAN
MAYARA ROCUMBACK VIEIRA DA SILVA
MAYLON ROMES DE ANDRADE PEREIRA
MELLORY FERRAZ CARRERO
MURILO OLIVEIRA FACELLA
NEITON GERALDO GOUVEA JUNIOR
OCTAVIO COLOZA BERGANHOLO
PAULO JOSE DOMINGUES FILHO
PAULO SAIA CEREDA
RAFAELA CRISTINA LEAL ASSIS
RENAN SANTOS FERRAO
THAIS AMARAL FERNANDES
THAIS CATAI PEREIRA
TIAGO DE OLIVEIRA MACEDO
TULIO TITO BORGES
VICTOR HUGO ESTEVES PEREIRA
VINICIUS BIANCHI CARVALHO
VINICIUS HENRIQUE ALMEIDA GUIMARAES
121 Direito – noturno – Franca
ALEXSANDER ALVES CARVALHO
ALICE ROCHA FARIAS DA ROSA
ANA LUIZA FELIZARDO
ANA PAULA MOTTA SOUZA
ARIANE DO NASCIMENTO SOUSA
ARTHUR AUGUSTO ZANGRANDI
ARTHUR RESENDE GUIMARAES
BARBARA MORSELLI CAVALLO
BEATRIZ CARVALHO DE SOUZA
CARLA ELOISA RAMOS
CAROLINA FAITH TASSIM ISHI
CAROLINE AURORA CARVALHO DA ROSA
CAROLINE SETTI
CAUE VARJAO DE LIMA
DANIEL ORPINELLI
DEBORA RAYANE BRANDAO FILADELFO
DIEGO FRANCO VELOSO
EDUARDO BELMIRO BRITO
EDUARDO DE SOUZA GUERCIA
EDUARDO JOSE CLEMENTINO
ERIC KAORO OKINO
FERNANDO MARCUS MIWA
GABRIEL GONCALVES BENTO ROSA BERNABIO
GABRIEL GONCALVES ZANETTI
GABRIEL MAGALHAES LOPES
GABRIEL OSAKI QUEIROZ URZEDO
GABRIELA ALVES FONTENELLE
GABRIELA GANDELMAN TORINA
GUSTAVO ROMANO GONDIN
HIAGO ANDRIOTI CORDIOLI
ISABELLE ELIAS FRANCO DE ALMEIDA
JOAO VICTOR MIRANDA RUIZ
JULIA ANDRADE NUNES QUEIROZ
JULIANA NOVAES BUENO DE CAMARGO
JULIE DE ARAUJO SILVA
JULIETE ARAUJO ZAMBIANCO
LEANDRO FELIPE BARBOSA
LIZ MARINA TAMIAO SANTANA
LOISLAINE CRUZ DE OLIVEIRA
LUCAS AIDAR DA ROSA
LUIS FELIPE OLIVEIRA HADDAD
MANOELA AFONSO PASTORI
MARIA CAROLINA FERRARI E SILVA
MARIA IZABEL AFONSO PASTORI
MARIANA DE ARCO E FLEXA NOGUEIRA
MARINA DOMBRAUSKAS BARROSO
MATHEUS SOARES MATTANO DE LIMA
MIGUEL VINICIUS LIMA REIS COSTA
PAULO MARCELO LEITE
RAFAEL CYRILLO ABBUD
RAFAEL DOS ANJOS SOUZA
RAQUEL ARANTES MOUSSA
RENAN DJANIKIAN CORDEIRO
RENATO HARBS
STEPHANIE BORTOLASO
VALTER EGIDIO FERRARI DUTRA
VICTOR GABRIEL SUZUMURA CINTRA
VICTOR LUGAN RIZZON CHEN
VICTORIA AFONSO PASTORI
VIVIAN GOMES DE SOUZA
122 Educação Musical (Lic) – diurno – São Paulo
ALDREY CRISTINE ALVES
ALUISIO ALBERTO ROCHA SANTOS
CAHE GUSTAVO NUNES BOLDRINI
CAROLINE C ROMANO FUKUMOTO
DANIEL ALEXANDER STOROLLI MAIER
DIONE DOS SANTOS MORAIS
FABIO YASOSHIMA
FERNANDO BRANDT RIBEIRO DA SILVA
FERNANDO LUCAS DE SOUZA
GABRIEL PEREIRA VIEIRA
GABRIELA DE MORAES BONAFE
GUSTAVO ANTONIO YEPEZ FROTA
IGOR FRANCESCHI PIRES BUENO
LUCAS GRABOSCHII
MATHEUS SANTOS BORBA DE ARAUJO
MIRIANE BORGES VALLE
PEDRO ALEXANDRE SHIMABUKURO DE MIRANDA
PRISCILA RODRIGUES DA SILVA
THAYNA JEMINA VIGANO BRITO
VERONICA ALMEIDA SILVA ROSA
123 Filosofia (Bac/Lic) – noturno – Marília
ALINE DO NASCIMENTO CEPEDA
ANA CAROLINE DE OLIVEIRA
ANA CLARA SEILER FREITAS
ARTHUR SENE PASCHOALINI
EDILAINE DE JESUS DA SILVA
ELIDA DUTRA
ERNANE SAO JOAO GARCIA
FELIPE DE SOUSA DIAS
GABRIEL RODRIGUES DA SILVA
GLEISON OLIVEIRA PEREIRA
GUILHERME ANDRE PALUCCI
GUILHERME DOS SANTOS CARNEIRO
GUILHERME GREGORIO ARRAES FERNANDES
GUSTAVO NEGREIRO DE ALMEIDA
ISABELLA CRISTINA CORREA
JOSE VICTOR ALVES DA SILVA
JULIA CASTELANI MAGALHAES
JURANDIR GELMI JUNIOR
LARISSA DA SILVA SANTOS
LEONARDO CARDOSO CAMILLI
LETICIA PEDRASSA PRATES
LUCAS BEZERRA DA SILVA
LUIZ RODOLFO GODOY MICHETTI
MARCELA PIMENTEL ROCHA
MARCIO GUSTAVO DOS SANTOS
MARCO MARQUES
MARCUS VINICIUS PELOSI SOUZA
MARIANA VITORIA SIRIANI CANTOLINI
MATEUS ROBERTO JOAQUIM
MATHEUS MOREIRA PAIAO
MELQUES ALEIXO PEREIRA
SOANE PENHA PAZ LANDIM
TIAGO HENRIQUE AGUIAR
VINICIUS CORRADI AFONSO
WILLIANS GABRIEL MANSUETO DA SILVA
124 Geografia (Bac/Lic) – diurno – Ourinhos
ANTONIO DANIEL MOREIRA SILVA
BRUNA COSTA CLAUDINO
CADRIE TARSILA GUEDES DOS S. ARTONI
DANIEL MACEDO PACHECO
DIEGO ALVES RIBEIRO
GUSTAVO LUIS DA SILVA
IGOR ALBUQUERQUE
JULIA MARIA DOS SANTOS SILVA
LEONARDO AUGE LEVYMAN
LEONARDO GABRIEL BATISTA
LEONARDO SOBON LEAL
LIDIANE CARLOS NOGUEIRA
LUCCAS DE ALMEIDA NUNES
MANOEL ALDEVINO PONTES NETO
PATRICIA MARQUES
RAFAEL SILVA ROCHA DO NASCIMENTO
RENAN VITOR DO AMARAL PINTO
SONIA CRISTINA DE LIMA SANTOS
VITOR BRAGA LOVATTO
WILLIAM DE LIMA FERREIRA
125 Geografia (Bac/Lic) – integral – Rio Claro
BRENO SANTOS LOPES DA SILVA
CHRISTOPHER MCNELSON AGABITI VILLA
ERIC SEITI KOGA
FERNANDO CESAR MIRANDA DUARTE JUNIOR
GERMANO ALVES BIONDI
HERNAN ISIDRO ORTIZ
ISABELA MARINI SANCHES
ISABELLA PIZARRO TIBURCIO
JACQUELINE RIBEIRO
JESSICA DE SOUZA ZAMPIERI
JOAO AUGUSTO PEREIRA DO PRADO
JOSE ALEXANDRE DE MORAES MONTEIRO FUZARO
JOSE LINDEMBERG DE SOUSA DA SILVA
JULIA D AVILA MAIORINO
JULIANO VASQUES PENALBER CORREA
KELVEN MATHEUS DE CASTRO ULIANA
LAIS MANESCO GRIGOLON
LEONARDO PEREIRA DE JESUS SILVA
LEONARDO VELARDI MALHEIRO
LUCAS DANIEL MAXIMO ROSA
LUIS FELIPE MACANONI
LUIZA BOCCA DELFINI RUSSIO
MARIA CAROLINA GRACIANO SUGAHARA
MARIANA GRAF MAZZOTTI
MARIANA SOARES DE SOUZA PERRELLA
MARINA SOLINSKI SPEGLICH
MURILO DE OLIVEIRA CAMARGO
PATRICK HENRIQUE CUIN
RAPHAEL CAMINOTO
REBECCA RIGOTTI CAVALCANTE
RENAN OLIVEIRA DE BARROS
RODRIGO NARCISO GOMES
SOFIA RIBEIRO NICOLUZZI
THAIS PEREIRA DE MEDEIROS
THANDARA JACOB
THAYNA GUITZLAF LEME
VINICIUS DESTRO CHAGAS
VINICIUS DOS SANTOS SILVA
VITOR SARTORI
VITOR VIEIRA ANTUNES
126 Geografia (Bac/Lic) – matutino – Presidente Prudente
ALEX LIMA SOUZA
ALISSON OLIVEIRA PIRES DA SILVA
ANA CLARA ANANIAS DE SANTANA
AUGUSTO MATHEUS TREVIZOL SABINO DA SILVA
BRENO VASCONCELOS DE OLIVEIRA
BRUNA TREVISAN NEGRI
CAROLINA ALVES RIBEIRO
CAROLINA MONTEIRO DA PAIXAO
DANIEL CHRISTANTE CANTARUTTI
DANILO NASCIMENTO SILVA
DIEGO DA SILVA PARREIRA
FELIPE TERRA DE OLIVEIRA SILVA
FERNANDO ALVES MAIA
GABRIEL CARELLI RODRIGUES DE OLIVEIRA
GABRIEL MENDES ARAUJO
GILBERTO EIDI TERAMOTO OLIVEIRA
GUILHERME JOCRONIS SILVA
HUGO FERREIRA TRIGO
IGOR SCARPARI DE GIACOMO
KARINA LEAL PEREIRA
LAURA CHAVES INOCENCIO PEREIRA
LETICIA PIRES DE ALMEIDA PAIVA
LUANA TYEMI KUSABA BARBOSA
MARIA LORENZETTI FORTES
MARIA LUIZA MARTINS DOS SANTOS
MONIQUE ELEN FERNANDES ALTERO
NAIARA LOBATO DA SILVA
NAYARA DE JESUS FIGUEIREDO
NAYARA DE LIMA RAMOS
PEDRO FERRAZ
PEDRO GONCALVES VELOSO
PEDRO HENRIQUE SARDELARI DE SOUZA
RICARDO NEVES PEDROSO
RODRIGO ELIAS PONTES
RODRIGO LUIZ LANDIN LIMA
ROGER TIAGO SANTESSO
SAMARA APARECIDA LOPES MATHIAS DANTAS
SOSTENES PAULO PEREIRA DOS SANTOS
TAMIRES REGINA ROCHA
VANESSA RAIANE NERES MACHADO BATISTA
127 Geografia (Bac/Lic) – noturno – Presidente Prudente
ALINE CRISTINA COLADELLO RODRIGUES
ANDERSON CLAYTON PIRES DINIZ
ANDREA CRISTINA ROSSETI MAIOLI
ARIEL DALTON GARBIN DO NASCIMENTO
AURORA LUZIA TEIXEIRA NASCIMENTO
BEATRIZ LEITE DE OLIVEIRA
BRIANNA LIMA MONTE
BRUNA ARRUDA MATTOS
BRUNO PEREIRA DA SILVA
BRUNO RIBEIRO SILVA
CAIQUE LEON SILVA COELHO
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA
CARLOS ROBERTO CAPUTO
CLEITON DE ARAGAO SANTOS
DANILO FUJINAMI ARATANI
DAVID WILLIAM SCHIGUEDANZ ALMEIDA
DEBORA CRISTINA SOUZA
DEBORA DANTAS JERONIMO DOS SANTOS
ELIADYNNE MAYSA DOS SANTOS SALES
ELVIS SIMOES PITOCO DA SILVA
FABIANO FERREIRA MARTINS
FRANCIELE CARLA FIRMINO
GABRIEL CARVALHO MAGALHAES
GABRIEL LUIZ DOS SANTOS
GEOVANE DOS SANTOS BALLEJO
HSU CHUN HAO
IZAMARA SANFELIZ SANTOS DE SANTANA
JEAN FERREIRA DA SILVA PIRES
JESSICA RIBEIRO DO CARMO SANTOS
JOAO CARLOS EDERLI FILHO
JOAO HENRIQUE NOGUEIRA BARBOSA
