Veja a lista completa dos aprovados no vestibular 2015 da Unicamp

Unicamp – Vestibular Nacional 2015

Lista de Convocados para Matricula em 1a. chamada – 02/02/2015

A

(151672836) Abner Duarte Alves Ciencias Sociais (N)

(151792057) Acassio Farias Barbosa Engenharia Quimica (N)

(151285524) Adalberto Cordeiro Furtado Junior Engenharia Civil (I)

(151709097) Adauto Pereira de Almeida Estatistica (I)

(151702201) Adrian Dario de Almeida Leme Engenharia Mecanica (I)

(151191229) Adriana Terada Tamada Farmacia (I)

(151826684) Adriana Tiemi Varajao Yamanouchi Arquitetura e Urbanismo (N)

(151727895) Adriano Alves Bonacin Matematica – Licenciatura (N)

(151878890) Adriano Augusto Bliska Letras – Licenciatura (N)

(151450001) Adriano Clodoaldo Camacho Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151586276) Adriele Hortencia da Fonseca Macedo Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151032373) Afonso Sorci Ferreira Engenharia Mecanica (I)

(151722326) Afonso Villasanti Pereira Musica Popular: Guitarra

(151341389) Ahmed Haydar Medicina (Unicamp) (I)

(151548650) Aisha Sayuri Agata da Rocha Quimica (I)

(151576398) Akari Ishikawa Ciencia da Computacao (N)

(151541420) Akio Fernando Matsuura Motoki Engenharia Ambiental (N)

(151553861) Alan Albert Piovesani Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151315395) Alan Laudino Ciencias Sociais (N)

(151864088) Alan Sbrama Perressim Administracao (N)

(151874966) Alan Zabala Ortiz Administracao (N)

(151257220) Alberto Nogueira Nissiyama Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151163987) Alberto Santana Santos Fisica – Licenciatura (N)

(151394888) Alcides Goldoni Junior Matematica – Licenciatura (N)

(151515498) Aldrey Cristine Alves Musica: Licenciatura (I)

(151568331) Alef Ferreira da Costa Engenharia Quimica (N)

(151343064) Alejandro Riviere Padilha Engenharia de Producao (I)

(151674153) Alessandra Azevedo Gomes Pedagogia – Licenciatura (N)

(151658689) Alessandra Guedes Mello Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151072865) Alex Araujo Fernandes Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151548339) Alex Fidalgo Zamikhowsky Lopes Engenharia de Computacao (I)

(151595311) Alex Ramos Franco Administracao (N)

(151220684) Alex Yoiti Akiyoshi Ichige Engenharia Mecanica (I)

(151650395) Alexandra Barbara Almeida Holanda Engenharia Ambiental (N)

(151664329) Alexandre Agostinho da Cruz Sousa Medicina (Unicamp) (I)

(151326184) Alexandre Augusto Assuncao Simoes Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151454454) Alexandre Bianquini do Amaral Ciencias Sociais (I)

(151161134) Alexandre Cintra de Moraes Ciencias Biologicas (I)

(151588159) Alexandre de Freitas Mendes Vieira Administracao (N)

(151334752) Alexandre Franca Fernandes Moretti Engenharia de Producao (I)

(151021744) Alexandre Lemos Bortolotto Medicina (Unicamp) (I)

(151480998) Alexandre Lopes de Oliveira Prates Parma Ciencias Sociais (N)

(151390312) Alexandre Morelli Sallum Administracao (N)

(151169022) Alexandre Reggiolli Teixeira Estatistica (I)

(151428101) Alexsander Carvalho Vendite Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151008408) Alfeu Uzai Tavares Ciencia da Computacao (N)

(151377250) Alice Achtschin Ferreira Anunciacao Engenharia Mecanica (I)

(151234953) Alice de Souza Araujo Ciencias Sociais (N)

(151867025) Aline Ayumi Takara Ciencias Economicas (I)

(151319281) Aline Barbosa de Oliveira Geologia (I)

(151395065) Aline Bertoncini Massaro Fonoaudiologia (I)

(151876634) Aline Campos Okamoto Administracao (N)

(151572723) Aline Cristina de Lima Luciano Enfermagem (Unicamp) (I)

(151891563) Aline Dessimoni Salgado Geologia (I)

(151528610) Aline Fernanda Rizzanti Pereira Engenharia de Alimentos (I)

(151828666) Aline Galdino do Nascimento Engenharia de Manufatura (I)

(151351014) Aline Jorge Menezes da Costa Engenharia Ambiental (N)

(151703211) Aline Martim de Melo Ciencias Biologicas (I)

(151172985) Aline Moises Bonfa Ciencias Sociais (N)

(151292762) Aline Moreira dos Reis Artes Cenicas (I)

(151646705) Aline Pelegrino Shikasho Ciencias do Esporte (I)

(151709950) Aline Prudente Botelho Engenharia Quimica (N)

(151020130) Aliny Bisaia Odontologia (I)

(151295426) Alissa Kohatsu Estatistica (I)

(151430429) Alissa Sassaki Engenharia Eletrica (I)

(151680039) Alisson Vinicius Salvador de Lima Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151824381) Allan Francisco Oliveira Fisica – Licenciatura (N)

(151515351) Allan Nozomu Fukasawa Engenharia de Computacao (I)

(151804709) Allana Aynne Dias Lima Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151169800) Aluisio Alberto Rocha Santos Musica: Licenciatura (I)

(151114824) Alury Roncolato Odontologia (I)

(151668789) Alvaro Schwartz Micheletti Ciencias Economicas (I)

(151835170) Amadeo Gatti Galdino Artes Visuais (I)

(151088239) Amanda Antonioli Engenharia de Alimentos (N)

(151118536) Amanda Aparecida da Silva Musica Erudita: Trombone

(151657891) Amanda Bacetti Dias Educacao Fisica (I)

(151418797) Amanda Bosnich dos Santos Medicina (Unicamp) (I)

(151029694) Amanda Caixeta de Mello Administracao (N)

(151191342) Amanda Camasmie Silva Pedagogia – Licenciatura (I)

(151799843) Amanda Carolina Barbosa Fonseca Engenharia de Manufatura (I)

(151394659) Amanda Christovan Ribeiro Nutricao (I)

(151355719) Amanda Correia Geraldi Nutricao (I)

(151197265) Amanda Costa Custodio Engenharia Ambiental (N)

(151060820) Amanda Cristaldo Pimentel Engenharia Quimica (I)

(151405124) Amanda da Annunciacao Farhat Quimica (I)

(151784472) Amanda da Silva Calabretti Administracao (N)

(151705972) Amanda Maria Pinheiro Ramos Pedagogia – Licenciatura (I)

(151141408) Amanda Miki Kudaka Quimica (I)

(151391087) Amanda Naomi Kotsubo Engenharia de Producao (I)

(151415514) Amanda Nunes Barros Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151115506) Amanda Nunes Negrao Danca (I)

(151634357) Amanda Oliveira da Silva Quimica (I)

(151736985) Amanda Paula de Almeida Ciencias do Esporte (I)

(151426419) Amanda Rinaldi Sorigotti Engenharia de Alimentos (I)

(151055541) Amanda Rossi Sabioni Danca (I)

(151404329) Amanda Santana Moura da Silva Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151065955) Amanda Sequinato Ciencias Sociais (N)

(151417367) Amanda Soares Amancio de Oliveira Medicina (Unicamp) (I)

(151082088) Ana Beatriz Forteza Usatai Ciencias do Esporte (I)

(151694568) Ana Beatriz Motta Aragao Cortez Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151649667) Ana Beatriz Nishimura Ichi Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151391803) Ana Beatriz Otaviano Prado Galhano Educacao Fisica (N)

(151620859) Ana Carolina Aquarolli Martins Letras – Licenciatura (I)

(151578271) Ana Carolina Braunstein Marques Administracao (N)

(151882329) Ana Carolina de Mello Franco Caeiro Administracao (N)

(151601775) Ana Carolina do Amaral Gurgel Ciencias Economicas (I)

(151154682) Ana Carolina dos Santos Dionisio Medicina (Unicamp) (I)

(151529590) Ana Carolina dos Santos Gomes Pedagogia – Licenciatura (N)

(151252867) Ana Carolina Ferreira Barbara Ciencias Biologicas (I)

(151748395) Ana Carolina Guijarro Pedroso Sistemas de Informacao (I)

(151369613) Ana Carolina Nader Marcos Danca (I)

(151385736) Ana Carolina Oliveira Rodrigues Costa Administracao (N)

(151190332) Ana Carolina Ricci Palha Administracao Publica (N)

(151122072) Ana Carolina Rodrigues Tosto Almeida Estudos Literarios (I)

(151003755) Ana Carolina Virgilio da Silva Pedagogia – Licenciatura (I)

(151559524) Ana Caroline dos Santos Silva Administracao (N)

(151386548) Ana Clara Goncalves Rebellato Medicina (Unicamp) (I)

(151363943) Ana Clara Wada de Carvalho Farmacia (I)

(151756390) Ana Elisa de Faveri Fonoaudiologia (I)

(151713922) Ana Elisa Ramos Magalhaes Estatistica (I)

(151332848) Ana Emilia Pecanha de Oliveira Silva Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151682882) Ana Flavia Aggio Jamberci Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151488527) Ana Flavia Carrara Bonamigo Engenharia Agricola (I)

(151360531) Ana Flavia da Costa Motta Fonoaudiologia (I)

(151731560) Ana Flavia de Carvalho Cardozo Odontologia (I)

(151711544) Ana Flavia Lana Goncalves Marques Administracao (N)

(151720962) Ana Flavia Sorratini Administracao (N)

(151025685) Ana Julia Gomes Moraes Administracao (N)

(151577407) Ana Kaori Nakamatsu Maisato Engenharia de Alimentos (I)

(151140023) Ana Lancman Lewkowicz Ciencias Sociais (I)

(151570208) Ana Laura Queiroz Danca (I)

(151733634) Ana Laura Ramos Romano Engenharia de Alimentos (N)

(151482123) Ana Laura Soares Lopes Quimica (I)

(151231763) Ana Leticia Gondim de Carvalho Engenharia Quimica (I)

(151017468) Ana Leticia Terra Zebinato Administracao (N)

(151342672) Ana Luisa Conti Loesch Pedagogia – Licenciatura (I)

(151728959) Ana Luisa Correa Garcia Engenharia Civil (I)

(151594219) Ana Luisa Cruz Nunes Artes Visuais (I)

(151270702) Ana Luisa de Sena Porto Geologia (I)

(151811084) Ana Luisa Leinfelder Di Nardi Letras – Licenciatura (I)

(151001322) Ana Luisa Magalhaes de Souza Carreiro Geologia (I)

(151129011) Ana Luisa Pereira Agudo Romao Letras – Licenciatura (I)

(151834061) Ana Luisa Rodrigues de Oliveira Ciencias do Esporte (I)

(151772994) Ana Luisa Rodrigues Ribeiro Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151196262) Ana Luisa Smith Rocha Medicina (Unicamp) (I)

(151243425) Ana Luiza Antonagi Pereira Venudo Matematica – Licenciatura (N)

(151123198) Ana Luiza Braga de Almeida Musica Popular: Piano

(151145394) Ana Luiza Figueiredo Vieira Nutricao (I)

(151097015) Ana Luiza Nogueira Mororo Engenharia Quimica (I)

(151439785) Ana Luiza Romero Terra dos Santos Nutricao (I)

(151845614) Ana Mai Arasaki Farmacia (I)

(151609250) Ana Maria Pietrobon Tirapelle Engenharia Agricola (I)

(151449328) Ana Maria Ritto Pedagogia – Licenciatura (I)

(151727048) Ana Paula Akemi Araki Fujimura Administracao (N)

(151564193) Ana Paula Bonfim Hirai Pedagogia – Licenciatura (I)

(151296498) Ana Paula de Andreis Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151245193) Ana Paula de Godoy Fernandes Quimica (I)

(151438515) Ana Paula Huanay Ramirez Administracao (N)

(151083388) Ana Paula Kawahisa Rodrigues Ciencias Sociais (I)

(151143367) Ana Paula Okamoto Fonoaudiologia (I)

(151281898) Ana Paula Ribeiro Nunes Nutricao (I)

(151520913) Ana Ribeiro Neves Engenharia Ambiental (N)

(151524410) Analice Assuncao de Souza Nunes Pedagogia – Licenciatura (N)

(151288738) Ananda de Sousa Ramos Quimica Tecnologica (N)

(151158769) Anderson Nogueira Cotrim Engenharia de Computacao (I)

(151077990) Andre Akio Yamauchi Reyes Engenharia Mecanica (I)

(151499637) Andre Akira Hayashi Ciencia da Computacao (N)

(151016601) Andre Bianchessi Engenharia Mecanica (I)

(151292403) Andre D Affonseca Leitao Camarero Geografia (N)

(151065832) Andre Dalbertas Cecchini Ciencias Economicas (I)

(151638809) Andre de Almeida Pinto Engenharia Eletrica (N)

(151008361) Andre de Moura Oliveira Engenharia Mecanica (I)

(151184845) Andre do Vale Oliveira Ciencias Sociais (N)

(151662620) Andre Ferreira Osser Engenharia de Alimentos (I)

(151578592) Andre Figueiredo de Almeida Ciencia da Computacao (N)

(151505763) Andre Finotti Lagos Ferreira Administracao (N)

(151134567) Andre Henrique Alves Carneiro Engenharia de Producao (I)

(151658016) Andre Henrique Camillo Terra Estatistica (I)

(151534770) Andre Henrique Inostroza Nieri Ciencias Economicas (N)

(151331371) Andre Justino de Oliveira Engenharia Civil (I)

(151164638) Andre Luis de Alcantara Ramos Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151507677) Andre Luis Lopes Zenti Engenharia Agricola (I)

(151833099) Andre Luiz Albano Theodoro Engenharia Agricola (I)

(151602976) Andre Luiz Assafim Erthal Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(151227937) Andre Luiz Dalmora Engenharia Eletrica (N)

(151532590) Andre Luiz Gomes Balbino Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151673075) Andre Luiz Paluzzi Approbato Quimica Tecnologica (N)

(151137450) Andre Luiz Tiago Soares Engenharia de Producao (I)

(151865630) Andre Muzel Goncalves Musica: Regencia (I)

(151824183) Andre Nakamura Cruz Administracao (N)

(151094795) Andre Odoni Basilio Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(151006020) Andre Pereira Santos Engenharia Civil (I)

(151239415) Andre Ponce Figols Geologia (I)

(151685133) Andre Seiki Aragaki Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151723572) Andre Viana Lima Administracao (N)

(151465069) Andre Victor dos Santos Nakazawa Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151846006) Andre Yonemoto Matematica – Licenciatura (N)

(151462244) Andrea Lasevicius Moutinho Ciencias Economicas (I)

(151536530) Andrea Tieme Higa Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151365659) Andrei Henrique Rodrigues de Lima Engenharia Agricola (I)

(151631372) Andreia Rosaria Barboza Administracao (N)

(151283825) Andrelisa Marina de Albuquerque Medicina (Unicamp) (I)

(151141040) Andres Matheus Goncalves de Jesus Farmacia (I)

(151693039) Andresa de Oliveira Castro Farmacia (I)

(151041593) Andressa Alcantara Carreiro Ferreira Administracao (N)

(151418018) Andressa Beltrao Administracao (N)

(151165648) Andressa Caroline Freires de Oliveira Fisica – Licenciatura (N)

(151615754) Andressa Caroline Paranhos Medicina (Unicamp) (I)

(151631211) Andrey da Silva Mori Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151522537) Andria Santos de Freitas Engenharia Quimica (N)

(151090946) Anelyse Abreu Cortez Estatistica (I)

(151127138) Angela Vieira Frazao Silva Ciencias Sociais (I)

(151804716) Angelica Constantino da Silva Historia (I)

(151331135) Angelica Franceschini Ghilardi Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151874201) Angelo Augusto Tavares Engenharia Agricola (I)

(151329732) Angelo Gabriel Uehara Ardonde Letras – Licenciatura (I)

(151688460) Angelo Yung Te Lee Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151652261) Ani Carolini Cardoso Cazarini Quimica Tecnologica (N)

(151868813) Anna Alice Garcia Rangel Estudos Literarios (I)

(151155937) Anna Beatriz Anselmi Siviero Engenharia de Manufatura (I)

(151165303) Anna Carolina Alves Pieruci Odontologia (I)

(151285067) Anna Carolina Neves Favaretto Educacao Fisica (I)

(151666158) Anna Luiza de Oliveira Cruz Administracao (N)

(151613666) Anna Luiza Zanata Xavier Historia (I)

(151861447) Anna Mattos Cavalli Ciencias Sociais (I)

(151070999) Anne Caroline Alves Goncalves Engenharia de Alimentos (N)

(151408260) Anneheide Wolf de Oliveira Administracao Publica (N)

(151206154) Anneliese Siewert Garofolo Artes Visuais (I)

(151737032) Anthony Fernandes Maximo Geografia (N)

(151751098) Anthony Ferreira Ciencia da Computacao (N)

(151562531) Antonio Ali da Luz Schwanke Engenharia de Producao (I)

(151549264) Antonio Arriva de Toledo Engenharia Quimica (I)

(151650807) Antonio Augusto Toledo Eulalio dos Santos Engenharia Quimica (I)

(151199384) Antonio Carlos Beltramini Calzeta Junior Ciencias Sociais (I)

(151163734) Antonio Carlos Monteiro Miranda Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151274117) Antonio Carlos Piccino Neto Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151743680) Antonio Colodro Castro Engenharia Civil (I)

(151061069) Antonio Henrique Torres Vianna Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151366485) Antonio Junio Araujo Dias Quimica (I)

(151599504) Aricia Christofaro Fernandes Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(151820136) Ariel Albano Soares Quimica (I)

(151463834) Ariel Coelho Gondo Engenharia Quimica (I)

(151378840) Arnaldo Augusto Lirio Gabrielli Historia (I)

(151105130) Arthur Agostinho Furlan Teixeira Educacao Fisica (I)

(151747309) Arthur Alves Tasca Engenharia Mecanica (I)

(151118178) Arthur Antunes de Lima Letras – Licenciatura (N)

(151602112) Arthur Calabrez Hilf de Moraes Ciencias Economicas (N)

(151075710) Arthur Davila Pereira da Slva Engenharia Civil (I)

(151060462) Arthur dos Santos Boeira Estudos Literarios (I)

(151358596) Arthur Fernandes Correa Quimica (I)

(151617293) Arthur Ferreira Dias Engenharia de Alimentos (N)

(151151485) Arthur Figueiredo Soares de Almeida Engenharia Civil (I)

(151278249) Arthur Gandelman Engenharia Mecanica (I)

(151591357) Arthur Goncalves Maia Campos Farmacia (I)

(151585617) Arthur Henrique de Oliveira Medicina (Unicamp) (I)

(151447827) Arthur Katsuto Ogido Stobaus Administracao (N)

(151858744) Arthur Lasak Okuda Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151638496) Arthur Oliveira Vale Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151427207) Arthur Veloso Kamienski Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151567154) Artur Alvarez Ciencia da Computacao (N)

(151150338) Artur de Lima Mendonca Engenharia Mecanica (I)

(151645344) Artur Jody Figliolia Kuniochi Engenharia Civil (I)

(151370570) Artur Serra Carrenho Arquitetura e Urbanismo (N)

(151232537) Artur Udelsmann Estatistica (I)

(151455419) Augusto Barros Gregolin Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151684710) Augusto Bubenik Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151794787) Augusto Cesar Sanchez Estatistica (I)

(151814304) Augusto Damschi Bernardi Engenharia de Computacao (I)

(151198701) Augusto Duarte Nogueira Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151155326) Augusto Fraga Giachero Engenharia Eletrica (I)

(151010641) Augusto Henrique Dias Letras – Licenciatura (N)

(151461463) Augusto Ortale Trainotti Pedagogia – Licenciatura (N)

(151409355) Augusto Pampolini Administracao (N)

(151521084) Augusto Plastino Duarte Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151659231) Aurelio Pinheiro Correia Ciencias Economicas (N)

(151881876) Aurora Contiero Talarico Administracao (N)

(151500805) Aurora Madaschi Carbonell Dominguez Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151663647) Ayran Andrade Sampaio Engenharia de Controle e Automacao (N)

B

(151257961) Barbara Bastelli Enfermagem (Unicamp) (I)

(151462220) Barbara Buccelli Colonno Medicina (Unicamp) (I)

(151793067) Barbara Ceotto Souza Pedagogia – Licenciatura (I)

(151370372) Barbara Diniz Goncalves Historia (I)

(151605401) Barbara Ferreira Sodre Estudos Literarios (I)

(151722609) Barbara Guidi Teixeira Engenharia Ambiental (N)

(151430955) Barbara Hessel Rodrigues Medicina (Unicamp) (I)

(151524472) Barbara Manera Fernandes Medicina (Unicamp) (I)

(151356729) Barbara Maria Ghirardelli Montefusco Silva Fonoaudiologia (I)

(151586023) Barbara Michaela Reis da Silva Marcelino Engenharia de Alimentos (I)

(151120151) Barbara Pedro Roschel Engenharia Civil (I)

(151294676) Barbara Rosa Lara Odontologia (I)

(151220943) Barbara Santos de Oliveira Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151709936) Barbara Soares Casac Sistemas de Informacao (I)

(151285654) Barbara Soares Molina Danca (I)

(151255453) Beatrice Rodrigues Ranieri Fisica – Licenciatura (N)

(151483898) Beatrice Vieira Peli Historia (I)

(151123525) Beatriz Amorim Demarchi Quimica (I)

(151018300) Beatriz Arfelli Martins Engenharia Civil (I)

(151465199) Beatriz Barbelli Dantas Correia Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151482512) Beatriz Barbosa Davila Odontologia (I)

(151265089) Beatriz Benedicto Ciencias Sociais (I)

(151313993) Beatriz Benvengo Artes Cenicas (I)

(151712141) Beatriz Boos Ortolani Odontologia (I)

(151427177) Beatriz Braga Moura Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151897776) Beatriz Buosi de Haro Nutricao (I)

(151342467) Beatriz Ceppolini Munay Galvao Letras – Licenciatura (N)

(151422226) Beatriz Chiquito Sacchi Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151264475) Beatriz Damiana Pollini Ciencias Biologicas (I)

(151271729) Beatriz de Andrade Berti Enfermagem (Unicamp) (I)

(151213217) Beatriz Delamain Martyniuk Engenharia de Alimentos (N)

(151376769) Beatriz do Prado Oliveira Medicina (Unicamp) (I)

(151539973) Beatriz El Khoury Paschoal Historia (I)

(151242514) Beatriz Elana Cruz Prado Educacao Fisica (N)

(151425768) Beatriz Ferreira Mendes Engenharia Quimica (N)

(151743574) Beatriz Garcia Faria Ciencias do Esporte (I)

(151705132) Beatriz Gomes Martins Letras – Licenciatura (N)

(151049726) Beatriz Helena Ghiselli Lopes dos Santos Estatistica (I)

(151099622) Beatriz Jankevicius da Costa Moura Engenharia de Alimentos (I)

(151145035) Beatriz Ji Hye Hong Ciencias Sociais (I)

(151115032) Beatriz Leal Doerflinger Carvalho Danca (I)

(151422066) Beatriz Leme Bisca Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151065375) Beatriz Lene Falcao Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151281386) Beatriz Lima de Sousa Administracao (N)

(151065573) Beatriz Lissi Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151422578) Beatriz Marques Vieira Arquitetura e Urbanismo (N)

(151484662) Beatriz Martini Margadona Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151147338) Beatriz Nascimento Figueiredo Lebre Martins Odontologia (I)

(151818771) Beatriz Oliveira Luz Rocha Historia (I)

(151174240) Beatriz Oliveira Moura Medicina (Unicamp) (I)

(151292922) Beatriz Percia Ishihara Medicina (Unicamp) (I)

(151028943) Beatriz Pertille Negri Odontologia (I)

(151111504) Beatriz Ponchio Borghi Danca (I)

(151750538) Beatriz Ribeiro Pedagogia – Licenciatura (I)

(151633002) Beatriz Rodrigues Gonzaga Ciencias Economicas (I)

(151050171) Beatriz Rolim Lobo Nutricao (I)

(151903949) Beatriz Sakashita Uenishi Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151893163) Beatriz Santos Vieira Palma Ciencias Economicas (N)

(151618067) Beatriz Sophia da Costa Gryczak Administracao (N)

(151208891) Beatriz Teixeira Bonfim Administracao Publica (N)

(151185077) Beatriz Tonetto Silvano Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151282914) Beatriz Totti Firmiano Historia (I)

(151769321) Beatriz Vedovato Marques Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151345541) Beatriz Vianna Moga Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151409072) Beatriz Vilas Boas Spaggiari de Souza Engenharia de Producao (I)

(151093976) Beatriz Widmer Atta Engenharia Quimica (N)

(151817082) Benno Goncalves Sena Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151002271) Bernard Lourenco Costa Ciencias Biologicas (I)

(151044240) Bernardo Lanza de Assuncao Engenharia de Computacao (I)

(151617071) Bernardo Rocha Mendes Engenharia Mecanica (I)

(151637592) Bernardo Vieira de Miranda Engenharia Eletrica (I)

(151640967) Bianca Borges Fauro Ciencias Sociais (N)

(151301002) Bianca Carla Santanna de Faria Sistemas de Informacao (I)

(151275493) Bianca Caroline Borsari Engenharia de Alimentos (I)

(151039824) Bianca da Silva Tardim Administracao (N)

(151447544) Bianca de Freitas Brenha Ciencias Biologicas (I)

(151268507) Bianca de Freitas Machado Farmacia (I)

(151741073) Bianca de Marchi Teixeira Educacao Fisica (N)

(151603214) Bianca de Oliveira Ciencias Economicas (N)

(151079224) Bianca de Souza Musica Erudita: Violoncelo

(151589909) Bianca Ferraz Bitencourt Letras – Licenciatura (I)

(151271521) Bianca Maria Cezar Silva Ciencias Economicas (I)

(151362964) Bianca Moreira de Oliveira Ciencias Sociais (N)

(151221632) Bianca Oliveira da Silva Administracao Publica (N)

(151817419) Bianca Paulo da Silveira Odontologia (I)

(151274452) Bianca Rodrigues Strecht Valente Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(151227142) Bianca Rolim Constantino Medicina (Unicamp) (I)

(151057431) Bianca Ruzzene Andreo Musica: Licenciatura (I)

(151100371) Bianca Santos Camargo Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151243265) Bianca Sciescia Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(151443306) Bianca Stefany Zala Odontologia (I)

(151034928) Bras Moreau Antunes Estudos Literarios (I)

(151369583) Brenda Alves Ribeiro Ciencias Economicas (N)

