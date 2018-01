Confira as respostas esperadas da 2ª fase da Unicamp

A Unicamp terminou de divulgar, nesta segunda-feira, 24, as respostas esperadas pelas bancas elaboradoras das provas da 2ª fase do vestibular. Confira neste site.

A primeira lista de aprovados será divulgada dia 7 de fevereiro, às 12h, na página eletrônica da Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest) e no câmpus da Unicamp em Campinas. Estão previstas 11 listas de chamada.

Já as notas e a classificação dos candidatos na 2ª fase serão divulgadas dia 9 de fevereiro.

Os estudantes convocados em primeira chamada deverão efetuar a matrícula no dia 10 de fevereiro nos respectivos câmpus, como consta no Manual do Candidato.

No vestibular deste ano, os candidatos concorrem a 3.444 vagas em 66 cursos da Unicamp e dois cursos da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp).

Nesta semana, o processo seletivo continua para 727 candidatos, que terão de fazer as provas de habilidades específicas. Essas provas são exigidas para todos os candidatos aos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais, Dança e Música. Os exames serão realizados entre os dias 24 e 27 de janeiro, em Campinas. Os candidatos devem consultar as orientações específicas, como locais e horários, no site da Comvest.