JOAO VITOR PAVONI
JOSE ARTHUR IBANHEZ TAIAR
JOSUE MENDES PEREIRA
MARCOS PAULO DE SOUZA CRUZ
MARIANA STUANI DO NASCIMENTO
RAONI OLIVEIRA DE SOUZA
RENAN VIANA GARCIA
RHAYSE PALOMA FLAUSINO VIANA
ROSA YLE FONTES DE OLIVEIRA
SILAS EDUARDO TEODORO
TAMIRES APARECIDA SOUZA SILVA
VINICIOS PORRETTI POLIDORO
VINICIUS AUGUSTO BECEGATO
VINICIUS MEDEIROS MARINI
128 Geografia (Lic) – noturno – Rio Claro
ALLIX CARDOSO CAETANO
BARBARA LEME CAMARGO
BRUNO BIANCHI BASTOS
CAIQUE CLEMENTE RIBERTI
CAMILO CAZZANIGA BICUDO
CARLOS FRANCISCO MARQUES
CAUE MARCELL TOMAZ
CELIA FERNANDA SAMPAIO RAIMUNDO
CLARA BEATRIZ BONIFACIO
DANIEL FERREIRA MALTESE
DANIEL ULIANO PIRES
EMILIO SANGIORGI MOTA
ERNANI MARCOS RODRIGUES
FABIO DE LIMA SANTOS
GABRIEL MARTINS CAVALLINI
GUILHERME ALMEIDA CAMPOS
GUSTAVO DE LIMA ARNAUT
HENRIQUE PRADO PINHEIRO
HENRIQUE SANTOS DOMINGOS
ISABELA TAVARES DOS SANTOS
IZABELLE MONTEIRO DE MORAES
JOSIMARA CRISTINA DA SILVA
LUCAS GONCALVES DA SILVA
LUCAS SINISGALLI DA SILVA
LUCAS YUDI KATAYAMA
MARCELO DE MORAES
MARCELO DE SOUZA CALMON
MARINA MARTINS DIURI
MATHEUS DAS NEVES
NAILTON LIMA DOS ANJOS
NATALIA COSTA SANTOS
RAFAEL DA SILVA CASTANHA
RENAN FELIPE DOS SANTOS
ROSANGELA APARECIDA GOIA
TATYANE DE FREITAS MIRANDA
THAIS CORBANEZI
VICTOR ANDRE IDESTI
VINICIUS FERNANDES TOLEDO
VITOR ZANUZZO
WILLIAN MICHELOTO PEREIRA
129 História (Bac/Lic) – matutino – Franca
ADRIENE ANDRADE SECO
ALANA BILAC CAETANO
ANDRE CESPEDES PIMENTA
BRUNA DELBIN BELETTI
CAROLINA GONZALEZ SOARES
CHRISTIANE KOZESINSKI
EDUARDO ROSA DE MENDONCA COSTA
ERIKA LEITNER
FELIPPE ARAUJO BARBOSA DA SILVA
GABRIEL MAYER
GABRIEL NUNES MOTA
GABRIEL ZAFALAO BAPTISTELLA
GABRIELA ISBAES
GEISY ADRIELLY SUET DE SOUZA
GIOVANNA MARCHIO CAPELI
GIOVANNA MORETTE SANTOS
GUILHERME ALVARES NEVES RODRIGUES ALVES
HELOISA DE OLIVEIRA CAMPANHA
HUGO PERES PERUCHI
IGOR ALEXANDER WEBEL RAMOS
IGOR AUGUSTO BARBOSA
IGOR HENRIQUE BATISTELLA
IGOR OLIVEIRA
ISABELA CASELLATO TORRES
ISABELA CRISTINA SIQUEIRA
JACQUELINE RIBEIRO BARBOSA
JOAO MARCOS TERRA PEREIRA
JULIA PEDRO MIRANDA
LARISSA LAGES DOS SANTOS
LUCAS HENRIQUE RIBEIRO
LUCAS MAXIMINO DE MENEZES PASSOS
MAELLY GERMANO DE SOUZA
MANUH GRACIANO GONCALVES
MARIA LUIZA LIMA HORTA DE ALMEIDA SOUZA
MARIANA DA SILVA QUEIROZ SERRANO
MARIANA RODAS GONCALVES
MARINA MORATO SOARES
MURILLO PEREIRA PIERIN
PAULO ANTONIO DE ARAUJO AFONSO
RAQUEL FERNANDES LANZONI
ROBERTA DO NASCIMENTO IKEGAMI
SAMUEL HENRIQUE VENANCIO TAVARES
SOPHIE GALEOTTI
THAWAN ALMEIDA CASTRO
VALQUIRIA ZUANETTI DA SILVA
VERONICA MARTINS FERNANDES
VINICIUS MARCHIOLI
VINICIUS MORAES MACHADO DE OLIVEIRA
VITORIA AGUILAR DE FREITAS
VITORIA ARAUJO PESSOA
130 História (Bac/Lic) – noturno – Franca
AMELIA PUNTEL CAMPOS
ANA CAROLINA SAMPAIO VILLELA
ANA CAROLINE COELHO SIMOES
BERNARDO INTATILO LIMA E SILVA
BRUNO DA ROCHA JUNQUEIRA BARDON
CAMILA TELES MARCELINO
DIEGO ALVES EDUARDO
EDUARDO GONDIM SILVA
FERNANDO AUGUSTO GOMES VINHOTA
FERNANDO CARBINATTO GONCALVES DE OLIVEIRA
FERNANDO FALASCO MARTHO
GIOVANA RAPHAEL VOMERO
GIOVANNE GABRIEL RAMOS ANDRE
GUILHERME JULIAO FONTOURA
GUILHERME SORBO FERNANDES
IGOR MACEDO MONTEIRO
ISABELA BRACALENTE INFANGER
ISADORA CORRALES DE ANDRADE GRANDE
JOAO PAULO DE OLIVEIRA KALUF
JOSE EDUARDO DA SILVA MOLINA
JULIA PIZARDO MICHELETTO
JULIO CESAR BALDUCCI
KAROLINE COTRIM SANTANA
LETICIA FARAH
LUCAS BUENO
LUCAS DANTAS DOS SANTOS
LUCAS DURAES DE OLIVEIRA
MANOEL AUGUSTO CABRAL
MARIA LAURA SILVA DE FIGUEIREDO
MARIA LAURA SUCCI GRECCO
MARIA MARIANA GOMES PEREIRA
MARIA THEREZA RODRIGUES GUIMARAES AZZUZ
MATHEUS FERNANDES ALVES LOPES
MATHEUS LOPES IZIDORO
MELINA MARIM DOS SANTOS SILVA
MITSUE KARINA SHIMOGAKI
NELCIVAN FRANCISCO DE SOUSA
PAMELA RAMOS ROCHA DOS SANTOS
PAOLA SABRINA DE OLIVEIRA SILVA
PATRICIA DOS SANTOS DE CARVALHO
QUINTINO BISPO SALES NETO
RAQUEL AQUILA DOS SANTOS
RENAN LUIZ DA SILVA
RODOLFO NUNES DIAS
STELLA CACIA BENTO SCHIAVON
TARK FRAIG
VICTORIA LORENA DIAS MORANDI
VINICIUS FRANCA RIBEIRO E SOUZA
VITORIA AMADIO DE OLIVEIRA
VIVIANE DOS SANTOS DIAS
131 História (Lic) – matutino – Assis
ADRIENE MITALLY RAMOS DE PAIVA
AMANDA KOBAL MAGANHA
ANA CAROLINE DE BARROS MEIRA
ANA JULIA E SILVA
ANA JULIA SPACHI TRASKINI
ANDRESA POLEIS BROLLO
ANDREZA VELLASCO GOMES
BEATRIZ KARINA BENETTE DE MOURA
BRUNA MARCELINO DA CRUZ
BRUNA TSARBOPOULOS DE RESENDE
BRUNO SILVA TEIXEIRA
CAROLINA MANZANO
CINTIA VERZA AMARANTE
DANIEL RIBEIRO SILVA
DANIELLE DOS SANTOS MOTTA
EDUARDO SODRE DOMINGUES
ELIENAY CRISTINA MARCELINO DE GODOY
ENRICO BADINI MARULLI
FABIO LUIS DE SOUZA SILVEIRA
FELIPE CARMELLO RODRIGUES
HEITOR DRUDI GARCIA
ISABELA RIBEIRO GOMES
ISABELLE CASTILHO
JADE FIGUEIREDO CASAROTTO
JOAO PEDRO BERNARDO VIEIRA LIMA
JONATHAS DA SILVA GAMBA
JOSE EDUARDO DA SILVA
LAURA GONCALVES FERNANDES DO NASCIMENTO
LUCAS ALVES VAZ
LUCAS BOIANI FERNANDES DOS SANTOS
LUCAS RODRIGUES DE MORAIS
LUIZ GUILHERME GONCALVES MOREIRA
MANOEL MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA
MARCELA OLIVEIRA PESSOA
MARIA LUIZA QUEIROZ FREIRE
MARIANA SILVA OLIVEIRA FERNANDES
MARIANA ZACARIAS PILATTI
NATHALIA PINTO RODRIGUES
RAFAEL ANTUNES CINTRA
ROANE HILDEBRAND FERREIRA
SARA DE SOUZA CARDOSO
TAIS DE ANDRADE FREITAS
TOMAS ALBANEZ BARRETO BOMBONATI
VINICIUS BAPTISTA FERREIRA
WESLEY WELTON DA ROCHA PEREIRA
132 História (Lic) – noturno – Assis
ALEXANDRE AUGUSTO CARRARA FILHO
AMANDA ADRIELLI RIBEIRO DOS ANJOS
ANA LAURA GABAS
BIANCA DE OLIVEIRA MORETTI
BIANCA TANGERINO DA SILVA
BRENDA M. C. COELHO
BRUNA GOMES MELFA
BRUNO BERNARDINO GREGORIO
BRUNO DO PRADO PASCOAL
CAIO EDUARDO FORTUNATO VIDOLIN
CAMILA GROTO SANTOS
CASSIO GABRIEL DE MORAES
DANILO JOSE DA SILVA
DIEGO DIAS DE LIMA
EDUARDO GOMES FERRO
EDWIN KITCH TAVES
EULLA FERNANDES ALVES LEAL
FELIPE THIAGO DOS SANTOS
GABRIEL BLANCO DE ALMEIDA
GABRIELA VIEIRA SILVA
GIOVANNA LUIZA POLLI PASTRE DE OLIVEIRA
GIOVANNA ROBERTA SEVILHA FERREIRA
GLORIA IMACULADA DA SILVA
GUILHERME DA COSTA NUNES
GUSTAVO SCHORR CARVALHO LEME
INGRID MANCILHA CESAR
JOAO BATISTA SILVA
JOAO EDUARDO DOS SANTOS MENDES
JOAO OTAVIO TOMAZINI FARDIN
JONAS EXPEDITO GODOI DA CUNHA
LAIS FERNANDES POZA
LEONARDO BALIEIRO CEZAR
LEONARDO BERTOLOTTI D ANGELO
LUCAS DE MOURA FRANCO DA ROCHA
LUIS FERNANDO BATISTA DA SILVA
LUIS GUSTAVO CAVALHEIRO SILVA
MARIA CLARA SPINELLI RODRIGUES
MARIA VITORIA PIMENTEL MARTINS
NAYARA GILIO POLONI
RAFAELA SOUZA MALDONADO
RENAN FREITAS FAJARDO
ROBERTA ALBANIELLE GARCIA
SAMYRA DI FONZO VIEIRA
STEFHANI LABS
THAIS CRISTINA BUCHWEITZ ALONSO
133 Letras (Bac Tradutor) – integral – São José do Rio Preto
ALEX LIMA DIAS
AMANDA BERALDO LEMOS DE FREITAS
ANA BEATRIZ FURTADO CARVALHO
BEATRIZ GOMES MARTINS
BIANCA TRINDADE DI SANTI
BRUNA SALES PEREIRA
CAMILA CRISTINA DOS SANTOS
CAMILA DE MORAES CRISTOFOLETTI CALVO
CAMILA LIMA SANTOS
CAMILA TORTUL FERRIOLLI
CESAR ELIDIO MARANGONI JUNIOR
DANIEL COLTRO BELZER
DIEGO HENRIQUE STORTO
FAYOLA IGE DE CAMPOS BENTO
GABRIEL BAZZO LISBOA FERREIRA
GIOVANNA DELGADINHO CASANOVA
GRAZIELA NAOMI HANAOKA
GUILHERME OYAMA DOS SANTOS
ISABELLA DE ABREU FARIA
JACQUELINE DOS SANTOS PRATAS
JULIA CHAVES SILVA
LARA FERNANDA BASSETTO DE PALMA
LARISSA RAMOS ROMERO
LETICIA PAULA CORNACCIONI
LUCAS PEREIRA EBERLE
LUISA FACINCANI CAMACHO
NATALIA DE GRANDE DOS SANTOS