(151236478) Brendo Lucas Costa Santos Enfermagem (Unicamp) (I)

(151184555) Breno Augusto Giese Ribeiro Medicina (Unicamp) (I)

(151530433) Breno Coltro da Costa Historia (I)

(151808114) Breno Martins do Nascimento Sistemas de Informacao (I)

(151805658) Breno Pedroni Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(151370679) Breno Remistico Caprecci Nutricao (I)

(151575340) Bruna Ancelmo de Freitas Ciencias Economicas (I)

(151286558) Bruna Barberato Engenharia Quimica (I)

(151770455) Bruna Bertoncini Dias Engenharia de Alimentos (I)

(151301903) Bruna Bueno de Campos Ciencias Biologicas (I)

(151467478) Bruna Cabral Tamasauskas Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(151594066) Bruna Carolina Pereira Barreira Engenharia de Alimentos (I)

(151140047) Bruna Carolina Teixeira Quimica Tecnologica (N)

(151814243) Bruna Cristina Lima de Souza Cruz Enfermagem (Unicamp) (I)

(151050874) Bruna de Lacerda Ferreira Educacao Fisica (I)

(151750415) Bruna de Oliveira Amaral Matematica – Licenciatura (N)

(151643546) Bruna de Oliveira Moreira Pedagogia – Licenciatura (I)

(151215367) Bruna Delamain Fernandez Olmos Engenharia de Alimentos (I)

(151187493) Bruna Di Nardi Laguna Rocha Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151277147) Bruna Dias Araujo Engenharia de Manufatura (I)

(151833839) Bruna Diniz Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151352642) Bruna dos Santos Freire Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151011095) Bruna Faviero de Castro Engenharia de Alimentos (I)

(151332725) Bruna Fernandes Martins Medicina (Unicamp) (I)

(151559234) Bruna Franceschini Rodrigues Artes Visuais (I)

(151506117) Bruna Furlan de Morais Quimica (I)

(151110815) Bruna Helua Cabalin Tiburcio Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151417503) Bruna Kowalski Fiamini Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151003861) Bruna Marques Ciencias Sociais (N)

(151541413) Bruna Moscardo Alves Letras – Licenciatura (I)

(151686266) Bruna Oliveira Rodrigues Nutricao (I)

(151285159) Bruna Perrotti Ciencias Economicas (N)

(151682981) Bruna Santos Duarte Ferreira de Lima Musica Erudita: Contrabaixo

(151772932) Bruna Tieme Uehara Pedagogia – Licenciatura (I)

(151872045) Bruna Tiemi Aoki Administracao (N)

(151438027) Bruna Tsarbopoulos de Resende Quimica (I)

(151454690) Bruna Vasconcellos Trench Fonseca Ciencias Biologicas (I)

(151572167) Bruna Vieira Esteves dos Santos Ciencias Economicas (I)

(151550848) Brunno Yada Marques Engenharia Agricola (I)

(151700762) Bruno Antunes Carneiro da Silva Sistemas de Informacao (I)

(151278812) Bruno Baccarin Salles Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151391315) Bruno Bacelar Abe Sistemas de Informacao (I)

(151550244) Bruno Backes Meller Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151249911) Bruno Basso Manzato Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151489094) Bruno Bianchi Marques Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151391186) Bruno Birocchi Educacao Fisica (I)

(151711117) Bruno Busato Mendes Engenharia de Producao (I)

(151593520) Bruno Campana de Almeida Pernambuco Filosofia (I)

(151204233) Bruno Campelo Pereira Ciencias Sociais (N)

(151717146) Bruno Cezar Marques dos Santos Quimica Tecnologica (N)

(151490524) Bruno Cordeiro de Macedo Engenharia Mecanica (I)

(151318394) Bruno Correa Batista Rodrigues Engenharia Quimica (I)

(151869403) Bruno Correia Hirata Engenharia de Computacao (I)

(151285135) Bruno da Costa Peixoto Estatistica (I)

(151381147) Bruno de Alencar Bragato Engenharia Civil (I)

(151530730) Bruno de Assis Vicente Ciencias Economicas (I)

(151700779) Bruno de Jesus Teixeira Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151022396) Bruno de Oliveira Cruz Engenharia Quimica (I)

(151710848) Bruno Dezembro Iazzetti Ciencias Sociais (I)

(151301866) Bruno Diego Yoshikawa Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151222352) Bruno do Couto Tonholo Engenharia de Computacao (I)

(151184432) Bruno do Rosario Petrucci Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151298913) Bruno Eduardo Santos de Oliveira Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151562074) Bruno Eidi Nishimoto Engenharia de Computacao (I)

(151880385) Bruno Fernando Coyado Engenharia Eletrica (I)

(151716198) Bruno Fracasso Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151007702) Bruno Ghirotto Nunes Ciencias Biologicas (I)

(151311454) Bruno Goncalves de Aguiar Tonetti Administracao (N)

(151225771) Bruno Grandi Sgambato Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151425911) Bruno Guarise Engenharia de Computacao (I)

(151902946) Bruno Harlyson de Oliveira Souza Danca (I)

(151322977) Bruno Haruki Oyamata Engenharia Quimica (I)

(151632597) Bruno Henrique Barbosa da Silva Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151287230) Bruno Henrique Vasconcelos Lemos Engenharia de Computacao (I)

(151522476) Bruno Herrero Petti Engenharia de Producao (I)

(151589527) Bruno Jose Dreux Ferrari Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151302944) Bruno Ken Marchezepe Engenharia Civil (I)

(151009326) Bruno Koga Engenharia Agricola (I)

(151250168) Bruno Koiti Serikava Quimica (I)

(151627768) Bruno Luiz Alves Quimica (I)

(151173674) Bruno Luiz Santos Souza Administracao Publica (N)

(151104021) Bruno Machado Matareli Ciencias Economicas (N)

(151459992) Bruno Marani Siciliano Engenharia de Alimentos (I)

(151282174) Bruno Marion Pavao Ciencias Economicas (N)

(151277123) Bruno Martins Aboud Engenharia Mecanica (I)

(151798796) Bruno Mendes da Silva Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151667410) Bruno Menon Ahmar Administracao (N)

(151880866) Bruno Oliveira Liberato Engenharia Ambiental (N)

(151229131) Bruno Oseas de Sousa Pacheco Engenharia Eletrica (N)

(151509147) Bruno Paglione de Paiva Administracao (N)

(151124832) Bruno Pelozzo Hayashi Matematica – Licenciatura (N)

(151344739) Bruno Ribeiro de Lima Barbieri Fonoaudiologia (I)

(151780180) Bruno Santana da Silva Ciencias do Esporte (I)

(151706708) Bruno Soares Sande Engenharia de Producao (I)

(151435394) Bryan Gomes Ribeiro da Silva Ciencias Biologicas (I)

C

(151043674) Cae Oliveira Rodrigues Educacao Fisica (N)

(151788375) Caian Silva Nogueira Engenharia Mecanica (I)

(151667335) Caio Abreu Dias de Moura Ciencias Economicas (I)

(151773188) Caio Cerqueira Micali Administracao Publica (N)

(151290056) Caio Cesar Angeli Nutricao (I)

(151643232) Caio Cesar Paraguassu Ribeiro V. da Silva Artes Visuais (I)

(151442464) Caio Cezar Agrizzi Daroz Engenharia Agricola (I)

(151839387) Caio Cezar Correia Ciencia da Computacao (N)

(151068305) Caio Churuake Martins Chinen Engenharia Mecanica (I)

(151267849) Caio Corte da Silva Engenharia Civil (I)

(151122621) Caio da Silva Delgado Sistemas de Informacao (I)

(151271286) Caio de Lourenco Aleixo Estatistica (I)

(151410366) Caio Denipote Gouveia Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151679271) Caio dos Santos Vaciolli Odontologia (I)

(151883193) Caio Felipe Mendes de Sousa Sistemas de Informacao (I)

(151682943) Caio Fernando Martins Engenharia Agricola (I)

(151627638) Caio Fernando Ribeiro Rizzo Matematica – Licenciatura (N)

(151687078) Caio Ferrari Costa Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(151655666) Caio Henrique Buranello dos Santos Fisica – Licenciatura (N)

(151037200) Caio Henrique de Paula Rodrigues Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151051273) Caio Henrique Leonel Laurenti Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151671598) Caio Horowicz Rezende Artes Cenicas (I)

(151534480) Caio Junger Engenharia Quimica (N)

(151056810) Caio Krauthamer Engenharia de Computacao (I)

(151403982) Caio Lucas Silveira de Sousa Sistemas de Informacao (I)

(151018065) Caio Marrafon de Paula Administracao Publica (N)

(151698348) Caio Martins Cortez Ciencias do Esporte (I)

(151067371) Caio Noboru Asai Engenharia de Computacao (I)

(151737124) Caio Oliveira Dantas Ciencias Economicas (I)

(151369972) Caio Pelicioni Ishiruji Engenharia de Producao (I)

(151160070) Caio Pinola Coelho Quimica Tecnologica (N)

(151573672) Caio Reboucas Cordeiro Odontologia (I)

(151709783) Caio Saber Lauro Nutricao (I)

(151504678) Caio Vegners Sarubbi Educacao Fisica (N)

(151441379) Caio Vinicius de Queiroz Luz Engenharia Civil (I)

(151491589) Caio Yoshiki Yamasaki Estatistica (I)

(151506414) Caique Braulino Ildebrand Ciencias do Esporte (I)

(151120250) Caique de Medeiros Mendes Medicina (Unicamp) (I)

(151210591) Caique Fernando Ribeiro de Carvalho Engenharia Agricola (I)

(151707961) Calina Liu Yu Ying Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(151136396) Camila Agostinis Silva Medicina (Unicamp) (I)

(151339979) Camila Batista Administracao (N)

(151205007) Camila Cardoso Leite Engenharia Mecanica (I)

(151364816) Camila Cesar Vaz Guimaraes Nogueira Engenharia de Alimentos (I)

(151672256) Camila Cestone Olher Engenharia de Producao (I)

(151146205) Camila Fernandes Albanese Engenharia de Alimentos (I)

(151845713) Camila Harumi Kobayashi Narata Administracao (N)

(151649346) Camila Holanda da Silva Farmacia (I)

(151450315) Camila Lidiane de Morais Ciencias Biologicas (I)

(151378857) Camila Lie Yamamoto Engenharia de Producao (I)

(151723084) Camila Machado Xavier Ciencias do Esporte (I)

(151844253) Camila Martins Posso Pedagogia – Licenciatura (I)

(151496584) Camila Mercier Marcheto Administracao Publica (N)

(151561941) Camila Mika Serikawa Farmacia (I)

(151711124) Camila Miki Isibara Ciencias Economicas (N)

(151450049) Camila Miwa Ivano Estatistica (I)

(151194662) Camila Pei Hsuan Kao Odontologia (I)

(151720337) Camila Perea Ciencias Biologicas (I)

(151085155) Camila Petrosino Costa Nutricao (I)

(151727765) Camila Prado Melchior Engenharia Ambiental (N)

(151801175) Camila Rodrigues Tesin Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151252911) Camila Sanches Lembo Engenharia Quimica (N)

(151514600) Camila Tammy Todo Nutricao (I)

(151427153) Camila Trujillo Barbosa Engenharia de Manufatura (I)

(151805313) Camila Vargas da Silva Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151375902) Camila Zanchi Caetano Farmacia (I)

(151608998) Camile Alves Delgado de Alencar Engenharia Quimica (N)

(151435349) Camilla Bragancini Giacometti Engenharia de Alimentos (I)

(151076058) Camilla Ribeiro do Rozario Arquitetura e Urbanismo (N)

(151766490) Carina Dorissotti Matematica – Licenciatura (N)

(151080051) Carina Escudero Fonoaudiologia (I)

(151514044) Carina Pierro Corso Artes Visuais (I)

(151697994) Carla Botteon Catai Letras – Licenciatura (I)

(151780487) Carla Carolina Constantino Martelli Pedagogia – Licenciatura (I)

(151612489) Carla Chiachia de Oliveira Engenharia de Alimentos (I)

(151224020) Carla Laffayett Fernandes Arquitetura e Urbanismo (N)

(151565868) Carla Lorrayne dos Santos Monteiro Linguistica (I)

(151163260) Carla Rodrigues Landim Administracao Publica (N)

(151127800) Carlos Augusto Figueiredo Freire de Carvalho Engenharia de Computacao (I)

(151077174) Carlos Carrara Nakayama Engenharia de Alimentos (I)

(151799645) Carlos Cesar Roque Administracao (N)

(151704290) Carlos Eduardo Assumpcao Castro de Souza Sistemas de Informacao (I)

(151572020) Carlos Eduardo Caetano Ramalho Matematica – Licenciatura (N)

(151208211) Carlos Eduardo Monteiro Magalhaes Administracao Publica (N)

(151480295) Carlos Eduardo Tarateta Ferreira Silva Engenharia Mecanica (I)

(151278171) Carlos Henrique de Oliveira Pedagogia – Licenciatura (I)

(151310307) Carlos Henrique Estevam de Moraes Matematica – Licenciatura (N)

(151090458) Carlos Henrique Mesquita Peres Engenharia Quimica (I)

(151883353) Carlos Henrique Reginato Ferreira Educacao Fisica (I)

(151843984) Carlos Herculano Capeletti Cubillas Ciencias Economicas (I)

(151297828) Carlos Marcone Magalhaes Magalhaes Engenharia Mecanica (I)

(151054319) Carlos Zerwes Amado Sette Engenharia Quimica (I)

(151579397) Carolina Barreto Nascimento Geografia (N)

(151396624) Carolina Caetano Anraki Engenharia Ambiental (N)

(151868875) Carolina Costa Bettoni Moreira Engenharia de Alimentos (I)

(151285937) Carolina da Silva Bolognani Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151476728) Carolina dos Santos Silva Peres Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151006150) Carolina dos Santos Vacchi Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151031851) Carolina Fabeni Lino Odontologia (I)

(151805467) Carolina Gasquez Magnesi Danca (I)

(151446237) Carolina Gismene Nutricao (I)

(151131148) Carolina Hatsuko Kikuta Batista Nutricao (I)

(151534589) Carolina Jansen Gandara Mendes Letras – Licenciatura (N)

(151646804) Carolina Longato Pezatti Administracao (N)

(151407533) Carolina Mandato Xavier Administracao (N)

(151300603) Carolina Marcolino Massarentti Medicina (Unicamp) (I)

(151078849) Carolina Marino Wanderico Odontologia (I)

(151120335) Carolina Marreto de Abreu Letras – Licenciatura (I)

(151112552) Carolina Martins Idelfonco de Souza Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151682127) Carolina Munhoz Dresch Obregao Administracao (N)

(151489261) Carolina Naemi Otakeno Ebi Engenharia Mecanica (I)

(151471280) Carolina Orfali Vasconcellos Rebolla Engenharia de Alimentos (N)

(151120748) Carolina Ormelezi Santos Danca (I)

(151187479) Carolina Rodrigues de Almeida Prado Estatistica (I)

(151103103) Carolina Rojas Hernandes Panizza Educacao Fisica (I)

(151153108) Carolina Salinas Piorini Pedagogia – Licenciatura (I)

(151396631) Carolina Schettino Silva Engenharia de Manufatura (I)

(151119744) Carolina Teixeira Martins Quimica (I)

(151432111) Carolina Von Staa Guedes Engenharia de Alimentos (I)

(151232155) Carolina Yukari Ito Quimica Tecnologica (N)

(151311386) Carolina Yumi Tominaga Engenharia de Alimentos (N)

(151198350) Caroline Alvarenga da Cunha Administracao (N)

(151383020) Caroline Aurora Carvalho da Rosa Geografia (I)

(151581523) Caroline Botteon Odontologia (I)

(151497815) Caroline Coltrin Pereira Linguistica (I)

(151271781) Caroline Correa Manastella Engenharia Ambiental (N)

(151356705) Caroline de Oliveira Rodrigues Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151297743) Caroline de Souza Ferraz Engenharia Ambiental (N)

(151211891) Caroline Dell Abio Mello Medicina (Unicamp) (I)

(151036863) Caroline Fernanda Castello Piccelli Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151015875) Caroline Fernanda Sella Engenharia Ambiental (N)

(151688217) Caroline Jesuino Nunes da Silva Fisica – Licenciatura (N)

(151025159) Caroline Kaory Tani Bueno Quimica Tecnologica (N)

(151438164) Caroline Naomi Matsubara Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151562203) Caroline Resende Silveira Sistemas de Informacao (I)

(151300931) Caroline Salvio Oshima Medicina (Unicamp) (I)

(151337805) Caroline Sandanieli de Aguiar Ciencia da Computacao (N)

(151406745) Caroline Santos Alves Engenharia Civil (I)

(151405223) Caroline Schimidt Administracao Publica (N)

(151003090) Caroline Vicente da Silva Sistemas de Informacao (I)

(151233165) Caroline Yuri Tengan Komesu Administracao (N)

(151271828) Carolline Silva Soier Engenharia de Producao (I)

(151146670) Cassia Lefevre Engenharia de Alimentos (I)

(151576381) Cassiano Augusto Massafera Educacao Fisica (N)

(151391070) Catarina Guido Zychan de Moraes Engenharia Civil (I)

(151002547) Catarina Raposo de Medeiros Oliveira Arquitetura e Urbanismo (N)

(151896407) Catarina Turibio Malavoglia Danca (I)

(151595120) Cayo Henrique Santos Machado Medicina (Unicamp) (I)

(151687238) Celso Andre Locatelli de Almeida Ciencias Economicas (N)

(151822101) Cesar Augusto dos Santos Vizentini Matematica – Licenciatura (N)

(151556587) Cesar Elidio Marangoni Junior Letras – Licenciatura (I)

(151074045) Cesar Henrique Peinado Moraes Engenharia Eletrica (I)

(151216056) Cesar Silveira Educacao Fisica (I)

(151794602) Cesar Yuri de Lima Daltin Ciencias Sociais (N)

(151138866) Chanyee Kim Engenharia de Computacao (I)

(151361206) Charles Vinicius dos Santos Cruz Administracao (N)

(151330910) Chiara Fernanda Beca Engenharia Ambiental (N)

(151390800) Chiara Zancheta Ukstin Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151291592) Christian de Lima Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151839653) Christyan Croyff dos Santos Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151528528) Cibele Lorente Kraetzer Nutricao (I)

(151254481) Cintia Avila Souza Medicina (Unicamp) (I)

(151707299) Cintia do Amaral Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151447841) Clara Loureiro Gadelha de Azedias Engenharia Ambiental (N)

(151340621) Clara Machado Campolim Nutricao (I)

(151246158) Clara Mayumi Bertolino Hamada Engenharia Mecanica (I)

(151005881) Clara Pompeu de Sousa Brasil Carneiro Engenharia de Computacao (I)

(151815079) Claudia Almeida Goldschmidt Engenharia de Alimentos (I)

(151705835) Claudia Chi Delgado Lira Engenharia Mecanica (I)

(151360937) Cleiciane Feitosa de Brito Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151816973) Cleuton Conceicao Vieira Junior Ciencias Sociais (N)

(151625700) Cristhian Ferreira Talacimon Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151683939) Cristhian Mafalda Engenharia Mecanica (I)

(151599559) Cristhyan Comini Dourado Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(151636520) Cristiane Nanami Ito Arquitetura e Urbanismo (N)

(151795834) Cristiano Lucas Moraes Quiterio Pedagogia – Licenciatura (N)

(151824985) Cristiano Oliveira Lourenco Ciencias Sociais (N)

(151037187) Crystina Miwa Acamine Administracao Publica (N)

(151573146) Cynthia Paola Batista Juliano Tecnologia em Controle Ambiental (I)

D

(151148423) Daiani Larissa Maciel Educacao Fisica (N)

(151794350) Daliel Ebraim Dias Musica Erudita: Trombone

(151474951) Dalila Andrade de Lacerda Linguistica (I)

(151530228) Daniel Aguilar Gomes Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151533456) Daniel Alves Racoci Engenharia de Alimentos (I)

(151795247) Daniel Arakake Sobata Administracao (N)

(151560917) Daniel Augusto Goulart Filho Educacao Fisica (N)

(151462909) Daniel Bentes Ferreira Engenharia Eletrica (I)

(151086288) Daniel Cheuk Hong Chan Odontologia (I)

(151759269) Daniel de Souza Placido Teixeira Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151416739) Daniel Dias Moreti Geologia (I)

(151305738) Daniel Duarte Simoes Estatistica (I)

(151454799) Daniel Fortes Bustamante Martins Miguel Engenharia de Manufatura (I)

(151528405) Daniel Furini Lobato Engenharia de Alimentos (I)

(151315845) Daniel Giraldi Salviatto Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(151353881) Daniel Henrique Simonato Administracao (N)

(151569259) Daniel Hideki Shibuya Engenharia Agricola (I)

(151480127) Daniel Ichiro Okuda Administracao (N)

(151902595) Daniel Jyoji Nichiata Administracao (N)

(151669133) Daniel Ken Kase Kiso Ciencias Economicas (I)

(151088529) Daniel Oliveira de Azambuja Engenharia de Computacao (I)

(151825407) Daniel Richter Reimer Ciencias Sociais (N)

(151534466) Daniel Santos Fernandes Engenharia Quimica (N)

(151183699) Daniel Santos Franciscao Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(151379744) Daniel Shinji Hoshi Engenharia de Computacao (I)

(151612984) Daniel Sousa Schulman Engenharia Mecanica (I)

(151632405) Daniel Strunk Costa Administracao (N)

(151494441) Daniel Victor de Tozzi Mendes Letras – Licenciatura (N)

(151247335) Daniel Yoiti Ishida Engenharia Mecanica (I)

(151720078) Daniel Yuiti Yoshida Monma Engenharia Mecanica (I)

(151895268) Daniela Ferreira Gomes de Matos Historia (I)

(151276397) Daniela Kemy Kagawa Ciencia da Computacao (N)

(151697598) Daniela Machado Labre Medicina (Unicamp) (I)

(151842943) Daniela Monteiro B da Silva Odontologia (I)

(151538475) Daniela Palumbo Jorge Matematica – Licenciatura (N)

(151540038) Daniela Rocha Ciencias Economicas (N)

(151542386) Daniela Salzani Souza Ciencias do Esporte (I)

(151477783) Daniela Yumi Sekiguchi Engenharia de Manufatura (I)

(151674009) Daniele Almeida de Camargo Pedagogia – Licenciatura (N)

(151564933) Daniele Rosa Oliveira de Souza Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151260336) Daniele Stradioto Ortolan Fonoaudiologia (I)

(151602143) Daniella de Cassia Muniz Engenharia de Alimentos (N)

(151658054) Daniella Ockner Hortencio Artes Visuais (I)

(151025340) Daniella Yumie Kinoshita Engenharia Quimica (I)

(151619626) Danielle Amaral Makio Ciencias Sociais (I)

(151054371) Danielle Gouvea Junqueira Ciencias Biologicas (I)

(151569297) Danielle Hay Mussi de Andrade Quimica (I)

(151024309) Danielle Karolline Lojo Ferreira Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151873611) Danillo Issao Nonaka Ferreira Engenharia Eletrica (I)

(151577827) Danilo Akira Matsuyoshi Matematica – Licenciatura (N)

(151806798) Danilo Aparecido Carnevale Castillo Engenharia Eletrica (I)

(151064648) Danilo Borges Nogueira Quimica (I)

(151858478) Danilo Carolino de Souza Estatistica (I)

(151301224) Danilo Ebbinghaus Carrari Engenharia Civil (I)

(151664008) Danilo Ferrari Pauletto Quimica (I)

(151294546) Danilo Lima Matias Engenharia Civil (I)

(151355900) Danilo Luvizotto Goncalves Engenharia Agricola (I)

(151195597) Danilo Nunes Soares Engenharia Eletrica (I)

(151274339) Danilo Oliveira Alves Administracao (N)

(151292748) Danilo Ono Fukuda Engenharia de Producao (I)

(151466239) Danilo Perez Falsetta Engenharia Mecanica (I)

(151204318) Danilo Rodrigues de Assis Elias Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151659194) Danilo Ross de Almeida Franca Musica Popular: Piano

(151425256) Danilo Schalch Vertu Engenharia Mecanica (I)

(151420657) Dario Oliveira Santos Musica Erudita: Violino

(151664251) Davi Costa de Oliveira Ciencias Biologicas (I)

(151359261) Davi Ricardo Ortolan Alves Medicina (Unicamp) (I)

(151328609) Davi Sidarta Vitoria Rodrigues de Oliveira Medicina (Unicamp) (I)

(151068930) David Lourenco Costa Medicina (Unicamp) (I)

(151558354) David Pires Tatit Ciencias Sociais (N)

(151015783) David Rodrigues Leal da Silva Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151252980) Davidson Aparecido Borges Neres Engenharia de Computacao (I)

(151469078) Dayana Morais da Cruz Administracao Publica (N)

(151530662) Dayane Dias Cardoso Engenharia de Alimentos (I)

(151629054) Debora Aparecida de Passos Matematica – Licenciatura (N)

(151738912) Debora Bettiol Balasso Artes Cenicas (I)

(151552769) Debora Caroline Correa da Silva Pedagogia – Licenciatura (I)

(151206963) Debora de Aguiar Ribeiro Educacao Fisica (I)

(151641915) Debora Fernandes do Nascimento Arquitetura e Urbanismo (N)

(151804334) Debora Galioti Guimaraes Odontologia (I)

(151887164) Debora Miyuki Matsumoto Pedagogia – Licenciatura (N)

(151602648) Debora Rayane Brandao Filadelfo Engenharia Ambiental (N)

(151224914) Debora Sakashita Logatto de Souza Medicina (Unicamp) (I)

(151126500) Debora Yumi Yoshimura Orlandin Alves Medicina (Unicamp) (I)

(151296665) Debora Yumie Takano Engenharia Civil (I)

(151796370) Deiwis Martins da Silva Quimica Tecnologica (N)

(151721453) Denis Yassuo Tiba Murata Administracao (N)

(151505466) Denise Pereira de Toledo Ciencias Sociais (N)

(151830052) Derick Meneguetti Engenharia Quimica (N)

(151809766) Desiree Ruttul Soares Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151634494) Deyse Mayara Rodrigues Caron Enfermagem (Unicamp) (I)

(151138521) Deyvid Edson Vedevoto Quimica Tecnologica (N)

(151879534) Diana Moreira dos Santos Filosofia (I)

(151400013) Diana Patricia Ferreira de Santana Pedagogia – Licenciatura (N)

(151281966) Diane Vieira da Silva Educacao Fisica (N)

(151345695) Diego Alves da Silva Odontologia (I)

(151408918) Diego Barros Itaborai Matematica – Licenciatura (N)

(151363882) Diego Camargo Ferro Duenas Administracao (N)

