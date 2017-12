Confira a seguir o guia completo com os principais vestibulares de inverno

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por Ana Carolina Neira e Ocimara Balmant, especiais para o Estado

UNESP

Única entre as estaduais e federais

Instituição oferece 360 vagas apenas para Engenharia. Outras universidades públicas de ensino superior em São Paulo fazem apenas seleções de fim de ano

Nos últimos dias, Sarah da Conceição, intensificou a rotina de estudos: além do tempo em casa e das aulas convencionais do cursinho, ela tem se dedicado a resolver provas anteriores da Universidade Estadual Paulista (Unesp). O objetivo é conseguir uma vaga no curso de Engenharia Aeronáutica, um dos nove cursos oferecidos no exame realizado no meio do ano.

“Além de me identificar com a carreira, quero testar como são meus resultados em um vestibular oficial, considerando o nervosismo, os outros participantes e a atmosfera que, querendo ou não, é bem diferente daquele clima de simulado”, diz a jovem de 18 anos.

A Unesp é a única universidade pública do Estado de São Paulo a oferecer o vestibular de meio de ano. Tanto as outras estaduais (Universidade de São Paulo e a Universidade Estadual de Campinas) como as três federais (Universidade Federal de São Paulo, Universidade Federal de São Carlos e Universidade Federal do ABC) realizam apenas as seleções de fim de ano.

Todas as 360 vagas do vestibular de inverno são para cursos de Engenharia, escolha estratégica segundo a pró-reitora de graduação da Unesp, Gladis Massini-Cagliari. “Tomamos a decisão no momento em que o País tem uma demanda grande por esse tipo de profissional”, explica. “E esses cursos estão entre os mais concorridos da instituição.”

A segunda fase da Unesp ocorre em 10 e 11 de junho – a data da primeira era domingo passado.

FATECS

Atuação profissional

Cursos de tecnologia oferecidos nas 66 unidades espalhadas pelo Estado dão ênfase ao conteúdo voltado à prática, em funções tecnológicas ou científicas

Na hora de escolher seu futuro, Samantha Kaam de Moraes, de 34 anos, considerou dois pontos: a afinidade do conteúdo com a demanda do mercado de trabalho e uma estrutura que possibilite o aprendizado prático. É uma das inscritas ao curso superior de Tecnologia em Mecatrônica Industrial na Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) em Mogi Mirim.

“Quero estar preparada para atuar no parque industrial da minha região, que tem muito espaço para profissionais na otimização dos processos de gestão e produção, exatamente o perfil do curso”, diz.

Esse casamento entre a demanda do mercado e a formação do aluno não é coincidência. É exatamente o objetivo dos cursos oferecidos pelas 66 unidades da Fatec espalhadas por todo o Estado e mantidas pelo Centro Paula Souza.

“O diferencial dos cursos superiores de tecnologia é a ênfase na formação voltada para a atuação profissional, tanto no campo científico quanto tecnológico”, afirma o coordenador de Ensino Superior de Graduação do Centro Paula Souza, André Alves Macêdo. “A graduação em tecnologia tem grande conteúdo prático e de aplicabilidade do conhecimento.”

É importante entender que, apesar de os nomes serem parecidos, ensino tecnológico é diferente de técnico. Este se aplica só ao nível médio. Para o superior, o termo correto é ensino tecnológico ou ensino superior em tecnologia. Os cursos têm duração de dois a três anos e os profissionais formados são chamados de tecnólogos.

Segundo pesquisa de empregabilidade do Centro Paula Souza, 92% dos tecnólogos formados pelas Fatecs estão empregados em um ano após o término do curso. Nos últimos dez anos, o número de matrículas saltou de 20,4 mil (em 2007) para mais de 80 mil (em 2017).

Serviço

INSCRIÇÃO: Até 12/6

VAGAS: 15.110 em 73 cursos

DATA DA PROVA: 2/7

RESULTADO: 20/7

MENSALIDADE: Gratuita

SITE: vestibularfatec.com.br

Saiba mais

+ Os tecnólogos podem dar continuidade a seus estudos cursando pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) e lato sensu (especialização). Além disso, podem candidatar-se a cargos públicos e privados em que a exigência seja de nível superior completo.

FGV

Reconhecimento

Renomada no mercado de trabalho, instituição investe em formar líderes em todos os setores, com as graduações em Administração Pública e de Empresas

Fundada em 1944, a Fundação Getulio Vargas (FGV) se caracteriza pela busca contínua de novas maneiras de formar profissionais, alinhadas com as demandas sociais e do mercado de trabalho. Com o vestibular de meio de ano aberto apenas para as graduações em Administração de Empresas e Administração Pública, o foco da instituição é a formação de lideranças para instituições públicas e privadas, auxiliando no crescimento do País.

Sabendo da tradição da escola, Caio Henrique Barros da Silva, de 21 anos, escolheu o curso de Administração apostando nas oportunidades.