PEDRO ANTONIO TRENTINI MUTO
RODRIGO ARLINDO PEREIRA BRANDANI
SAMUEL HENRIQUE MELO DOS SANTOS FRANCO
VINNICIUS RODRIGO SILVA DO CARMO
YOLANDA MARIA FREGONESI GALETTI
134 Letras (Bac/Lic) – diurno – Araraquara
ADRIANA CRISTINA VIANA DOS SANTOS
ALANA RIBEIRO BARBOSA
ALINE RODRIGUES NUNES
AMANDA FRIEDMANN DINIZ
AMANDA HELENA GRANADO
ANA AMELIA DE OLIVEIRA LIMA
ANA LUIZA NOGUEIRA BALIEIRO
BARBARA CARVALHO DEL ARCO
BEATRIZ GREGORIO DOS SANTOS
BEATRIZ MONZANI
BRUNA CAMARGO QUENIS
BRUNA MARTINS DE AQUINO
BRUNO DRIGHETTI
CAMILA NATALIA GONCALVES
CAMILLA ROBERTA RODRIGUES GARCIA
CAROLINE LIMA
CAROLINE PRADO GOUVEA
DANIELA SASSO UNGEFEHR
DANIELLA TACONELLI CIARROCCHI
EDUARDO LOPES SILVA
ELIZA BRITO
FELIPE DE CARVALHO SILVA
FERNANDA SERMARINI PALHARI
GABRIELA ANTUNES MARQUES
GABRIELA CRISTINA DA SILVA
GABRIELLY MENEZES PINHEIRO
GIULIANO ARRIGO HERNANDES BONTURI
HELOISA HELENA RIBEIRO
ISABELLE FERREIRA GASBARRO
ISADORA DE PAULA EDUARDO CUCOLICCHIO
JENNIFER SIQUEIRA DE ARAUJO
JESSICA SORDI SARTORI
JOSE FRANCISCO DA SILVA VIEIRA
JULIA ANDRADE BENATTI
JULIA CALDANA
JULIA KALIL DIAS DINIZ
JULIA PACAGNELLA SCHMIDT
LARA KOUTSOUKOS CHALHOUB
LETICIA NATALY ALMEIDA
LIANELLE AYVE GARCIA NICHOLSON
LILIAN REINA PERES
LUAN CRISTIANO AVERSA
MARIA EMILIA DURANTE MENGON
MARIANA WERKHAIZER SOARES DE CAMPOS ROSA
MARINA HACHICH DE SOUZA PEREIRA
MARINA PAPAROTTI QUEIROS
NAYARA CRISTINA SILVA RIBEIRO
PAULO DALPRAT SANT ANA
PEDRO PAULO MANINI
RAFAEL FARIA DA CUNHA PINHO
RAFAEL GALLINA BIN
RAFAEL KENZO MIPPO
STEFANIE MARCONDES KRAUSKOPF
STEVEN ZAKEM CHINA
TAISY BUZANELLO JANKU
THAINA CRISTINA DA SILVA FERREIRA
THAIS DE PAULA VIEIRA
THAYS VALENTIM GASPARETTO
VINICIUS BRIL ROCATELLI
VITORIA NARDY DEMARTINI
135 Letras (Bac/Lic) – noturno – Araraquara
ALVARO JOSE PAIVA BARBOSA
AMANDA VICENTE
AMARILIS DE ALMEIDA VASCONCELOS
ANA CAROLINA LOPASSO RODRIGUES
ANDRE GUSTAVO FRANCO
ANE BEATRIZ BARRETO CRUZ
ANNA CLARA MASSOLA MACHADO
BEATRIZ CEPPOLINI MUNAY GALVAO
BRUNA VIEIRA FERREIRA
CARLA BIANCA DANIEL
CAROLINA CANOVA CABRINI
CAROLINEE DE ALMEIDA RODRIGUES
CLAUDIA AMANDA LIMONGI DA ENCARNACAO
DAIANY MAIA DE ANDRADE
ELEN FERNANDA SCIENSA
ERIKA CRISTINA PEREIRA CALDAS
EVELISE GOMES DOS SANTOS
FABIO AMBROGI R B S AGUIAR
GIOVANNA AMORIM ZAGO VELA
GRACIELY ALVES DE SOUZA
ISABELA CRISTINA URBANO DE ALMEIDA
ISADORA NASCIMENTO MARTINEZ
JESSICA SUZANE CARREGARI
JOAO PEDRO CAROLO DOS SANTOS
JOSE ROBERTO HOMELI DA SILVA
JULIA DE OLIVEIRA SANTOS
JULIA DEFAVARI DA SILVA
LARISSA APARECIDA DE PAULA BERNARDO
LEONARDO ANTUNES DA SILVA
LEONARDO FELIPPE FIGUEIRAS
LETICIA MARIA TATANJO
LINA SIMOES BALESTRINI
LIVIA VALILI
LUANA FONSECA CRISTINI
LUCAS BIANCONI DUARTE NOVAIS
MARCELA SHIMOTO
MARIANE DA SILVA LEITE
MARINA ROSA SPOSITO
MAURICIO SALAZAR AMORIN
MAYARA LIMA MANTEIGA
MAYARA RODRIGUES COMODARO
MONISE APARECIDA SLOMPO BICUDO
NATALIA BOARETTI NOGUEIRA
NAYARA DE PAULA SILVA
OLDER JOSE ARISTIDES LEITE
PEDRO HENRIQUE MONTEIRO NASCIMENTO
POLIANA DE PAULA LUCCO
RAIANA MARIA SILVA DE LIRA
RAQUEL DUARTE NOGUEIRA GERARDI
RENATA GIANTOMASSI GOMES
TAINARA LUCIA CORREA DE MATOS
TAUANY D CHENVLAY ZANFRILLI RINALDI
THAINA STEPHANE MACALLI MAURI
THEREZA CRISTINA DE ALMEIDA MELLO
VALERIA DA SILVA NOGI
VERONICA BARUQUE
VITOR HUGO DOS SANTOS PEGO
VITOR HUGO PEDROSO
VITOR MONTANARI FERREIRA
VITORIA ELISA FONSECA RUFFINO
136 Letras (Lic) – diurno – São José do Rio Preto
ANA MARIA MORAES
ANANDA BENJAMIN DE CARVALHO
BEATRIS MARTINEZ VITORIANO
BEATRIZ NOGUEIRA DE OLIVEIRA
BRUNO FERNANDES BERTONI
CAIO HENRIQUE DE FREITAS MELO
CAROLINE CASTRO PETROCILO
CIBELE DE JESUS GIMENES
DAVID MODONEZ
FERNANDA ATIE
FERNANDA DE CASTRO FELICIO
FERNANDO GUIMARAES SAVES
GABRIEL FERNANDO SALVINO
GIOVANA MARIA DE SOUSA
JAISLAN FERNANDA LUCATTO MARTA
JESSICA CRISTINA CASTELLAN
JOAO PAULO DUARTE BEGGIATO
JULIA CARNIELLO LOPES
LARA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ZUCARELLI
LETICIA MONIQUE VASCO DA GAMA
LOURDES CORSI RIBEIRO
LUISA MAGRI PASSARIN
MALU CIENCIA APOSTOLO
MARIA ALICE CARVALHO CORREA
MARIAH ARCHILA CASTELETI
MARIANA SOUZA ARAUJO
MARINA BUOSI
MURILO AUGUSTO GIOVA DA SILVA
NATHALIA PERPETUA DE OLIVEIRA FIRMO
NAYRA CRISTINA PAIVA
SHE MENGZHEN
THAIS FREIRE ROBERTO
VICTORIA MARIA LARA MURAD
VICTORIA MOREIRA DA SILVEIRA
137 Letras (Lic) – matutino – Assis
ABNER ELIAS DA SILVA TORRES
ALEXIA MARIANA BUSSADORI DE RAMOS
ALINE BEZERRA DA CRUZ SOUZA
AMANDA DE CASTRO TOLEDO CAMBUI OLIVEIRA
AMANDA RODRIGUES VIANA
ANA ADELIA RODRIGUES
ANA CAROLINA DE ALMEIDA FERREIRA
ANA CAROLINA PALMA FURLAN
ANA FERNANDA BONFIM PEREIRA
ANA PAULA FARIAS BRAGANTI
ARIANE CRISTINA ANDRADE SILVA
BARBARA AMANDA DE FREITAS COLISSE
BARBARA FRASSON DOS REIS
BARBARA NASCIMENTO ROSSETTO
BARBARA REBECCA HENRIQUE DA SILVA
BRUNA PEREIRA DA LUZ
BRUNO FEITOSA PEREIRA
CAROLINA GOMES SANT ANA
CLARA LIDIANE APARECIDA NUNES
CLAUDINEI MARANGONI FILHO
CONCEICAO JESUINA GUALDA MITAMI
DEBORA MARIANO DE GODOY PRETO
DEBORAH CRISTINA DE OLIVEIRA GOMES
DOUGLAS TADEU SIQUEIRA
EDUARDO GIROTO SANTOS
EDUARDO SAE BONOTO
ERICA SOUZA SANTOS
GABRIEL HENRIQUE C VERGILATO
GRAZIELA FERREIRA
GUILHERME AUGUSTO FRANCESCHINI SARRIA
GUSTAVO HENRIQUE ALVES DE LIMA
HADASSA LUIZA MALAQUIAS RODRIGUES
HELOISE APARECIDA ZINA
HUGO FERNANDO DE SOUZA CARREIRO
IAGO RODRIGUES MENDES MORAES
ISABELA COVRE OLANDIN
ISABELA CRISTINA FERNANDES
ISABELLA HOGLHAMMER SECONE
ISABELLE DOS SANTOS GUIMARAES
ISABELLE RUIZ PAGGIORO SESSINO TOLEDO BARBOSA
JESSICA MARRONI FORTUNA
JONATAS AUGUSTO SANCHES FREITAS
JONATHAN ELIA DE ALMEIDA NUNES
JOSE ANTONIO RODRIGUES LUCIANO
JULIA DE CARVALHO SILVINO
KAUE PEDROSO GONCALVES
LAIS DUARTE RAMOS
LARA ALICIA SOLIGO DARDANI
LETICIA DOS SANTOS
LIGIA MARIA FANTIN SALVI
LUANA MARIA GAVA
LUCAS MELO XAVIER
MARCELA DE SOUZA SANCHEZ
MARCELLA OLIVEIRA CHWESZCZUK
MARCOS ANTONIO DE FARIA
MARIANA DE LIMA FEITOSA
MARILIA PEREIRA BELUCHI
MATHEUS GONCALVES CAMARGO
MAYARA NUNES DA SILVA
MAYARA SANTOS DE LIRA
MILENA CRISTINA DE SOUZA VIEIRA
NATHALIA SILVA DAMACENO
OCTAVIO DELGADO
PAULA DE OLIVEIRA NUNES
PAULO HENRIQUE DAS NEVES PERES
RENATO JUSTO COYMBRA
SAMANTHA DE SOUZA PEREIRA
SAMARA LOURENCO ANDERSON GOMES
SAMUEL BARBOSA LUCENA
TAINA ALVES DOMINGUES BRITO
138 Letras (Lic) – noturno – Assis
ALANA CAMILLE GARCIA CATELLANI
ANA PAULA FERREIRA PONTOLI
ANDERSON GUIDOTTI DE SOUZA
AUGUSTO MORETTI DE BARROS
BEATRIZ MIANO CHRISTIANINI
BRUNA ROCHA DE MIRA
CAMILA ALVES LIMA DE OLIVEIRA
CAROLINE DE PAIVA OMENA
CAROLINE FERNANDA CAMARGO OLIVEIRA
CAROLINE TEIXEIRA DE LIMA
CECILIA BARCHI DOMINGUES
CINDY SILVA RIBEIRO
CLEBER DE LIMA FRANCO TASQUIN
DANIELA DE SOUZA GARCIA
DIEGO LEOCADIO
EDER BRUNO CUNHA
EDEVALDO JUNIOR DE MATOS
EDSON LUCAS MALZINOTI
ELI OLIVEIRA DIAS
FERNANDA PEREIRA DOS SANTOS
GABRIEL FELIPE DE AQUINO
GABRIELA HELENA BRAZ
GABRIELA PRAXEDES DE SOUZA
GABRIELLE MOREIRA ROSA DE AQUINO
GIOVANA CRISTINA DE MOURA
GISELLE CRISTINA MATANO DOS SANTOS
GUILHERME ALMEIDA PEREIRA RODRIGUES
GUSTAVO GOMES FRAZAO
JAQUELINE PRISCILA GOMES BATISTA
JENIFFER DE OLIVEIRA MACHADO
JESSICA CAMILA CARPI
JESSICA DE DEUS DE SOUSA
JHENIFFER DA SILVA CRUZ
JOICE ANDRADE
JULIANA ARANTES DOS SANTOS
JULIO CESAR BREGAGNOLI MARTINS
JULIO CESAR KAWANO.