(151258469) Diego da Silva Ferreira Ciencia da Computacao (N)

(151562487) Diego da Silva Lutkemeyer Medicina (Unicamp) (I)

(151360036) Diego de Almeida Parreira Sistemas de Informacao (I)

(151390268) Diego de Menezes Maciel Historia (I)

(151651947) Diego Felix da Silva Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151126234) Diego Genaro Ferreira Medicina (Unicamp) (I)

(151000800) Diego Henrique da Cruz Martinho Fonoaudiologia (I)

(151209368) Diego Henrique Navarro Ciencias Economicas (N)

(151717436) Diego Hideki Terzano Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(151763910) Diego Jose Polo Estatistica (I)

(151575197) Diego Lopez Molinero Gomes Linguistica (I)

(151108603) Diego Nathan Pansani de Alencar Estudos Literarios (I)

(151077426) Diego Pena Coto Limeira Quimica (I)

(151185367) Diego Pereira Batista Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151293833) Diego Rios Braga Nakashita Medicina (Unicamp) (I)

(151712493) Diego Rodrigues Goncalves Estatistica (I)

(151613307) Diego Sales Gamero Joao Administracao (N)

(151637158) Diego Silva Mota Ciencias do Esporte (I)

(151297880) Diego Yutaka Kamiha Engenharia de Computacao (I)

(151198282) Dimas Moimas Filho Fisica – Licenciatura (N)

(151227272) Diogo Giacomazzi Martins Engenharia Quimica (N)

(151876627) Diogo Ken Iti Igui Quimica Tecnologica (N)

(151330477) Diogo Melo de Abreu Engenharia Eletrica (N)

(151453567) Diogo Mineo Shiroma Engenharia de Computacao (I)

(151706012) Diogo Nogueira Marcantonio Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151201425) Diogo Pinder Pravato Ciencias Sociais (N)

(151597140) Dionisio Pedro Amorim Neto Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(151143794) Domenico Di Martino Pinto Engenharia Mecanica (I)

(151290988) Dominique Nunes Ventura Araujo Engenharia de Alimentos (I)

(151449601) Donata Aparecida Santos da Luz Pedagogia – Licenciatura (I)

(151432753) Douglas Barros Carneiro Administracao (N)

(151566304) Douglas Barros Nery Engenharia Agricola (I)

(151806996) Douglas Braz Campos Educacao Fisica (I)

(151678353) Douglas Campanha Matematica – Licenciatura (N)

(151754080) Douglas Delgado de Souza Engenharia de Computacao (I)

(151732631) Douglas Ferreira Siqueira Engenharia Mecanica (I)

(151370303) Douglas Kengi Tanaka Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151057912) Douglas Leutz Pereira Engenharia Mecanica (I)

(151239033) Douglas Lucas de Souza Educacao Fisica (N)

(151530501) Douglas Maziero da Silva Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151671864) Douglas Mitsuo Yamada Yoshida Engenharia de Computacao (I)

(151149723) Douglas Pires de Oliveira Engenharia Ambiental (N)

(151446794) Douglas Santos de Siqueira Engenharia Civil (I)

(151614782) Douglas Seckler de Almeida Engenharia de Manufatura (I)

(151260558) Durval Matheus Kutsumbos de Souza Farmacia (I)

E

(151838612) Ebeneser Fernandes Oliveira Fisica – Licenciatura (N)

(151612175) Eber Saj Porcacchia Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151814229) Eber Xavier do Nascimento Junior Ciencias Economicas (N)

(151580049) Eder Antonio de Souza Arantes Artes Cenicas (I)

(151319380) Edicleicia Goncalves dos Santos Enfermagem (Unicamp) (I)

(151797090) Edilaine Fernanda Castilho Honorato Quimica Tecnologica (N)

(151770981) Edlaine da Rocha Duarte Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151533692) Edmilson Comparetti Medicina (Unicamp) (I)

(151396846) Edmur de Carvalho Yorikawa Arquitetura e Urbanismo (N)

(151648893) Ednaldo Maiolini Historia (I)

(151794008) Edson Jose Ferreira Ciencias do Esporte (I)

(151133335) Eduarda Laurentino de Sousa Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151515429) Eduardo Alexsander Batista Vila Nova Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151519483) Eduardo Augusto Faria de Campos Engenharia de Computacao (I)

(151835002) Eduardo Cauli Pereira Bravim Mendes Ciencia da Computacao (N)

(151718118) Eduardo Costa Matos Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151477059) Eduardo da Fonseca Miranda Educacao Fisica (N)

(151086141) Eduardo de Paula Arantes Musica Popular: Violao

(151193973) Eduardo dos Anjos Costa Estatistica (I)

(151280239) Eduardo Henrique de Paula Engenharia Mecanica (I)

(151299138) Eduardo Hideki Kobaicy Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151413730) Eduardo Hideo Gashu Engenharia Mecanica (I)

(151629023) Eduardo Mauruto Lopes Engenharia de Alimentos (I)

(151103653) Eduardo Nairoski Santa Barbara Engenharia Ambiental (N)

(151696892) Eduardo Pettirossi Motta Engenharia Agricola (I)

(151532996) Eduardo Reale Cardozo Pinto Duarte Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151888242) Eduardo Seiji Miyazato Ferrer Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151156084) Eduardo Shinji Sanuki Engenharia Mecanica (I)

(151066668) Eduardo Szylewicz Levy Medicina (Unicamp) (I)

(151705712) Eduardo Vanzo Santos Engenharia de Alimentos (N)

(151393816) Eduardo Vieira Bortoletto Engenharia Civil (I)

(151669744) Eduardo Yuji Sakabe Engenharia de Computacao (I)

(151105550) Edvangela Carolino Das Neves Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151229384) Edward Makotto Hyakutake Engenharia Civil (I)

(151234625) Elaine Figaro Rosino Farmacia (I)

(151247519) Elana Rodrigues dos Santos Enfermagem (Unicamp) (I)

(151020277) Elis Caroline de Miranda Leite Quimica Tecnologica (N)

(151699990) Elisa Braz E Silva Linguistica (I)

(151372057) Elisa Callegari Ferrari Fonoaudiologia (I)

(151055701) Elisa Mara do Nascimento Linguistica (I)

(151262424) Elizabeth Dafne Mendes Artes Visuais (I)

(151323888) Elizabeth Ferreira Maldonado Munhos Engenharia Eletrica (N)

(151342351) Ellen Cristina Peiretti Siqueira Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151617606) Ely Giancoli Ferreira de Miranda Fisica – Licenciatura (N)

(151266150) Emilio Melo Perez Garcia Estatistica (I)

(151496768) Emily Araujo Arruda Geografia (N)

(151008903) Emily Cristi Marques Engenharia de Alimentos (I)

(151193119) Emily Giulia Baldo Petry Estudos Literarios (I)

(151042084) Emmanuel Barreira Ferraro Engenharia de Alimentos (I)

(151821078) Enos Yuiti Ogasawara Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151333063) Enrico Canesso Geraldini Engenharia de Manufatura (I)

(151492537) Enrico Lima Bertolini Campos Administracao (N)

(151193089) Enrico Pascucci Loffel Engenharia Mecanica (I)

(151504487) Enrico Paternostro Bueno da Silva Filosofia (I)

(151648558) Enrique Lima Espinosa Artes Cenicas (I)

(151677480) Enzo Vessani Malvezzi Ciencias do Esporte (I)

(151613789) Eric Alves Neubauer Quimica (I)

(151232865) Eric Nakabashi Ogata Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151798307) Eric Tzu Yun Yu Engenharia Ambiental (N)

(151592329) Eric Yoshikawa Sales de Caxias Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151600277) Erica Regina Gomes Moreira Musica: Licenciatura (I)

(151206703) Erica Sato Administracao Publica (N)

(151145288) Erick Alves Moitinho Quimica Tecnologica (N)

(151819576) Erick Guilherme Peixoto de Lucena Educacao Fisica (N)

(151348304) Erick Jun Sakamoto Administracao (N)

(151199414) Erika Namie Tamashiro Letras – Licenciatura (I)

(151815116) Erika Siste Boaventura Pedagogia – Licenciatura (N)

(151320322) Eron Oliveira do Nascimento Matematica – Licenciatura (N)

(151151034) Eryc Abido Blumer Engenharia Eletrica (I)

(151124177) Estela Gutierrez Sacci Nutricao (I)

(151116424) Ester Magro Borigato Enfermagem (Unicamp) (I)

(151723701) Euline Silva Nogueira Engenharia Agricola (I)

(151462299) Evandro de Castro Pinto Engenharia Mecanica (I)

(151580957) Evelyn da Silva Oliveira Nutricao (I)

(151363523) Evelyn de Lima Ciencias Sociais (N)

(151428200) Evelyn Regina Sabino Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151726946) Ewerton Ferreira da Silva Fisica – Licenciatura (N)

F

(151362704) Fabiana Ogata Pereira Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151877835) Fabiani Azevedo Ferreira Ciencias do Esporte (I)

(151800295) Fabio Andrade Zagotto Engenharia Eletrica (N)

(151537403) Fabio Bittencourt Contipelli Matematica – Licenciatura (N)

(151868486) Fabio Bonetto Rosa Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151786461) Fabio Bortolin Odontologia (I)

(151347608) Fabio Campanholo Engenharia Eletrica (N)

(151516064) Fabio Cunha Fernandes Matematica – Licenciatura (N)

(151639642) Fabio de Bessa Silva Matematica – Licenciatura (N)

(151878791) Fabio Dias de Oliveira Ciencias Sociais (N)

(151756321) Fabio Eduardo Matias de Siqueira Musica: Licenciatura (I)

(151268231) Fabio Eid Morooka Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151882282) Fabio Franco Costa Estatistica (I)

(151682790) Fabio Giardiello Piau Odontologia (I)

(151528290) Fabio Lopes Morandi Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151766698) Fabio Luis Cordeiro da Costa Fisica – Licenciatura (N)

(151456917) Fabio Ocana Vieira Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151627478) Fabio Oliveira Engenharia Civil (I)

(151248628) Fabio Quiochi Tanaka Sistemas de Informacao (I)

(151672591) Fabio Villar Florindo Letras – Licenciatura (N)

(151093471) Fabiola Sanchez Costa Linguistica (I)

(151881807) Fabricio dos Santos Matematica – Licenciatura (N)

(151514075) Fabricio Talarico Sistemas de Informacao (I)

(151573634) Fabrizio Gamper Nunes Educacao Fisica (N)

(151823524) Fatima Harumi de Souza Matsuoka Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151068039) Felipe Aguilar Carvalho Quimica (I)

(151582182) Felipe Argentieri Fontoura Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151596154) Felipe Augusto Schaedler Damin Engenharia Quimica (I)

(151900513) Felipe Azevedo Rodrigues Leite Ciencias do Esporte (I)

(151887393) Felipe Barbaro Bortoleto Administracao (N)

(151133465) Felipe Bizarro Nini Engenharia Eletrica (I)

(151698003) Felipe Borges Pache Pedagogia – Licenciatura (N)

(151132868) Felipe Cardoso Rodrigues Geologia (I)

(151358992) Felipe Carmello Rodrigues Historia (I)

(151568188) Felipe Caron Figueiredo Engenharia Quimica (I)

(151032786) Felipe Collares Buzato Engenharia Quimica (I)

(151614287) Felipe Costa Mercadante Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151033451) Felipe Coura Suzuki Engenharia Mecanica (I)

(151442440) Felipe Cunha Rizzo Filosofia (I)

(151729204) Felipe Curtolo Abrahao Engenharia Agricola (I)

(151734699) Felipe de Almeida Ribeiro Campos Engenharia Civil (I)

(151546883) Felipe de Oliveira Sepulveda Engenharia Mecanica (I)

(151720184) Felipe de Souza Albarelli Filosofia (I)

(151880538) Felipe dos Santos Pinto de Andrade Estudos Literarios (I)

(151404084) Felipe Feliciano Lana Engenharia Mecanica (I)

(151260039) Felipe Fernandes de Almeida Santos Ciencias Sociais (I)

(151249621) Felipe Fernandes de Lima Engenharia de Computacao (I)

(151396648) Felipe Ferreira da Silva Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151461067) Felipe Ferreira Doria Engenharia Mecanica (I)

(151343422) Felipe Filetti Vieira Matematica – Licenciatura (N)

(151187943) Felipe Gadioli Silva Musica: Composicao (I)

(151554840) Felipe Godoy Silva Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151789316) Felipe Jose Campos dos Santos Quimica Tecnologica (N)

(151396068) Felipe Jun Mizobuchi Baceti Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151745266) Felipe Kawakami Moreira Matematica – Licenciatura (N)

(151462961) Felipe Kenji Nomura Yamate Engenharia Mecanica (I)

(151637202) Felipe Kuen Hon Chow Letras – Licenciatura (N)

(151073257) Felipe Lima Santana Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(151008194) Felipe Lopes D Attoma Geografia (I)

(151003625) Felipe Lopes Del Petre Engenharia de Computacao (I)

(151769628) Felipe Mello Bueno Bishop da Silveira Educacao Fisica (N)

(151831031) Felipe Monteiro de Sa Barreto Ciencias Economicas (I)

(151175571) Felipe Oliveira Sanches Moreno Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151306168) Felipe Rabelo Santos Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(151342931) Felipe Rodrigues Carvalho Artes Cenicas (I)

(151775573) Felipe Santos de Souza Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151496911) Felipe Silva Souza Educacao Fisica (N)

(151838995) Felipe Tanaami de Campos Quimica (I)

(151014360) Felipe Teixeira Muratori Medicina (Unicamp) (I)

(151205212) Felipe Viglioni Goncalves Ribeiro Ciencia da Computacao (N)

(151317988) Felipe Warwick Parker Maia Engenharia de Manufatura (I)

(151327576) Felipe Yashima Penna Engenharia de Producao (I)

(151028417) Felippe Augusto Tossini Cabral Ciencia da Computacao (N)

(151545057) Fernanda Alves de Matos Videira Ferreira Engenharia de Producao (I)

(151575463) Fernanda Bidoli Odontologia (I)

(151147949) Fernanda Borges Franco Administracao Publica (N)

(151217776) Fernanda Bueno de Campos Administracao (N)

(151304865) Fernanda Carolina Santos Ramos Filosofia (I)

(151071718) Fernanda Chaparro de Almeida Ciencias do Esporte (I)

(151545361) Fernanda Dartora Musha Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151568713) Fernanda de Carvalho Oliveira Quimica (I)

(151411765) Fernanda de Oliveira Caixeta Educacao Fisica (I)

(151072827) Fernanda de Oliveira Guirelli Linguistica (I)

(151134840) Fernanda Ellen Mercatelli Rebelo Odontologia (I)

(151142999) Fernanda Franco da Rocha Nutricao (I)

(151293451) Fernanda Freitas Pavani Administracao (N)

(151116318) Fernanda Godoy Farmacia (I)

(151418636) Fernanda Lie Morimitsu Engenharia de Alimentos (I)

(151689302) Fernanda Marotti Casanova Engenharia Quimica (I)

(151887843) Fernanda Paiva de Carvalho Fonoaudiologia (I)

(151443375) Fernanda Paschoal Montandon Engenharia de Alimentos (I)

(151663319) Fernanda Pinto Murad Odontologia (I)

(151074243) Fernanda Pio Passarelli Artes Cenicas (I)

(151747507) Fernanda Silva Rinaldi Administracao (N)

(151356224) Fernanda Silva Santos Engenharia de Alimentos (N)

(151046666) Fernanda Sividal Marchiori Fonoaudiologia (I)

(151107518) Fernanda Souza Correa Geografia (N)

(151829393) Fernanda Tiemi Makiyama Engenharia Ambiental (N)

(151232674) Fernando Augusto Goncalves Odontologia (I)

(151763866) Fernando Bettelli Cintra de Oliveira Matematica – Licenciatura (N)

(151320544) Fernando Bueno de Oliveira Perobelli Estatistica (I)

(151675866) Fernando Cesar Pizzirani Roveratti Ciencias do Esporte (I)

(151720597) Fernando Cezar Correa Esposito Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151445852) Fernando Chen Engenharia de Manufatura (I)

(151479628) Fernando Diaz Barati Administracao (N)

(151071749) Fernando Divino de Oliveira Junior Engenharia de Alimentos (I)

(151546425) Fernando Emilio Tuon Pena Matematica – Licenciatura (N)

(151323635) Fernando Lucas Araujo Amaral Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151689487) Fernando Onodera Orellana Engenharia Quimica (N)

(151030391) Fernando Pacheco Ribeiro Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151075611) Fernando Sanjar Mazzilli Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151648589) Fernando Suzuki Silva Engenharia Eletrica (I)

(151440536) Fernando Takeshi Siguematu Engenharia Mecanica (I)

(151838643) Filipe Augusto Maciel Dias Ciencias Sociais (I)

(151133762) Filipe Bosqueiro Bragil Ciencias do Esporte (I)

(151010870) Filipe Constantino dos Santos Geologia (I)

(151797182) Filipe Surian Ferreira Musica: Composicao (I)

(151220226) Fillipe de Bonis Marcussi Quimica (I)

(151509611) Flavia Afonso Silveira Oliveira Barros Engenharia Quimica (I)

(151270696) Flavia Alves de Paula Pinto Arquitetura e Urbanismo (N)

(151738776) Flavia Bertoletti Silverio Engenharia de Computacao (I)

(151264208) Flavia Cavicchioli Monteiro Nutricao (I)

(151031707) Flavia Degelo Camilo Engenharia Eletrica (I)

(151677077) Flavia Maria Leme Munhoz Engenharia Quimica (I)

(151399890) Flavia Pavanel Fernandes Engenharia de Alimentos (I)

(151900551) Flavia Pires dos Santos Geografia (I)

(151269777) Flavia Ribeiro da Rosa Engenharia Quimica (N)

(151622367) Flavio Araujo Borges Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151219734) Flavio Menegueco Bezerra Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151282013) Flavio Paschoal Urquidi Sistemas de Informacao (I)

(151389103) Francesco Rossi Lena Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151110235) Franciane Pereira da Silva Engenharia de Alimentos (N)

(151273732) Francieli Fernanda Moreira Musica: Licenciatura (I)

(151734125) Francielle Bergamaschi Scussiatto Ciencias Sociais (N)

(151162786) Francielly Fernanda Souza de Jesus Quimica Tecnologica (N)

(151158035) Francisca Elisa Carvalho Rosa Letras – Licenciatura (N)

(151114619) Francisco Ambrosio Garcia Engenharia Eletrica (I)

(151745327) Francisco Bosque Barretto Engenharia Ambiental (N)

(151482154) Francisco Correa Gonzales Engenharia de Manufatura (I)

(151587880) Francisco de Oliveira Regis Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151576831) Francisco Praxedes Longhi Zanetti Medicina (Unicamp) (I)

G

(151476537) Gabriel Abrahao Truffi Educacao Fisica (I)

(151098117) Gabriel Afonso dos Reis Figueira Engenharia de Computacao (I)

(151307376) Gabriel Almeida Goncalves Sistemas de Informacao (I)

(151170064) Gabriel Alves de Oliveira Scafi Engenharia de Alimentos (I)

(151674856) Gabriel Aparecido Dias Rocha Engenharia de Alimentos (I)

(151184760) Gabriel Aparecido Miranda E Silva Quimica (I)

(151648732) Gabriel Apicella Giannoni Engenharia Mecanica (I)

(151229391) Gabriel Arantes de Lima E Silva Engenharia de Computacao (I)

(151369927) Gabriel Arsene de Souza Musica: Regencia (I)

(151427160) Gabriel Barcellos Carletti Engenharia Eletrica (I)

(151421933) Gabriel Baumann Ladosky Ciencias Sociais (I)

(151165402) Gabriel Bazalia Victal do Prado Engenharia de Manufatura (I)

(151139661) Gabriel Bernardes Amboage Engenharia Mecanica (I)

(151381420) Gabriel Bilatto Administracao (N)

(151215237) Gabriel Boaventura Andrade Engenharia Eletrica (I)

(151587941) Gabriel Braga Arroyo Ciencias do Esporte (I)

(151264833) Gabriel Braz Penteado Villar Felix Engenharia de Producao (I)

(151770608) Gabriel Briotto Monteiro Engenharia Ambiental (N)

(151101756) Gabriel Brito Nascimento Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151154705) Gabriel Cavichiolli Fornarolo Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151002943) Gabriel Cerqueira Silva Fisica – Licenciatura (N)

(151227340) Gabriel Chicote Guimaraes Medicina (Unicamp) (I)

(151534121) Gabriel Chung Linguistica (I)

(151519322) Gabriel Coelho Pereira Historia (I)

(151197203) Gabriel Costa Ribeiro Brito Administracao (N)

(151435110) Gabriel da Cunha Ferreira Engenharia Eletrica (I)

(151523448) Gabriel Dabruzzo Reiche Administracao (N)

(151859716) Gabriel Dahia Fernandes Ciencia da Computacao (N)

(151007245) Gabriel Dainesi Estudos Literarios (I)

(151415873) Gabriel de Albuquerque Marques Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151811664) Gabriel de Moura Palladino Educacao Fisica (N)

(151300740) Gabriel de Oliveira Costa Geografia (I)

(151011569) Gabriel de Oliveira Peregrino Musica Erudita: Percussao

(151116301) Gabriel de Russo E Carmo Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151288783) Gabriel de Souza Cunha Colaco Engenharia Quimica (I)

(151445296) Gabriel de Souza Ferreira Engenharia Eletrica (I)

(151557672) Gabriel dos Anjos Gavioli Matematica – Licenciatura (N)

(151587958) Gabriel dos Santos Lacerda Engenharia Eletrica (I)

(151165440) Gabriel Duarte Nogueira Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151047270) Gabriel Duenias Rosa Sistemas de Informacao (I)

(151825575) Gabriel Evaristo Burgareli Odontologia (I)

(151189215) Gabriel Favaretti Pereira Engenharia Civil (I)

(151447186) Gabriel Fernandes de Oliveira Engenharia de Computacao (I)

(151195344) Gabriel Feuerwerker Engenharia de Producao (I)

(151046390) Gabriel Floriano Costa Quimica (I)

(151894708) Gabriel Freitas Magioni Engenharia de Alimentos (N)

(151422202) Gabriel Friedmann Cafasso Galli Engenharia Agricola (I)

(151548070) Gabriel Frizzarin Ramalhaes de Souza Filosofia (I)

(151510356) Gabriel Galhardo Alborghetti Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151010948) Gabriel Goncalves Silveira Engenharia Civil (I)

(151018294) Gabriel Griep Engenharia Eletrica (I)

(151544023) Gabriel Henrique Gomes Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151602860) Gabriel Henrique Martins Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151287124) Gabriel Henrique Riqueti Engenharia Mecanica (I)

(151543082) Gabriel Hervilha Ligero Ciencias do Esporte (I)

(151242705) Gabriel Kuribara Lasso Ciencia da Computacao (N)

(151694674) Gabriel Leal Bissaco Educacao Fisica (I)

(151453932) Gabriel Lee Mac Fadden Santos Letras – Licenciatura (I)

(151744058) Gabriel Lessa Tozzo Geografia (I)

(151798536) Gabriel Maciel Araujo Pedagogia – Licenciatura (I)

(151290018) Gabriel Marchetto Medicina (Unicamp) (I)

(151029915) Gabriel Marques de Almeida Ciencias Sociais (I)

(151485689) Gabriel Martins Fisica – Licenciatura (N)

(151555461) Gabriel Massaro de Goes Artes Cenicas (I)

(151019112) Gabriel Massoni Salla Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151256746) Gabriel Mondelli Trovarelli Engenharia de Alimentos (N)

(151563671) Gabriel Monteiro Faustinoni Ciencias Biologicas (I)

(151822736) Gabriel Moraes Alves Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151278546) Gabriel Moraes Pithon Napoli Odontologia (I)

(151603030) Gabriel Moraes Ribeiro Bozza Filosofia (I)

(151588715) Gabriel Moretti Zanichielli Andersen Medicina (Unicamp) (I)

(151381871) Gabriel Nascimento Novaes Matematica – Licenciatura (N)

(151322014) Gabriel Neves Soares de Santana Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151408383) Gabriel Nogueira Datrino Estatistica (I)

(151253921) Gabriel Nory Diaz Educacao Fisica (N)

(151505480) Gabriel Nunes Alves da Silva Engenharia Civil (I)

(151078320) Gabriel Okamoto Carlos Engenharia Eletrica (I)

(151532347) Gabriel Palma Petrielli Engenharia Agricola (I)

(151581332) Gabriel Pangonis Fernandes Artes Cenicas (I)

(151662989) Gabriel Polito Verdasca Administracao (N)

(151709660) Gabriel Ramalho de Jesus Medicina (Unicamp) (I)

(151628556) Gabriel Rampazzo Magalhaes Engenharia Ambiental (N)

(151313283) Gabriel Rehder Mattos de Marco Cucolicchio Historia (I)

(151485993) Gabriel Ribeiro Lencione Engenharia de Computacao (I)

(151532149) Gabriel Rodrigues Inocencio Felipe Ciencias Sociais (N)

(151373883) Gabriel Rollo Lisboa Arquitetura e Urbanismo (N)

(151146786) Gabriel Sampaio Neder Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151023450) Gabriel Schirru Ciencias do Esporte (I)

(151209771) Gabriel Sena Leal Reis Engenharia de Manufatura (I)

(151181617) Gabriel Sette Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151213248) Gabriel Sodre Monteiro de Barros Engenharia Agricola (I)

(151703754) Gabriel Takahashi Okabe Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151727314) Gabriel Teixeira Callado Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151856366) Gabriel Thomaz de Aquino Engenharia de Manufatura (I)

(151745822) Gabriel Trovato Mei Filosofia (I)

(151571652) Gabriel Tukunaga da Costa Ciencias Sociais (I)

(151237112) Gabriel Turatti da Cruz Figueiredo Educacao Fisica (I)

(151026503) Gabriel Ueno Imamura Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151404718) Gabriel Valerio do Nascimento Educacao Fisica (I)

(151156497) Gabriel Vinicius dos Santos Estatistica (I)

(151461074) Gabriel Xavier Mariotto Ciencias Economicas (I)

(151444583) Gabriel Yuzo Massuda Suzuki Arquitetura e Urbanismo (N)

(151283849) Gabriela Antunes Marques Letras – Licenciatura (I)

(151257275) Gabriela Araujo Mota Engenharia de Alimentos (I)

(151028073) Gabriela Barbosa Americo Educacao Fisica (I)

(151124917) Gabriela Bartholo de Meira Lins Educacao Fisica (I)

(151076447) Gabriela Boechat Sistemas de Informacao (I)

(151129240) Gabriela Borges Henriques Ciencias Economicas (N)

(151783059) Gabriela Campera Engenharia de Producao (I)

