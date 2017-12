Confira oferta de cursos de graduação na área de TI

Para ocupar as melhores vagas da área de Tecnologia da Informação – reportagem especial do Estadão.edu de julho -, as opções de graduação variam entre dois modelos: Bacharelado (4 anos) e Tecnologia (de 2 a 3 anos). Confira a oferta de cursos em algumas das principais faculdades de São Paulo.

CURSOS E INSTITUIÇÔES

Anhembi Morumbi – Mais informações aqui.

Bacharelado

Ciência da Computação

Sistemas de Informação

Tecnologia

Redes de Computadores: Dispositivos Móveis

Faculdade Impacta – Mais informações aqui.

Bacharelado

Sistemas de Informação

Tecnologia

Design de Mídia Digital

Redes de Computadores

Banco de Dados

Desenvolvimento de Aplicações para Internet

Fatec – Centro Paula Souza – Mais informações aqui.

Tecnologia

Análise de Sistemas e Tecnologia da Informação

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Banco de Dados

Gestão da Tecnologia da Informação

Informática e Negócios

Jogos Digitais

Redes de Computadores

Segurança da Informação

Sistemas para Internet

Fiap – Mais informações aqui.

Bacharelado

Engenharia da Computação

Sistemas de Informação

Administração com formação específica em TI

Tecnologia

Redes de Computadores

Bancos de Dados

Sistemas para Internet

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Instituto Mauá de Tecnolologia – Mais informações aqui.

Tecnologia

Gestão da Tecnologia da Informação

Mackenzie – Mais informações aqui.

Bacharelado

Ciência da Computação

Sistemas de Informação

PUC-SP – Mais informações aqui.

Bacharelado

Tecnologia e Mídias Digitais

Ciência da Computação

Sistemas de Informação

Senac – Mais informações aqui.

Bacharelado

Ciência da Computação

Sistemas de Informação

Tecnologia

Gestão da Tecnologia da Informação

Jogos Digitais

Redes de Computadores

(Em 2011: Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Tecnologia em Sistemas para Internet)

Unesp – Mais informações aqui.

Bacharelado

Ciência da Computação

Sistemas de Informação

Unicamp – Mais informações aqui.

Bacharelado

Ciência da Computação

Engenharia da Computação

Tecnologia

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Sistemas de Telecomunicações

USP – Mais informações aqui.

Bacharelado

Ciência da Computação e Informática

Engenharia de Computação

Sistemas de Informação

Veris Faculdades – Mais informações aqui.

Bacharelado

Ciência da Computação – 4 anos (São Paulo, Campinas e São José dos Campos)

Engenharia da Computação – 5 anos (São Paulo e Campinas)

Engenharia de Controle e Automação (Mecatrônica) – 5 anos (Campinas)

Sistemas de Informação – 4 anos (Sorocaba e Campinas)

Tecnologia

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Banco de Dados

Sistemas para Internet

Redes de Computadores

Confira ainda especial do Estadão.edu com o mapa do ensino superior, com a distribuição de cursos, vagas, alunos matriculados e concluintes de todo o ensino superior, conforme censo do Ministério da Educação.