KALLIL LANDIOSI DIB
LARISSA REGINA MARIANO DE OLIVEIRA
LARISSA SAYURI KOYAMA DE OLIVEIRA
LEANDRO ALVES DE LIMA RONCON
LEANDRO AUGUSTO GARCIA
LEONARDO ARANTES DOS SANTOS
LIVIA MARIA DE OLIVEIRA FURLAN
LUCAS DANIEL DE JESUS GARCIA
LUCAS DE SOUSA SANTOS
LUIZ HENRIQUE MILANEZ PEREIRA
MAICOL WENDRELL BARBOSA BARROS
MARCOS MAX MAXIMO DA SILVA
MARIA BEATRIZ RIBEIRO AVILA
MARIA LUIZA NASCIMENTO DE SOUZA
MARIA LUIZA SILVA FIALHO
MARIANA SILVA BULHOES DE OLIVEIRA
MATHEUS SOUZA GONCALVES
MYTHAELA CARVALHO GUILHERME
ROBERTO ARAUJO DA SILVA
ROBERTO MONTI
RODRIGO HENRIQUE WALCKIERS SANTOS
ROMULO SANTOS DINIZ
SABRINA DA CRUZ ANGELO
SARA DOS SANTOS SOARES
SOFIA GUIMARAES NASCIMENTO
TANYA ANNELIESE CARRERO DE CASTRO
THIAGO HENRIQUE SAMPAIO
VALTER LUIS FORTUNA XAVIER FILHO
VINICIUS AUGUSTO PANSANI DE ALMEIDA
VITOR FRANCISCO DO CARMO SANTOS
VITORIA MARIA MANARIN DE OLIVEIRA
WELLITON AUGUSTO SOARES
YARA DE MOURA MATTOS
139 Letras (Lic) – noturno – São José do Rio Preto
ADRIANA APARECIDA DE JESUS REIS
ALINE NUNES ROCHA
ANDRE BORGES PINTO
ARIAD CRISTINA FERNANDES ARANHA
BRUNA SOARES RODRIGUES
CAIO HENRIQUE TAVARES
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA CAIRES
CASSIA TOME DOS SANTOS SILVA
DANILO BARBOSA DOS SANTOS DE ARAUJO
DIEGO GUERRA
FERNANDA DE SALES PEREIRA TAKASHE
GISELE DE OLIVEIRA BOSQUESI
HENRIQUE CABRAL PEREIRA
JASON KAINAN PAULINO GUIMARAES
JESSICA POIATE
JIVANA CATHARINA MOURA DRENTH
JULIA LEDO DE ALMEIDA
KAYNA GIANNINI PENARIOL DIAS
KEIKO NATASCHA TOBITA TRIDA
LARISSA CRISTINA DE MELO SANTOS
LARISSA DE FREITAS CAVARZAN
LARISSA PADULA
LEONARDO ROCHA AMORIM
LUCAS MIGUEL PINTO
LUCIANO DI DONE
LUISA FERRARI DOJAS
LUIZA ARAUJO SABIO
MAIANE ANGELICA BALIERO
MARCIELE CRISTINA DE ALMEIDA
MARIA BEATRIZ UMEL
MARIA LUIZA PEROLA
MARIANA ALVES DE ALMEIDA
MARIANA RIBEIRO VITOR DE SOUZA
MARINA ZUCOLOTO
MONIQUE NUNES BONDEZAN
PAOLLA LEITE MORAES
PAULA LUDIMILA MACIEL
RAFAELA LOPES BANHOS
VICTORIA SBROGIO CUSTODIO
140 Música (Bac Canto) – diurno – São Paulo
CHIARA BISTAO GUTTIERI
FATIMA SOLANGE ANTUNES
GIULIA GOMES GUEDES DE MOURA
LUCIA MARIA DA SILVA
MARIANA SUZINI VENERA
141 Música (Bac Composição ou Regência) – diurno – São Paulo
CAROLINE ELIZABETH DOMINGUES LOPES CONSALTER
DEMETRIOS MAISTRELLO
EWERTON CORDEIRO DOS SANTOS
FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO GOMES
GABRIEL ARSENE DE SOUZA
IGOR BREMER FIALKOVITS
JONATHAN DE AQUINO FRANCO
JULIANA GOTZ IFRAIM
JULIANA LUCCA DE BITTENCOURT FIALHO
KEVIN PAULO MARTELINI CAMARGO
LAURA LIVIA CALABI
LAURENCE DE OLIVEIRA SANTOS
LINCOLN TARCISIO PONTES
LUIS HENRIQUE MISAILIDIS DE CAMARGO
PIERO SCHLOCHAUER
RAFAEL BAPTISTA FILIPPINI
TATIANA AVANCO RIBEIRO
THAIS DE FREITAS RODRIGUES
TIAGO SOUZA FUSCO
VINICIUS COSTA JALOTO
142 Música (Bac Instrumento: Cordas) – diurno – São Paulo
ANDERSON CLEMENTE SANTANA
FABIO LUIS ROSSINI SCHIO
GIULLIA ASSMANN KNOTHE
GUILHERME AFONSO DE MORAES SILVA
HENRIQUE LIMA OLIVEIRA SILVA
KAREN HAPUQUE RODRIGUEZ ALVES DE SOUZA
MARINA LIMA RODRIGUES DIAS
NADIA FONSECA DA SILVA
NATHALIA BARBOSA GONCALVES SUDARIO
NICOLI CORREIA MARTINS
REBECA RATHLEF
RICARDO BIGIO CALADO
143 Música (Bac Instrumento: Percussão) – diurno – São Paulo
GIOVANNI DE MORAES AGLIO
GUSTAVO OLIVEIRA DE SA NEVES
JOACHIM EMIDIO RIBEIRO SILVA
RODRIGO DE SOUZA CLETO
144 Música (Bac Instrumento: Sopros – Clarineta) – diurno – São Paulo
PEDRO HENRIQUE DE AZEVEDO CESARIO SILVA
RAPHAEL VILANI DOMICIANO
VAISY ALENCAR BESERRA
145 Música (Bac Instrumento: Teclados) – diurno – São Paulo
DIOGENES MANOEL DOS SANTOS JUNIOR
HELLENY NELIE ROCHA
MARIO FRANCISCO BAYLAO
THAMIRES MARQUES SILVERIO
146 Música (Bac Instrumento: Violão) – diurno – São Paulo
BRUNO QUIRINO DA SILVA
HELOISA GERVAZONI CARBONERA
LUCAS RIBEIRO DA SILVA MORAES
RODRIGO HIDEKI MORINE KOGA
147 Pedagogia (Lic) – diurno – Araraquara
ALESSANDRA MARTINS MARCIANO
AMANDA PASCHOALETTI MOLARO
ANTONIO FELIPE DIAS GONCALVES
ARIANE SOARES ALFONSETTI
BEATRIZ DE FREITAS PIRES
BEATRIZ LE MANFREDI
BRUNA SILVA MELAURO
BRUNO HOLMO ALEXANDRINO
CAMILA JHENIFER DOS SANTOS NUNES
CAMILA MARIA CORUSSE
CAMILA REBOUCAS
CAROLINA COLOMBO YANO
FELIPE COLIN RODRIGUES
GABRIELA CALZADO FRANCO
GABRIELA RODRIGUES
GIOVANA TRETTEL SERRANO
INGRID REIZER ALVES DE CAMPOS
JACQUELYNE NOBRE CARRERO
JESSICA BOGNI SOARES
JHONNY HENRIQUE ROMANO DE MOURA
JOSANE APARECIDA DE OLIVEIRA
JULIA IMPARATO DAL PRA
JULIA ZINNECK POCA D AGUA
JULIANA CRISTINA QUINTILIANO NEVES
JULIANA SAES FERREIRA
KALEU FERREIRA BIGOTTE
KARLA CRISTINA VICENTINI DE ARAUJO
LAYLA LARA ALVIM
LETICIA FERNANDA PORTUGAL
LETICIA JOIA DE NOIS
LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA SOUZA
LUDYNNYLLA PAIVA B DOS PASSOS
LUISA FERREIRA FANTE
MARCIA ESTHER GOMES DE OLIVEIRA
MARIA EDUARDA SILVA
MARIANA KIMIKO ASHIDA
MARINA PELINGRIN ZAMPROGNO
MARINA SILVA FERREIRA
MAYARA GABRIELA DE FREITAS
NAJILA FERREIRA BINDO
NATALIA MAZZILLI DIAS
NAYARA SANT ANNA DE SOUZA
PAULA MACEDO MATOS ANDRADE
PRISCILA SILVEIRA SOLER
RAFAELA CANHETE BERGER
RAYANE JAQUELINE DO PRADO
RENATA BLOTTA GATTI
TALISSA PARRELLA JO
THAIS DIAS PEREIRA
VIVIAN TORRES BASTOS
148 Pedagogia (Lic) – matutino – Marília
ALANA BEATRIZ BOARETTO
ALINE CARLA DA COSTA
ANA CARLA SILVA BULCAO
ANA CAROLINA FERREIRA NUNES
ANA CAROLINE PINHEIRO SILVA
ANA PAULA SALVINO JACOB
ANDREZA DOS SANTOS DA SILVA
BARBARA CRISTINA DO NASCIMENTO
BEATRIZ MARTINS PEREIRA
BIANCA FERREIRA DA SILVA
BRENDA MARCELA TOMAZIM
BRUNA CAMARGO SOUZA
CRISTIANO PEREIRA CRUZ
DANIELE DOS SANTOS OLIVEIRA
DARLENE DA SILVA EVANGELISTA DE OLIVEIRA
ELEANDRA WEILLA ESTEVAM PARREIRA
ELIANA BATISTA LEITE PEREIRA
ELIANE LUZETTI
ELLEN FELICIO DOS SANTOS
EMANUELA ESQUINELATO
FABIANA FONSECA FELIX DE SOUZA
FRANCILA MORO CARNESI
FRANCINE YURI BRABO TAKAMORI
GABRIELA HERADAO ROGONE
GLAUCIA APARECIDA MORENO
HELOA ROCHA MARTINS
HEVEN CARNEIRO DE ALMEIDA
INGRID MARCELA PEREIRA MARTINS
JANAINA ESTEVAO DA SILVA MORATO
JAQUELINE FRANCISCO SILVA
MARIA JULIA FEITOSA ROJO
NATALIA MORATO MESQUITA SABELLA
SUELLEN KIOKO OKIMURA ANDREASE
TAINARA BARBUTE PEREIRA
THAIS ALVES DA SILVA
THAIS TEIXEIRA RIBEIRO
THAIS VERA LIMA
THAYANNE SOUZA DE LIMA
VERONICA BORGUETTI DORO
ZILDETE LUIZ PEREIRA OLIVEIRA
149 Pedagogia (Lic) – noturno – Araraquara
ALBA MARIA SOARES DE AZEVEDO
ANA CAROLINA DUTRA ROCHA
ANA JULIA ARTUR BOLATO
ANA LUIZA APARECIDA DE MATOS
ARIADNE LOPES
BEATRIZ WASISKI
BIANCA PEREIRA LEITE
CARLA DANIELE ROMPA
CARMELITA APARECIDA BASILIO
CAROLINA BUNHOLLI
CAROLINE DE PAULA CAVALHEIRO
CLERISTON DA ROCHA SANTANA
DENER MOREIRA BRITO
ELIEZER DOS SANTOS
FABIANA DE PAULA
FERNANDA DA SILVA LEGORI
FRANCISLAINE CARDOSO ZENARO
GABRIELA DA SILVA FERREIRA
ISABELA ARIANE LEME REIS