“Minha irmã também se formou na FGV, então eu já entrei sabendo da qualidade do ensino e do que esse curso poderia me oferecer. Há um equilíbrio fundamental entre questões mais técnicas e também as humanas, essenciais para um gestor.”

Prestes a terminar a graduação, Caio precisou fazer uma escolha difícil durante a faculdade: um intercâmbio na Alemanha ou um estágio em um dos maiores bancos de investimentos do mundo, o JP Morgan. Ficou com a segunda opção. “Os alunos da FGV são muito bem vistos no mercado de trabalho.”

Para Renato Guimarães Ferreira, coordenador do curso de Administração de Empresas, esse é um caminho natural para aqueles que ingressam na instituição, que valoriza a internacionalização do ensino ao mesmo tempo que capacita seus alunos para enfrentarem os desafios do mercado de trabalho brasileiro.

“Nossa preocupação é com a formação integral desses profissionais, capazes de gerar um impacto duradouro em suas organizações e na sociedade.”

Serviço

INSCRIÇÃO: Até 31/5, com ingresso pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Apenas os cursos de Administração de Empresas e Administração Pública estão com inscrições abertas na prova do meio de ano

VAGAS: 250

DATA DA PROVA: 4/6 (primeira fase); 3 e 7/7 (segunda fase), mediante agendamento

RESULTADO: 14/7

MENSALIDADE: R$ 4.100

SITE: fgv.br

Saiba mais

+ Para o vestibular de inverno, a instituição já encerrou as inscrições para o exame tradicional. No entanto, ainda é possível usar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para conquistar uma vaga. Uma das exigências é o preenchimento de uma carta de interesse.

PUC-SP

Constante renovação

Na graduação de Jornalismo, alunos são apresentados a maneiras inovadoras de trabalhar na profissão, e não apenas aos formatos tradicionais de publicação

Com 71 anos de história, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) teve origem após a união da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras São Bento com a Faculdade Paulista de Direito. Com mais de 30 opções de graduação, tornou-se uma das instituições mais tradicionais da cidade São Paulo graças à excelência acadêmica e o forte posicionamento político e social.

O desenvolvimento do pensamento crítico e da responsabilidade social continuam sendo atrativos para os novos alunos, garante o coordenador de Jornalismo, Cristiano Franco Burmester. Responsável por um dos cursos mais tradicionais da faculdade, ele conta que o foco da instituição é aliar a experiência no ensino com novas maneiras de fazer jornalismo.

“É uma profissão que há anos passa por momentos complicados, mas aqui sempre mostramos aos nossos alunos que há outras maneiras inovadoras de trabalhar. A comunicação é um campo muito grande, que não fica restrito aos formatos tradicionais”, afirma.

Para que isso aconteça, a grade curricular do curso da PUC passa por constantes atualizações e, além das disciplinas tradicionais como Radiojornalismo e Fotografia, também aborda temas como Transmídia e Jornalismo de Dados.

A estudante Dora Abrahão, de 21 anos, considera que o histórico político e a diversidade da grade sejam os pontos fortes da graduação da universidade. “Sempre há coisas que precisam melhorar, mas eu destacaria essas como bem importantes na minha decisão de vir estudar aqui. Quando escolhi a universidade foi de olhos fechados, acreditando na reputação que ela sempre carregou”, conta a aluna do 7.º semestre.

Serviço

INSCRIÇÃO: Até 5/6

VAGAS: 440

DATA DA PROVA: 18/6

RESULTADO: Não divulgado

MENSALIDADE: Não divulgado

SITE: pucsp.br

Saiba mais

+ Em seu vestibular de meio de ano, a PUC-SP oferece vagas nos seguintes cursos: Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Jornalismo, Direito, Administração, Ciências Econômicas e Relações Internacionais.

INSPER

Dedicação integral

Além de assistir a aulas, estudantes de Ciências Econômicas e Administração participam de atividades de monitoria e grupos de estudo; cursos são integrados

Em seu vestibular de meio de ano, o Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper) abre inscrições para os cursos de Administração e Ciências Econômicas. Juntas, essas são as carreiras com a melhor avaliação no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) oferecidas pela instituição, referência de ensino na área de Negócios.

Os cursos são integrados entre o primeiro e o terceiro semestres e lecionados em período integral. Além de promover a interação entre estudantes de áreas correlatas, com mais um ano de estudo é possível obter a dupla titulação.

“Isso não quer dizer que o aluno ficará cheio de aulas o dia todo, mas que o aprendizado também está fora da sala de aula, nas atividades de monitoria, grupos de estudo, na vivência na universidade”, diz Luciana Yeung, coordenadora acadêmica de graduação.

Essa dinâmica colabora para que os estudantes estejam sempre envolvidos em projetos paralelos na faculdade, mais uma forma de prepará-los para o mercado.

“A sala de aula é importante, mas sozinha não garante uma formação completa. É nas atividades extras, nos plantões de dúvidas ou encontros que os alunos se desenvolvem”, diz a coordenadora.

