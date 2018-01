Confira cursos mais procurados no Sisu

Até às 19 horas de ontem, o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) registrou 335 mil inscrições de estudantes. Segundo o Ministério da Educação, o sistema está normalizado.

O MEC informou ontem que as Universidade Federal do ABC (SP) e a Federal de Pelotas (RS) são as que têm os cursos mais procurados pelos candidatos às vagas do (Sisu).

Na Federal do ABC, o curso de bacharelado interdisciplinar de Ciência e Tecnologia já registrou 8.769 inscritos. Medicina da Universidade Federal de Pelotas aparece como o segundo curso mais procurado, registrando 4.238 inscritos.

Outras oito universidades federais registram altos índices de procura: Medicina na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (3.535); Medicina na Universidade Federal do Amazonas (3.093); Direito na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (3.047); Medicina na Universidade Federal do Vale do São Francisco (2.991); Administração na Rural do Rio de Janeiro (2574); Direito na Unirio (2.390); Direito na Universidade Federal do Maranhão (2.173); Medicina na Universidade Federal do Mato Grosso (2.126).