(151145677) Gabriela Caroline de Camargo Engenharia de Alimentos (I)

(151120403) Gabriela Carvalho Campos Educacao Fisica (I)

(151161646) Gabriela Cristina dos Santos Silva Educacao Fisica (N)

(151274735) Gabriela da Silva Perellon Medicina (Unicamp) (I)

(151551117) Gabriela de Paula Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151631273) Gabriela de Paula Marcurio Ciencias Sociais (N)

(151027858) Gabriela Dias Pinsdorf Pedagogia – Licenciatura (I)

(151641052) Gabriela Diniz Mares Ciencias do Esporte (I)

(151152785) Gabriela dos Santos Bebber Ciencias Sociais (I)

(151304100) Gabriela dos Santos Gimenes Pedagogia – Licenciatura (N)

(151244886) Gabriela Estevam Pereira Quimica (I)

(151116103) Gabriela Fernanda Bombarda Odontologia (I)

(151398484) Gabriela Fernanda de Sousa Musica Erudita: Trompete

(151643157) Gabriela Ferreira Silva Administracao (N)

(151838919) Gabriela Ferreira Vieira Engenharia Quimica (I)

(151374671) Gabriela Gama Xavier Augusto Odontologia (I)

(151604774) Gabriela Giannotti Ferreira da Silva Fonoaudiologia (I)

(151248840) Gabriela Goncalves Marques Quimica (I)

(151170255) Gabriela Macedo Pereira de Souza Filosofia (I)

(151310369) Gabriela Mantovani Letras – Licenciatura (N)

(151151591) Gabriela Matar Longo Odontologia (I)

(151530860) Gabriela Oliveira de Sales Administracao (N)

(151777401) Gabriela Paseto Prata Quimica (I)

(151356965) Gabriela Pastore Cerano Ciencias Biologicas (I)

(151233455) Gabriela Pereira Neri Matematica – Licenciatura (N)

(151287483) Gabriela Pinto de Oliveira Engenharia de Alimentos (I)

(151223324) Gabriela Rossi Longo Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151623100) Gabriela Santana de Paula Odontologia (I)

(151275202) Gabriela Scaranello Teixeira de Barros Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151669058) Gabriela Simoneti de Morais Contessoto Educacao Fisica (I)

(151097565) Gabriela Souza Rezende Engenharia Quimica (I)

(151439518) Gabriela Stephani Souza Ferreira Ciencias Sociais (N)

(151150918) Gabriela Tomaz Martinho Engenharia Agricola (I)

(151036412) Gabriela Vasconcelos Enfermagem (Unicamp) (I)

(151268712) Gabriela Vilela Buzzo Administracao Publica (N)

(151025258) Gabriela Zanetti de Almeida Administracao (N)

(151194754) Gabriele Mayumi Iida Ciencias Economicas (I)

(151033529) Gabriele Motta de Souza Artes Cenicas (I)

(151065559) Gabriele Ramalho Foschini Ciencias Economicas (I)

(151567406) Gabriella Beltrame Pintos Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151180324) Gabriella Fernandes Rampinelli Letras – Licenciatura (I)

(151637776) Gabriella Guimaraes Vieira Administracao Publica (N)

(151074304) Gabriella Rodrigues Correa Odontologia (I)

(151111047) Gabriella Trombini Machado Farmacia (I)

(151042268) Gabrielle Audrey de Sousa Costa Pedagogia – Licenciatura (I)

(151429203) Gabrielle Cordeiro Trofa Medicina (Unicamp) (I)

(151301545) Gabrielle Martho Domingues Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151682462) Gabrielle Mayumi Amaral Jo Administracao (N)

(151364380) Gabrielle Ribeiro Brito Lima Geografia (N)

(151577599) Gabrielly Baratela de Carvalho Educacao Fisica (N)

(151869793) Genaro Joele Alves de Moraes Engenharia Ambiental (N)

(151640264) George Issamu Uemura Junior Administracao Publica (N)

(151401078) George Lucas Malagodi Lopes Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151557375) Georgia Riquelme Barriga Sharp Engenharia de Alimentos (I)

(151010214) Geovana Marinello Palomo Sistemas de Informacao (I)

(151219901) Geovana Ramazzini Vechi Fonoaudiologia (I)

(151880200) Germanno Falcao Richena Musica: Licenciatura (I)

(151298784) Gese Garcia de Souza Junior Educacao Fisica (N)

(151001582) Giani Betelli Antonello Borges Engenharia Civil (I)

(151275295) Gianluca Belchior Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151813240) Gianluca Fonseca de Souza Almeida Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151290476) Gianlucca Stresser Nicolosi Engenharia de Computacao (I)

(151329459) Gilberto Vilar de Carvalho Santos Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151742038) Gilmar Dias da Silva Junior Educacao Fisica (I)

(151066514) Giorgia Silvestre Barbieri Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(151044219) Giovana Biasetti Engenharia Civil (I)

(151314927) Giovana Romao Franceschi Administracao (N)

(151877286) Giovana Santarosa Cassiano Nutricao (I)

(151521015) Giovana Stefanini da Mata Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151037330) Giovana Trioni Farmacia (I)

(151869557) Giovana Vieira Romita Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151715850) Giovani Abreu Fabri Engenharia Agricola (I)

(151859440) Giovani Canesin Engenharia de Manufatura (I)

(151789514) Giovani Hidalgo Ceotto Engenharia Mecanica (I)

(151276281) Giovani Nascimento Pereira Engenharia de Computacao (I)

(151261872) Giovanna Amabile Xavier Borges Dorazio Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151371177) Giovanna Bonetti Ramos Quimica (I)

(151875808) Giovanna Borges Bonesi Engenharia Ambiental (N)

(151384351) Giovanna Camargo da Silva Engenharia de Producao (I)

(151493103) Giovanna Castello de Andrade Engenharia de Alimentos (I)

(151123099) Giovanna Cristina Bonifacio Engenharia de Alimentos (I)

(151136426) Giovanna Farah Artes Visuais (I)

(151107860) Giovanna Favoretto Lavezzo Educacao Fisica (I)

(151046062) Giovanna Germani Administracao (N)

(151446718) Giovanna Herrera Danca (I)

(151507851) Giovanna Marina Andrade Silva Pedagogia – Licenciatura (I)

(151162373) Giovanna Melanie Zavadzki Albuquerque Medicina (Unicamp) (I)

(151894036) Giovanna Morena Barbosa Nogueira Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151694315) Giovanna Natal Fonoaudiologia (I)

(151181211) Giovanna Pagnocca Buono Engenharia Civil (I)

(151691705) Giovanna Pontes Poletto Artes Visuais (I)

(151900353) Giovanna Presta Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151501631) Giovanna Saggioro Massolino Pedagogia – Licenciatura (I)

(151741967) Giovanna Sevilha Ferreira Farmacia (I)

(151517937) Giovanna Tavares Jeronymo Nutricao (I)

(151222475) Giovanna Trevisan Massera Administracao (N)

(151322939) Giovanni Chaves Di Blasio Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151591197) Giovanni de Martella Martins Fontes Ciencias Biologicas (I)

(151369040) Giovanni Ferreira Soares Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151303589) Giovanni Hering Scavariello Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151536714) Giovanni Leoni Brito Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151712813) Giovanni Nunes Gama de Menezes Ciencias Sociais (I)

(151054418) Giovanni Saccon Toledo Ciencias do Esporte (I)

(151591234) Giovanni Taraschi Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151448394) Giulia Castilho Pedroso Engenharia de Alimentos (I)

(151502092) Giulia Di Felice de Souza Engenharia Quimica (I)

(151299824) Giulia Giordano Guerriero Odontologia (I)

(151864767) Giulia Marcondes Demasi Araujo Educacao Fisica (N)

(151296207) Giulia Sartori Brunieri Farmacia (I)

(151003045) Giulia Silva da Silva Quimica (I)

(151111573) Giulia Valerio Anguiano Dias Letras – Licenciatura (I)

(151191021) Giulia Wang Catalani Fonoaudiologia (I)

(151433213) Giuliana Aparecida Armellin Ciencias Economicas (I)

(151513829) Giuliana Garcia Viggiano Historia (I)

(151744614) Giuliana Regia Pineda Peres Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(151449878) Giuliana Zampronio Engenharia Civil (I)

(151460453) Giuliane Asahara Engenharia Civil (I)

(151862693) Giuliano Sider Ciencia da Computacao (N)

(151209870) Gizele Gavazzi Ciencias Sociais (N)

(151242903) Glaucia de Salles Penteado Filosofia (I)

(151766346) Gleisson Henrique Belotti Ciencias Sociais (N)

(151834658) Grazielle Cristtine Cristaldo Administracao (N)

(151621425) Gregory Elster Engenharia Mecanica (I)

(151329923) Gregory Homem Alves Cesar Ribeiro Engenharia de Alimentos (I)

(151278515) Guilhemar Caixeta Filho Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151866855) Guilherme Agnello Aguado Mourao Engenharia Ambiental (N)

(151288899) Guilherme Agustini Monteiro Medicina (Unicamp) (I)

(151657822) Guilherme Alcaras de Goes Ciencias Biologicas (I)

(151427788) Guilherme Alfonso Paolini Engenharia Civil (I)

(151132370) Guilherme Almeida Silis Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151036771) Guilherme Augusto Amorim Terrell Engenharia Eletrica (N)

(151029670) Guilherme Barreiro Machado Sistemas de Informacao (I)

(151369651) Guilherme Bellini Calzado Ciencias Economicas (N)

(151789422) Guilherme Bezerra Carneiro Fonoaudiologia (I)

(151657662) Guilherme Candido da Silva Quimica Tecnologica (N)

(151265362) Guilherme Carone Franco Esmael Geografia (N)

(151728713) Guilherme Castro Dela Corte Engenharia Quimica (I)

(151826110) Guilherme Cesar Brosler Caltabiano Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151529699) Guilherme Chevis Meira Sistemas de Informacao (I)

(151374923) Guilherme Claudino E Silva Engenharia Civil (I)

(151226644) Guilherme Costa de Felicio Engenharia Ambiental (N)

(151375551) Guilherme Cruz Medeiros Engenharia de Alimentos (N)

(151699198) Guilherme de Almeida Vieira Marcheto Musica Popular: Guitarra

(151626703) Guilherme de Andrade Silva Administracao (N)

(151427634) Guilherme de Sousa Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151620569) Guilherme de Souza Alencar Vieira Administracao Publica (N)

(151367839) Guilherme de Souza Prado Engenharia Mecanica (I)

(151067869) Guilherme Dias Vianna Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151307437) Guilherme Faria Moraes Engenharia Mecanica (I)

(151603528) Guilherme Feletti Orlandi Engenharia Mecanica (I)

(151397825) Guilherme Fernandes Lopes Engenharia Quimica (I)

(151834672) Guilherme Francisco Plana Servilha Engenharia Agricola (I)

(151299275) Guilherme Freitas Nunes Rufino Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151172534) Guilherme Gomes Correia Geografia (I)

(151722494) Guilherme Hammel Cattaneo Artes Visuais (I)

(151504852) Guilherme Henrique Randi Engenharia de Manufatura (I)

(151832416) Guilherme Henrique Tamilheiro Engenharia Agricola (I)

(151578912) Guilherme Hervilha Ligero Ciencias do Esporte (I)

(151143787) Guilherme Hideo Crubelatti Engenharia Agricola (I)

(151272715) Guilherme Hoshino Engenharia de Manufatura (I)

(151044264) Guilherme Issamu Nascimento Kishida Ciencias Economicas (I)

(151326887) Guilherme Keity Nakagawa Estatistica (I)

(151542324) Guilherme Lafont Azevedo Engenharia Agricola (I)

(151576527) Guilherme Marques de Moura Arquitetura e Urbanismo (N)

(151298036) Guilherme Micheline Administracao (N)

(151465175) Guilherme Miguel Libraiz Teixeira Engenharia Quimica (N)

(151767233) Guilherme Nobre Santos Engenharia Mecanica (I)

(151462633) Guilherme Nunes Ferreira Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151432425) Guilherme Paganotti Educacao Fisica (I)

(151162397) Guilherme Peres Cardoso Engenharia Mecanica (I)

(151304292) Guilherme Ribeiro de Souza Ciencias Economicas (I)

(151019037) Guilherme Ricioli Cruz Engenharia Eletrica (I)

(151553373) Guilherme Sales Cavalcante Engenharia Civil (I)

(151645405) Guilherme Salles dos Reis Flores Engenharia Mecanica (I)

(151825711) Guilherme Silva dos Anjos Administracao Publica (N)

(151163772) Guilherme Souza dos Anjos Geologia (I)

(151731997) Guilherme Sugahara Faustino Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151580223) Guilherme Tadashi Ishida Engenharia Eletrica (I)

(151664244) Guilherme Toniolo Barreto Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151292311) Guilherme Trompini Perino Engenharia Ambiental (N)

(151309006) Guilherme Yamashita Prearo Engenharia Civil (I)

(151594677) Guilhermo Pareja de Lima Pereira Engenharia de Alimentos (I)

(151605135) Gustavo Alves de Souza Engenharia Eletrica (N)

(151843588) Gustavo Batista Massaini Ciencias Sociais (N)

(151142852) Gustavo Bernardo Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(151292243) Gustavo Boaventura Cruz Engenharia Agricola (I)

(151416388) Gustavo Bonfilho Squarizzi Ferreira Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151287179) Gustavo Camargo D Avanco Administracao (N)

(151043575) Gustavo Campos Silva Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151187653) Gustavo Campos Siqueira Ciencias Sociais (I)

(151465786) Gustavo Canhisares Mazuca Engenharia de Producao (I)

(151323147) Gustavo Celeste Ormenese Ciencias Economicas (I)

(151267634) Gustavo Cestarolli Reis Engenharia de Alimentos (N)

(151087519) Gustavo Chagas de Morais Fisica – Licenciatura (N)

(151271217) Gustavo Cristobal Freixa Educacao Fisica (I)

(151153283) Gustavo de Andrade Miranda Engenharia Eletrica (I)

(151340676) Gustavo de Carvalho Almeida Administracao (N)

(151186582) Gustavo de Faria Arruda Filosofia (I)

(151078184) Gustavo de Oliveira Emos Quimica (I)

(151324607) Gustavo Delgado Pardal Engenharia Civil (I)

(151135782) Gustavo Diorio Correia Neto Ciencias do Esporte (I)

(151578226) Gustavo Domingues Carvalho Engenharia Eletrica (I)

(151730970) Gustavo Drullis Antonio Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151585242) Gustavo Ferreira de Souza Engenharia de Alimentos (N)

(151496072) Gustavo Furlan Junqueira de Andrade Ciencias Economicas (I)

(151043339) Gustavo Garcia de Andrade Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151390473) Gustavo Gentil Martins Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151798413) Gustavo Giardullo Araujo Engenharia de Computacao (I)

(151700601) Gustavo Gomes Arruda Estudos Literarios (I)

(151596963) Gustavo Graf Villabruna Ciencias Economicas (N)

(151163130) Gustavo Graziosi Silva Artes Visuais (I)

(151066729) Gustavo Haanwinckel Maronato Engenharia Eletrica (I)

(151508625) Gustavo Hebeisen Engenharia de Manufatura (I)

(151421704) Gustavo Henrique de Mauro Fisica – Licenciatura (N)

(151563954) Gustavo Henrique Faustino Silva Ciencia da Computacao (N)

(151673358) Gustavo Henrique Torres de Almeida Camillo Engenharia de Alimentos (N)

(151540496) Gustavo Henrique Zuffo Ciencias Sociais (N)

(151319656) Gustavo Keizo Takeda Educacao Fisica (I)

(151132073) Gustavo Lazero Decordi Engenharia Eletrica (N)

(151464769) Gustavo Lowndes Yoshida Engenharia de Alimentos (I)

(151771533) Gustavo Marcelo de Oliveira Silva Fisica – Licenciatura (N)

(151113586) Gustavo Mendes Maciel Ciencia da Computacao (N)

(151616917) Gustavo Moreira Abatti Engenharia de Manufatura (I)

(151493936) Gustavo Moreto Pimenta Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151338730) Gustavo Moura Pimentel Engenharia de Manufatura (I)

(151353768) Gustavo Nishihara Engenharia Eletrica (I)

(151711438) Gustavo Oshiro de Carvalho Estatistica (I)

(151305646) Gustavo Padilha Polleti Engenharia Eletrica (I)

(151683090) Gustavo Perbone Engenharia de Alimentos (I)

(151665193) Gustavo Raime Santos Odontologia (I)

(151063294) Gustavo Reis da Silva Quimica (I)

(151550633) Gustavo Rodrigues de Marco Engenharia de Producao (I)

(151195566) Gustavo Sassone Matsunaga Engenharia Civil (I)

(151017017) Gustavo Schliemann Educacao Fisica (N)

(151655246) Gustavo Soares Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151371818) Gustavo Tonon Gialluca Engenharia Agricola (I)

(151300856) Gustavo Valdivino da Silva Ciencias Economicas (N)

(151384481) Gustavo Valentim Dias Engenharia Eletrica (N)

(151337034) Gustavo Vechin de Matos Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151215510) Gustavo Xavier Ciuffatelli Engenharia de Producao (I)

H

(151261544) Handially dos Santos Vilela Odontologia (I)

(151595458) Hannah Hemway Sung Engenharia Civil (I)

(151065856) Heitor Aguillar Morgado Quimica (I)

(151429135) Heitor de Campos Junior Educacao Fisica (N)

(151085643) Heitor Kenzo Koga Engenharia Eletrica (I)

(151535780) Heitor Masaro Nakasato Cavallaro Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151742076) Heitor Seidi Osako Engenharia Mecanica (I)

(151287575) Helder Jesus Vieira Engenharia Eletrica (N)

(151706234) Helder Lima da Rocha Ciencia da Computacao (N)

(151194167) Helen Santos Aguiar Artes Visuais (I)

(151677589) Helena Andrade Silva Educacao Fisica (N)

(151125613) Helena Barbi Medicina (Unicamp) (I)

(151696991) Helena Guimaraes de Menezes Viana Matematica – Licenciatura (N)

(151137740) Helena Martinho Coradini Geologia (I)

(151075536) Helena Rocha Mandelli Administracao Publica (N)

(151647890) Helio Mendes de Carvalho Correia Lima Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151068169) Heloisa Bonatti Engenharia Ambiental (N)

(151276076) Heloisa Castanheira Santo Andre Nutricao (I)

(151087397) Heloisa de Azevedo Lourenco Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151715898) Heloisa Helena Silva Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151170538) Heloisa Leite Imada Estudos Literarios (I)

(151703907) Heloisa Malta Buttini Estudos Literarios (I)

(151021423) Heloise Carrer Engenharia Quimica (I)

(151308638) Henrique Aires Silva Engenharia Eletrica (N)

(151436496) Henrique Alves Xavier Medicina (Unicamp) (I)

(151047195) Henrique Casimiro Mandruzato Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151004772) Henrique Dal Mora Rosendo da Silva Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151175458) Henrique Farinelli Neto Engenharia de Producao (I)

(151192758) Henrique Figueiredo Prado Medicina (Unicamp) (I)

(151599917) Henrique Franceschini dos Santos Quimica Tecnologica (N)

(151548711) Henrique Issamu Umeda Engenharia de Producao (I)

(151081078) Henrique Kazuo Ogava Engenharia de Manufatura (I)

(151670939) Henrique Koji Miyamoto Engenharia Eletrica (I)

(151064945) Henrique Krastins Okuti Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151760911) Henrique Lucas Codognoto Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151026954) Henrique Malone de Souza Santos Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151740278) Henrique Moreira Rausch Filosofia (I)

(151528719) Henrique Prado Pinheiro Geografia (N)

(151154507) Henrique Reis Wisinewski Engenharia Eletrica (I)

(151092386) Henrique Retti de Andrade Ciencias Biologicas (I)

(151624738) Henrique Rodrigues Costa Ciencias Economicas (N)

(151091161) Henrique Sannomiya Simoes Engenharia de Producao (I)

(151715409) Henrique Shoiti Matsui Engenharia de Producao (I)

(151327378) Henrique Souza de Melo Engenharia Mecanica (I)

(151662958) Henrique Vaz Cabrera Engenharia Agricola (I)

(151701246) Henzo Gabriel Barbati Basso Administracao (N)

(151082927) Herbert Yukihiro Toyota Administracao (N)

(151026244) Heron Torga Moreira Carneiro Engenharia Mecanica (I)

(151516231) Hiago Vaccaro Malandrin Pedagogia – Licenciatura (I)

(151335267) Higor Vinicius Dias Rosa Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151474401) Holiver Macedo de Morais Engenharia Mecanica (I)

(151673563) Hugo Felipe Ribeiro Galvao Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151083210) Hugo Juarez Porto Fisica – Licenciatura (N)

(151831178) Hugo Leonardo de Morais Engenharia Eletrica (N)

(151665872) Hugo Su Zhizuo Engenharia de Computacao (I)

(151656331) Hugo Teixeira Vasconcelos Engenharia Agricola (I)

(151683854) Hugo Tulio Maximiliano Secreto Engenharia de Controle e Automacao (N)

I

(151421698) Iago Almeida Neves Ciencia da Computacao (N)

(151426587) Iago Mello Moraes Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151015059) Ian Felisberto Villefort Engenharia Civil (I)

(151688668) Ian Lastoria Fischer Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151459893) Ian Makoto Shinjo Musica Popular: Violao

(151656997) Iara Gabriela de Oliveira Historia (I)

(151288929) Iasmim Camacho Enfermagem (Unicamp) (I)

(151099714) Icaro Cruz Torquato Engenharia Eletrica (N)

(151417374) Icaro Denofrio Historia (I)

(151068619) Icaro Luiz de Sousa Silva Estatistica (I)

(151072216) Icaro Pavan Zago Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151533296) Icaro Sadao Matsuda Tamashiro Engenharia Agricola (I)

(151254641) Icaro Torres de Carvalho Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151053521) Ieda Moreira Rodrigues Neta Engenharia de Alimentos (I)

(151007405) Ignacio Espinoso Ribeiro Engenharia de Computacao (I)

(151623285) Igor Andre Torikai Administracao (N)

(151330491) Igor Campos Micadei Bueno Engenharia de Alimentos (N)

(151390770) Igor Chehouan Fischer Administracao Publica (N)

(151744393) Igor David Administracao (N)

(151142203) Igor de Almeida Barros Quimica (I)

(151291066) Igor Henrique Martin Lopez Engenharia Mecanica (I)

(151677824) Igor Mateus de Noronha Quimica (I)

(151275080) Igor Mateus Omote Engenharia de Computacao (I)

(151252539) Igor Mattos Administracao Publica (N)

(151669164) Igor Pontes Jeveaux Administracao (N)

(151094276) Igor Tadeu Contreiras Pereira de Araujo Engenharia Quimica (I)

(151257114) Igor Tostes Fiorezzi Ciencias Economicas (I)

(151320438) Igor Vieira Santos Administracao Publica (N)

(151837299) Igor Yuji Ferreira de Moraes Ciencias Economicas (N)

(151475060) Inaia Fernandes Correa Administracao (N)

(151158844) Iriz Costa Felippe Musica Erudita: Viola

(151032809) Isaac Rocha Silva Medicina (Unicamp) (I)

(151867360) Isabel Brustolin Pedagogia – Licenciatura (N)

(151088802) Isabel Chaib Moreau Linguistica (I)

(151413082) Isabel Giacomini Marques Nutricao (I)

(151052214) Isabel Ribeiro Soares Administracao (N)

(151816836) Isabel Trombin Soares Fonoaudiologia (I)

(151702096) Isabela Antonelli Pedagogia – Licenciatura (I)

(151022617) Isabela Blucher Ciencia da Computacao (N)

(151576053) Isabela Capuano Pedro Engenharia de Producao (I)

(151038036) Isabela Comparoni Engenharia Agricola (I)

(151868691) Isabela Cristina Oliveira Silva Medicina (Unicamp) (I)

(151185923) Isabela da Silva Sarri Medicina (Unicamp) (I)

(151377274) Isabela Demarchi de Oliveira Administracao (N)

(151412638) Isabela Fernanda Oliveira Engenharia de Alimentos (I)

(151392585) Isabela Flora Trombetta Pedagogia – Licenciatura (N)

(151605760) Isabela Giardini Goncalves Quimica (I)

(151885458) Isabela Giusti Tonelli Enfermagem (Unicamp) (I)

(151328517) Isabela Goncalves Pavan Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151150734) Isabela Lie Mizoguti Farmacia (I)

(151347639) Isabela Lima Silva Engenharia de Alimentos (I)

(151139746) Isabela Maria Biagioni Pedro Engenharia Ambiental (N)

(151724476) Isabela Palanch Moreira da Silva Ciencias Sociais (N)

(151200767) Isabela Peixoto Corbi Oliveira Silva Administracao (N)

(151357708) Isabela Rodrigues Martins Letras – Licenciatura (N)

(151788306) Isabela Rozatte da Silva Nutricao (I)

(151306946) Isabela Ruiz Cavalcanti de Carvalho Matematica – Licenciatura (N)

(151756062) Isabela Sandrin Cordeiro Engenharia de Manufatura (I)

(151374237) Isabela Schoenacker Cauzzo Medicina (Unicamp) (I)

(151260404) Isabela Telles Furtado Doswaldo Engenharia de Computacao (I)

(151783844) Isabela Yumi Ferreira Administracao (N)

(151148720) Isabele Romanini Carvasan Sistemas de Informacao (I)

(151441003) Isabele Vieira Odontologia (I)

(151501075) Isabeli Karine Martins Castelaneli Enfermagem (Unicamp) (I)

(151457088) Isabeli Yumi Araujo Osawa Quimica (I)

(151565684) Isabella Ayumi Sammi Yamashita Administracao (N)

(151588364) Isabella Ayumi Shiwaku Engenharia de Alimentos (N)

(151119980) Isabella Bagni Nakamura Farmacia (I)

(151804174) Isabella Barreto Santos Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151414412) Isabella Basso E Silva Engenharia de Alimentos (I)

(151741158) Isabella Bueno dos Santos Enfermagem (Unicamp) (I)

(151444859) Isabella de Moura Shing Pedagogia – Licenciatura (N)

(151172749) Isabella Desirre de Senne Cruz Odontologia (I)

(151473736) Isabella Esparre Duchene Engenharia de Alimentos (I)

(151546135) Isabella Fray Administracao (N)

(151560245) Isabella Gatti Pinheiro Engenharia de Alimentos (I)

(151092119) Isabella Gerim Fonseca Farmacia (I)

(151723770) Isabella Gottardo Bercari Engenharia Quimica (I)

(151449564) Isabella Gualtieri Elias Geografia (N)

(151135263) Isabella Martina Fernandes de Magalhaes Enfermagem (Unicamp) (I)