A possibilidade de estudar em tempo integral é valorizada por Mariana Venturim, de 20 anos, aluna do 5.º semestre de Ciências Econômicas. Ela afirma que essa foi a oportunidade para aproveitar a faculdade como queria. “Consigo ter mais tempo para as palestras, participo do Diretório Acadêmico e aproveito os desafios desta fase.”

A partir do 7.º semestre, os alunos têm a opção de escolher matérias optativas e começar a especializar-se nas áreas de maior interesse.

Serviço

INSCRIÇÃO: Até 5/6 – até 30/6, para usar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como ingresso:

são 10 vagas das 150 de Administração e 5 das 75 vagas de Ciências Econômicas

VAGAS: 240

DATA DA PROVA: 25/6

RESULTADO: 10/7

MENSALIDADE: Não divulgado

SITE: insper.edu.br

Saiba mais

+ O reconhecimento do Insper no mercado explica-se por sua origem no Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (Ibmec), entidade responsável por pesquisas na área econômica. O conhecimento e a tradição nesse campo foram levados para as salas de aula.

MACKENZIE

Tradição e inovação

Entre as mais antigas do País, a Faculdade de Direito da instituição é conhecida pela qualidade: alia conhecimento à evolução nos campos de trabalho

A Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie é uma das mais antigas e tradicionais do País, com mais de 60 anos de história. Isso explica a grande procura por um curso que une conhecimento técnico e disciplinas humanísticas, com foco na formação de profissionais de excelência.

Ao mesmo tempo, a grade do curso também inclui aulas que acompanham a evolução do mercado de trabalho, atualizando seus alunos. “Para mim, essa é a melhor parte do curso. A grade do Mackenzie tem o equilíbrio ideal entre as matérias tradicionais e outras relacionadas a empreendedorismo, tecnologia, telecomunicação”, conta Ariane Fuller, de 21 anos, estudante do 6.º semestre.

Na avaliação de Carlos Eduardo Nicolette Camillo, coordenador do curso, essa é uma das razões para que essa seja uma das carreiras mais concorridas do Mackenzie.

“Procuramos acompanhar as transformações da sociedade aliando ensino, núcleos tradicionais do Direito e dando opções aos alunos.”

Outro ponto positivo, destaca o coordenador, é a internacionalização do curso.

“No próximo semestre vamos oferecer cursos de verão em universidades norte-americanas e britânicas. Além disso, haverá disciplinas em inglês para a graduação”, revela.

Em seu vestibular de meio de ano, a universidade oferece 32 cursos distribuídos entre os campi Alphaville-Barueri, Campinas e Higienópolis. Além da graduação em Direito, também destacam-se as carreiras em Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Jornalismo, Design e Psicologia.

Serviço

INSCRIÇÃO: Até 24/5 para cursos presenciais e até 12/6 para EAD

VAGAS: 8.100

DATA DA PROVA: Para cursos presenciais, prova geral em 6/6 e de habilidades específicas em 7/7. Para EAD, 22/6

RESULTADO: 22/6 para presenciais e 30/6 para EAD

MENSALIDADE: De R$ 350 a R$ 2.000

SITE: portal.mackenzie.br

Saiba mais

+ A instituição oferece descontos, bolsas e linhas de crédito estudantil sob consulta. Com mais de 140 anos de história, informa que investe em seu corpo docente, formado por profissionais com longa experiência acadêmica e também no mercado de trabalho.

METODISTA

Com a mão na massa

Automação Industrial inclui atividades fora da sala de aula para estudantes terem a oportunidade de aprender na prática, dentro de empresas

Com 49 opções de cursos de graduação entre as modalidades presencial e a distância, a Universidade Metodista de São Paulo aposta em atividades práticas integradas no dia a dia dos estudantes.

Na formação para a carreira de Automação Industrial, a vivência é “hands on” (mão na massa), como define Mário Francisco Guerra Boaratti, coordenador do curso na Metodista. O objetivo é simular as situações encontradas no mercado de trabalho. Durante a graduação, os estudantes realizam atividades semestrais extraclasse na unidade fabril da Festo Automação, empresa alemã do ramo.

“Ao fim do semestre, os alunos recebem um certificado reconhecido internacionalmente e emitido pela empresa. É a oportunidade ideal de aprender na prática”, explica Boaratti.

Os projetos semestrais do curso da Metodista também valorizam o trabalho em equipe, aspecto essencial para quem seguirá na área de Automação Industrial. “Não basta ter capacidade técnica. É necessário que o aluno tenha essa experiência por meio das atividades conjuntas, até em posições de liderança”, avalia o professor.

A convivência como apoio ao aprendizado é um dos pontos fortes do curso na avaliação de Luiz Guilherme, de 27 anos, estudante do último semestre de Automação Industrial na Metodista. “Existe uma troca constante entre nós, que estamos aprendendo, e os professores, que vivenciam o mercado na prática e trazem isso para a sala de aula da faculdade. Dá para sentir que estamos aprendendo mesmo, vendo de perto”, conta o aluno.