ISABELA NOVELLI RODRIGUES
JESSICA LUCAS DE GOUVEIA
JOSIANE ALVES FEITOSA DA SILVA
JOSIANE FIORONI
JULIANA AZEVEDO CASTRO
KARIANE DALPIAN
KETLY DE SOUZA GIROTTO
KLEBER MUSSOLINI BERTOLINI DO NASCIMENTO
LAIS INES SANSEVERINATO MICHELETI
LEIDIANI LETICIA DA SILVA MORAIS
LUANA DE SOUZA EPIFANIO
LUCYMARA CHRISTIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ BARBOSA
LUIZA SAYURI IGUEI
LUNA MATIAS
MARCELA GABRIELI NOGUEIRA ROMEIRO
MARCELLE VICTORIA LUPERINI DE OLIVEIRA
MARIA DO CARMO SANTOS SILVERO DA SILVA
MARIANA CAROLINA AGUILAR
MARIANA COSTA INVERNIZZI
MARIANA MIDORI HOCAMA MITSUHARA
MARIANA SOARES DA SILVA ALVES
MARINA ZEN BERTOLAZZI
MERI CRISTINA EUZEBIO VASCONCELOS
NAIARA MASSOLA RODRIGUES
NATALIA BIANCHI E SILVA
PAOLLA FAGIAN PEREZ
SABRINA EVARISTO GINEZ
SARA PRISCILA CHIERICI DO CARMO
THAIS MENDES ALVES
THAIS SARAIVA MORAES
WELITA ALVES MEDEIROS
150 Pedagogia (Lic) – noturno – Bauru
AMANDA CAROLINE DA SILVA
ANA BEATRIZ OLIVEIRA ALVES
ANNA JULIA GIOIELLI CARDOSO E SILVA
BEATRIZ PEREIRA PIEDADE
CAIO AUGUSTO LAMBERTINI RINERI
CAIO MORETI MARTINS
CAROLINA PENHA DE ALMEIDA
CAROLINE SILVA CORTESE
CATIA MACHADO FERLA
CLARA DE SA PEREIRA SILVA
CLAUDIA CAROLINE ROBLES RIBEIRO
DEBORAH VICTORIA MELO
FABIANA VICENTE DOS SANTOS
FERNANDA DAYANE BEZERRA GOMES
GERSON ANTONIO MARTINS GONZALEZ
GIOVANNA FERRAZ FERNANDES
ISABELA COSTA BARBOSA
ISABELA DE OLIVEIRA CRIVELLARI
JENIFER CRISTINA DE SOUZA MARQUES
JESSICA DE FATIMA ARIOLI
JULIANA KAZUMI SAEKI
KAMILLA SAMARA DE SOUZA
KELLY REGINA SILVA CAMPOS
LAIS AMANDA CALDEIRA DA SILVA
LETICIA BARBOZA PETRUCELLI
LETICIA YANE ZAGO RONCON
LUANA MORETTO FONSECA
LUCIANE MEES FONTES
LUIZ FELIPE REVERSI
MARIA BEATRIZ CAMPOS DE LARA BARBOSA MARINS PEIXOTO
MARIA CAROLINA CABESTRE GAMBA YOSHIDA
MARIA EDUARDA PALMEIRA TRIPOLONI
MARIANA GODOY DE PAULA
NATALIA SILVA AGUIAR
NATALLIA CARRION TEODORO
PAULA BOLOGNA
SARAH MENDES CRUZ SILVA
SHANTY GERALDO QUATRINA
TAYNA MICHELLE DE FREITAS BUENO
THAYNA LIS CARVALHO GERALDO
151 Pedagogia (Lic) – noturno – Marília
ADRIELE BAIA PEREIRA
AMARILIS DOS SANTOS
ANA CAROLINA DA SILVA
ANA CAROLINA FERREIRA
ANA CAROLINA SODRE CARVALHO
ANA CLARA CARRICONDO DA MOTA
ANA PAULA VICENTE FERREIRA
ANA THAIS DE AZEVEDO MORAES BELINI
ANDRESSA BULHOES DE FREITAS
BARBARA VIRGINIA MACRI BUVOLINI
BEATRIZ DE SOUZA VIANA
BEATRIZ DO AMARAL SAMPAIO
BRUNA DAVIS ZANARDO
CAMILA MACHADO ALENCAR
CAMILE LEAO GONCALVES
CINTIA MARTINS MELO
CLAUDIA SILVA DE SOUZA
DAYANA DE ARAUJO SILVA
DEBORA VANESSA CAMARGO
DENYSE AUGUSTA REIS
DOUGLAS EIRAS CERVELIN
ELAINE CRISTINA DA SILVA
ELIANE SABRINA CARDOSO DO NASCIMENTO
ESTEFANI FONSECA PEREIRA
FELIPE GUILHERME GODOY ZANI
FERNANDA DE CASTRO SILVA
FERNANDA TORRES SILVA
FRANCIELI DE CASTRO MOREIRA DA SILVA
GABRIELA DE FATIMA CONTE
GIOVANA MORRO OCTACILIO
GRAZIELE SOUZA DE ALMEIDA
GUILHERME FELIPE RODRIGUES
GUSTAVO BRITO DE OLIVEIRA
IARA DA SILVA DE SOUZA
JANAINA MARIANO DA SILVA
JAQUELINE BIBIANO ZEBEDIFF
JAQUELINE GOMES DE JESUS
JESSICA DAIANE SILVERIO DE SOUZA
JESSICA SILVA NUNES
JULIANA MARRONE COSTA
JULIANA RODRIGUES PEDROZA DOS SANTOS
KAMILA FERNANDA PRADO
KARINA GONCALVES MALHEIROS
KARINE GONCALVES
LAIANE APARECIDA MARTINEZ RODRIGUES
LAIS MARQUES BARBOSA
LALESKA VITORIA CABRAL
LARISSA BERTINI PERES
LARISSA SILVA SANTANA
LAURA BORDINHAO MAGAROTTO
LUARA CAROLINE BERNARDES CARRAO
LUCIANA PEREIRA LIMA DA CUNHA
MARIA CAROLINA DA SILVA SOUZA
MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA ANTONIO
MARIANA FERREIRA COSTA
MARIANE NUNES RODRIGUES
MARINA TEIXEIRA
MATHEUS ESTEVAO FERREIRA DA SILVA
MICHELE LEITE NACAMURA
MIDIA ALVES DOS SANTOS PERACCINI
NADIA ALEXANDRA FERNANDES INDIA DIAS
NATHALIA DOS SANTOS ALEXANDRE
PATRICIA CONCEICAO BORGES FERREIRA
RAFAEL DE JESUS TEIXEIRA
ROSELAINE APARECIDA DA SILVA
SANDRA APARECIDA VALENTIM DOS SANTOS
SUZANA LEAO ESTEVES FARTO
TAINARA ANDREIA LORIETO
TAIS DA SILVA VOLET
TAIS ROSA MATEUS
TANIA MARIA SILVA
TATIANA PEREIRA DO NASCIMENTO
THAIS ESTEVES
THAISE STRAPAICCE DE SOUZA
THANNY CEVALLOS MENEGUCCI
TIAGO DA SILVA GIMENES
VANESSA BATISTA SILVA
VANESSA CRISTINA PEREIRA
WILSON ROBERTO DE CAMPOS FIORIN
YASMIM VEJAN SILVERIO
152 Pedagogia (Lic) – noturno – Presidente Prudente
ADRIELLI APARECIDA GILA DOS SANTOS
ALEX PEREIRA DE SOUSA
AMANDA LOPES DA SILVA
ANA BEATRIZ TEIXEIRA PINHEIRO
ANDREA SOUTO MAYOR DE MORAIS SALES
ANDRESSA VITORIA CUISSE
BEATRIZ MACHADO BONINI
BRUNA GREGOLIN GONCALVES
CAROLAINE DE SANTANA GARCIA
CAROLINE BISCARO DE CAMPOS
CAROLINE SANTANA ALLEGRETTI
CLOVIS CORDEIRO DE SOUZA
DAIANE DE OLIVEIRA MACEDO
DANIELE CRISTINA FERRARI
DANIELE FERNANDA PIASSI
DANIELE MENDONCA SILVA
DENISE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA
EDNA GUEDES NAKASHIMA
ELIANE FONSECA CARRARA
ERIKA CONCEICAO DO NASCIMENTO
ERILY ERIANE SOUZA SANTOS
FABIANA ALVES DOS SANTOS
HELEN CRISTINA GAIA ROCHA
IZABELA NAYARA DOS SANTOS
JESSICA CAROLINE DOURADO
JOYCE DE BRITO SOUZA
JULIA TETILA FERREIRA
KETHELLEN STEFANY CORREIA DE AZEVEDO RIBEIRO
LARISSA CAVALCANTE FARIAS
LETICIA SOBRAL DA SILVA
LINCOLN DE LIMA BOHAC
LUANA RODRIGUES DE CARVALHO
MARIA LETICIA DA SILVA
MARIANA PADOVAN BANDONI
MARINA SILVA GRAVATA
PAULO HENRIQUE DA SILVA LEONARDO
REBECA GOMES XAVIER
REGINA MISLAINE DO NASCIMENTO LEOCADIO
ROSIANE PEREIRA DE SIQUEIRA
SIMARA FERREIRA
TAINA DOS SANTOS FRANCA
TALITA PEREZ MEDEIROS
TATIELE BORGES
THAIS MEDEIROS PARDINHO
VAGNER MATIAS DO PRADO
153 Pedagogia (Lic) – noturno – Rio Claro
ADRIANO DA SILVA
ALESSA NATHALIA PAIXAO DE OLIVEIRA
ALICIA SOBRAL CARVALHO
ANA MARIA ALVES DE SOUSA
ANA PAULA BONFIM HIRAI
BEATRIZ CONVENTO VALCEZIA
BEATRIZ FRANCISCHINELI MILANI
BEATRIZ NAITZKI
BIANCA DA SILVA FERNANDES
BRENDA DE LIMA OLIVEIRA
BRUNA FELIX DOS SANTOS
CARINA CANDIDO CARNEIRO
CAROLINA CARDOSO MASSAROLO
CRISLAINE MARILIA EUGENIO PAIAO
DANIEL FIRAKOVSKI LUZ
EDUARDO JOSE ARAUJO SILVA
ELISANGELA DE SOUZA BEZERRA
EMANUELE APARECIDA TAIS BACCIOTTI ROMAO
FELIPE BOQUETTI DE OLIVEIRA BRAGA
GIOVANNA GUARACHE DE MIRANDA
GIOVANNA REIS VIGLIO
INGRID LOPES SOARES
JANAINA SILVA GONCALVES
JESSICA FERNANDA SILVA
JULIO CESAR VILLAR DOS SANTOS
KAREM CRISTINA DIAS DE ARRUDA
LEILA GRILO ESPOSITO NATALE
LUAN SORATTO DE SA
MARINA AGGIO MURBACH
NATALIA FRANCISCHINELI MILANI
NATHALIA SOLA DA ROCHA
RAFAELA BOTTENE SCANAVACA
RAFAELLI KATHERINE PRONI
RAQUEL DE SOUZA CORONEL
REBECA MARTINS MOREIRA
RODOLPHO MOTTA WEBBER
SARA FONSECA PRATES
SARA NUNES VILARIM
SARAH WENZEL TEIXEIRA DE SOUZA
SILVIA CRISTINA FERNANDES BASSIQUETTE
SUELI ADRIANA ALBINO DURVAL
THAIRINE MATHEUS SENEME
THAUANE DE MELO PEREIRA
THIAGO VINICIUS ESBEGUE
WILLIANS DE MATOS RODRIGUES
154 Pedagogia (Lic) – noturno – São José do Rio Preto