(151049474) Isabella Mi Hyun Kim Engenharia Eletrica (I)

(151492124) Isabella Mimura Sato Ciencias Sociais (I)

(151357661) Isabella Pereira Giacom Artes Visuais (I)

(151108955) Isabella Righi Educacao Fisica (I)

(151290919) Isabella Sales de Macedo Medicina (Unicamp) (I)

(151246134) Isabella Salomao dos Santos Administracao (N)

(151045311) Isabella Salvini Ciencias Economicas (I)

(151567796) Isabella Santana Claro Pedagogia – Licenciatura (I)

(151090137) Isabelle Cristina Idalgo Estatistica (I)

(151718699) Isabelle de Vecchi Alonso Pedagogia – Licenciatura (N)

(151143619) Isabelle Grande Degaspari Engenharia de Alimentos (I)

(151581752) Isabelle Santos da Silva Artes Visuais (I)

(151541680) Isabelle Zomignani Dumalakas Musica Erudita: Voz

(151589466) Isadora Amalfi de Souza Pinto Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(151344043) Isadora Bousquat Arabe Ciencias Economicas (I)

(151522841) Isadora Cristina Silva Fonoaudiologia (I)

(151769659) Isadora Ferreira Malavolta Odontologia (I)

(151424673) Isadora Gusson Veronezzi Engenharia Quimica (N)

(151812247) Isadora Helena da Silva Nutricao (I)

(151743956) Isadora Okuma Barbosa Ferraz Bragantini Letras – Licenciatura (I)

(151521145) Isadora Queiroz Ferreira Barata Engenharia de Manufatura (I)

(151781473) Isadora Ramalho dos Santos Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151232100) Isadora Santanna Lorencetti Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151117731) Isadora Santo Urbano Tinti Ciencias Economicas (I)

(151889498) Isaias Petronis Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151582960) Isaque de Oliveira Barbosa Administracao (N)

(151496522) Islan Gesio Geronimo dos Santos Musica Erudita: Trompete

(151095927) Itamar Spira Estatistica (I)

(151578561) Iuri Felipe Mandello Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151590774) Iuri Magalhaes de Alencar Oliveira Engenharia de Alimentos (I)

(151098612) Ivan Dairson Capi Mamani Engenharia Civil (I)

(151396716) Ivana Martins Andrade Artes Visuais (I)

(151130343) Ivy Gandolfe de Camargo Pedagogia – Licenciatura (I)

(151608509) Izabela Maria Baitelo Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151086875) Izabela Mateus Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

J

(151267443) Jackeline Stefane Karoline Nogueira Coelho Engenharia de Alimentos (N)

(151798925) Jackson Matos Medeiros Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151141729) Jacqueline Yume Uenishi Arquitetura e Urbanismo (N)

(151240747) Jade Barbara Ferreira de Freitas Educacao Fisica (I)

(151018782) Jade Berzin Capozzoli Pedagogia – Licenciatura (I)

(151817167) Jaime Grimal Alves Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151149327) Jaime Lage Vidal Junior Medicina (Unicamp) (I)

(151412959) Janis Marcondes Rodriguez Enfermagem (Unicamp) (I)

(151325082) Jaqueline Alves da Silva Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151758747) Jaqueline da Conceicao Camargo Pedagogia – Licenciatura (N)

(151288622) Jaqueline de Lima Munhoz Farmacia (I)

(151265126) Jaqueline de Oliveira Rocha Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151423496) Jaqueline Pereira da Silva Fonoaudiologia (I)

(151010368) Jean Barroso de Souza Fonoaudiologia (I)

(151897592) Jean Rosado da Fontoura Administracao (N)

(151095095) Jeanlezy Barroso Sousa Engenharia Ambiental (N)

(151122065) Jeanyves Roulet Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151470171) Jecksom Antonio Gomes da Silva Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151087694) Jefferson Ribeiro Correia Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151378086) Jennifer Siqueira de Araujo Letras – Licenciatura (I)

(151124993) Jennifer Struciatti Odontologia (I)

(151137771) Jenypher Pereira de Sa Oliveira Enfermagem (Unicamp) (I)

(151062628) Jessica Aparecida Luciano Venancio Enfermagem (Unicamp) (I)

(151405391) Jessica Castro da Silva Farmacia (I)

(151084275) Jessica Cavalcante Almeida Administracao Publica (N)

(151772215) Jessica Cristina Castellan Letras – Licenciatura (I)

(151056292) Jessica Cristina Rosa Historia (I)

(151735593) Jessica da Cunha Ferreira Ciencias Economicas (N)

(151284064) Jessica de Abreu Marcon Sistemas de Informacao (I)

(151172077) Jessica de Farias Pereira Sistemas de Informacao (I)

(151489391) Jessica de Sousa Riechelmann Ciencias Sociais (I)

(151228480) Jessica Fernanda de Mello Palermo Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151184197) Jessica Leane Nogueira Pelison Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151223966) Jessica Lie Sasahara Engenharia Mecanica (I)

(151032069) Jessica Rodrigues Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151841162) Jessica Santos de Paula Administracao Publica (N)

(151553168) Jessica Sordi Sartori Letras – Licenciatura (N)

(151578646) Jessica Wady Lopes Musica Erudita: Violoncelo

(151813172) Jessika da Silva Marineli Odontologia (I)

(151320032) Jhennifer Mara Mendiola Barbosa Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151417404) Jhonatas Silas Nascimento Goncalves Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151495420) Jhonny Richard de Souza Ciencia da Computacao (N)

(151296115) Jhulia Voltani Fernandes Silva Odontologia (I)

(151703990) Joana Spadaccini Grangeiro Geografia (I)

(151545200) Joao Armando Sandron Galdino Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151266464) Joao Batista Rosolem Junior Letras – Licenciatura (N)

(151710855) Joao Candido Cartocci Maia Ciencias Economicas (I)

(151858256) Joao Filipe Pavarina Kasahara Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151542560) Joao Gabriel de Oliveira Moraes Ciencias Sociais (I)

(151190288) Joao Guilherme Mazone Santomauro Pismel Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151302890) Joao Lucas Goncalves Soares da Silva Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151190516) Joao Lucas Moura E Souza Historia (I)

(151357340) Joao Lucas Zoz Bracco Engenharia de Producao (I)

(151191083) Joao Marcelo Rossetto Fernandes da Silva Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(151732655) Joao Marcos da Silva Fischer Ciencias Economicas (I)

(151744775) Joao Marcos Inocente Pavao Administracao (N)

(151600987) Joao Matheus Rigoni Paniago Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151732730) Joao Milton Butarelli Filho Engenharia Agricola (I)

(151078245) Joao Paulo de Sousa Brito Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151062086) Joao Paulo do Carmo de Freitas Penalber Engenharia de Computacao (I)

(151793647) Joao Paulo Muniz Estatistica (I)

(151758709) Joao Paulo Violin Engenharia de Manufatura (I)

(151480707) Joao Pedro Alcino Barbosa Estudos Literarios (I)

(151698256) Joao Pedro Bovolon Thomaz Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(151268217) Joao Pedro Brandimarte Viccari Engenharia de Computacao (I)

(151151195) Joao Pedro Costa Moreira Administracao (N)

(151336345) Joao Pedro de Meo Schincariol Engenharia de Manufatura (I)

(151096586) Joao Pedro de Santana Pacheco Musica Popular: Bateria

(151441782) Joao Pedro Durigan Alves Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151739700) Joao Pedro Fernandes Administracao Publica (N)

(151407892) Joao Pedro Fonseca Jose Dalbelo Martins Ciencias Sociais (N)

(151745563) Joao Pedro Guimaraes Ciencia da Computacao (N)

(151225429) Joao Pedro Jardim Moreno Ciencias Economicas (I)

(151521831) Joao Pedro Lima Zamariolli Educacao Fisica (N)

(151090939) Joao Pedro Lino Sproesser Engenharia de Producao (I)

(151032434) Joao Pedro Martinez Oliveira Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151681711) Joao Pedro Mendes Quibao Engenharia Civil (I)

(151471563) Joao Pedro Nascimento Silva Engenharia de Manufatura (I)

(151547565) Joao Pedro Pazinato Cruz de Oliveira Engenharia de Manufatura (I)

(151349819) Joao Pedro Pozzuto Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151561385) Joao Pedro Rodrigues Prado Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(151820488) Joao Pedro Scarpato de Oliveira Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151454003) Joao Pedro Silva Pereira Geologia (I)

(151855950) Joao Ricardo Feriani Salles Filosofia (I)

(151489438) Joao Roberto Marks Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151638090) Joao Victor Alves Garcia Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151172893) Joao Victor Fernandes Nogueira Engenharia Mecanica (I)

(151407212) Joao Victor Fernandes Silva Engenharia de Computacao (I)

(151512840) Joao Victor Hermogenes de Souza Administracao (N)

(151721521) Joao Victor Ignacio Sistemas de Informacao (I)

(151254160) Joao Victor Mattioni Quimica (I)

(151806453) Joao Victor Ramos Faria Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151571072) Joao Victor Roque Cardoso Engenharia Ambiental (N)

(151064723) Joao Victor Stahl Mosz Engenharia Eletrica (I)

(151304056) Joao Victor Virgilio da Silva Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(151551674) Joao Vinicius Ferreira da Rosa Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151272951) Joao Vitor Araujo Grossi Engenharia Quimica (I)

(151585853) Joao Vitor da Costa Leal Engenharia Eletrica (I)

(151468228) Joao Vitor da Silva Borsari Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151865159) Joao Vitor de Almeida E Silva Machado Engenharia Ambiental (N)

(151297712) Joao Vitor Dias Ximenez Engenharia Civil (I)

(151091062) Joao Vitor Honorio Historia (I)

(151328753) Joao Vitor Ienny Engenharia Agricola (I)

(151312198) Joao Vitor Lopes Capi Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151542102) Joao Vitor Mahler Ferreira Oliveira Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151448950) Joao Vitor Marcola Engenharia de Manufatura (I)

(151878708) Joao Vitor Martins de Paula Ciencias do Esporte (I)

(151086981) Joao Vitor Sousa Floriano Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151783561) Joel Antonio Godoy de Moraes Engenharia Eletrica (I)

(151815536) Jonas Gabriel Pestana Gradim Enfermagem (Unicamp) (I)

(151683762) Jonas Roque de Souza Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151513348) Jonatas Ronque Aljonas Fernandes Medicina (Unicamp) (I)

(151747392) Jonathan de Souza Martins Administracao (N)

(151703730) Jonathan Junio Matos Nunes Engenharia Eletrica (N)

(151606190) Jonesmar de Oliveira Engenharia Agricola (I)

(151762955) Jorge Augusto Fray Letras – Licenciatura (N)

(151277475) Jorge Gabriel Corsini Lourencao Engenharia Eletrica (I)

(151382331) Jorge Luiz de Oliveira Gentil Engenharia Quimica (N)

(151197098) Jorge Luiz Frasson dos Santos Matematica – Licenciatura (N)

(151901462) Jose Alexandre de Moraes Monteiro Fuzaro Geografia (I)

(151563749) Jose Carlos Cieni Junior Engenharia de Alimentos (N)

(151457354) Jose Dorivaldo Nascimento Souza Junior Ciencia da Computacao (N)

(151825568) Jose Felipe Blasco Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151704337) Jose Fernando Whitaker Ceribelli Historia (I)

(151000282) Jose Glauco da Silva Engenharia Civil (I)

(151659330) Jose Luiz Prado Junior Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151160780) Jose Victor Moraes de Gaspari Engenharia de Manufatura (I)

(151375056) Jose Victor Roveroni Zuntini Odontologia (I)

(151174783) Jose Vitor Couventaris Sammour Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151499552) Jose Vitor Guedes Tomazela Engenharia de Computacao (I)

(151723633) Josue Silva Coelho de Oliveira Engenharia de Computacao (I)

(151680244) Josue Varola Junior Musica Popular: Saxofone

(151722838) Jovana Ferraz Mendonca dos Santos Ciencias do Esporte (I)

(151102681) Joyce Ferreira Hyppolito Engenharia Quimica (I)

(151172640) Joyce Gomes Gabriel Engenharia Quimica (N)

(151316916) Juan Raphael Batista Fernandes Musica Popular: Violao

(151127190) Julia Adati Odontologia (I)

(151444408) Julia Andrade Nunes Queiroz Farmacia (I)

(151085858) Julia Andres Oliveira Medicina (Unicamp) (I)

(151243784) Julia Baccarin Salles Engenharia de Manufatura (I)

(151395058) Julia Barbara Tavares Engenharia de Producao (I)

(151533401) Julia Barella Moreira Pedagogia – Licenciatura (I)

(151085995) Julia Batista Bernardes Farias Letras – Licenciatura (N)

(151074588) Julia Bernardes Ogata Estatistica (I)

(151185336) Julia Bertagna Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151178754) Julia Bezerra Evangelista Pedagogia – Licenciatura (N)

(151315296) Julia Bittencourt Zum Winkel Engenharia Quimica (N)

(151267689) Julia Braga Regagnin Educacao Fisica (I)

(151275936) Julia Brunelli Reis Joao Administracao (N)

(151077228) Julia Cabral Davila Engenharia Agricola (I)

(151356125) Julia Carvalho Nogueira Farmacia (I)

(151246608) Julia Castelo Pedrotti Quimica (I)

(151388131) Julia Cedran Coco Farmacia (I)

(151086660) Julia Cerqueira da Cruz Artes Cenicas (I)

(151302760) Julia Cintra Gomes Enfermagem (Unicamp) (I)

(151362063) Julia Costa Pedagogia – Licenciatura (N)

(151348489) Julia de Almeida Toute Engenharia de Producao (I)

(151453642) Julia de Carvalho Ferreira Sula Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151109859) Julia de Oliveira Ribeiro Estudos Literarios (I)

(151093242) Julia de Queiroz Caldeira Matematica – Licenciatura (N)

(151660075) Julia dos Santos Nascimento Estatistica (I)

(151831796) Julia Dumard de Siqueira Pedagogia – Licenciatura (I)

(151476391) Julia Elisa Carneiro Medicina (Unicamp) (I)

(151682332) Julia Faria Pizi Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151733054) Julia Ferraz Itoyama Ciencias do Esporte (I)

(151508687) Julia Ferronato Galano Ciencias Economicas (I)

(151395713) Julia Figueiredo Ciencias Sociais (N)

(151837879) Julia Gomes de Carvalho Rocha Nutricao (I)

(151279761) Julia Haddad Labello Medicina (Unicamp) (I)

(151451707) Julia Imparato Dal Pra Pedagogia – Licenciatura (N)

(151239545) Julia Lataro Goncalves Educacao Fisica (I)

(151079620) Julia Lepre Maluf Pedagogia – Licenciatura (I)

(151522490) Julia Maria Rossinoli Maciel Danca (I)

(151301385) Julia Martins Pereira Engenharia Ambiental (N)

(151340478) Julia Mendes Carrenho Linguistica (I)

(151329565) Julia Midory Madeu Ida Ciencias Sociais (N)

(151181570) Julia Modesto Vicente Enfermagem (Unicamp) (I)

(151082583) Julia Nader Acquaviva Ciencias Biologicas (I)

(151398538) Julia Nakazoni Rinaldi Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151859419) Julia Niero Pafaro Artes Visuais (I)

(151447650) Julia Pereira Soalheiro Gonzalez Engenharia de Alimentos (N)

(151319335) Julia Piton Pavan Administracao Publica (N)

(151275974) Julia Reimberg Medicina (Unicamp) (I)

(151606558) Julia Roja Tavoni Fonoaudiologia (I)

(151601348) Julia Sanches Baptista Administracao Publica (N)

(151023306) Julia Silva Bueno dos Santos Administracao (N)

(151595595) Julia Souto de Camargo Ciencias Sociais (I)

(151609786) Julia Takeuti Veiga de Castro Historia (I)

(151187738) Julia Trettel Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151137016) Julia Veiga Camacho Estudos Literarios (I)

(151064778) Julia Verona Rua Administracao (N)

(151415019) Julian Pico Pereira Engenharia Mecanica (I)

(151597430) Juliana Andrea Franco Burguim Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151054241) Juliana Camargo Leite Artes Cenicas (I)

(151655024) Juliana Carneiro Concon Pedagogia – Licenciatura (N)

(151073318) Juliana Carvalho Mucheroni Sistemas de Informacao (I)

(151391834) Juliana Daikawa Estatistica (I)

(151007917) Juliana de Oliveira Rodrigues Ciencia da Computacao (N)

(151812278) Juliana do Amaral Costa Lima Artes Cenicas (I)

(151670090) Juliana dos Reis Bonilha Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151812193) Juliana Gabriela dos Santos Odontologia (I)

(151661023) Juliana Galhardo Moniz Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151034652) Juliana Joo Engenharia Mecanica (I)

(151258964) Juliana Luz Melo Gongoni Quimica (I)

(151021751) Juliana Marques de Oliveira Farmacia (I)

(151044318) Juliana Martins Custodio Engenharia Civil (I)

(151532552) Juliana Mendes Ferreira Administracao Publica (N)

(151769420) Juliana Monteiro de Godoy Administracao (N)

(151044172) Juliana Muniz Villalba Musica: Licenciatura (I)

(151633491) Juliana Nicolette Engenharia Eletrica (N)

(151016571) Juliana Pereira de Souza Administracao (N)

(151569556) Juliana Piccoli Martins Engenharia de Alimentos (I)

(151182856) Juliana Pinto Campagnoli Pedagogia – Licenciatura (I)

(151571171) Juliana Sonsin Lutero Alves Pedagogia – Licenciatura (I)

(151580872) Juliana Wady Lopes Musica: Licenciatura (I)

(151463766) Juliane Carolina Baiochi Dalben Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151325938) Juliete Araujo Zambianco Engenharia de Alimentos (N)

(151693534) Julio Camargo Ribeiro da Silva Engenharia Agricola (I)

(151615877) Julio Grinberg Zanatta Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151756581) Julio Silva Telles de Carvalho Ciencia da Computacao (N)

(151855622) Julliana Correa de Souza Administracao (N)

(151132257) Jullyana Krupelis Zan Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151806149) Jullyane Gabryelly de Jesus Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

K

(151588609) Kaio Takase Engenharia Mecanica (I)

(151046765) Kaleb Roncatti de Souza Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151225368) Kalel Luiz Rossi Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151450155) Karen Cerveira Alves Engenharia Mecanica (I)

(151587293) Karen Cristina Novais Laurindo Geografia (N)

(151213392) Karen Daiane dos Santos Arquitetura e Urbanismo (N)

(151312570) Karen Florentino Correa Administracao (N)

(151459374) Karen Fraudik de Mendonca Nutricao (I)

(151493325) Karen Mayumi Okuizumi Engenharia Civil (I)

(151570772) Karen Noda Morishita Farmacia (I)

(151438638) Karen Nomura de Nardi Engenharia Ambiental (N)

(151277840) Karina Caciola Medicina (Unicamp) (I)

(151465977) Karina Calciolari Aguiar Enfermagem (Unicamp) (I)

(151232056) Karina da Silva Lima Geografia (N)

(151358961) Karina de Oliveira Henrique Ciencia da Computacao (N)

(151476513) Karina Nomelini Bozzo Administracao Publica (N)

(151443979) Karina Sandaniel Vite Quimica Tecnologica (N)

(151382843) Karine Wermelinger de Oliveira Engenharia Quimica (N)

(151100708) Kathleen Suelen Manhani Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151250557) Katlyn Dias da Silva Engenharia Quimica (N)

(151452564) Katy Nara Micaela de Souza Oliveira Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151172480) Katylin Rainara Cunha de Meira Engenharia Ambiental (N)

(151329411) Kauan Santos Abdala Vega Engenharia de Manufatura (I)

(151063553) Kaue Stefanini Coral Linguistica (I)

(151373722) Kayo Augusto de Almeida Medeiros Medicina (Unicamp) (I)

(151742366) Keila Marini dos Santos Quimica Tecnologica (N)

(151232858) Keila Mayumi Haseyama Gomes Administracao (N)

(151459329) Keila Rodrigues de Melo Nutricao (I)

(151816621) Kelly Christie Forti Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151382034) Kelly Cristina dos Santos Juremeira Administracao Publica (N)

(151431477) Kelly Florentino Alves Musica Erudita: Percussao

(151531603) Kelly Kazumi Miyoshi Arquitetura e Urbanismo (N)

(151564278) Kelvin Baptista Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151132660) Kelvin Wen Jie Ruan Zhang Wu Engenharia Civil (I)

(151686556) Kevin Alvarenga Mora Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151409768) Kimberly Peixoto da Silva Odontologia (I)

L

(151736275) Laercio Leite da Silva Neto Educacao Fisica (N)

(151473927) Laiani Maria Gomes Alves Enfermagem (Unicamp) (I)

(151050584) Laila Mohallem Pereira Lima Ciencias Sociais (I)

(151722104) Lais Arruda Wagner Engenharia Ambiental (N)

(151532569) Lais Bezerra Natario Cristino Educacao Fisica (I)

(151417350) Lais Bomediano de Souza Educacao Fisica (I)

(151456450) Lais Conte Zanardo Engenharia de Alimentos (I)

(151243258) Lais de Toledo Dubois Pedagogia – Licenciatura (I)

(151008262) Lais Duarte Branco Engenharia Agricola (I)

(151121796) Lais Ferraz Rosada Quimica (I)

(151221243) Lais Hitomi Imasato Enfermagem (Unicamp) (I)

(151674771) Lais Romero Rey Piccolo Letras – Licenciatura (I)

(151032762) Lais Vieira Torres Ciencias Sociais (I)

(151014315) Laisa Ribeiro do Couto Estudos Literarios (I)

(151723220) Lara Arruda Wagner Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151067326) Lara Doswaldo Balaminutti Artes Visuais (I)

(151521190) Lara Fadel Bearzi Engenharia de Alimentos (I)

(151059024) Lara Martinez Martins Administracao (N)

(151350424) Lara Martins Bortolotti Educacao Fisica (I)

(151431132) Lara Stephania Marinho Garrito Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(151693114) Laralice Minghini Moralles Administracao (N)

(151062710) Larissa Albuquerque Pinheiro Barbosa Linguistica (I)

(151530105) Larissa Aparecida Prevato Lopes Administracao Publica (N)

(151284798) Larissa Ayumi Hiromoto Administracao (N)

(151185596) Larissa Camargo Siqueira Ciencias Sociais (N)

(151546272) Larissa Fauat Schraier Engenharia Eletrica (N)

(151070784) Larissa Florencia Bergmann Ferrao Arquitetura e Urbanismo (N)

(151870582) Larissa Fonseca Parreira Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151123075) Larissa Goncalves Leite Farmacia (I)

(151097220) Larissa Kimie Takayama Engenharia Eletrica (I)

(151322861) Larissa Luri Almeida Amorim Ikejiri Odontologia (I)

(151174226) Larissa Macul Moreno Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151199148) Larissa Magalhaes Lima Engenharia Quimica (I)

(151685737) Larissa Oliveira Furlan Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151516330) Larissa Ramos Neves Enfermagem (Unicamp) (I)

(151039763) Larissa Saemi Ganaha Engenharia de Computacao (I)

(151879879) Larissa Salles Paim Diniz Nutricao (I)

(151222185) Larissa Santoro Dias Macedo Engenharia Civil (I)

(151661795) Larissa Santos Wandenkolk da Cunha Administracao (N)

(151343217) Larissa Sousa de Paiva Administracao (N)

(151042039) Larissa Tortola Historia (I)

(151523363) Larissa Veroneze Sousa Administracao (N)

(151412904) Larissa Yuri Uemura Arquitetura e Urbanismo (N)

(151683625) Laryssa Sayuri Nascimento Sato Administracao (N)

(151102919) Lassoni Hilario Maria Sousa Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151423298) Laura Baldassim Tome Artes Cenicas (I)

(151330651) Laura Bulhoes Bertoni Arquitetura e Urbanismo (N)

(151352635) Laura Cavalcanti Salatino Ciencias Economicas (I)

(151459541) Laura Fernandes de Almeida Meirelles Engenharia de Alimentos (I)

(151413273) Laura Hanek de Albuquerque Ferreira Pinto Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151133823) Laura Lisboa Goulart de Faria Engenharia Quimica (I)

(151671529) Laura Lopes Amaral Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151223195) Laura Moraes Magri Engenharia Quimica (I)

(151126883) Laura Politi de Oliveira Engenharia Mecanica (I)

(151172961) Laura Riolfi Barzotto Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151498740) Laura Ruiz de Freitas Pedagogia – Licenciatura (I)

(151629801) Laura Santos Fernandes Engenharia de Manufatura (I)

(151667014) Laura Senne Ciasca Engenharia de Alimentos (I)

(151035907) Laysla Maria Campos de Moraes Fonoaudiologia (I)

(151876481) Leandro Adorno Ansante Ciencias do Esporte (I)

(151208488) Leandro Das Neves Bernardi Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(151623476) Leandro dos Anjos Camasao Engenharia Mecanica (I)

(151275820) Leandro Henrique Ribeiro Ciencia da Computacao (N)

(151323024) Leandro Henrique Siqueira Molina Engenharia Mecanica (I)

(151067081) Leandro Isaac Motta Musica Erudita: Piano

(151270733) Leandro Moreira Ramos Arquitetura e Urbanismo (N)

(151181822) Leandro Nascimento Goncalves de Araujo Engenharia de Computacao (I)

(151459923) Leandro Setsuo Watanabe Engenharia Eletrica (N)

(151215169) Leandro Verissimo Delcaro Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(151265164) Leia Menna Barreto de Azevedo Silveira Danca (I)

(151265447) Leila Pompeu Zwanziger Ciencia da Computacao (N)

(151578875) Leonardo Akira Izuka Quimica (I)

(151528740) Leonardo Akira Kamimura Oura Engenharia Quimica (I)

(151605494) Leonardo Almeida Santana Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151531214) Leonardo Alves Pegorari Ciencias do Esporte (I)

(151257084) Leonardo Antunes da Silva Letras – Licenciatura (N)

(151072896) Leonardo Assumpcao de Campos Matematica – Licenciatura (N)

(151317148) Leonardo Avalone Goncalves Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151235840) Leonardo Barbosa de Oliveira Letras – Licenciatura (I)

(151511595) Leonardo Barreto de Oliveira Campos Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151388674) Leonardo Bertanha Giusti Engenharia de Manufatura (I)

(151420367) Leonardo Borges Mafra Machado Engenharia de Computacao (I)

(151511496) Leonardo Camara Ribeiro Medicina (Unicamp) (I)

(151574606) Leonardo Cunha Montechiesi Engenharia Mecanica (I)

(151377205) Leonardo de Carvalho Freitas Padilha Aguilar Engenharia de Computacao (I)

(151080891) Leonardo de Oliveira Negri Fisica – Licenciatura (N)