Serviço

INSCRIÇÃO: Até 8/6 (cursos presenciais) – para EAD, a universidade mantém ciclos de inscrição abertos

VAGAS: 2.920 no total

DATA DA PROVA: 11/6 (tradicional para cursos presenciais) e 28/5 e 3 e 4/6 (provas digitais para cursos presenciais)

RESULTADO: 13/6 (presenciais)

MENSALIDADE: De R$ 452,79 a R$ 2.573,60 (presenciais) – para EAD, de R$ 310,66 a R$ 398,98

SITE: portal.metodista.br

Saiba mais

+ Uma novidade do processo seletivo de meio de ano é que a universidade está com novas opções de desconto e financiamento. Também é possível conseguir 20% de redução no valor das mensalidades de cursos matutinos, segunda graduação e transferências.

ESPM

Interdisciplinar

Aluno de Publicidade é apresentado a áreas de estudos inovadoras e ainda pode se inscrever em matérias de outros cursos para complementar sua formação

Famosa pelo ensino de Propaganda desde a sua fundação, em 1951, a Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) tem na graduação de Publicidade um de seus destaques. Combinando grade atualizada e proximidade com o mercado de trabalho, o curso atrai quem procura formação abrangente e oportunidades na Comunicação.

Foi o caso de Sabina Lovato, de 24 anos, que afirma ter encontrado no curso matérias diferentes das oferecidas em outras faculdades. Ela concluiu a graduação em Publicidade no ano passado e já emendou o mestrado em Comunicação e Práticas do Consumo.

“Desde a faculdade, conseguimos explorar a Comunicação como um todo e foi lá que descobri que queria estudar esse tema com mais propriedade.”

Para ela, a chance de aprofundar-se em um tema tão específico foi uma das vantagens. “Em outros lugares, não havia nada parecido. A ESPM oferece muitas áreas de estudo inovadoras, como a que escolhi e experimentei desde a graduação.”

O vice-presidente acadêmico da ESPM, Alexandre Gracioso, aponta que essa multiplicidade guia toda a estrutura do curso. “O estudante pode escolher entre três linhas de formação, por exemplo: gestão de marcas, planejamento e criação, o que propicia o desenvolvimento simultâneo de uma compreensão geral da profissão e um nível de especialização necessário.”

Quem quiser também pode matricular-se em disciplinas de outros cursos, complementando formação universitária.

A ESPM possui três unidades: em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. É parceira da Miami Ad School, escola de criação voltada ao mercado publicitário.

Serviço

INSCRIÇÃO: Até 9/6 em São Paulo, 7/6 no Rio de Janeiro e 31/5 no Rio Grande do Sul

VAGAS: 1.056

DATA DA PROVA: 11/6 nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. No Rio Grande do Sul, será em 3/6

RESULTADO: 22/6 em São Paulo, 20/6 no Rio de Janeiro e 6/6 no Rio Grande do Sul

MENSALIDADE: De R$ 2.890 a R$ 3.788

SITE: espm.br

Saiba mais

+ No vestibular de inverno há vagas para Administração, Ciências Sociais e do Consumo, Design, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Cinema e Audiovisual e Relações Internacionais, com seleção tradicional ou pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

FEI

Formação eclética

Instituição do ABC busca preparar estudantes de Engenharia Elétrica para trabalhar tanto em fábricas quanto com pesquisa e tecnologia

O Centro Universitário da Fundação Educacional Inaciana Padre Saboia de Medeiros (FEI) foi criado na década de 40 no ABC paulista e até hoje é referência entre as escolas de Engenharia. O sucesso explica-se pela formação ampla, que oferece múltiplas opções aos estudantes, garante Renato Giacomini, coordenador do curso de Engenharia Elétrica.

“Isso não quer dizer que não há profundidade no conteúdo. Mas procuramos oferecer a formação mais diversa possível, dando mais oportunidades para nossos alunos. Não queremos nos prender em uma única frente.”

Além das aulas práticas em laboratórios inovadores, responsáveis por reunir alunos de diferentes anos da graduação em Engenharia Elétrica em projetos colaborativos, a FEI também visa a oferecer uma formação acadêmica sólida. “Queremos formar o aluno que vai para o chão da fábrica, mas também aquele que vai trabalhar com pesquisa, desenvolvimento e tecnologia. Reforçamos que o engenheiro elétrico não fica apenas na parte prática, há muita pesquisa. Brincamos que é ‘o outro lado do Black Mirror’”, diverte-se o professor Giacomini.

Amanda Reis, de 22 anos, cursa o 9.º semestre de Engenharia Elétrica e é um exemplo de aluno que conseguiu aliar prática e academia.

“Nos laboratórios eu consigo aprender muito melhor como é a prática e a faculdade ainda me oferece a oportunidade de fazer iniciação científica, que é importante para que eu desenvolva outras habilidades”, conta a jovem sobre seu projeto de eletrônica de potência.