ADALBERTO ALICIO JUNIOR
ADRIANA LULHO RONCALHO
ALFREDO BERNARDO CARNIERI
AMANDA DE SOUZA GUIDUCE
ANA CAROLINA DA SILVA
ANA PAULA NUNES
ANA QUEREN SAVENHARO
ANDRE LUIS DOMINGUES
AUGUSTO RAMOS CAMARGO
AYANE TOLFO LIMA
BRUNA SILVA GASPAR
CAMILA COSTA DA CRUZ
CAROLINE SILVA MACHADO NECCHI
DANIELLE SILVA MOTA
DAUANA BAPTISTA DA SILVA
DIOGO AUGUSTO DUARTE
EDSON LUIZ DA COSTA LIMA
EDUARDA ROSSI
GABRIELA SANCHO MEDEIROS
GIOVANA GUERRA DE OLIVEIRA
GIOVANNA SAGGIORO MASSOLINO
GLAUCIA JULIANA FREIRE RANGEL
GRACIELA LOPES COELHO
ISABELA GISSE RAINHO
JACQUELINE DE SOUSA RISSI
JESSICA CAROLINE SILVA SANTOS
LAIS NARCISO
LETICIA DA SILVA
LETICIA DIAS
LUIZ FERNANDO FERREIRA DE ALMEIDA
LUIZ FERNANDO SOARES
MAIRA FERNANDES LAURENTINO HAMAMOTO
MARIANA FERNANDES MARTINS
MARIANA GOMES DE OLIVEIRA
MARINA FURCO SIQUEIRA
NADINE ALVES ATAIDES
PRISCILLA BERNARDES AIRES PEDROSA
REGIS DANILO MIRANDA
RENAN LUIS DE SEIXAS MAZZOCATO
VITORIA HELENA PRONI
155 Pedagogia (Lic) – vespertino – Presidente Prudente
ALINE RAQUEL ESMERDEL LOPES GARCIA
ALINY CRISTINA DO NASCIMENTO
ALZEIR MARTINS BERTAZZO
ANA PAULA NUNES DE OLIVEIRA
ANAMERI ARRUDA MATTOS
ANANDA YUMI YAMASHIRO
BIANCA PEREIRA DA SILVA
BRUNA COSTA PEREIRA
CRISTINA MARTINES DA SILVA
DAIANE CREMONEZI BRAMBILLA
DANIELE DOS SANTOS MARTINS VIEIRA
ERICA OLIVEIRA BRITO
ERIKA PEREIRA DA SILVA
GIOVANA DE SOUSA RAMOS
GIULIA CAROLINA FIGUEIREDO MOURA DA SILVA
HAGADA LAISE MESQUITA
HELEN ILDEFONSO FAVARETO
JOYCE SILVA FLORIANO
KAROLINE TREVISAN MAIA
KEILA ALVES RODRIGUES
KERLY MONTEIRO ANTONIO
LOHAYNA PATRICIA DIAS DOS SANTOS
LUCIMARA MIQUELOTI DA SILVA NEVES
LUCINEIA DE OLIVEIRA LIMA FADIM
MARIANA DA SILVA TEIXEIRA
MICHELE DA SILVA CARLOS
PAMELA DE SA CEZAR
PAMELLA FONTALVA LINO
PEDRO LEONARDO DE ALMEIDA
SIMONE MACIEL DOS SANTOS
SUELEN DOS SANTOS NASCIMENTO
THAUANE SOARES LANDIM CORREIA
VIVIANE BARROZO MANFRE
156 Psicologia – integral – Bauru
ALINE FERNANDA DE MELO
ANA CAROLINA MURAKAMI DE CARVALHO
ANA CLARA SILVA DE CARVALHO
ANA PAULA KAWAHISA RODRIGUES
BRUNO AUGUSTO DA SILVA FARIA
CAMAEL GOMES DE LIMA
CAMILA GABRIELA MARQUES DA ASSUMPCAO RENZI
DAINA EDITH PAEGLE BITTAR
DENISE PRADO GANDINI
ERICA DE SOUZA SOARDO
FELIPE SILVA FIGUEREDO DE ALMADA
FRANCISCO BERNARDES DE ALMEIDA
FULVIA FERNANDES TOMAIN
GABRIEL SONSINI RIBEIRO
GIULIANA SILVEIRA BUENO DOS SANTOS
GUILHERME AGUIAR DE OLIVEIRA
HANNAH KARINA GOMES SCANAVEZ
ISABELLA CARVALHO DE OLIVEIRA
JULIA BORGES NAKAMURA
JULIA DE CARVALHO CARRER
JULIA PACHECO FANTON
KADU LEANDRO FIRMINO
LAIS DIAS LEITE DE OLIVEIRA
LAIS KINOSITA JACOBUCCI
LETICIA MARIN MOTTA
LIVIA OLIVIO DE SOUZA RIBEIRO
LUISA CHIBANI MAUAD
MAITHE CRISTHINE PRAMPERO
MARINA PIRAN
MATHEUS MARQUES PEREIRA
RAISA ABRANTES PENNA
RAPHAEL BOGATZKY COSTA
RENATO BARBOSA DE SOUZA
TAIS MENEZES DO MOINHO
VITORIA REGINA SILVA GOES
157 Psicologia – matutino/vespertino – Assis
ANA FLAVIA DE SOUZA
ANA JULIA FACCIO DE MEDEIROS
ANA PAULA ALVES BONAFE
ANANDA OCCHIPINTI SILVA
ANNE CAROLINE TEIXEIRA BRITO
BEATRIZ DIAS MARCHI
BEATRIZ MILLAN MORAES
BRUNO BAZAN MENINI
CAMILA DO VALE ALMEIDA
CAROLINA MENEGASSI
DANIELE MANZOLI ARANDA
ELOISA N GREGGIO
ERICA ESTEVAM
FABIO YUKIO KITSUWA
FLAVIA ROCHA SANTOS
GABRIEL TAO MEDICI STEIN
GABRIELA PIRES LUCHESI
GIOVANA PRIVATTE MACIERA
GIOVANNI RODRIGUES MORAIS
GUILHERME CAMARGO FERREIRA
HELENA MARIANO DA SILVA
HELOISA BONATTI
IAGO DETREGIACHI RIBEIRO
ISABELA DOMINGOS BATISTA
ISABELA MYEKO ISHIKAWA ONO
JOAO PEDRO BORTOLIN SANTANA
JOAO VITOR TROYANO
LARISSA RODRIGUES DE FREITAS
LETICIA LUANA COSTA FABRETTI
LUCAS CALVO SOTELO STOBBE
LUCAS RIBEIRO RODRIGUES
MARCELA BARBOSA DE OLIVEIRA
MARCELA MARCONDES LEITE
MAYSA DOS SANTOS OLIVEIRA
MICHAEL HYON MANOIERO KANG
PAULO HOFFMAN JUNIOR
RODRIGO AYAM SANTOS DE ABREU
SABRINA ANDRE DAMASCENO
SARAH FERNANDES CAMPOS
SOFIA LIRA CHIODI
TAIS PAPA
THAINA GOBERO VIEIRA
THAIS YUMI MARQUES OSKATA
TIZIANA GOMES ACQUAVIVA
VICTORIA MORAIS CALDAS DE CASTRO
158 Psicologia – noturno – Bauru
ALINE SILVERIO SALINAS
ANA FLAVIA ASSUMPCAO MATIAS
ANDRE DA SILVA ZACHARIAS
ANDRESSA CAROLINA DONATO
BEATRIZ DE SOUSA CAVALCANTE GOMES
BRUNO DE LIMA DIAS
BRUNO LUNGUINHO
CAE OLIVEIRA RODRIGUES
CAIO EDUARDO GONCALVES LUNARDI
CAMILA ALVES MIRANDA
CRISTINA PINHEIRO RODRIGUEZ
DANILO SILVA NAKASHIMA
DEBORAH PLACERES DE ARAUJO
FERNANDA SANTOS DE SOUZA
GIDDEAO GASPARINI SILVERIO
GUILHERME COSTA AMORIM
JULIA MARSIAJ RIBEIRO
KANANDA AMANCIO PINHEIRO
LAUREN CRISTINE AGUIAR NUNES
LEANDRO CAMPANHA CAMARA
LETICIA DUARTE DA SILVA
LUCAS MATHEUS FERNANDES BARAVIEIRA
LUCAS SANCHES JOAO
MARINA RENOLDI DOS SANTOS
MATHEUS DE LARA SOBREIRA
MATHEUS MATSUKURA TARGINO DE ARAUJO
MUNIRA KHALED
NATALIA CORDON FORTUNA PEREIRA
PAULA FIDELIS
RAFAEL DALTRO GRACIANI
REBECA ISABELLE MULLER
RODRIGO DE LIMA FERREIRA
VICTOR HUGO BUTZLOFF DE ABREU
VICTORIA ROCHA MARTINS
VITORIA DA SILVA AUGUSTI
159 Psicologia – vespertino/noturno – Assis
ADRIANA MOREIRA DA SILVA
AMANA BORGO FRANCOIS
ANA CAROLINE DOS SANTOS SILVA
ANA LAURA PEREZ DE ALVARENGA FREIRE
ANDRESSA MORAIS FONTENELE FRANCA
ANGELINA MARTINS RODRIGUES
ANNE KLEIR GOMES DA SILVA
BIANCA CARINE VIEIRA
BRUNA ALEXANDRA DA SILVA OLIVEIRA ROCHA
BRUNA SANT ANNA BERTON CUSTODIO
CAMILA PUCINELLI QUERUBIN
DEBORA RODRIGUES ANDRADE
DHIEGO HENRIQUE CARDOSO
EDER RAFAEL DE ARAUJO
ELISEU HENRIQUE ZANESCO
FABIANA IGNACIO NASCIMENTO
FABIO STANKEVICIUS MANOEL
FERNANDA GERALDO
GABRIEL FELIX DOS SANTOS
GIOVANA CORAL CREPALDI
GIOVANA DOMINGOS DA SILVA
GREGORIO LUIS DALLE VEDOVE NOSAKI
HIGOR DAS CHAGAS LUNA DE OLIVEIRA
IGOR GONCALVES DE MATOS
ISABELA DANTAS DA SILVA
ISAMARA ARAUJO
JAIME FERNANDES NETO
JULIA SANTOS SOARES CORREA
JULIANA DE OLIVEIRA ALMEIDA
JULIANA EMILIA BARBOSA SHIRO
KAREN KIMIE BONANI SAKUMOTO
KEVIN NERING SILVA
LETICIA IAFELIX MINARI
LUCAS DE MIRANDA AGUILAR
LUCAS HASHIMOTO DE FARIAS
MARIA EUGENIA APARECIDA DOS SANTOS
MARIANA MENDONCA CABECA
MARINA ABRAMO CAVALCANTI
MATHEUS DE MORAES ROMA
MATHEUS SIEIRO MARQUES
PEDRO HENRIQUE FERAUDO
RAUL GARCIA SIMOES
TAIS SILVA DA MATA
THALES VECHIATO CRISTANTE
VINICIUS SALES DA SILVA
160 Relações Internacionais – noturno – Franca
ALAN BRAZILIO DA SILVA
ANA JULIA PERUCI PANSANI
ANA LUISA INACIO SANCHES
ANDRESSA NASCIMENTO DE CARVALHO
ANNA LUIZA DE OLIVEIRA CRUZ
BRUNO HENRIQUE SANTOS
CAMILA CAMPOS CABRAL
CAROLINA LONGATO PEZATTI
CAROLINE RODRIGUES ALVES
CLARA OLIVEIRA ROQUE
DANNIEL DELFIM FORTUNATO
FABIANA SIQUEIRA DE FREITAS
FABIO MATEUS ANSELMO
GABRIELA OLIVEIRA DA COSTA
GIOVANA PUPPIN
GIOVANI RIBY SANCHES
GIULLIA FIDELIS
HENRIQUE FREITAS ALVES
IVAN BERETTA PERES
JAD OHANA RIBEIRO DE SALLES
JOAO ANTONIO TURATTI
JULIA FONTANA MARANGON
KAUAN TAIAR SCHIAVON
KIESLEN RULIAN SILVA DE ASSUMPCAO
