Confira as bolsas de estudo para o Canadá

A Embaixada do Canadá divulgou nesta tarde de quinta-feira informações sobre o processo seletivo 2010/2011 para as bolsas de estudo do Programa Entendendo o Canadá: Estudos Canadenses. As áreas contempladas são de ciências sociais e Humanas.

Confira as modalidades de bolsas:



1) Bolsa de Pesquisa em Estudos Canadenses. É para apoiar professores universitários ou pesquisadores, com formação mínima de mestrado, que desejem realizar pesquisa de curta duração sobre o Canadá ou sobre aspectos da relação bilateral Brasil-Canadá e publicação em revistas acadêmicas especializadas.



2) Bolsa de Especialização em Estudos Canadenses. Tem por objetivo fortalecer o conhecimento e a compreensão sobre o Canadá, por meio do apoio a professores universitários na elaboração de cursos sobre o Canadá, em sua área de especialização, que serão incorporados de forma regular em sua disciplina.



Para os dois programas, a bolsa consiste em uma contribuição para a aquisição da passagem aérea internacional (máximo de $2.000 dólares canadenses, dependendo da região de destino no Canadá), além de uma subvenção semanal no valor de $900 dólares canadenses para as despesas no Canadá, por um período máximo de quatro semanas.



3) Bolsa para Pesquisa de Doutorado. Tem por objetivo promover o conhecimento e a compreensão sobre o Canadá e fomentar a pesquisa sobre temas canadenses, através do apoio a estudantes de doutorado, matriculados em uma instituição de ensino superior brasileira, que estejam desenvolvendo teses diretamente relacionadas ao Canadá e desejem realizar sua pesquisa em instituições canadenses. A bolsa consiste em uma contribuição para a aquisição da passagem aérea internacional (máximo de $2.000 dólares canadenses, dependendo da região de destino no Canadá) e uma subvenção mensal de $1.200 dólares canadenses para as despesas de subsistência no Canadá por um período máximo de seis meses, além de um complemento de $300 dólares canadenses, após entrega do relatório de pesquisa à Embaixada do Canadá.



O prazo para apresentação de candidaturas a esses três primeiros programas encerra-se em 14 de novembro de 2010.

4) Bolsa Canadá – América Latina – Caribe. Visa apoiar pesquisadores de universidades ou institutos de pesquisas da América Latina e Caribe no desenvolvimento de trabalhos de curta duração, incluindo projetos de pesquisas conjuntos, contribuindo, assim, para a compreensão das relações bilaterais e multilaterais entre o Canadá e a região.



5) Redes Internacionais de Pesquisa. Favorece a colaboração internacional e o apoio a equipes de pesquisadores do Canadá e de outros países, com o intuito de organizar seminários ou outras atividades similares que envolvam redes de pesquisa.

O prazo para apresentação de candidaturas a esses dois últimos programas encerra-se em 24 de novembro de 2010. As diretrizes específicas de cada programa, bem como os formulários de inscrição encontram-se disponíveis aqui.