Serviço

INSCRIÇÃO: Até 2/6

VAGAS: 2.180

DATA DA PROVA: 10 e 11/6

RESULTADO: 14/6

MENSALIDADE: De R$ 1.290 a R$ 2.234

SITE: portal.fei.edu.br

Saiba mais

+ A FEI também oferece graduações em Administração e Ciências da Computação, além de outras sete áreas da Engenharia. Para o vestibular de meio de ano, a instituição considera a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em seu processo de ingresso e oferece opções de crédito estudantil, com condições sob consulta.

FAAP

Explorando o mundo

Viagens para países como Estados Unidos e China fazem parte da graduação de Relações Internacionais. Alunos têm chance de dupla titulação com Economia

As missões acadêmicas promovidas pelo curso de Relações Internacionais da Fundação Armando Álvares Penteado (Faap) são de encher os olhos de qualquer estudante que deseja seguir na carreira. Desde 2007, a instituição promove viagens para destinos como Estados Unidos, China, Israel, Jordânia, Líbano, Palestina e Panamá para que os alunos possam vivenciar na prática os desafios da profissão.

De acordo com Fernanda Magnotta, coordenadora do curso, as simulações de casos reais e a possibilidade de analisar in loco questões essenciais da área são alguns dos pontos fortes do currículo.

“O aluno desenvolve capacidade analítica e de negociação, liderança, abertura à diversidade, visão estratégica. É um curso em sintonia com as necessidades do mercado”, analisa.

Outra vantagem citada pela docente é a possibilidade de dupla titulação em Ciências Econômicas aos estudantes de RI.

“Nosso curso está dentro da Faculdade de Economia da Faap e com a existência de um núcleo comum de disciplina fica mais fácil para o aluno que tem esse interesse.”

A grade mais voltada ao ambiente de Negócios e Economia faz toda a diferença para Laura Paranhos, de 20 anos, estudante do 5.º semestre do curso de Relações Internacionais da Faap. “Estou fazendo algumas entrevistas de estágio e percebi como isso é importante para o mercado de trabalho, essa visão mais estratégica. Para mim, é muito importante ter esse contato com Economia e temas relacionados.”

Para quem deseja seguir na área, a instituição oferece um MBA em Gestão Estratégica de Negócios.

Serviço

INSCRIÇÃO: Até 31/5 para quem deseja utilizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na seleção e até 9/6 para ingresso exclusivo pelo vestibular

VAGAS: 1.040 no total

DATA DA PROVA: 11/6

RESULTADO: 14/6

MENSALIDADE: De R$ 1.933 a R$ 3.748

SITE: faap.br

Saiba mais

+ É possível utilizar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como ingresso no vestibular de meio de ano. São mais de mil vagas e também há outras opções de curso como Cinema, Artes Visuais, Administração e Arquitetura e Urbanismo.

ANHEMBI MORUMBI

Negócios na cozinha

Curso de Gastronomia da universidade aborda não apenas a arte de criar pratos, mas aspectos como legislação e manuseio de alimentos

Na graduação da Universidade Anhembi Morumbi, Gastronomia vai muito além do prazer por criar pratos elaborados. Sem deixar a paixão pela cozinha de lado, o curso foca também na área de negócios, abrindo novas possibilidades aos estudantes.

Cristina Alves, de 39 anos, está no 3.º semestre da graduação e surpreendeu-se com o nível das aulas da instituição.

“Aprendemos sobre manuseio de alimentos, legislação, inspeção, administração de insumos. Isso me fez olhar a cozinha com outros olhos, além da percepção de que posso trabalhar em diversas áreas após o término do curso.”

Tanto que a estudante já planeja fazer um mestrado em Gestão de Alimentos e Bebidas na própria instituição.

Luiz Araújo, coordenador do curso, explica que não basta oferecer o conhecimento operacional, mas também é preciso adaptar-se ao mercado, dando noções de gestão aos estudantes.

“A ideia é desenvolver a capacidade de atuação em qualquer tipo de estabelecimento do setor. Priorizamos competências como liderança, empreendedorismo, sustentabilidade, trabalho em equipe e capacidade de criar e pensar a gastronomia como arte, ciência e negócio.”

A estrutura física e acadêmica completa em Gastronomia ajudou a universidade a tornar-se referência de ensino nessa área, sempre uma das mais procuradas.

Fundada em 1970, a Anhembi Morumbi integra a Rede Laureate, um dos maiores grupos de universidades do mundo, com mais de 70 instituições em 25 países. Isso permite o intercâmbio de seus alunos para países como Espanha, México, Estados Unidos e Equador pagando a mesma mensalidade do curso no Brasil.

