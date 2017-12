Confira com antecedência os locais de prova da 2ª fase da Fuvest e da Unicamp

Os candidatos aprovados para as 2ª fases da Fuvest, que acontecerá nos dias 3, 4 e 5 de janeiro; e da Unicamp, nos dias 10 a 13 de janeiro, devem ficar atentos aos locais de prova.

De acordo com as instituições responsáveis pelos exames, os inscritos poderão ser realocados em lugares diferentes dos que fizeram as provas da 1ª fase.

Confira:

Locais de prova da 2ª fase da Fuvest

Locais de prova da 2ª fase da Unicamp

É recomendável que os estudantes verifiquem com antecedência onde farão os exames e façam o trajeto alguns dias antes para cronometrar o tempo de deslocamento.

Os portões dos locais de prova da Fuvest 2010 abrem às 12h30 e fecham às 13 horas. Na Unicamp eles abrem às 13h e fecham às 13h45.

Na Unicamp, além dos locais, também há mudança de cidade em três casos: os candidatos que fizeram a primeira fase em Sumaré e Valinhos farão a segunda fase em Campinas; aqueles que fizeram a primeira fase em São Bernardo do Campo farão a segunda em Santo André.