LAURA DE ANDRADE CARVALHO
LEANDRO FONTES CORREA
LEONARDO FELIPE ARAUJO DOS ANJOS
LETICIA SILVA ANDRE DE MENEZES
LORENA SALCES DOURADO
LUCAS DE CARVALHO
LUCAS MAMEDE WOOD
LUCAS OLIVEIRA COSTA DA SILVA
LUIS GUILHERME BAZZOLI
LUISA FIORI DE GODOY
LUIZ FELIPE SOUZA AXELSON
MARIANA GOMES DE CARVALHO
MARIANA NAKANDAKARE CHINEN FUOCCO
RAISSA WITTLICH CORTEZ
RAUL SCURCIATTO FERNANDES
REBECA QUEIROZ DE ALMEIDA
REGINA NEVES BATISTA
RENAN JORGE NEVES
SAMANTHA BIRCHALL
SARAH DARCIE
SOFIA RODRIGUES CRUZ
SOPHIA TUSI BREWER
STEFANO TEIXEIRA LOPES SILVEIRA
TAMIRIS GRASIELA MORENO
VICTORIA DE ALEXANDRIA BOIM
VITORIA LOURENCO PEREIRA
161 Relações Internacionais – noturno – Marília
ALEXANDRE FREITAS DA SILVA
AMANDA RIBEIRO TORRES
ANA LUIZA GARCIA LACHNER
BEATRIZ BONDI FELIX DOS REIS
BRUNA FONTES DE AZEVEDO PALMA
BRUNA KAROLINE PINTO DA SILVA
CAMILA ANDRADE DOS SANTOS
CAROLINA GIANNELLA
CAROLINA SOPRANI
CAROLINA TAKAKI MERLIN
DANIEL FREZARIM CERVO
DANIEL GUEDES RENDOHL
DANILO KENRO KANESIRO
FELIPE AUGUSTO DE FREITAS MORALES
FERNANDA MACHADO ROMANELLO
GABRIEL RAMIRES
GABRIELA OKAMOTO DALLA COSTA
GUSTAVO COSTA MARTIN
GUSTAVO TORRES LOMBARDI
HAJAR JOMAA
IGOR FELIPPE SANTA RITA CRUZ
JESSICA TAUANE DOS SANTOS
JOAO VICTOR RODRIGUES LIMA DE OLIVEIRA
JOAO VICTOR SCOMPARIM SOARES
LUCA SANTIAGO ROCHA
LUCAS FORTES MULATI
LUCAS LIMA DA CRUZ
LUCIANO DE MATOS RIOS DE MORAES
MARCOS GONCALVES FABRI
MARIANA MADRIGALI FIDALGO
MARINA BIAGIONI MARQUEZI
MATHEUS DE FARIA MODINA
MATHEUS RUIZ SPILA
NICOLE FASSIO MAHLOW TRICARICO
RAFAELA ROSSINI HIRSCH
RONALDO CARVALHO FILHO
ROSANA DA SILVA MENDES
VICTOR EMANUEL PEREIRA MACHADO
VINICIUS EDUARDO SILVESTRE
YASMIN VIRGINIA RUSTICHELLI DA SILVA
162 Relações Internacionais – vespertino – Franca
ALESSANDRA SPINELLI SALVIATO
ALINE SANTANA CONTAR DE SOUZA
AMANDA NUNES TAVARES
ANA FLAVIA DUARTE DE OLIVEIRA
ANANDA ALVES BARRETO DE ALMEIDA
ANDRE LUIS PARODI ANDREATTA
ANNA CAROLINA FRANCISCHETTI MORENO
BEATRIZ BALLAMINUT CAVALIERI
BRUNA SIQUEIRA CORDEIRO
BRUNA VITORIA MOTTA LEITE
CALIEL CALVES DA COSTA
CARLA MARIA CAMPARDO PAIVA
DANIELA FERREIRA GOMES DE MATOS
DEBORA MATEUS LIMA
EDUARDO DE OLIVEIRA GARAYO
EMANOELA MASQUETI SIMAO
FABIO GOMES VIZINE SANTIAGO
GABRIELA CASSIANO FONTOURA
GIOVANA VARELA ROMAGNOLI LOPES
GIOVANNA BUTTROS DE OLIVEIRA
GIOVANNA VERZELONE CALABRIA DE FREITAS
ISABELA LIMA PAIFER
ISABELA PAZZETTI
ISABELLA FERRARI FONSECA
ISABELLA GRECO
ISABELLE GALVAO DE FREITAS
JOAO VITOR TOSSINI
JULIA LARISSA CANE
LAURA DE PAULA E SILVA
LIVIA BEZERRA ADORNO
LUA AUGUSTO LOPES OLIVEIRA
LUIS HENRIQUE FARIA TOGNI
MAIRA PIRES TATIT
MARCELLY CUNHA ALVES
MARIA CECILIA JUNQUEIRA BERALDO
MARIANA MARINI BRAGA DE AZEVEDO
MARIANA PETROUCIC NUNES
MARINA PEREIRA TORRES
MARINA SANT ANNA GOMES
MATEUS CATUNDA MARQUES
MATHEUS IBELLI BIANCO
MAURICIO VIDAL GONZALEZ POLINO
MONIQUE BAGIO DE OLIVEIRA
MURILLO MISSACI BORGES
PEDRO HENRIQUE AURIEME MAMEDE
RAFAEL JAPYASSU DE ALMEIDA
RAFAEL LOPES CUGLOVICI
VITORIA SLOMPO DE OLIVEIRA
WESLLEY FRANCO RAMOS BARGUENA
WILLIAM GUSTAVO CAMPOY ALVES
163 Serviço Social – matutino – Franca
ADNA DE ANDRADE NEVES
ALLINY ANUNCIATO DE JESUS
AMANDA LIMA REIS
ANA LIZ MARTINS
ANNA CAROLINA SANTOS
BEATRIZ DE SOUZA LIMA PISSUTTI
BEATRIZ FERNANDA DE MELO
BEATRIZ MARTINS DA SILVA
BRUNA LOPES CARDOSO DOS SANTOS
CAMILA DE ALMEIDA SANTOS
DEBORA FERREIRA DE LIMA
ELISA MARINS MANFRIM
FABIOLA TALARICO
FERNANDO FRANCISCO BASILIO JUNIOR
FRANCISCO JOSE DE CASTRO ARAUJO
GIOVANA MARIA DE GOUVEA
ISABELA D ELIA DE PAULA FALQUETO
ISABELLA POZZI DOS SANTOS
ISADORA SILVA TAVARES
JULIA NAVAS ROQUETO
KARINA GOMES DE OLIVEIRA
KAROLINE GOMES DUARTE AMARAL
LAURA FERREIRA BORGES
LIVIA DE CARVALHO ROSSATO
LIZA IANAH VIETRO
MARIA FERNANDA LEMOS OLIVEIRA
MARIA FERNANDA SILVA MATOS
MARINA PEREIRA OROSCO LOPES
MATHEUS HAKIME DUTRA
MONALISA ASSIS DE CARLO
NATALIA HELENA CAMPOS LEDO
NATALIA NERACHER PALIN
NATHALIA DOS SANTOS
RAFAEL MURARI OLIVEIRA
RUAN CARLOS PASSETO
SARAH RIBEIRO PASCHOAL
SARAH TELINI GARCIA
THAIS FERNANDA SILVA
VICTORIA ALVES DE SOUZA ABREU
WENDY GOMES DE BRITO
164 Serviço Social – noturno – Franca
ADRIELI LETICIA DIAS DOS SANTOS
ANA BEATRIZ ALVARENGA GEROMEL
ANA CAROLINA BETTI DE OLIVEIRA
BEATRIZ BONANI DE OLIVEIRA
BRENDA MEDEIROS BORGES
BRUNA BUENO
BRUNO BARROS LARA DE OLIVEIRA
BRUNO BERTAZZI
CLARA BORGES RODRIGUES
CLARA MARIA MOTA GOMES
DANYELI MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA
DENISE BORGES AZEVEDO
ERICA CRISTINA DE AGUIAR SILVA
FERNANDA MARIA MANCO TOZZI
GIULIANA NETO HABERLI
GUSTAVO SUZUKI GALATI
ISABELA CRISTINA DA SILVA
ISABELA FERNANDES PIMENTA MOTA
ISABELA LOPES PEIXOTO
JESSICA CAROLINA DE OLIVEIRA NUNES
JONATAS LEMES BRASILINO
JULIA ANDRADE RODRIGUES
JULIA MOSCARDINI BATARRA
JULIANA BATISTA DO AMARAL ALVES
KARINA MORAIS REIS
LAIS FERNANDA DE OLIVEIRA
LARISSA APARECIDA DA SILVA
LAUANI DE PAULA MACEDO
LETICIA DE MORAIS SANTOS
LUCIA DANTAS DE SOUZA BUSSAMRA
MAIU MAIRA SILVA DOS SANTOS
MARCOS FERNANDO TISCHER
MARIA ANGELICA DA SILVA
MARIA CAROLINE DA SILVA COSTA
MARIA EDUARDA DOS SANTOS
MARIA GABRIELA APOLINARIO HILARIO
MARIANA CONRADO COSTA
MARIANA SILVA LEITE
MARIANE SANT ANA
MATHEUS FELIPE DA SILVA
NATALY MORISA LEMOS
PATRICIA GOMES MORANDI
POLIANA OLIVEIRA CAPPATO
ROBERTO ANTONIO LOPES
SAMARA MORI SANTANA
SONIA AMARO COMACHIO
TATIANE FERREIRA FALCUCCI
TATIANE GARCIA COSTA
VINICIUS FRADIQUE DE FRANCA
VIVIANE BALIEIRO FERNANDES
165 Turismo – diurno – Rosana
ALESSANDRA SCAVASSA OIOLI
AMANDA DE JESUS SANTA CLARA BERTELI
ANANDA CRISTINE RODRIGUES MAZINE DOS SANTOS
BEATRIZ LEME FALCAO
BIANCA VICTORIA ROTEMBERG
BLENDA AYA SHIMIZU
BRENO HENRIQUE DE PAULA
BRUNA NASCIMENTO WON ANCKEN MORGADO
CAMILA DA SILVA DIAS
CINDY SANTOS COSTA NORONHA
DARA CLEAVER AFONSO
FERNANDA DE PAULA SILVA
FERNANDA TERRA FURTADO
GABRIELA FERNANDA DE SOUZA
GABRIELA TONZAR PARRA
GRAZIELA CRISTINA FISCHER
ISABELA RODRIGUES ESCOBAR
JESSICA A S RODRIGUES
JESSICA DAYANE DE SOUSA
JOAO PAULO BLOCH DE FARIAS
JULIA ALVES DE SOUZA
JULIA COROCHER
JULIA MOREIRA DE DEUS
JULIE ANNE DA SILVA ANTUNES MOREIRA
LARISSA MODA SCUTARI
LEILA LINO FERREIRA DA SILVA
LILIANE RIBEIRO GOMES
LUANA RODRIGUES AMARAL
MARIELE SOUZA LEMOS
NATHALIA DOS SANTOS SIGOLO
NEWTON CAMARGO JUNIOR
NOANNDRY K SPADOTTO PALUDO
RAFAELA SANTOS DA SILVA
RENAN MEDEIROS ARANTES
RONI FERREIRA DA CUNHA
TALITA BARBOSA SANTANA
THAIS CAROLINA FERRACINI DOS SANTOS
THALINE ALVES DA SILVA
VICTORIA DE AZEVEDO BRAGA TATINI
VICTORIA RUI FALCAO
166 Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia – integral – Botucatu
ADRIANA TANIGAWA BITIATI
ANA CLARA ANDRADE DE MACEDO SILVEIRA
ANGELO ANTONIO BATISTA CHIEZO
ARTHUR PELLEGRINE GRANDISOLI