Serviço

INSCRIÇÃO: Até 3/8 – é possível fazer prova agendada

VAGAS: Não divulgado

DATA DA PROVA: 3/6, 1/7 e 5/8

RESULTADO: 6/6, 4/7 e 8/8

MENSALIDADE: De R$ 399 a R$ 2.794 (presenciais e semipresenciais); de R$ 322 a R$ 700 (a distância)

SITE: portal.anhembi.br

Saiba mais

+ O ingresso na Universidade Anhembi Morumbi pode ser feito via Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), prova tradicional e vestibular agendado. A instituição oferece descontos e condições especiais para transferências e segunda graduação.

ANHANGUERA

Foco no trabalho

Curso de Tecnologia em Marketing da instituição prepara os estudantes para conseguir rápida inserção no mercado, em diferentes áreas de atuação

Reconhecido pela variedade de cursos e a rápida inserção de seus alunos no mercado de trabalho, o Centro Universitário Anhanguera aposta em uma formação voltada às oportunidades profissionais. Exemplo disso é o curso de Tecnologia em Marketing, que em dois anos prepara os alunos para atuar em diversas áreas como consultorias, departamentos de marketing, setor privado e institutos de pesquisa.

“Uma das vantagens é que em pouco tempo o estudante já pode ir para o mercado. Normalmente, todos os nossos alunos começam a trabalhar bem rápido na área escolhida”, conta a coordenadora do curso, Joana Cherri.

Para ela, o maior destaque é a grade curricular que consegue levar para a sala de aula situações reais do dia a dia da profissão.

“Nossos professores atuam nas empresas e compartilham seu conhecimento prático com o aluno, que sai bem preparado com uma boa bagagem teórica e prática”, detalha.

Toda essa estrutura coincidiu com aquilo que o representante de vendas Cláudio Oliveira de Moura, de 36 anos, buscava quando começou a graduação em Marketing no Centro Universitário Anhanguera.

“Pude aprender a lidar melhor com diversos aspectos da profissão. O fato de ser um curso muito prático com foco naquilo que enfrentamos no mercado de trabalho fez toda a diferença para mim. É importante ter um professor que realmente atua, não está ali apenas repetindo a teoria”, acredita.

Recém-formado, Moura avalia que a graduação reflete a rotina que se encontra no mercado. “Minhas aulas eram tão dinâmicas quanto meu trabalho.”

Serviço

INSCRIÇÃO: Até 19/5 para prova tradicional.

A universidade também oferece a possibilidade

de exames com agendamento

VAGAS: Não divulgado

DATA DA PROVA: 20/5 para prova tradicional

RESULTADO: Não divulgado

MENSALIDADE: Não divulgado

SITE: anhanguera.com

Saiba mais

+ O Centro Universitário Anhanguera conta com cursos em áreas como Arquitetura e Urbanismo, Pedagogia, Odontologia, Farmácia e Relações Públicas entre as opções de graduação. Além de bacharelado, também há vagas para licenciatura e tecnólogo.

FECAP

De visão moderna

Para manter curso de Ciências Contábeis interessante, instituição junta sua tradição de ensino às possibilidades de trabalho que a tecnologia proporciona

O desafio de modernizar e manter atraente um curso tradicional como Ciências Contábeis foi aceito com entusiasmo por Ronaldo Fróes de Carvalho, coordenador da graduação oferecida pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (Fecap). Fundada em 1902, foi a primeira escola a oferecer os cursos de Economia e Contabilidade no Brasil, mantendo sua tradição de ensino até os dias de hoje.

Segundo Carvalho, é justamente a tradição na área que atrai os alunos. No entanto, engajá-los dentro de sala de aula requer conhecimento.

“É um trabalho contínuo para manter o curso interessante. E há essa ideia de que se trata de uma graduação engessada, o que pode mesmo ser uma barreira de entrada para novos alunos, mas aos poucos vamos mostrando a infinidade de opções que a Contabilidade oferece.”

O coordenador cita a necessidade de qualquer empresa em contratar profissionais qualificados para a área financeira, tornando o curso uma opção para quem prefere ter um leque aberto de alternativas.

“O aluno pode sair daqui e trabalhar em uma startup, grandes empresas de tecnologia, multinacionais, indústrias. A carreira é tradicional, mas abre portas em qualquer ramo e permite experimentação”, explica Carvalho.

Foi pensando nas possibilidades de trabalho que Alan Goldberg, de 24 anos, matriculou-se no curso da Fecap. Formado em Aviação Civil, ele buscava uma carreira menos restrita e com maior oferta de oportunidades no trabalho.

“A prova de que meu raciocínio de escolha estava certo é que logo no primeiro ano da faculdade já fui trabalhar em um grande banco de investimentos.”

Serviço

INSCRIÇÃO: Até 12/8. Depois dessa data,

é possível agendar a prova

VAGAS: 1.538

DATA DA PROVA: 20/5, 10/6, 1/7 e 22/7

RESULTADO: O aluno é informado na semana seguinte após a realização do exame

MENSALIDADE: De R$ 889 a R$ 1.649

SITE: fecap.br

Saiba mais

+ Além da prova tradicional, há seleção via a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A Fecap também tem outras cursos de graduação, como Administração, Ciências Econômicas, Publicidade e Propaganda, Relações Internacionais e Relações Públicas.

