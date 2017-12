Confira correção do terceiro dia de provas do ITA

Os candidatos ao ITA fizeram hoje a prova de matemática, no terceiro dia de vestibular. O gabarito oficial só será divulgará na semana que vem, no dia 22, mas professores dos cursinhos de São Paulo apresentam a resolução dos testes.

Confira a correção da prova de hoje:

Ontem, foram aplicados os testes de português, inglês e a redação. Na terça-feira, ocorreu a prova de física. Na sexta-feira, último dia do vestibular, é a vez de química.

No dia 30 de dezembro será divulgado os classificados no exame de escolaridade. Em 24 de janeiro, os candidatos classificados deverão se apresentar no Instituto.