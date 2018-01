Confira a resolução comentada da prova de português da segunda fase da Fuvest

A prova de português da segunda fase do Vestibular Fuvest 2010 priorizou a interpretação de texto e a leitura de todas as obras pedidas. O tema da redação, sobre imagens e representações, foi considerado abstrato.

No site do Cursinho da Poli já é possível conferir a resolução de algumas das 10 questões da prova de português deste domingo da 2ª fase do Vestibular Fuvest 2010. Acesse o portal aqui.

O cursinho Objetivo também divulga a resolução comentada no site.

Para Cristiane Bastos, professora de língua portuguesa e literatura do Cursinho da Poli, a prova de português seguiu o modelo tradicional e esteve dentro do esperado. “Também cobraram todas as obras literárias, privilegiando o aluno que estudou. Houve anos em que não fizeram isso.”

Na análise de Cristiane, o tema da prova de redação, imagens, foi complexo. A questão reproduziu trechos de textos de autoria de Gilbert Durand e Tânia Pellegrini, e também uma ilustração com uma janela e um globo terrestre no parapeito. Os candidatos deveriam fazer uma relação entre o real e o imagético. “Houve duas dificuldades: o aluno ler e entender os textos verbais e o não-verbal e, depois, desenvolver o tema a partir disso. A possibilidade de o aluno não fugir do tema é pequena.”