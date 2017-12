O gabarito da prova do Vestibular das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado de São Paulo para o segundo semestre de 2010 já foi publicado aqui, no site do Centro Paula Souza ,e aqui, no site do Vestibular da Fatec.

Ass 10.030 vagas serão distribuídas entre as 49 Fatecs. O curso mais procurado é o de Construção Civil (modalidade eficícios), no turno noturno, da Fatec São Paulo. A lista com os aprovados sai no dia 19.