BABATOUNDE ROMUALD HOUNDJO
BARBARA MARABELI FERNANDES DE MELO
BIANCA MARIA TOTTI
BRUNA CASTANHARI FURST
BRUNO AFONSO CORREA
CAIO GARCIA MIDOLLI VIEIRA
CAMILA AMORIM RIBEIRO
CAMILA OLIVEIRA CARNEIRO
DRIELE BRETONES DOS SANTOS
EDGAR ALAN VIEIRA GOBO
EDUARDO PEREIRA DE SOUZA
FELIPE DE SA PROENCA
FERNANDA AKIYAMA
GABRIEL CARDOSO
GABRIEL FELIPE GUIMARAES
GABRIEL SOUZA VIEIRA
GABRIELA ABDALLA
GIOVANNA DA SILVA ROCHA
GUILHERME DOS SANTOS SOUSA
GUILHERME NETTO ALVES DOS REIS
ICARO SADAO MATSUDA TAMASHIRO
ISADORA MORTARI MORET
JESSICA YUMI YAMAMOTO KITA
JOAO LUIS ZANIN MOURA
JUAN VICTOR ANDRADE PONCE
LAIS DA SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS
LAIS UCHOA RABELO MENDES
LORENA COLOTTA DA COSTA
LUCAS MOREIRA DE CAMPOS PINTO
LUCAS OLIVEIRA DE MELO BARBOSA
LUIS EDUARDO ARIGONI RIZZARDI
MARCOS VINICIUS SANTOS ALENCAR
MARIA FERNANDA CARDOSO BOTEGA
MARIANA DOS SANTOS VASCONCELLOS
MARIANA FRIOLI
MARIANA TEIXEIRA MESQUITA
MARLY NASCIMENTO SALLES PASSOS
MATEUS DE OLIVEIRA SOUZA
NATALIA SOARES FERNANDES
PAULA FERNANDA DE SA GABRIEL
RAFAEL PINATTI
RODRIGO DITT LUTTI
THIAGO KIYOSHI YONAMINE
VICTOR SGORLON MAGALDI
VIVIAN AYUMI ODA
WILLIAM BARDELIN NUNES
167 Engenharia de Produção – noturno – Itapeva
ALEF CHUVUKIAN PETRUCI
ANA BEATRIZ DE ARAUJO CARBALLEIRA
ANA HELENA FREITAS KUZNETZOW
ANDRE BATTAZZA BRANDI
ARTHUR GUEDES PINTO
BRUNO SERPELLONE
CAIQUE YUJI HOSHINA
CLARA ALVES CAMPOS
DANIEL DA BO ZHU
DANIEL VIEIRA ANIYA
FABIANA HADDAD BISTANE
FELIPE AUGUSTO TOSCANI FIGUEIREDO
FELIPE GUSMAO COSTA
FELIPE YOSHIKAZU TAMASHIRO
FERNANDA IGNACIO NASCIMENTO
GABRIEL FERREIRA MONTEIRO
GIOVANNA FERRARI PALUAN DE SOUZA
GUILHERME FRANCISCO DE CARVALHO
GUSTAVO NAOKI DIAS OHAROMARI
GUSTAVO SANTO VITO MARTINS
ISABELLA ARLOCHI DE OLIVEIRA
IZABELLE MARTINEZ MARTINEZ
JOSIELLE SESMILO MINGATOS
JULIANA SANTIAGO BALDAN
LARISSA OLIVEIRA MANDU
LEONARDO GOIS LASCANE
LIVIA LIE GANEKO
LUCAS FRANCO JUSTE
LUCAS MOTA PINHEIRO
MARIA VITORIA MALAGUTI
MARIANA MULLER BRAGA
MATHEUS VIANA DOMINGOS
MURILO MARTINS ROSA
NICOLAS HENRIQUE FURQUIM
PEDRO DE SALLES RAMOS
PEDRO MALUF BATISTA SEDLACEK
RAFAELA BRINO DE OLIVEIRA
ROBERTA ZAVIOLO
SERGIO APARECIDO DA PAIXAO
YAN RODRIGUES DO PRADO CHAPINE
168 Geografia (Bac/Lic) – noturno – Ourinhos
ADRIANO LEITE FOGACA JUNIOR
ALINE BUENO DA SILVA
ANDERSON CANDIDO AZEVEDO
ANDREZA CRISTINA DE OLIVEIRA BRAS
BEATRIZ RODRIGUES BERGAMO
BRUNO FERREIRA MARTELATO
BRUNO GRACIANO RODRIQUES SANTOS
BRUNO LUIZ NASCIMENTO
CAIO JOSE MUNHAO DA SILVA
CAIO PEREIRA CRUZ
CAMILA ISABEL RUIVO JORGE RIBEIRO FLAUSINO
CHARLES GONCALVES SILVA
DAIANE DE SOUZA ALEXANDRE
FABIANO BASSETTO RIBEIRO
FATIMA APARECIDA ALVES
FELIPE AUGUSTO TEDESCHI LINTZ
GABRIEL JOSE DOS SANTOS
HENRIQUE FRANCISCO SOUZA SILVA
JEFFERSON JUNIO DUTRA DE SOUZA
JESSICA APARECIDA GOMES DE MORAIS
JOAO MARCUS DE OLIVEIRA
JOSE LEONILSON FONTES FILHO
JULLIO CESAR BATISTA GOMES
KEMILY SANTOS GOMES
LARISSA FELIX DE ANDRADE
LEANDRO APARECIDO LEALDINI
LUIZ ALVES NETTO
LUIZ GUSTAVO RISTON
MATHEUS FERNANDO DE OLIVEIRA BUENO
MONICA OLIVEIRA GUIMARAES
NATALIA DOS SANTOS SANCHES
RAFAEL NOGUEIRA MARTIN
SERGIO CORREIA FRANCO ZANARDI
SERGIO RICARDO DE OLIVEIRA CATICE
SILVIO NG ENG
SUELE CRISTINA ROMAO
THAYS DRYELLE SANTOS DA COSTA
VINICIUS BAZEGLIO
169 Engenharia de Energia – integral – Rosana
AHMED ZOHAIR ANKA
BRUNO EDUARDO FORMAGIO THOMAZ
CAIO MENDONCA
CESAR JUNJI HASHINAGA
DEIVIS FERNANDES ALVARES
EDUARDO OLIVEIRA GALDEANO
FELIPE EMANUEL SALES
GABRIEL BALDIN NOGUEIRA
GABRIEL DE SOUZA CORDEIRO
GABRIEL DOS REIS CAMARGO DO AMARAL
GABRIEL GRANADO ROSSI
GABRIEL SARDINHA COLICIGNO
GABRIELLY GOMES DA SILVA
GIOVANNA FARINA DE MIRANDA
GUILHERME BRUNO TURMAN LOPES
GUSTAVO ALVES DE SOUZA
IGOR SOARES DA SILVA
ISABELA DOS SANTOS GONCALVES
JOAO GUSTAVO LEITE COSTA
JOAO VITOR DE MORAES LEME
JOSE FERREIRA DE SOUSA JUNIOR
JOSE HENRIQUE KRUGNER GUMIERO
LAURA CUNHA DE SOUZA
LUCAS PEREIRA ONO
MARCOS PAULO PATTA GRANADO
MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA
PEDRO FOGACA DE ABREU PAULINO
PEDRO HENRIQUE FERRAREZI RODRIGUES
PEDRO MALVEZZI
PIETRO LOYOLLA MONTANARI LEME
RAUL FLORES DOS SANTOS
THIAGO DE CAMPOS SILVA
VICTOR FERREIRA DINIZ
VICTOR HUGO PAEZANE DOS ANJOS
VINICIUS BARBOSA DE SANTANA
VINICIUS MENDONCA OLIVEIRA
VINICIUS VICTAL DE ALMEIDA
VITOR ALMEIDA OLIVEIRA
YASMIM MARIA PEREIRA MARQUES
YURI VALENTINOVICH MACHADO SUHOGUSOFF
170 Artes Cênicas – Bacharelado – diurno – São Paulo
AMABILE MARIA SANTOS BEZINELLI
ANABEL BIANCHI DO NASCIMENTO BRITO
ANDREW TADEU DA SILVA
BRUNA HELENA OLIVEIRA DE ASSIS
CAMILLA SILVA
CARLA PRANDINI PRANDINI
CATARINA TURIBIO MALAVOGLIA
DEBORA BETTIOL BALASSO
FERNANDA PETRILLI COELHO DE SOUZA
FERNANDA PIO PASSARELLI
GABRIEL LABAKI AGOSTINHO LUVIZOTTO
GABRIELA CRUZ
ISABELA BACELAR DE PAULA SOUZA
JULIA GUADAGNUCCI
LAURA MARQUES GONCALVES
LUCAS SABATINI
LUISA PINTI DIAS
MARIANA SANTOS MARINHO
MELLANIE GRILO ALBERTO
MIGUEL GONCALVES ROQUE
MIGUEL MAGALHAES ROSA PEREIRA
NATHALIA FALCAO PIRES
PEDRO CESAR ALMEIDA SANTOS FILHO
RENATA DE SOUZA SANTOS
SHADIYAH VENTURI BECKER
SILVANO JOSE VIEIRA JUNIOR
SOPHIA COLLETI SIMOES VIEIRA
THAIENE SALEMI MACHADO
VIVIAN HELEN DARINI
YASMINE GABRIELLE COLUCCI GONCALVES
171 Engenharia de Biossistemas – integral – Tupã
ALLISSON MATTEUS ROSA GOMES
AMANDA VALENTINA ORIOLI
ANA JULIA NARDELI
ANDREW RICARDO BALBO MIRANDA
ARTHUR MURANO MOLLO
BARBARA PAGOTO LOUREIRO
CAIO AUGUSTO PIRES DE CAMPOS
CAIO DE FREITAS TONON
CARLOS EDUARDO ZANON DA SILVA
CARLOS SERGIO CANDIDO JUNIOR
DANIELA ROSSI ANDRADE SANTOS
FELIPE ESCORCE FURLAN
FERNANDA DE SIQUEIRA FELIX
FERNANDO HAYAKAWA
GABRIEL KUROKI MOREIRA DA SILVA
GIOVANNA TASCA NUNES
GUSTAVO HERNANDEZ SOLFERINI
HELOISA GOMES
ISABELA GARCIA MENDES DE ARAUJO SANTOS
JHONATAN DE SANTANA FERNANDES BERTO
JHONNY HARETON OLIVEIRA BARROS FERNANDES
JOAO GABRIEL ARRUDA MARINHO
JOAO VITOR MAS URTADO
LEONARDO BORGES JACINTO
LUIZ FELIPE FERNANDES STIPP
MARCIO PRESUMIDO JUNIOR
MARCOS TULIO SASSO CEZARE
MARIA GABRIELA DANTAS BERETA LANZA
MARIANA DOMINGUEZ DE MORAES
MATEUS TATEISHI HIROSE
MATHEUS DE OLIVEIRA SILVA
MATHEUS SOUSA FERREIRA
MICAELI MACIEL GONCALVES
MICHELI MAYUMI UMEZAWA
MIRELA FERNEDA DOS SANTOS
RAFAELA GUIMARAES MACHADO
RENAN DE CAMPOS BELFORT
RENAN FABRICIO GONELA
THUANNY DOS SANTOS POMATTI
VINICIUS BONOMO VALDERRAMAS
172 Música (Bac Instrumento: Sopros – Flauta) – diurno – São Paulo
ALESSANDRO HIROYUKI IWAI DA CONCEICAO
DOUGLAS SILVA LIMA
LARISSA SOUZA CUNHA
173 Música (Bac Instrumento: Sopros – Instrumento Antigo – Flauta Doce) – diurno – São Paulo
KARINA BIMBATTI ASSUMPCAO SOARES
174 Música (Bac Instrumento: Sopros – Oboé) – diurno – São Paulo
KEDSON BESSA
LEOCADIO LAFAIETE GOMES DANTAS