(151248390) Leonardo de Oliveira Ramos Engenharia de Computacao (I)

(151384658) Leonardo Epiphanio Galvao Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151888099) Leonardo Fernandes Perine Administracao (N)

(151080242) Leonardo Fernandes Von Huelsen Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151566533) Leonardo Ferreira Guilhoto Artes Cenicas (I)

(151218229) Leonardo Fresneda Felice Arquitetura e Urbanismo (N)

(151505671) Leonardo Goncalves Apolinario Administracao (N)

(151458777) Leonardo Groppa Ciencias Economicas (I)

(151232520) Leonardo Guerino Geografia (N)

(151019020) Leonardo Henrique Batista Engenharia de Computacao (I)

(151609595) Leonardo Henrique Vitiello Engenharia Agricola (I)

(151043933) Leonardo Jose Ferreira Leite Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151754691) Leonardo Leonzi Dalessandro Engenharia Agricola (I)

(151413518) Leonardo Libardi Pagotto Odontologia (I)

(151676968) Leonardo Lima Kisner Engenharia de Computacao (I)

(151703358) Leonardo Lopes Neco Engenharia de Manufatura (I)

(151111177) Leonardo Martinez de Paschoal Geologia (I)

(151316633) Leonardo Miguel Menedez Quimica Tecnologica (N)

(151574552) Leonardo Monteiro de Carvalho Engenharia Mecanica (I)

(151761471) Leonardo Niuji Celestino Educacao Fisica (N)

(151529118) Leonardo Nochang Heck Ciencias Economicas (I)

(151688491) Leonardo Nogueira Balestra Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151560153) Leonardo Oliveira Antunes Engenharia Mecanica (I)

(151309235) Leonardo Pagotto Zucolo Quimica Tecnologica (N)

(151847818) Leonardo Pelegrin dos Santos Musica Popular: Bateria

(151524908) Leonardo Polli Engenharia Quimica (I)

(151413150) Leonardo Ramos Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151455587) Leonardo Roberto Viola Quimica Tecnologica (N)

(151055343) Leonardo Rocha Santin Engenharia Ambiental (N)

(151348199) Leonardo Roso Deldotti Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151255507) Leonardo Saraiva Guerreiro Matematica – Licenciatura (N)

(151477745) Leonardo Segantin Romano Administracao (N)

(151235628) Leonardo Seiji Souza Yamamoto Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151647760) Leonardo Silva de Almeida Engenharia Eletrica (I)

(151436908) Leonardo Silveira Takase Estatistica (I)

(151537069) Leonardo Takeshi Muniz Sistemas de Informacao (I)

(151021935) Leonardo Victor da Silva Rodrigues Ciencia da Computacao (N)

(151593971) Leonardo Wang Mauricio Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151357098) Leone Almendro Mendes Engenharia Eletrica (I)

(151295372) Leticcia Giovana Damha Engenharia de Producao (I)

(151573900) Leticia Alaniz Garcia Ciencias Biologicas (I)

(151686174) Leticia Bardi Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151057844) Leticia Bergamo Nogueira Danca (I)

(151337874) Leticia Campos Padula Pedagogia – Licenciatura (N)

(151110693) Leticia Carvalho de Sousa Engenharia Agricola (I)

(151560054) Leticia Carvalho Silva Historia (I)

(151143633) Leticia Castelani Administracao (N)

(151412522) Leticia Cisotto Dias Letras – Licenciatura (N)

(151315685) Leticia de Paula Silva Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151598228) Leticia dos Santos Stanziola Administracao (N)

(151440703) Leticia Escames Engenharia de Alimentos (N)

(151353676) Leticia Felix Albor Engenharia de Alimentos (I)

(151811480) Leticia Foglia Santucci Nutricao (I)

(151617804) Leticia Gama E Silva Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(151457057) Leticia Godoy da Costa Medicina (Unicamp) (I)

(151705385) Leticia Hee Andrade Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151189192) Leticia Hein Hsiao Engenharia Civil (I)

(151079880) Leticia Huan Bacellar Liu Quimica (I)

(151377953) Leticia Lopes Dutra Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(151272913) Leticia Lopes Lourenco Quimica Tecnologica (N)

(151357180) Leticia Lourenco Engenharia Civil (I)

(151250205) Leticia Lumi Asano Sistemas de Informacao (I)

(151662736) Leticia Magpali Moura Estevao Ciencias Biologicas (I)

(151868127) Leticia Maria dos Passos Orozimbo Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151303541) Leticia Moraes Egido Engenharia de Producao (I)

(151277482) Leticia Naomi Goya Engenharia Quimica (I)

(151706760) Leticia Natalia Liu Artes Visuais (I)

(151613284) Leticia Nunes Tsuda Musica Erudita: Piano

(151441485) Leticia Pereira de Souza Ciencias Sociais (N)

(151041364) Leticia Rabelo Varison Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151405445) Leticia Rodrigues Pereira Odontologia (I)

(151257152) Leticia Severo de Brito Nutricao (I)

(151571911) Leticia Silva Andre de Menezes Engenharia de Alimentos (I)

(151084237) Leticia Soares Toto Educacao Fisica (N)

(151421957) Leticia Suemy Horikawa Administracao (N)

(151593766) Leticia Tank Oliveira Odontologia (I)

(151739946) Leticia Tutihashi Engenharia de Producao (I)

(151678339) Leticia Vicentin Ciencias Sociais (N)

(151844628) Leticia Yumie Iasukawati Sistemas de Informacao (I)

(151012159) Liana Natsuko Yoshikawa Matematica – Licenciatura (N)

(151408123) Ligia Costa Souza Engenharia de Manufatura (I)

(151582830) Ligia Cristina Taver Engenharia Agricola (I)

(151582205) Ligia Lacerda Teixeira Historia (I)

(151637219) Ligia Lopes Schiozer Engenharia Mecanica (I)

(151463988) Ligia Sayuri Ogata Fisica – Licenciatura (N)

(151688545) Ligia Toneto Ciencias Economicas (I)

(151750477) Lilian Ebele Abreu Utomi Administracao (N)

(151522162) Lilian Miyasiro Ferreira Engenharia Mecanica (I)

(151429876) Lilian Yumi Miyashiro Ciencias Economicas (N)

(151216285) Lin Turato Pedagogia – Licenciatura (N)

(151086257) Lincoln Vinicius Morete Alves Educacao Fisica (N)

(151836692) Lindon J Samir dos Santos Pereira Monroe Arquitetura e Urbanismo (N)

(151714932) Livia Caldeira Administracao Publica (N)

(151191496) Livia de Lucas Olivero Ciencias Sociais (I)

(151749527) Livia Leal Michilin Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151587347) Livia Mourao Soares Mendes Engenharia Civil (I)

(151500058) Livia Nunes de Queiroz Odontologia (I)

(151445944) Livia Xavier Cardoso de Oliveira Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151297613) Liz Maria Mariani Dias Dorea Letras – Licenciatura (I)

(151356972) Liz Vitoria do Amaral Silva Pedagogia – Licenciatura (I)

(151093167) Lizandra Maia de Sousa Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(151059161) Lorena Marques Batista Letras – Licenciatura (I)

(151310529) Lorena Oliveira Campos Forato Ciencias Sociais (I)

(151074441) Lorenzo Gomes Santiago Educacao Fisica (N)

(151341112) Lorraine Souza Santos Medicina (Unicamp) (I)

(151583932) Lorrane Campidelli Arthuzo Engenharia Quimica (N)

(151540519) Loruama Chalegre Sena Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151615655) Louise Zanella Martins Historia (I)

(151456764) Luan Augusto Fazolin Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151271576) Luan Brito Moraes da Silva Ciencias Sociais (I)

(151780715) Luan Fahl Kozonoe de Souza Engenharia Agricola (I)

(151212177) Luan Gustavo de Resende Ciencias Sociais (N)

(151813097) Luan Mauri Bairrada Geografia (N)

(151136549) Luan Moldan Motta Ciencias Biologicas (I)

(151481427) Luana de Antonis Pitton Odontologia (I)

(151310543) Luana Domingues Fernandes Engenharia Mecanica (I)

(151277178) Luana Maria Carrilho Segantini Ciencias Sociais (I)

(151876948) Luana Moreira Silva Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151492346) Luana Pereira Condori Estudos Literarios (I)

(151042350) Luana Simao Lucas Estatistica (I)

(151639802) Luane Tereza Santos de Almeida Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(151143947) Luani Takasugui Damasceno Farmacia (I)

(151842554) Luca Ferrari Ferreira Ciencias do Esporte (I)

(151255118) Luca Michael Sihn Quimica (I)

(151446145) Luca Terracini Dompieri Engenharia Agricola (I)

(151272081) Lucas Almeida de Souza Administracao (N)

(151336192) Lucas Almeida Thiesen Educacao Fisica (I)

(151736114) Lucas Andrade Correa Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151709462) Lucas Angelo Hernandes Matematica – Licenciatura (N)

(151652247) Lucas Antonio dos Anjos Nascimento Ciencias Sociais (N)

(151263403) Lucas Arata Esteves Engenharia Mecanica (I)

(151191854) Lucas Arenhardt Cavalcante Engenharia Civil (I)

(151016991) Lucas Augusto Leardini Siconato Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151808244) Lucas Augusto Pepe Mena Medicina (Unicamp) (I)

(151167873) Lucas Augusto Pires Engenharia de Manufatura (I)

(151159656) Lucas Augusto Rillo da Silva Administracao (N)

(151228312) Lucas Barbato Sallum Engenharia Agricola (I)

(151395522) Lucas Barbosa Lima Lazaro Arquitetura e Urbanismo (N)

(151529507) Lucas Barbosa Tuao Engenharia Mecanica (I)

(151087274) Lucas Bariani Pereira Quimica (I)

(151256920) Lucas Barreira Pacitti Engenharia Civil (I)

(151282082) Lucas Bertola Herzog Ciencias Economicas (I)

(151305189) Lucas Caetano Araujo Silva Farmacia (I)

(151077440) Lucas Camara de Souza Sistemas de Informacao (I)

(151035266) Lucas Camargo Antedomenico Estatistica (I)

(151876924) Lucas Campello Pasin Portella Pereira Medicina (Unicamp) (I)

(151065900) Lucas Carboni Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151558019) Lucas Carletto Coelho Artes Visuais (I)

(151320728) Lucas Cassoli Bretones Historia (I)

(151108917) Lucas Caue Jacintho Engenharia Quimica (I)

(151154217) Lucas Cavalcanti Escocard Freitas Engenharia de Alimentos (I)

(151426020) Lucas Cesar Mendonca Molina Quimica (I)

(151482185) Lucas Chelini Castello Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151340546) Lucas Cleto de Oliveira Ciencia da Computacao (N)

(151074908) Lucas Cremonezi Lammoglia Farmacia (I)

(151474029) Lucas da Conceicao Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151382607) Lucas da Silva Andrade Costa Sistemas de Informacao (I)

(151160872) Lucas da Silva Placides Ciencias Economicas (I)

(151638205) Lucas Damasceno Godoy Engenharia Quimica (N)

(151395201) Lucas Dan Tabita Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151129110) Lucas Daniel Sales Velos Matematica – Licenciatura (N)

(151428286) Lucas Daniel Suzuki Godoy Medicina (Unicamp) (I)

(151307307) Lucas Davila Souza Fraiha Engenharia Agricola (I)

(151821481) Lucas de Alencar Andreotti Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151666523) Lucas de Camargo Barros de Castro Engenharia de Computacao (I)

(151604620) Lucas de Campos Ribeiro Vidal Educacao Fisica (N)

(151214562) Lucas de Mello Silva Oliveira Musica Popular: Guitarra

(151674337) Lucas Di Giacomo Maccari Educacao Fisica (I)

(151822293) Lucas dos Reis Santana Rodrigues Ciencias Biologicas (I)

(151451516) Lucas dos Santos Cunha Quimica Tecnologica (N)

(151171982) Lucas Eder Alves Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151216452) Lucas Emilio Mendes Ferreira Engenharia de Computacao (I)

(151471983) Lucas Felipe de Almeida Engenharia Civil (I)

(151378482) Lucas Fernandes Sistemas de Informacao (I)

(151374718) Lucas Ferreira Amaral Massari Engenharia Mecanica (I)

(151600024) Lucas Ferreira dos Santos Estatistica (I)

(151103462) Lucas Florenca Gracino Engenharia de Manufatura (I)

(151729228) Lucas Fragoso Resende Administracao (N)

(151001728) Lucas Garcia Borges Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151259721) Lucas Gaudencio Vivacqua Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151078047) Lucas Goncalves Machado Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151774433) Lucas Gregory Nani Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151319618) Lucas Grijo dos Reis Quimica (I)

(151345220) Lucas Henrique de Almeida Filosofia (I)

(151652797) Lucas Henrique Pelegrini Pessoa Engenharia Quimica (I)

(151312549) Lucas Henrique Ribeiro Historia (I)

(151677435) Lucas Henrique Steck Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151216896) Lucas Hernandes Guerreiro Administracao (N)

(151630256) Lucas Ikemoto da Silva Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151086813) Lucas Jaqueto Drefahl Engenharia de Producao (I)

(151685164) Lucas Keizo Hanzawa Engenharia Eletrica (I)

(151125620) Lucas Larese Torres Ciencias Economicas (I)

(151117069) Lucas Lodi Montanher Medicina (Unicamp) (I)

(151268552) Lucas Macedo da Silva Estatistica (I)

(151379584) Lucas Machado Jofre Engenharia Eletrica (I)

(151446749) Lucas Marques da Silva Farmacia (I)

(151723466) Lucas Martins Tomaz Engenharia Mecanica (I)

(151028301) Lucas Mattos Souza Estatistica (I)

(151865746) Lucas Mendes Teixeira Ferreira Estudos Literarios (I)

(151034690) Lucas Mesquita Paiva Martins Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151680541) Lucas Mioranci Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151433596) Lucas Molina Pinheiro Engenharia Quimica (I)

(151151904) Lucas Monfardini de Paula Administracao Publica (N)

(151589145) Lucas Morales Ferrari Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151278850) Lucas Moreira Lara Odontologia (I)

(151031738) Lucas Neves dos Santos Administracao (N)

(151241108) Lucas Oliveira de Freitas Engenharia Mecanica (I)

(151385422) Lucas Osse Mussini Engenharia de Alimentos (I)

(151794992) Lucas Pereira Campos Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151097244) Lucas Queiroz Ferreira de Jesus Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151597904) Lucas Querino Pereira Quimica Tecnologica (N)

(151307345) Lucas Quinamo Furtado de Mendonca Musica: Licenciatura (I)

(151425003) Lucas Ramalho Anderson Estatistica (I)

(151533913) Lucas Ribeiro da Silva Engenharia Eletrica (I)

(151766247) Lucas Ribeiro Guari Engenharia Agricola (I)

(151497501) Lucas Rodrigues Martines Educacao Fisica (N)

(151051969) Lucas Ryoji Kojima Medicina (Unicamp) (I)

(151064143) Lucas Salgado de Santana Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151130749) Lucas Santos Nunez Estatistica (I)

(151493332) Lucas Saraceni Carvalho Engenharia de Computacao (I)

(151227777) Lucas Saviti da Silva Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151269593) Lucas Seiji Suzuki Moitinho Educacao Fisica (I)

(151620736) Lucas Serra Stahl Geografia (I)

(151744072) Lucas Silva Lopes Geografia (N)

(151303077) Lucas Silva Martinez Quimica (I)

(151255057) Lucas Silva Suniga Educacao Fisica (N)

(151139913) Lucas Takeji Nakaima Fugita Engenharia Quimica (I)

(151252362) Lucas Toshio Uenishi Medicina (Unicamp) (I)

(151153955) Lucas Urbano Jose Engenharia Quimica (I)

(151863030) Lucas Vagione Camargo Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151822682) Lucas Vinicius Ferreira Chaves Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151053637) Lucas Warwar Pereira Ciencias Economicas (I)

(151216186) Lucas Yudi Sakamoto Engenharia Agricola (I)

(151220905) Lucas Yuichi Kiwamen Administracao (N)

(151196071) Lucas Yukio Hosomi Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151179948) Lucas Yunes Cominatto Barbosa Medicina (Unicamp) (I)

(151681582) Lucca Antonio Rodrigues Cavallaro Ciencias do Esporte (I)

(151190172) Lucca Heinze Faro Engenharia Mecanica (I)

(151242224) Lucca Vicente Biasi Engenharia Mecanica (I)

(151718835) Luccas Cavalcante Rocha Quimica Tecnologica (N)

(151840374) Luccas Gabriel Ferreira Malta Ciencias Biologicas (I)

(151885403) Luccio Sung Il Lee Engenharia Quimica (I)

(151857468) Luciana Alves Viana Musica Popular: Voz

(151506421) Luciana Angelica Goncalves Nutricao (I)

(151476247) Luciana Cavalcanti Alvarez Ciencias Sociais (I)

(151005478) Luciana de Oliveira Enfermagem (Unicamp) (I)

(151345251) Luciana Maira Erismann Canepa Danca (I)

(151193539) Luciana Niro de Souza Passos Geografia (I)

(151877347) Luciana Tomy Ribeiro Ciencias Sociais (I)

(151495499) Luciane Gregorio Andretta Ciencias Sociais (N)

(151553106) Luciene Caroline Alves Geografia (N)

(151858164) Lucila Andrade Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151746443) Luighi Pierre Santos Leal Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151208822) Luigi Mantoni Engenharia Agricola (I)

(151010177) Luis Alberto Goulart Firmino Letras – Licenciatura (I)

(151199247) Luis Claudio Dias Bezerra Viscardi Geografia (N)

(151597058) Luis Eduardo Manzoli Elias Engenharia Mecanica (I)

(151321691) Luis Felipe dos Santos Silva Quimica Tecnologica (N)

(151517517) Luis Felipe Ferreira Vidal Quimica (I)

(151461975) Luis Felipe Fortunato Foiadelli Geografia (I)

(151174639) Luis Felipe Haas Cavalcanti Engenharia Civil (I)

(151768304) Luis Fernando Candido Rodrigues Odontologia (I)

(151009173) Luis Fernando de Campos Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151896155) Luis Fernando Panicachi Cocovilo Filho Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151197371) Luis Fernando Sasseron Agostinho Geografia (I)

(151119904) Luis Fernando Silva Martinez Estatistica (I)

(151739380) Luis Fernando Vieira Silva Engenharia de Computacao (I)

(151898205) Luis Francisco Bianchessi Educacao Fisica (N)

(151011842) Luis Guilherme Pavam Junior Administracao Publica (N)

(151215350) Luis Gustavo Bitencourt Almeida Ciencia da Computacao (N)

(151219987) Luis Gustavo Modesto de Camargo Estatistica (I)

(151252805) Luis Henrique da Silva Dias Engenharia Mecanica (I)

(151511274) Luis Henrique de Gouveia Rocha Franco Filosofia (I)

(151408284) Luis Henrique Franco Moura Engenharia Mecanica (I)

(151490760) Luis Henrique Satas Labecca Engenharia de Manufatura (I)

(151283566) Luis Ricardo Ferraz Sistemas de Informacao (I)

(151346360) Luis Victor Mota Freitas Historia (I)

(151140986) Luisa Alcantara Scrideli Ciencias Economicas (I)

(151263854) Luisa Alves Siscari Letras – Licenciatura (N)

(151186711) Luisa Bergara de Souza Filosofia (I)

(151440529) Luisa Canesin Dourado Figueiredo Costa Medicina (Unicamp) (I)

(151090410) Luisa Coscia Gasparoti Nutricao (I)

(151241887) Luisa Lima Aguetoni Administracao (N)

(151263977) Luisa Loureiro Hossepian Lima Ciencias Economicas (N)

(151318509) Luisa Registro Fonseca Ciencias Sociais (I)

(151747903) Luisa Serpa Vale Educacao Fisica (N)

(151806989) Luise Lazaretti Froldi Fonoaudiologia (I)

(151590491) Luise Prado Martins Engenharia Mecanica (I)

(151687443) Luiz Eduardo Palazzi de Souza Educacao Fisica (I)

(151447278) Luiz Felipe Kataoka Fogo Arquitetura e Urbanismo (N)

(151006204) Luiz Fernando Dimarzio Fisica – Licenciatura (N)

(151247731) Luiz Fernando Vieira dos Santos Geografia (N)

(151495482) Luiz Francisco Guimaraes Gilloni Odontologia (I)

(151405599) Luiz Guilherme Roth Cantarelli Ciencias Sociais (N)

(151487005) Luiz Gustavo Berni Brenha de Camargo Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151389998) Luiz Gustavo Furlan Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151234946) Luiz Henrique de Moraes Quinteiro Capelli Ciencias do Esporte (I)

(151568270) Luiz Henrique dos Santos Nunes Fisica – Licenciatura (N)

(151800240) Luiz Henrique Goncalves Jovelli Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151436977) Luiz Rodolfo Fessel Campos Levoto Engenharia Ambiental (N)

(151652599) Luiz Victorio de Castro Cruz Martins Engenharia de Computacao (I)

(151855363) Luiza Beraldo Rodriguez Artes Visuais (I)

(151145233) Luiza Blanco Rangel Torres Ciencias Economicas (I)

(151460217) Luiza de Fatima Lima Engenharia Eletrica (I)

(151426075) Luiza de Lacerda Humber Engenharia de Producao (I)

(151692272) Luiza Ferraz Mangini Educacao Fisica (I)

(151299008) Luiza Longo Engenharia Eletrica (I)

(151558828) Luiza Nery Costa Silva Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151467980) Luiza Oliveira Pereira Ciencias Sociais (I)

(151731232) Luiza Pecci Canisares Engenharia Agricola (I)

(151371863) Luiza Pereira de Freitas Musica: Regencia (I)

(151830908) Luiza Rocha Tasinaffo Danca (I)

(151056773) Luiza Rossi Mora Brusco Ciencias Sociais (N)

(151450414) Luiza Soares Pereira Administracao (N)

(151353690) Luke Zhi Wei Zheng Estatistica (I)

(151011538) Luma de Queiros Kubaski Medicina (Unicamp) (I)

M

(151633798) Maiara Ariele Pedersen Pedagogia – Licenciatura (I)

(151500324) Maiara Caroline Colombera Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(151444897) Maicon Roberto Daltrozo Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151030308) Maikon William Militao de Carvalho Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151241269) Mainara Prado Pereira Araujo Arquitetura e Urbanismo (N)

(151454263) Maira Carvalho Baldin Engenharia Civil (I)

(151056605) Maira Ferreira Amaral Resende Fonoaudiologia (I)

(151522629) Maira Froes Menezes Administracao (N)

(151260381) Maira Johanna Castro Hazeu Artes Cenicas (I)

(151657945) Maira Otsuka Lambert Artes Visuais (I)

(151772369) Maira Pires Tatit Geografia (I)

(151897509) Maite Guillard Administracao Publica (N)

(151153276) Maite Packer Silva Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151123396) Manoel Lucas Carniel Administracao (N)

(151597584) Manoel Pereira da Silva Educacao Fisica (I)

(151672720) Manoela Afonso Pastori Administracao (N)

(151078177) Manuela da Costa Pinto Letras – Licenciatura (I)

(151578196) Marcela de Sousa Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151192369) Marcela Henriques Penteado Borges Artes Cenicas (I)

(151445722) Marcela Marques Costa Arquitetura e Urbanismo (N)

(151026695) Marcela Precinotto da Cruz Administracao (N)

(151271262) Marcela Von Borstel Okuyama Engenharia de Producao (I)

(151278638) Marcella Abboud Filosofia (I)

(151828741) Marcella Affonso Pedagogia – Licenciatura (N)

(151552288) Marcella Moncinhatto Bolzan Artes Cenicas (I)

(151728270) Marcelo Balotim Alves Ciencias Sociais (N)

(151013510) Marcelo Brianza Silva Administracao (N)

(151371146) Marcelo Brito de Godoi Filho Ciencias do Esporte (I)

(151415712) Marcelo Cezar Lacordaire de Oliveira Ciencias do Esporte (I)

(151132714) Marcelo Delia Feliciano Engenharia de Alimentos (I)

(151077945) Marcelo Doria Hiltner Almeida Engenharia Quimica (I)

(151253419) Marcelo Fujiki Mattar Engenharia de Producao (I)

(151312419) Marcelo Joanine Corilow Musica Erudita: Contrabaixo

(151884387) Marcelo Liu Ciencias Economicas (N)

(151338358) Marcelo Miyazaki Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151154514) Marcelo Monteiro Odontologia (I)

(151333766) Marcelo Nao Fujii Sakaguchi Ciencias do Esporte (I)

(151807166) Marcelo Nosse Niime Matematica – Licenciatura (N)

(151513591) Marcelo Pignatari Pinheiro Filho Musica Popular: Bateria

(151331722) Marcelo Rigotto Stachuk Engenharia de Computacao (I)

(151144117) Marcelo Santos de Oliveira Filho Engenharia Mecanica (I)

(151056629) Marcelo Seiju Guglielmetti Untem Engenharia Mecanica (I)

(151581219) Marcelo Thierry Ribeiro Barba Educacao Fisica (N)

(151256562) Marcelo Venancio da Silva Geografia (N)

(151320414) Marcia Marinelli Pereira Silva Fisica – Licenciatura (N)

(151111764) Marcielle de Jesus Rodrigues Nutricao (I)

(151692173) Marcio Bruno Damasceno Miranda Nolasco Engenharia Eletrica (I)

(151433824) Marcio Rodrigues Junior Administracao (N)

(151065399) Marcio Victor Lima Borges Engenharia Civil (I)

(151016151) Marco Antonio dos Santos Engenharia Quimica (I)

(151049276) Marco Antonio Lima Caribe Filho Ciencias Biologicas (I)

(151738769) Marco Aurelio de Oliveira Jesus Engenharia de Producao (I)

(151350073) Marcos Antonio Marinovic Junior Engenharia de Computacao (I)

(151490579) Marcos de Araujo Masset Lacombe Estatistica (I)

(151021881) Marcos Felipe Nunes Lino Ribeiro Engenharia de Computacao (I)

(151731249) Marcos Felipe Saito Engenharia Mecanica (I)

(151810487) Marcos Henrique dos Santos Fornari Engenharia de Producao (I)

(151085407) Marcos Hideki Kavano Engenharia Mecanica (I)

(151334127) Marcos Paulo Barros E Silva Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151384450) Marcos Rodrigo Figueiredo Soares Engenharia Mecanica (I)

(151415835) Marcos Silva de Luca Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151069384) Marcos Vinicius da Silva Figueiredo Letras – Licenciatura (N)

(151281942) Marcos Vinicius do Carmo Sousa Ciencia da Computacao (N)

(151323048) Marcos Vinicius Hideki Miyagi Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151253464) Marcos Vinicius Ribeiro Ferreira Quimica (I)