FMU

Dividida por temas

Graduação de Recursos Humanos trabalha com eixos de aprendizagem e compartilha disciplinas e atividades com a Escola de Gestão e Negócios

Quando decidiu ingressar no curso de Gestão de Recursos Humanos, Ricardo Oliveira Diniz já era formado em Comunicação. O desafio de arriscar-se em uma área completamente nova também trouxe a dúvida sobre qual faculdade escolher, uma vez que sua opção era um curso tradicional e muito ofertado entre as instituições.

“Já trabalhava com consultoria nas áreas de desenvolvimento e treinamento de pessoas, mas buscava uma graduação que me desse ferramentas para que eu pudesse me desenvolver ainda mais”, relembra o aluno de 35 anos.

Cursando o 4.º semestre no Complexo Educacional FMU, ele comemora a superação das expectativas. “É uma troca constante. Tudo que eu aprendo aqui consigo levar para o meu dia a dia profissional.”

Para garantir esse compasso com o mercado de trabalho, o projeto pedagógico é pautado em eixos temáticos de aprendizagem, explica Arnaldo Vhieira, coordenador da graduação.

“Compartilhamos disciplinas e atividades acadêmicas com outros cursos da Escola de Gestão e Negócios, resultando em um ensino interdisciplinar para nossos alunos.”

Dessa maneira, os estudantes conseguem ter uma visão mais ampla e abrangente não apenas dos temas diretamente ligados ao curso escolhido, mas também de áreas relacionadas.

Criado em 1968, o Complexo Educacional FMU é reconhecido por sua variedade de cursos. Desde 2014, é integrante da Rede Laureate, composta por cerca de 70 instituições de ensino superior no mundo. Além da graduação em Recursos Humanos, destacam-se os cursos de Ciências Econômicas, Relações Internacionais, Marketing e Logística.

Serviço

INSCRIÇÃO: Até 17/6

VAGAS: Não divulgado

DATA DA PROVA: 3, 10 e 17/6. Para cursos EAD,

é possível agendar

RESULTADO: Até 72 horas úteis após o exame

MENSALIDADE: A partir de R$ 159,90 (EAD); de

R$ 256 a R$ 318 (cursos semipresenciais); de R$ 389

a R$ 1.898 (presenciais)

SITE: portal.fmu.br

Saiba mais

+ Os cursos semipresenciais, que têm 60% das aulas online, são uma novidade para o próximo semestre na FMU. Quem optar por essa modalidade terá de comparecer à instituição de ensino apenas alguns dias da semana e em horários mais flexíveis.

UNISA

Com jaleco e genoma Com laboratórios para pesquisas sobre oncologia e genes, entre outras áreas, graduação de Biomedicina da universidade mostra logo a rotina profissional

Uma das primeiras universidades a oferecer o curso de Biomedicina na cidade de São Paulo, ainda na década de 70, a Universidade de Santo Amaro (Unisa) mantém tradição de ensino nessa área. Um dos destaques da grade curricular dessa graduação são os laboratórios de pesquisa, afirma Marco Antonio Zonta, coordenador responsável.

O Unisa Research Center desenvolve pesquisas e permite atividades práticas, simulando situações de trabalho do biomédico.

“É importante reforçarmos desde cedo rotinas que o aluno vai desenvolver após formado”, defende o professor.

Ao todo, são cinco laboratórios que englobam as áreas de patologia clínica, citopatologia, molecular, oncologia, Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs), pesquisa genômica, nutrição e biomecânica. A diversidade, diz o professor, é o que garante a boa formação do aluno.

“É uma grade moderna e que justifica as 4.300 horas de atividades porque dá uma visão geral ao estudante. Ao longo da graduação, ele vai percebendo que áreas pode seguir e tendo ideias de especialização.”

Essa possibilidade chamou a atenção de Isabella Zambotti Villela, de 21 anos. Ela acompanhou a trajetória do irmão mais velho, graduado em Biomedicina na mesma instituição, e percebeu que poucas faculdades ofereciam aos alunos, desde o início do curso, possibilidades práticas.

“Isso contou na minha decisão. E, ao mesmo tempo em que temos experiências nos laboratórios desde cedo, conseguimos desenvolver a área acadêmica”, conta a estudante do 7.º semestre.

Segundo o coordenador do curso, o objetivo é formar alunos capacitados tanto para a atuação prática quanto para a pesquisa.

Serviço

INSCRIÇÃO: Até 7/6 (exceto para Medicina, já encerrado). Também é possível fazer prova agendada

VAGAS: Não divulgado

DATA DA PROVA: 11/6

RESULTADO: 12/6

MENSALIDADE: De R$ 199 a R$ 1.550 para

cursos presenciais (exceto Medicina, por R$ 7.850);

de R$ 148 a R$ 699 para EAD

SITE: unisa.br

Saiba mais

+ Além do vestibular, a faculdade também permite ingresso com base na nota de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), média aritmética das notas do histórico escolar do último ano do ensino médio e nota da redação feita no ato na inscrição.