(151078146) Marcos Vinicius Targino Pacheco Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151609335) Marcos Vitor de Rosa Jacinto da Silva Engenharia Mecanica (I)

(151032021) Marcus Danilo Leite Rodrigues Engenharia de Computacao (I)

(151000381) Marcus Vinicius Fernandes Carvalho Fisica – Licenciatura (N)

(151515559) Mardem Humberto Santos Junior Engenharia de Computacao (I)

(151085117) Maria Luiza Gianotto Ciencias Economicas (N)

(151256210) Maria Alicia Pitombo Leite de Noronha Ciencias Sociais (I)

(151519056) Maria Angela Dandrea Pedagogia – Licenciatura (N)

(151262141) Maria Angelica de Lucca Ciencias Biologicas (I)

(151020581) Maria Beatriz de Sa Dias Machado Medicina (Unicamp) (I)

(151259059) Maria Beatriz Teles de Santana Damasceno Engenharia Agricola (I)

(151138507) Maria Carolina Giusti Leite Engenharia de Alimentos (I)

(151113975) Maria Carolina Kherlakian Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151624837) Maria Cecilia Goes Letras – Licenciatura (N)

(151128568) Maria Clara Lemos Santos Medicina (Unicamp) (I)

(151578240) Maria Clara Michelazzo Abdal Pedagogia – Licenciatura (N)

(151324997) Maria Clara Rosa Nascimento Musica: Composicao (I)

(151363240) Maria Clara Tavares Vieira Engenharia de Manufatura (I)

(151133809) Maria Cristina Franceschini Chade Engenharia Ambiental (N)

(151432951) Maria de Padua Fernandes Odontologia (I)

(151595298) Maria Eduarda Pimentel Santana Engenharia Eletrica (I)

(151576374) Maria Eduarda Werneck Cavalcante Odontologia (I)

(151639338) Maria Elisa de Freitas Morandi Ciencias Biologicas (I)

(151024057) Maria Elisa de Oliveira Honorio Artes Visuais (I)

(151141330) Maria Eugenia Zimbres de Moura Artes Visuais (I)

(151665629) Maria Fernanda de Oliveira Nutricao (I)

(151257237) Maria Fernanda Dutra Esteves Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(151465694) Maria Fernanda Petrini dos Reis Pedagogia – Licenciatura (I)

(151264031) Maria Gabriela Magalhaes Veloso Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151476476) Maria Gabriella da Costa Loterio Fonoaudiologia (I)

(151430177) Maria Giulia Martins Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151618968) Maria Isabel Magalhaes Tavares de Oliveira Fisica – Licenciatura (N)

(151125194) Maria Isabela Prieto Rocha Ferreira Linguistica (I)

(151050737) Maria Izabel Sartori Claus Nutricao (I)

(151581363) Maria Julia Assis Vicentin Odontologia (I)

(151462640) Maria Julia Goia Jaqueto Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151751500) Maria Julia Paschoal Minto Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151722777) Maria Julia Rodrigues Ribeiro Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151316503) Maria Laura Cruz Silva Ciencias do Esporte (I)

(151111542) Maria Laura Gabriel Kuniyoshi Ciencias Biologicas (I)

(151839523) Maria Laura Silva Costa Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151036238) Maria Leticia Guglielminetti Pinto Catao Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151356859) Maria Luiza Pereira Neviani Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151061625) Maria Paula de Oliveira Mamede Ciencias Sociais (N)

(151140344) Maria Paula Sarri Administracao (N)

(151831574) Maria Rita Ferracin Odontologia (I)

(151211594) Maria Rita Nobre Andrioti Nutricao (I)

(151019525) Maria Teresa Alves Reis Letras – Licenciatura (I)

(151066699) Maria Teresa Pereira Pinto de Sampaio Artes Visuais (I)

(151813561) Mariana Alves Barea Quimica Tecnologica (N)

(151193164) Mariana Alves Cabral Geografia (I)

(151747514) Mariana Alves Monteiro Quimica (I)

(151416784) Mariana Amaral Folgueral Historia (I)

(151224877) Mariana Beltrami Castilho Engenharia Civil (I)

(151055756) Mariana Borges Pereira Engenharia de Alimentos (I)

(151508533) Mariana Camargo Silva Mancini Nutricao (I)

(151578431) Mariana Capatto Castelli Nutricao (I)

(151021829) Mariana Carvalho Delfino Engenharia de Producao (I)

(151129455) Mariana Cirino Ciencias Biologicas (I)

(151452885) Mariana Claudino Pin Engenharia Mecanica (I)

(151784793) Mariana de Aguiar Eberlin Nutricao (I)

(151307741) Mariana de Arruda Santos Administracao (N)

(151067166) Mariana de Britto Abrahao Ciencias Biologicas (I)

(151089058) Mariana de Freitas Castro Marques Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151800165) Mariana de Moura Nascimento Administracao (N)

(151425591) Mariana de Sa Alves Odontologia (I)

(151572877) Mariana de Souza Matias Ciencias Economicas (I)

(151531863) Mariana Domingues Montico Educacao Fisica (I)

(151196514) Mariana Godoy Martins Letras – Licenciatura (I)

(151278690) Mariana Hiromi Sonoda Engenharia de Alimentos (I)

(151370273) Mariana Hope Sartori Geografia (I)

(151210973) Mariana Matheus Rapozo Ciencias Biologicas (I)

(151287087) Mariana Morais Zambom Ciencias Economicas (I)

(151130152) Mariana Passos de Souza Medicina (Unicamp) (I)

(151266716) Mariana Pereira Leite Nakamura Medicina (Unicamp) (I)

(151248826) Mariana Pereira Limeira Historia (I)

(151439693) Mariana Pereira Teixeira Leite Odontologia (I)

(151285456) Mariana Pinezi Letras – Licenciatura (N)

(151134734) Mariana Raquel Alves de Lima Zylbersztajn Engenharia de Producao (I)

(151001568) Mariana Rocha Shishito Artes Cenicas (I)

(151361381) Mariana Rodrigues de Oliveira Amorim Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151694889) Mariana Rosolen Ciol Quimica (I)

(151221649) Mariana Schirmer de Luca Engenharia Civil (I)

(151567680) Mariana Souza Guastella Administracao (N)

(151274025) Mariana Valerio da Silva Engenharia Ambiental (N)

(151399968) Mariana Vanucchi Saraiva Ciencias Sociais (N)

(151369545) Mariana Zagatti Sabino Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151675446) Mariane Carvalho Pedagogia – Licenciatura (N)

(151568461) Mariane Romildo dos Santos Estatistica (I)

(151023542) Marianna Zaffani Machado de Oliveira Estatistica (I)

(151448202) Marielle Bertini Prouvot Engenharia de Alimentos (N)

(151828543) Marilia Carina Baltazar Pereira Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(151089850) Marilia de Castro Felipe Musica Popular: Piano

(151236355) Marilise Scogna Vieira da Silva Letras – Licenciatura (N)

(151162199) Marina Arabi Simberg Ciencias Sociais (N)

(151280130) Marina Augusto Risso de Castro Administracao (N)

(151327798) Marina Bachion Mastrelli Engenharia Quimica (I)

(151199896) Marina Balsamao Percebao Sistemas de Informacao (I)

(151693923) Marina Barrionuevo Mathias Engenharia Ambiental (N)

(151570475) Marina Batista Engenharia Quimica (N)

(151041708) Marina Betetto Drezza Geografia (I)

(151075147) Marina Borges Tersi Educacao Fisica (N)

(151464684) Marina C Oliveira Nogueira de C Monteiro Engenharia Civil (I)

(151185374) Marina Capelari Piovesana Estatistica (I)

(151282785) Marina de Castro Russo Linguistica (I)

(151827632) Marina dos Santos Pereira Pedagogia – Licenciatura (N)

(151398521) Marina Furco Siqueira Pedagogia – Licenciatura (I)

(151264314) Marina Geraldini de Almeida Pedagogia – Licenciatura (I)

(151152624) Marina Gonzales Orfao Pedagogia – Licenciatura (I)

(151397078) Marina Hermenegildo Hilkner Engenharia de Alimentos (I)

(151560702) Marina Inagaki Yodono Nutricao (I)

(151707794) Marina Massae Toma Ciencias do Esporte (I)

(151220646) Marina Meyer Aguirre de Andrade Pedagogia – Licenciatura (N)

(151255033) Marina Miyuki Yamamoto Mota Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151246394) Marina Morais Tofili Engenharia Quimica (N)

(151167347) Marina Regatieri Munhoz Engenharia de Manufatura (I)

(151275769) Marina Reis de Freitas Musica: Licenciatura (I)

(151688446) Marina Sammarco Eziliano Estatistica (I)

(151070739) Marina Thie Hashima Farmacia (I)

(151861027) Marina Vicentin Engenharia de Manufatura (I)

(151033147) Mario Guilherme Batista Engenharia Eletrica (I)

(151199186) Mario Minor Murakami Junior Medicina (Unicamp) (I)

(151717856) Mario Orlando Grassi Junior Engenharia Mecanica (I)

(151624950) Maristella Cruz de Moraes Geografia (N)

(151070272) Marlon de Oliveira Dornelles Farmacia (I)

(151407953) Martin de Yang Churata Garcia Administracao (N)

(151421193) Martin Georges Lartigue Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151590699) Martin Horikawa Kitasato Engenharia de Producao (I)

(151562609) Mateus Agostinho dos Anjos Engenharia de Computacao (I)

(151735487) Mateus Antonio Chinelatto Engenharia Eletrica (I)

(151300108) Mateus Braz Braga Medicina (Unicamp) (I)

(151083104) Mateus Caldeira Migliorini Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151235437) Mateus Camargo Pedrino Engenharia de Computacao (I)

(151862556) Mateus Ceron Lollato Antonio Engenharia Ambiental (N)

(151150475) Mateus da Costa Monteiro Ciencias do Esporte (I)

(151779834) Mateus de Barros Juliao Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151526430) Mateus de Oliveira Melges Educacao Fisica (I)

(151067319) Mateus de Oliveira Souza Engenharia Agricola (I)

(151574811) Mateus Fernandes Achcar Engenharia de Alimentos (N)

(151524922) Mateus Giantomazzo Manucci Ciencias Sociais (N)

(151564025) Mateus Gomes Correa dos Santos Ciencias Economicas (N)

(151720498) Mateus Henrique de Oliveira Ciencias do Esporte (I)

(151099721) Mateus Henrique de Souza Administracao Publica (N)

(151858911) Mateus Henrique Ramos Barbosa Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151877781) Mateus Ianae Linguistica (I)

(151730208) Mateus Jose Hokari Couto Engenharia Mecanica (I)

(151718408) Mateus Kley de Oliveira Engenharia Mecanica (I)

(151053828) Mateus Lima Silva Educacao Fisica (I)

(151413471) Mateus Lisboa de Freitas Musica: Licenciatura (I)

(151340577) Mateus Mariano Dota Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(151639512) Mateus Marques Pinto de Souza Musica Popular: Saxofone

(151128674) Mateus Moll de Mello Historia (I)

(151459299) Mateus Paulo de Oliveira Fisica – Licenciatura (N)

(151157131) Mateus Pereira do Carmo Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151439686) Mateus Ramos Vendramini Engenharia Eletrica (I)

(151725493) Mateus Ribeiro dos Santos Engenharia Eletrica (I)

(151472542) Mateus Sala Pinto Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151602693) Mateus Santos Rodrigues Ciencias Economicas (I)

(151404633) Mateus Shiguetochi Kimura Engenharia de Computacao (I)

(151473170) Mateus Szente Fonseca Letras – Licenciatura (I)

(151331180) Mateus Vieira de Siqueira Quimica (I)

(151391124) Mateus Watermann Engenharia Mecanica (I)

(151757089) Mateus Yan Romeu Silva Engenharia Eletrica (N)

(151067197) Matheos Cunha Cyrino Engenharia Quimica (N)

(151581943) Matheus Alonso Castelo Pena Geologia (I)

(151551827) Matheus Antonio Filiol Belin Nutricao (I)

(151277031) Matheus Araujo Jorge Engenharia de Computacao (I)

(151686983) Matheus Barbosa Gastaldo Ciencias do Esporte (I)

(151486019) Matheus Cardoso Soares Silva Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151067883) Matheus Constantino Valadares Ciencias Economicas (I)

(151162700) Matheus Cortez Betioli Engenharia de Alimentos (I)

(151717122) Matheus da Silva Dattilo Quimica Tecnologica (N)

(151625441) Matheus da Silva Nascimento Engenharia Ambiental (N)

(151743628) Matheus de Almeida Orsi E Silva Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151136877) Matheus de Carvalho Meloni Administracao (N)

(151461524) Matheus de Matos Ferreira Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151241979) Matheus de Moraes Araujo Ciencias Biologicas (I)

(151765206) Matheus de Oliveira Silva Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(151759139) Matheus de Sa Mieldazis Filosofia (I)

(151731126) Matheus Dinis de Menezes Gomes Administracao (N)

(151473071) Matheus Dobarro de Franchi Facci Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151154958) Matheus dos Santos Dionisio Artes Cenicas (I)

(151658221) Matheus Eduardo dos Santos Engenharia Quimica (I)

(151558767) Matheus Eiji Yoshita Matematica – Licenciatura (N)

(151764159) Matheus Evers Rodrigues Fernandes Sistemas de Informacao (I)

(151013428) Matheus Felix Lima Dias da Silva Engenharia de Computacao (I)

(151399364) Matheus Fernandes dos Santos Quimica (I)

(151048099) Matheus Fernando Custodio de Oliveira Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151329275) Matheus Ferreira da Cruz Educacao Fisica (I)

(151301774) Matheus Gemaque Furtado Fontelles de Lima Engenharia Civil (I)

(151013688) Matheus Gimenez Saraiva Engenharia Ambiental (N)

(151583529) Matheus Henrique Cantisani Finotti Engenharia de Producao (I)

(151038500) Matheus Henrique Pace Mota Guedes do Prado Administracao (N)

(151653653) Matheus Henrique Pires Gomes Engenharia Mecanica (I)

(151260275) Matheus Henrique Souza Goncalves Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151415613) Matheus Hrabowec Zambianco Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151302036) Matheus Khouri Alves da Cunha Engenharia Eletrica (N)

(151438171) Matheus Lemes Tassara Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151079392) Matheus Leone Borges Engenharia Mecanica (I)

(151394932) Matheus Lourenco Carai Engenharia de Manufatura (I)

(151471990) Matheus Macedo Pereira Lima Engenharia Eletrica (N)

(151171975) Matheus Mantovani dos Santos Quimica (I)

(151434018) Matheus Marques Araujo Engenharia Mecanica (I)

(151333896) Matheus Martins do Rego Matematica – Licenciatura (N)

(151269340) Matheus Martins Socorro Engenharia Quimica (N)

(151624783) Matheus Mascarin Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151263458) Matheus Oscar de Oliveira Estatistica (I)

(151493714) Matheus Panichi Campos Engenharia Ambiental (N)

(151461234) Matheus Pavanelli Costa Engenharia Quimica (N)

(151373234) Matheus Reis Pinto de Andrade Estatistica (I)

(151014933) Matheus Roberto Migliato Administracao (N)

(151438126) Matheus Santos Borba de Araujo Musica: Licenciatura (I)

(151085667) Matheus Silva de Araujo Engenharia Eletrica (I)

(151049931) Matheus Siqueira Fichelli Engenharia Eletrica (I)

(151489254) Matheus Soares Mattano de Lima Ciencias Economicas (N)

(151090465) Matheus Stefano Fernandes de Carvalho Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151101268) Matheus Tambolini Schmidt Ciencias Economicas (I)

(151623315) Matheus Teixeira Corraleiro Felix Engenharia de Computacao (I)

(151620002) Matheus Victor de Almeida Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151643119) Matheus Zanarotti Adabo Engenharia Mecanica (I)

(151362667) Mathias Epstein Later Engenharia Eletrica (I)

(151402019) Mauricio Antunes Maciel Administracao (N)

(151794046) Mauricio Bovolenta Ferne Administracao (N)

(151097534) Mauricio Gouveia de Aguiar Filosofia (I)

(151809421) Mauricio Truylio Friedemann Engenharia Quimica (I)

(151143411) Mauro Cazzaniga Musica Erudita: Cravo

(151309143) Mauro Felicio Miyazaki Dianni Educacao Fisica (N)

(151710879) Mauro Rebelo Barros Engenharia Mecanica (I)

(151248413) Maximiliano Panato Ciencia da Computacao (N)

(151202589) Maxwell Aparecido da Silva Medicina (Unicamp) (I)

(151393007) Maya de Carvalho Tagliavia Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(151621296) Mayara de Oliveira Peres Pedagogia – Licenciatura (N)

(151700878) Mayara Manera Educacao Fisica (I)

(151546067) Mayara Rosa Massicano Pedagogia – Licenciatura (I)

(151648602) Mayara Souza Santa Fe Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151842493) Mayara Tiago Pires Administracao (N)

(151784595) Mayara Xavier Gonzalez Rachid Ciencias Sociais (I)

(151222949) Mayra dos Santos Vieira Enfermagem (Unicamp) (I)

(151088574) Melina Rodrigues Artes Cenicas (I)

(151231947) Melissa Real Bispo Lanaro Administracao (N)

(151254085) Melissa Sena da Silva Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(151612151) Mellory Ferraz Carrero Estudos Literarios (I)

(151339283) Micaeli Maciel Goncalves Estatistica (I)

(151098902) Michael Henrique Manoel Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151610551) Michel Marinheiro Perlis Engenharia Agricola (I)

(151129257) Michel Rodrigues Mota Matematica – Licenciatura (N)

(151302517) Michele de Abreu Monteiro Quimica Tecnologica (N)

(151041296) Micheli Tutumi de Araujo Enfermagem (Unicamp) (I)

(151147802) Michelle Andressa Rodrigues Guerra Farmacia (I)

(151223034) Michelle Mayumi Oshiro Ciencias Biologicas (I)

(151034256) Michelle Romeiro Brito Ciencias Sociais (I)

(151178716) Miguel Angel Marfurt Alarcon Engenharia de Computacao (I)

(151224372) Miguel Gomes Bastos Ciencias Economicas (I)

(151433404) Mikael Jorge Marcondes de Oliveira Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151170965) Mikhael Guardia Borghieri Geologia (I)

(151361718) Mikie Elenaz Ashimine Noorani Administracao (N)

(151142548) Milena Camargo Correa Educacao Fisica (I)

(151697024) Millene da Cruz Ferreira Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151457569) Milton Gioia Neto Engenharia Mecanica (I)

(151857222) Miquelli Rigo Fontana Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151487371) Missael Lindolfo Ferreira Historia (I)

(151828840) Mitsuo de Messias Kawamoto Administracao (N)

(151713854) Monica Garcia Venancio da Silva Odontologia (I)

(151557146) Monica Okamoto Albrecht Quimica Tecnologica (N)

(151420961) Monica Sales Morata Farmacia (I)

(151388568) Monique Furlan Ciencias Biologicas (I)

(151667809) Monique Possari Minari Medicina (Unicamp) (I)

(151573795) Monizze Missio de Faria Medicina (Unicamp) (I)

(151468006) Monyk Brites Alves Cardoso Administracao Publica (N)

(151222420) Murillo Ono Koroishi Engenharia de Manufatura (I)

(151379201) Murillo Soares de Godoy Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151141361) Murillo Souza dos Santos Pereira Neto Engenharia Mecanica (I)

(151699457) Murilo Corato Zanarella Engenharia de Computacao (I)

(151591173) Murilo Nabarretti Maritan Abbondanza Engenharia Ambiental (N)

(151112866) Murilo Ramos Alexandre Serrano Guimaraes Ciencias Sociais (N)

(151006990) Mynara Melo Borges Musica Popular: Voz

N

(151518510) Naara Gabriela Monteiro Odontologia (I)

(151361619) Nahan Telhe Silva Ciencias Economicas (I)

(151251994) Nahara Calcidoni Pacheco Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151564100) Naiane Ayone Yanachi Engenharia de Computacao (I)

(151639970) Naianne de Oliveira Cunha Musica Erudita: Violino

(151603634) Naila Mendonca da Silva Engenharia Civil (I)

(151026251) Najila Roberta Hidalgo Leite Odontologia (I)

(151168876) Najla Simao Kfouri Crouchan Nutricao (I)

(151756918) Naomi Torigoe Engenharia Ambiental (N)

(151672300) Narelli de Paiva Narciso Engenharia Quimica (I)

(151151263) Natalia Araujo Beserra Danca (I)

(151673259) Natalia Cristina Sabetta Serau Administracao Publica (N)

(151221687) Natalia de Freitas Ultremari Odontologia (I)

(151711582) Natalia de Macedo Ribeiro Odontologia (I)

(151295402) Natalia dos Santos Ribeiro Engenharia de Alimentos (N)

(151576114) Natalia Gabriele Camparotto Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151072087) Natalia Gaspar Biscaro Danca (I)

(151007733) Natalia Heloiza Beli Bianchi Fonoaudiologia (I)

(151423045) Natalia Isepi Paula Administracao (N)

(151481304) Natalia Junqueira Valle Walter Nutricao (I)

(151667403) Natalia Keller Martins Engenharia Civil (I)

(151758433) Natalia Lima de Sousa Geologia (I)

(151375346) Natalia Maria Faganelo de Lima Medina Nutricao (I)

(151063515) Natalia Moncks Borges Artes Visuais (I)

(151526355) Natalia Neves Administracao (N)

(151417329) Natalia Santos da Cruz Matematica – Licenciatura (N)

(151396310) Natalia Schettino Silva Engenharia de Manufatura (I)

(151125606) Natalia Silva Nutricao (I)

(151569730) Natalia Tenca Trindade Silva Ciencias Sociais (I)

(151144100) Natalia Torino Ciencias Biologicas (I)

(151820495) Natalia Vilela Tiene Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151235727) Natalia Yuri Kassai Tasaka Administracao Publica (N)

(151202527) Natalie Stein Costa Dias Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151468587) Nataly Kaitlin Silva de Camargo Ciencias Economicas (I)

(151343279) Natalya Senna Galvao Santana Engenharia de Manufatura (I)

(151678452) Natan Lima Viana Matematica – Licenciatura (N)

(151016847) Natan Rodrigues de Oliveira Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151594264) Natanielle Lords Ferreira Engenharia Eletrica (I)

(151073752) Natasha Mayumi Westenberg Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151300085) Natassha Yukari Futemma Ciencias Biologicas (I)

(151687986) Nathalia Barbosa de Santana Estatistica (I)

(151421650) Nathalia Castilho de Almeida Linguistica (I)

(151142739) Nathalia Gomes Miranda Pedagogia – Licenciatura (I)

(151144001) Nathalia Harumi Kuromiya Engenharia de Computacao (I)

(151171593) Nathalia Innocenti Oscar Quimica (I)

(151313610) Nathalia Michelin Roman Geografia (I)

(151585600) Nathalia Moreno Pereira Engenharia de Computacao (I)

(151246172) Nathalya Ferreira Medeiros Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151442570) Nathan Aurelio Gonzalez Merguizo Engenharia de Manufatura (I)

(151213101) Nathan Benigno Engenharia de Producao (I)

(151395720) Nayane Lossardo Bucalon Matematica – Licenciatura (N)

(151625618) Nayara Andrade Araujo Letras – Licenciatura (I)

(151559357) Nayara Cristina Rosa Sistemas de Informacao (I)

(151182719) Nayara de Oliveira da Silva Arquitetura e Urbanismo (N)

(151620187) Nayara Fernanda Martins Rodrigues Matematica – Licenciatura (N)

(151510721) Nayara Ferreira E Silva Enfermagem (Unicamp) (I)

(151370709) Ng Fey Wan Aline Administracao (N)

(151499729) Nicholas Bonassi Totti Kaminitz Engenharia Eletrica (I)

(151594516) Nicholas Nakasone Matos da Silva Engenharia de Manufatura (I)

(151604521) Nicholas Villano Cambria Ciencias Economicas (I)

(151309358) Nickolas Augusto Lisboa Silva Musica Popular: Contrabaixo

(151348038) Nicolas Carvalho de Toledo Geografia (N)

(151139630) Nicolas Guimaraes Tondati Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151551568) Nicolas Jorge Vianna Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151772437) Nicolas Roveri Fernandes Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151171876) Nicolas Senger Ciencias do Esporte (I)

(151611929) Nicole de Oliveira Garcia Pedagogia – Licenciatura (N)

(151134246) Nicole Gomes Zanin Quimica (I)

(151424864) Nicole Mendes Flores Engenharia Mecanica (I)

(151132448) Nicole Miele Xavier Engenharia Ambiental (N)

(151256555) Nicole Mourad Pereira Ciencias Economicas (N)

(151184937) Nicolie Albuquerque da Costa Ciencias Sociais (I)

(151683892) Nilmar Ignacio Gomes Junior Administracao Publica (N)

(151240532) Nina Giovana Tassi dos Santos Educacao Fisica (I)

(151798147) Noemi Arjona Gomes Ciencias Sociais (N)

(151144568) Noemia Aparecida Bueno Garcia Engenharia Ambiental (N)

(151392769) Nykson Souza Krenkin da Silva Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

O

(151574378) Olgata Marianne Rodrigues Guerra da Silva Engenharia Mecanica (I)

(151027230) Olivia Jun Ikeda Miura Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151505152) Olivia Santana Jorge Odontologia (I)

(151755823) Otavio Araujo Rocha Tavela Alves Ciencias Sociais (I)

(151280598) Otavio Augusto Zardo Sacardo Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151507257) Otavio Di Nardo Dandrea Administracao Publica (N)

(151033369) Otavio Francisco da Cruz Martins Engenharia Quimica (N)

(151626840) Otavio Luis Almeida Geografia (N)

(151715867) Otavio Luiz Canton Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151152464) Otavio Mio Rodrigues da Silva Engenharia Civil (I)

P

(151122102) Pablo Contijo Musica: Composicao (I)

(151839196) Pablo Gustavo Barbosa de Oliveira Letras – Licenciatura (N)

(151611868) Pablo Henrique Brito da Rosa Engenharia Mecanica (I)

(151674610) Paloma Belo Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151110112) Paloma Brito Souza Estatistica (I)

(151178006) Paloma Menezes Lima Ciencias Economicas (I)

(151464295) Paloma Ros Salvador Sanches Administracao Publica (N)

(151326696) Paloma Vitoria Hernandes Pereira Geografia (I)

(151301965) Pamela Alzeman de Oliveira Engenharia Agricola (I)

(151627287) Pamela Blinofi Garcia Ciencias Economicas (N)

(151707787) Pamela Katlyn Ortiz Muraro Machado Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151087106) Pamela Xavier Rodrigues Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(151663784) Paola Meneguel Panhota Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151796547) Paolla Pierin Bensuaski Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151268392) Patricia Akemi Sekini Guenkawa Engenharia Mecanica (I)