OUTROS VESTIBULARES

Mais possibilidades

Confira outras 11 instituições de ensino superior que também oferecem vagas em suas graduações e realizam vestibular agora no meio de ano

CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO

Data da prova: Todas as provas são agendadas

Vagas: 1.478

Inscrições: Até 24/7

Resultado: Entre 17/5 e 2/8

Site: saocamilo-sp.br

Mensalidade: De R$ 230 a R$ 1.384

CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC

Data da prova: 4/6 para cursos presenciais; EAD sob consulta

Vagas: 1.550 para presenciais; 5 mil no EAD

Inscrições: Até 21/5 para cursos presenciais; até 13/8 para EAD

Resultado: 9/6 para cursos presenciais; EAD sob consulta

Site: sp.senac.br

Mensalidade: De R$ 580 a R$ 2.300 para cursos presenciais; de R$ 334 a R$ 375 em EAD

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO (UNINOVE)

Data da prova: De segunda a sábado – agendamento no site

Vagas: Variam de acordo com a formação de turmas

Inscrições: É possível agendar provas durante todo o ano

Resultado: 48 horas após a realização da prova

Site: uninove.br

Mensalidade: Não divulgado

ESCOLA SUPERIOR DE ENGENHARIA E GESTÃO (ESEG)

Data da prova: 24/6

Vagas: Não divulgado

Inscrições: Até 22/6

Resultado: 30/6

Site: eseg.edu.br

Mensalidade: R$1.800, com possibilidade de os alunos conseguirem bolsas de até 100% de acordo com o desempenho na prova do vestibular.

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS CONTÁBEIS, ATUARIAIS E FINANCEIRAS (FIPECAFI)

Graduação em Ciências Contábeis para graduados

Data da prova: Não é realizada

Vagas: 60

Inscrições: Até 31/7

Site: fipecafi.org

Mensalidade: R$ 8.760 pelo semestre

FACULDADE DRUMMOND

Data da prova: 20/5, 10/6, 1, 15 e 29/7. Também é possível fazer prova agendada

Vagas: 2.500

Inscrições: Até a véspera da data da prova

Resultado: Primeiro dia útil após a realização do exame

Site: drummond.com.br

Mensalidade: A partir de R$248

UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES (UMC)

Data da prova: 27/5, 24/6 e 29/7 para provas tradicionais – exceto Medicina, que não faz vestibular para o segundo semestre

Vagas: Não divulgado

Inscrições: Até 27/7 para prova tradicional e até 26/8 para exame via internet, conforme agendamento

Resultado: Dois dias úteis após a realização da prova

Site: umc.br

Mensalidade: Não divulgado

FACULDADE SANTA MARCELINA (FASM)

Data da prova: 3, 13, 22 e 26/6. Provas de habilidades devem ser agendadas previamente

Vagas: 760

Inscrições: Até 21/6 na unidade Perdizes e até 26/7 na unidade Itaquera. Para o curso de Medicina, até 19/5

Resultado: Até três dias após a realização da prova. Para os candidatos que farão a prova prática, o resultado final será divulgado em 29/6

Site: fasm.edu.br

Mensalidade: Não divulgado

UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU (USJT)

Data da prova: 21/5. Provas agendadas podem ser feitas todos os dias, de segunda a sábado

Vagas: Não divulgado

Inscrições: Até 18/5 para vestibular tradicional e até 13/9 para provas agendadas

Resultado: 24/5 para prova tradicional – para provas agendadas, sob consulta

Site: usjt.br

Mensalidade: Não divulgado

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA (UNOESTE)

Data da prova: 21 e 25/6 para o curso de Medicina (em duas fases); 25/6 para os demais cursos. Provas para a modalidade EAD podem ser agendadas

Vagas: 7.850

Inscrições: Até 11/6 para o curso de Medicina e até 22/6 para os demais cursos. Para EAD, até 14/8

Resultado: Até três dias após a realização das provas ou término das correções das redações

Site: unoeste.br

Mensalidade: De R$ 486 a R$ 9.060 para cursos presenciais; de R$ 259 a R$ 346 para EAD

UNIVERSIDADE GUARULHOS (UNG)

Data da prova: 11/6

Vagas: Ilimitadas

Inscrições: Não há prazo máximo

Resultado: Para provas presenciais, até uma hora após a realização. Para modalidade EAD, até 72 horas depois do exame

Site: ung.br

Mensalidade: Nos cursos presenciais, de R$ 513,14 a R$ 1.972,23; em EAD, entre

R$ 167,20 e R$ 619,30

FACULDADE IMPACTA

Data da prova: 10/6

Vagas: 1.100

Inscrições: Até 10/6

Resultado: 10/6

Site: impacta.edu.br

Mensalidade: de R$ 485 a R$ 1.095