(151690993) Patricia Cruz Gaia Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151074120) Patricia de Oliveira Quimica Tecnologica (N)

(151496157) Patricia Mercier Marcheto Administracao Publica (N)

(151464066) Patricia Munoz Ewald Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151632030) Patricia Ramos Abi Saber Carlotti Zarpelon Medicina (Unicamp) (I)

(151572853) Patricia Yumi Shinkawa Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151153979) Patrick de Carvalho Tavares Rezende Ferreira Engenharia Eletrica (I)

(151639055) Paul Robert Alampi Administracao (N)

(151761594) Paula Brisolla Baldy Martins Filosofia (I)

(151096722) Paula Buffon Engenharia Mecanica (I)

(151837619) Paula Cabrini Gracio Engenharia de Alimentos (I)

(151239309) Paula de Freitas Wenzel Administracao (N)

(151864910) Paula Favoretti Vital do Prado Fisica – Licenciatura (N)

(151077167) Paula Leticia Camaroto Ciencias do Esporte (I)

(151823418) Paula Lumi Nicio Estatistica (I)

(151019860) Paula Monteiro Siqueira Pedagogia – Licenciatura (N)

(151454089) Paula Nocito Rebello Medicina (Unicamp) (I)

(151442778) Paula Orizio Rodrigues Ciencias Economicas (I)

(151267580) Paula Yihua Ron Engenharia de Alimentos (I)

(151071572) Paula Yumi Pasqualini Engenharia de Computacao (I)

(151184470) Paulo Akira Tukada Engenharia Agricola (I)

(151480165) Paulo Cesar do Carmo Matematica – Licenciatura (N)

(151844345) Paulo de Lima Quimica Tecnologica (N)

(151464950) Paulo de Mello Calderaro Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151057356) Paulo Grego Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151503064) Paulo Henrique Campiteli de Azevedo Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(151475343) Paulo Henrique Marques Araujo Ciencias do Esporte (I)

(151528597) Paulo Henrique Omena de Freitas Engenharia Civil (I)

(151740988) Paulo Montijo Bandeira Engenharia Mecanica (I)

(151648992) Paulo Naoto Taniguti Ciencias do Esporte (I)

(151513096) Paulo Otavio Sammarco Oliveira Engenharia de Alimentos (N)

(151809124) Paulo Rogerio Urbano Fisica – Licenciatura (N)

(151329534) Paulo Saia Cereda Ciencias Economicas (I)

(151488473) Paulo Sergio Piva Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151484914) Paulo Victor Gomes Ramos Engenharia Mecanica (I)

(151651701) Paulo Vinicius Mendez Ananias Letras – Licenciatura (N)

(151724520) Paulo Vitor Bognoli Mattosinho Pedagogia – Licenciatura (N)

(151702577) Paulo Vitor Cotegipe Pedagogia – Licenciatura (N)

(151181266) Pedro Aleixo Trombetta Ciencias Economicas (N)

(151230241) Pedro Alexandre Martins Louvison Engenharia Quimica (N)

(151665438) Pedro Amaral de Chico Engenharia Quimica (I)

(151281553) Pedro Antonio Moreira Nunes Geologia (I)

(151630881) Pedro Augusto da Silva Morelli Fisica – Licenciatura (N)

(151007351) Pedro Barsalini Musica Popular: Voz

(151609212) Pedro Bortolosso Ferraz Ciencias Sociais (I)

(151666820) Pedro Capeli Navas Educacao Fisica (I)

(151220530) Pedro Curcio de Paschoal Engenharia de Producao (I)

(151338419) Pedro de Albuquerque Shinzato Ciencias Economicas (N)

(151477806) Pedro de Alcantara Senra de Oliveira Neto Musica: Licenciatura (I)

(151425690) Pedro de Paula Calegari Administracao Publica (N)

(151082774) Pedro de Souza Lucarelli Antunes Engenharia Agricola (I)

(151463902) Pedro Demarqui Ramos Medicina (Unicamp) (I)

(151710015) Pedro Eduardo Foelker Pires Estatistica (I)

(151346315) Pedro Faleiros Silva Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151883339) Pedro Filippo Antunes de Oliveira Geografia (N)

(151427757) Pedro Fogaca de Abreu Paulino Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151147710) Pedro Fortini da Silva Soares Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151513171) Pedro Francisco A. Batista Placido E Silva Educacao Fisica (N)

(151345855) Pedro Freitas Matias dos Santos Estatistica (I)

(151567772) Pedro Gabriel Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151193270) Pedro Gabriel Cavalli Chicalhoni Ciencias Sociais (I)

(151644792) Pedro Goncalves Esquezaro Quimica (I)

(151494274) Pedro Henrique Alves Nutricao (I)

(151427412) Pedro Henrique de Barros Pinto Fisica – Licenciatura (N)

(151265560) Pedro Henrique de Sena Bezerra Engenharia Eletrica (N)

(151219789) Pedro Henrique de Souza Pozelli Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151046864) Pedro Henrique Franchi Tanibata Engenharia Quimica (I)

(151785246) Pedro Henrique Lima Almeida Moraes Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151624776) Pedro Henrique Mansueto Pereira Estatistica (I)

(151019297) Pedro Henrique Salvucci Lizardo Filosofia (I)

(151499927) Pedro Henrique Vaz Valois Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151214500) Pedro Henrique Yuji Sugai Engenharia Ambiental (N)

(151067920) Pedro Henrique Zanchettin Odontologia (I)

(151320551) Pedro Henrique Zuchini Engenharia Quimica (N)

(151059246) Pedro Hideaki Uiechi Chinen Ciencia da Computacao (N)

(151283368) Pedro Jose Correa E Castro Gandra Letras – Licenciatura (I)

(151485467) Pedro Jose Ferreira Nunes Engenharia de Computacao (I)

(151073660) Pedro Kuser Falcao Engenharia Mecanica (I)

(151708704) Pedro Leal Quaglio Educacao Fisica (N)

(151116011) Pedro Lima Pilon Engenharia Agricola (I)

(151118338) Pedro Luis Furlam Educacao Fisica (N)

(151716983) Pedro Luiz Domingues Magro Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151693145) Pedro Luiz dos Santos Cristovao Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151804600) Pedro Lupatin Cavenaghi Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151238795) Pedro Manoel Barreto de Abreu Farmacia (I)

(151880347) Pedro Martins de Oliveira Engenharia Agricola (I)

(151475497) Pedro Mendonca Castelo Branco Administracao Publica (N)

(151756086) Pedro Miguel de Oliveira Bariani Ciencia da Computacao (N)

(151762542) Pedro Miller Narde da Silva Administracao Publica (N)

(151159670) Pedro Morato de Carvalho Matematica – Licenciatura (N)

(151321875) Pedro Octavio Cardoso Fiamengue Quimica Tecnologica (N)

(151002790) Pedro Otavio Marques Schichi Engenharia Quimica (I)

(151189208) Pedro Paulo Herzog Junior Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151139029) Pedro Ramalheira Cardoso Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151588258) Pedro Roberto Galli Ciencias do Esporte (I)

(151178938) Pedro Sola Pimentel Ciencia da Computacao (N)

(151073400) Pedro Stramantinoli Pires Cagliume Gomes Engenharia de Computacao (I)

(151548599) Pedro Teixeira Yago Filosofia (I)

(151810852) Pedro Ternes Frassetto Linguistica (I)

(151237921) Pedro Vargas Lima Geologia (I)

(151631730) Pedro Varoto Ciencias Economicas (I)

(151549042) Pedro Victor Alves Barbosa Engenharia Civil (I)

(151069032) Pedro Victor Capossoli Miguel Ciencias Economicas (I)

(151373036) Pedro Vitor Iwo de La Costa Arquitetura e Urbanismo (N)

(151116455) Pedro Vitor Pereira Lima Engenharia Quimica (N)

(151152792) Perla Sachs Kindi Ciencias Sociais (I)

(151674979) Persio Moraes da Silva Ciencias Biologicas (I)

(151125347) Petra Margot Pedraza Engenharia Agricola (I)

(151383204) Piero Lima Capelo Ciencia da Computacao (N)

(151729303) Pietro Duduch Engenharia de Computacao (I)

(151585280) Pietro Queiroga Malzone Medicina (Unicamp) (I)

(151394666) Priscila Akemi Nakahara Enfermagem (Unicamp) (I)

(151805399) Priscila Evelin Mendes de Souza Ciencias do Esporte (I)

(151454522) Priscila Hana Santos Takano Enfermagem (Unicamp) (I)

(151320667) Priscila Tami Miyagusuko Enfermagem (Unicamp) (I)

(151284118) Priscilla Ester Rodrigues da Justa Estudos Literarios (I)

Q

(151813219) Quezia Zinete Silva Gurgel Ciencias Sociais (I)

R

(151430764) Rafael Ajudarte de Campos Engenharia de Producao (I)

(151015493) Rafael Alcides Vicente Quimica (I)

(151828703) Rafael Alves Cursino Filosofia (I)

(151289731) Rafael Alves Deutner Engenharia Eletrica (I)

(151578578) Rafael Andreolli Prochnow Ciencias do Esporte (I)

(151324140) Rafael Antonio Ricardi Branco Estatistica (I)

(151433886) Rafael Augusto Amorim Ribeiro Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151702652) Rafael Augusto Barbaroto de Araujo Sistemas de Informacao (I)

(151725578) Rafael Augusto Fernandez Bittar Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151877750) Rafael Barbosa Francisco Fisica – Licenciatura (N)

(151897479) Rafael Contiero San Martini Matematica – Licenciatura (N)

(151721347) Rafael D Avila Gama Engenharia Eletrica (N)

(151215954) Rafael de Castro Coelho Silva Ciencias Sociais (I)

(151367501) Rafael de Paula Silva Ciencias Sociais (I)

(151359056) Rafael Domingues Coppola Siqueira Artes Visuais (I)

(151487333) Rafael dos Anjos Souza Odontologia (I)

(151223942) Rafael dos Reis Guilherme Engenharia de Producao (I)

(151299961) Rafael dos Reis Okuta Engenharia Civil (I)

(151378758) Rafael dos Santos Conversano Fisica – Licenciatura (N)

(151395072) Rafael Eiki Matheus Imamura Ciencia da Computacao (N)

(151207034) Rafael Franca Pinto Marotti Artes Cenicas (I)

(151500577) Rafael Franco do Amaral Anselmi Odontologia (I)

(151229704) Rafael Funicelli Spaziani Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151862204) Rafael Letizio Sedeno Pinto Arquitetura e Urbanismo (N)

(151757379) Rafael Llaveria Nunes Engenharia Civil (I)

(151846075) Rafael Lobo de Sousa Engenharia de Manufatura (I)

(151632634) Rafael Longo Amaral Ciencias do Esporte (I)

(151341662) Rafael Machado Vampre Ciencias Biologicas (I)

(151608523) Rafael Martins de Carvalho Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151811787) Rafael Massardi Juste Ciencias Economicas (I)

(151743833) Rafael Mazzoli Camargo Sistemas de Informacao (I)

(151225641) Rafael Milagres de Meirelles Engenharia de Producao (I)

(151261834) Rafael Milare de Morais Engenharia Ambiental (N)

(151215794) Rafael Nishida Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151568072) Rafael Olivier Cardoso Administracao (N)

(151221618) Rafael Pagliarini Bagagli Engenharia Eletrica (I)

(151870162) Rafael Parolin Bonini Musica Popular: Contrabaixo

(151472092) Rafael Pastre Engenharia Agricola (I)

(151881302) Rafael Porto Sellis Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151273596) Rafael Resende Maldonado Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151654441) Rafael Ribeiro Coelho Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151437628) Rafael Robson Lino dos Santos Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151710893) Rafael Roda Engenharia Agricola (I)

(151463339) Rafael Santos Flauzino Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151379621) Rafael Schio Wengenroth Silva Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151304476) Rafael Seiji Okamoto Fisica – Licenciatura (N)

(151231527) Rafael Sobral Dezotti Engenharia Quimica (I)

(151298692) Rafael Spaziani Garcia Engenharia de Alimentos (I)

(151527945) Rafael Tavares Carvalho Barros Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151471730) Rafael Thiago Senne Ciencias Sociais (I)

(151727697) Rafael Whitaker Lopes Engenharia Mecanica (I)

(151146908) Rafael Wilton Barboza Coracini Engenharia Eletrica (N)

(151729709) Rafael Yukio Silva Ueda Administracao (N)

(151539294) Rafael Zampieri Krambek Ciencias Sociais (I)

(151511953) Rafael Zuolo Coppini Lima Engenharia de Computacao (I)

(151519131) Rafaela Almeida Florenzano Letras – Licenciatura (N)

(151386869) Rafaela de Oliveira Mine Geografia (N)

(151316848) Rafaela de Souza Marins Musica Erudita: Flauta

(151780081) Rafaela do Amarante Carneiro Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151422974) Rafaela Ferreira Xavier Administracao Publica (N)

(151138583) Rafaela Marcucci Oliveira Ciencias Economicas (I)

(151440864) Rafaela Marques Geografia (N)

(151042138) Rafaela Nunes Pereira Ciencias Sociais (N)

(151231541) Rafaela Oliveira Biazotto Administracao (N)

(151050546) Rafaela Pescarini Fabricio Nutricao (I)

(151734095) Rafaela Rogel Dias Enfermagem (Unicamp) (I)

(151808831) Rafaella Noveletti Pinheiro de Mello Administracao Publica (N)

(151746887) Rafaella Yabiku Letras – Licenciatura (I)

(151673426) Raffael Garzaro Engenharia Eletrica (I)

(151307222) Raimunda Fabiana da Silva Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(151217554) Raissa Augusto Vieira Matematica – Licenciatura (N)

(151900032) Raissa Diniz de Souza Ciencias Biologicas (I)

(151196224) Raissa Hallack Dreicon Medicina (Unicamp) (I)

(151553090) Ramon Amancio Silva Costa Engenharia de Alimentos (N)

(151407267) Ranieri Uhlmann Castelar Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151564070) Raphael Badessa Jacomini Ciencias do Esporte (I)

(151464172) Raphael Felipe Silva Lopes Farmacia (I)

(151366539) Raphael Furrier Silva Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151169916) Raphael Girotto Silva Engenharia Civil (I)

(151198466) Raphael Henrique Gaeta Moreno Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151231305) Raphael Kenji Ogushi Engenharia Quimica (I)

(151355856) Raphael Parra Geologia (I)

(151155463) Raphaela da Penha Gomes Vieira Engenharia Quimica (I)

(151380748) Raphaela Scarpel Bueno Engenharia de Manufatura (I)

(151442181) Raphaela Valente de Souza Artes Visuais (I)

(151545415) Raquel Debroi Seixas Engenharia Quimica (N)

(151165112) Raquel Felicio Enfermagem (Unicamp) (I)

(151623605) Raquel Fortes Kanup Nutricao (I)

(151716778) Raquel Isaac Administracao (N)

(151198305) Raquel Larissa Cabral Educacao Fisica (N)

(151740476) Raquel Montan Torres Filosofia (I)

(151043315) Raquel Silvino Polessi Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151524090) Raquel Vazquez Paulino Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151193676) Raul Gustavo Missias Franco Ciencias Sociais (N)

(151740407) Raysa Masson Benatti Geologia (I)

(151009258) Rayssa Mariana Dantas Odontologia (I)

(151422431) Rebeca Damas Nogueira Silva Administracao (N)

(151828895) Rebeca de Barros Gandara Letras – Licenciatura (N)

(151561828) Rebeca Oricolli Administracao Publica (N)

(151283276) Rebeca Valetich Fonoaudiologia (I)

(151307260) Rebecca Godoi Blasotti Ciencias Sociais (N)

(151125866) Rebecca Melim Alonso Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151324546) Rebecca Montemagni Almeida Engenharia Ambiental (N)

(151020550) Regis Godoy Barros Estatistica (I)

(151213699) Renan Adriani Strle Engenharia de Computacao (I)

(151083425) Renan Bernardes Momesso Engenharia de Manufatura (I)

(151691064) Renan da Silva Fontanelli Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151619800) Renan Gobbo Bandera Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151545576) Renan Irabi Fisica – Licenciatura (N)

(151100845) Renan Jonatas Baldi Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151722753) Renan Jorge Neves Ciencias Economicas (N)

(151868677) Renan Piccolo Colombini Musica: Composicao (I)

(151199025) Renan Silva de Jesus Liborio Engenharia de Alimentos (N)

(151569044) Renan Trevizan de Melo Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151277987) Renata Berlinger Saraiva Ciencias Sociais (N)

(151015516) Renata da Silva Goncalves Fonoaudiologia (I)

(151046956) Renata Diniz Junqueira Santos Engenharia Quimica (I)

(151651497) Renata Keiko Kawasaki Serafini Nutricao (I)

(151211990) Renata Martins Predo Ciencias Economicas (I)

(151649278) Renata Montanhaur Martins Pedagogia – Licenciatura (N)

(151733849) Renata Pereira Couto Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151170415) Renata Raffaine Villegas Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151134390) Renata Rocha Pacheco Administracao Publica (N)

(151366317) Renata Rosseto Braga Nutricao (I)

(151822484) Renata Valmore Anes Filosofia (I)

(151893552) Renata Wyatt Pedagogia – Licenciatura (N)

(151293444) Renato Barros de Oliveira Engenharia de Manufatura (I)

(151732020) Renato Borges Rosa Engenharia Civil (I)

(151373357) Renato Brocchi Historia (I)

(151306618) Renato Consorti Canavese Ciencias Sociais (I)

(151463018) Renato Falco Castelo Correa Engenharia Civil (I)

(151762849) Renato Leao Errico Odontologia (I)

(151618081) Renato Noronha Maximo Engenharia de Computacao (I)

(151276960) Renato Pepe Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151208174) Renato Putini Barsuglia Historia (I)

(151841131) Renato Reis de Souza Educacao Fisica (I)

(151761716) Renato Tanaka Vieira Palma Estatistica (I)

(151566359) Renato Yoshio Eguti Estatistica (I)

(151705606) Rhayane Cristina de Paula Enfermagem (Unicamp) (I)

(151691576) Rhayssa Terra de Faria Ciencias Biologicas (I)

(151160919) Ricardo Aran Mcpherson Administracao (N)

(151324096) Ricardo Ciriaco Camargo Imagure Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151203513) Ricardo Dirani Ciencia da Computacao (N)

(151099585) Ricardo Franca Fernandes do Vale Ciencia da Computacao (N)

(151310109) Ricardo Henrique Pavan Engenharia de Computacao (I)

(151436250) Ricardo Ramos Silva Paterno Fisica – Licenciatura (N)

(151302708) Ricardo Ruiz Garcia de Almeida Medicina (Unicamp) (I)

(151899277) Ricardo Trainotti Rabonato Matematica – Licenciatura (N)

(151642987) Ricardo Von Zuben Pacchi Moura Odontologia (I)

(151447810) Richard Gustavo Celzi Pereira Letras – Licenciatura (N)

(151228008) Rider Platon Nogueira de Brito Engenharia Mecanica (I)

(151573139) Rildo Pires Negrao Junior Medicina (Unicamp) (I)

(151275868) Robert Schrage Administracao (N)

(151343071) Roberto Carnazza Vecchia Administracao (N)

(151872144) Roberto Hideki Fernandes Horikawa Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151753094) Roberto Vasconcellos Rebolla Filho Quimica Tecnologica (N)

(151186254) Rodolfo Armelim Del Santo Engenharia Agricola (I)

(151243043) Rodolfo Batista de Lima Engenharia Eletrica (N)

(151369088) Rodolfo Rodrigues dos Santos Engenharia de Manufatura (I)

(151475183) Rodolfo Ruiz Pimenta Engenharia Eletrica (N)

(151121130) Rodolfo Tonelli de Oliveira Engenharia Ambiental (N)

(151778886) Rodrigo Amaral Franceschinelli Ciencia da Computacao (N)

(151440420) Rodrigo Antonio Pereira de Souza Engenharia de Producao (I)

(151724315) Rodrigo Bonadia Fraga Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151117311) Rodrigo Buchalla Costa Engenharia Mecanica (I)

(151126432) Rodrigo Calomino Perez Engenharia Mecanica (I)

(151405803) Rodrigo Cecconi Simoes Engenharia de Manufatura (I)

(151757614) Rodrigo Cezar Luz Brochado Engenharia Eletrica (I)

(151806255) Rodrigo Chan Seng Chon Matematica – Licenciatura (N)

(151179603) Rodrigo de Campos Rezende Ciencias do Esporte (I)

(151531726) Rodrigo de Castro Salvalajo Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151067258) Rodrigo Faber do Amaral Administracao (N)

(151858614) Rodrigo Fernandes Junior Ciencias do Esporte (I)

(151745075) Rodrigo Ferreira Ribeiro Matematica – Licenciatura (N)

(151691484) Rodrigo Gobbi Francischone Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151316084) Rodrigo Gregolin Giannotti Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151542447) Rodrigo Gualandi Verri Engenharia Eletrica (I)

(151154323) Rodrigo Leal da Silveira Pedagogia – Licenciatura (N)

(151433312) Rodrigo Makoto Takumi Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151445166) Rodrigo Mammocci Pompilio Ciencias Economicas (I)

(151254436) Rodrigo Marcel Araujo Oliveira Matematica – Licenciatura (N)

(151161080) Rodrigo Miranda de Moura Engenharia Quimica (N)

(151149792) Rodrigo Perrucci Macharelli Engenharia de Computacao (I)

(151679233) Rodrigo Ramalho Duarte Queiroz Engenharia de Alimentos (N)

(151421223) Rodrigo Ribeiro Santos de Carvalho Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151600925) Rodrigo Rosatti Galvao Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151312693) Rodrigo Spinola Costa Neto Engenharia Ambiental (N)

(151453284) Rodrigo Tartuce Gomes de Marchi Engenharia de Producao (I)

(151057240) Rodrigo Tripoli Magalhaes Engenharia Mecanica (I)

(151295778) Rodrigo Yugi Sakai Engenharia Quimica (I)

(151686150) Rodrygo Gorgulho Tristao Bastos Duarte Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151691514) Roger Amarantes Silveira Matematica – Licenciatura (N)

(151173506) Roger Lima Felix Engenharia Mecanica (I)

(151694414) Romana Donadi Benassi Administracao (N)

(151358374) Romulo Leon Rios Albuquerque Engenharia de Alimentos (N)

(151269456) Ronaldo Bertolucci Junior Quimica (I)

(151420381) Rosangela Araujo Silva Pedagogia – Licenciatura (N)

(151588678) Ruan Marcos Vogel Bomfim Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151068480) Rubens Funabashi Engenharia Eletrica (I)

(151310048) Rubens Gomes Neto Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151705613) Rudy Gomes Pereira de Godoi Engenharia Agricola (I)

(151095309) Rutiely Baliero Caparroz Camargo Enfermagem (Unicamp) (I)

(151597218) Ruy Castilho Barrichelo Engenharia de Computacao (I)

S

(151798703) Sabrina Cosiuc Jacomasso Pedagogia – Licenciatura (I)

(151581851) Sabrina de Paula Nascimento Estatistica (I)

(151634197) Sabrina Dotta Noschang Engenharia Mecanica (I)

(151436137) Sabrina Guedes Fogalli Pedagogia – Licenciatura (N)

(151308829) Sabrina Legaspe Barbosa Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151611127) Sabrina Moura Mercham de Santana Nutricao (I)

(151038647) Sabrina Vechini Gouvea Medicina (Unicamp) (I)

(151583420) Sade Oliveira Engenharia de Producao (I)

(151036320) Samantha Protti Carbajo Ciencias do Esporte (I)

(151449250) Samara Ferrari Rodrigues Nutricao (I)

(151344883) Samira Hikari Roncato Takeyasu Administracao (N)

(151289205) Samuel Aguiar Siqueira Ceccon Ciencias Economicas (I)

(151700205) Samuel Campos Lima Administracao (N)

(151684949) Samuel de Almeida Farrus Fisica – Licenciatura (N)

(151818962) Samuel de Barros Gandara Fisica – Licenciatura (N)

(151636223) Samuel Felipe Chenatti Ciencia da Computacao (N)

(151406936) Samuel Ferreira Guimaraes Santos Ciencia da Computacao (N)

(151607384) Samuel Pedro Bicego Ciencias Biologicas (I)

(151001124) Samuel Ribeiro dos Santos Neto Educacao Fisica (I)

(151830649) Samuel Valli Martins Ferreira Musica Erudita: Voz

(151533180) Sandro Bruno Ruiz Medicina (Unicamp) (I)

(151275035) Sara Peres Tavares Nutricao (I)

(151761198) Sarah Caroline de Souza Guadagnin Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151337508) Sarah dos Reis Campos Letras – Licenciatura (I)

(151098438) Sarah Miao Oliveira Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(151639789) Sarah Raquel do Carmo Santos Danca (I)

(151544924) Sarah Tatsuta Galassi Engenharia Mecanica (I)

(151571768) Saulo Camargo Clemente Engenharia Eletrica (I)

(151810647) Saulo Rocha Malta Engenharia Mecanica (I)

(151719531) Sayuri Hirakawa Brienza Nutricao (I)

(151093075) Seok Woo Shin Medicina (Unicamp) (I)

(151170095) Sergio dos Santos Pesqueira Letras – Licenciatura (N)

(151234700) Sergio Gabriel Mallmann Manfro Engenharia Mecanica (I)

(151296597) Seunghag Lee Odontologia (I)

(151831055) Severina Jose da Silva Pedagogia – Licenciatura (N)

(151067098) Silvia Prata Paulino de Alvarenga Ciencias Economicas (I)

(151431781) Silvia Sayuri Ishida Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151890362) Simone Aparecida Bernardes Loureiro Pedagogia – Licenciatura (N)

(151219345) Simone Miyashiro da Silva Linguistica (I)

(151147697) Sinuhe Laurenti Preto Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151151461) Sofia Bastos Pontieri Augusto Artes Visuais (I)

(151046246) Sofia Bonuccelli Heringer Lisboa Quimica (I)

(151267832) Sofia Coelho Rodrigues Matematica – Licenciatura (N)

(151121635) Sofia Mortara Ciencias Sociais (I)

(151887935) Sofia Tarifa Garcia Engenharia de Alimentos (I)

(151603818) Sophia Calil Breymaier Ciencias Sociais (I)

(151638083) Sophia Formaggio Sanchez Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151510745) Stefano de Checchi Engenharia Eletrica (I)

(151455501) Stefano Dollevedo Neto Ciencias Sociais (I)

(151369675) Stella Cruz Ruiz Quimica (I)

(151676432) Stephani dos Reis Oliveira Administracao Publica (N)

(151729914) Stephanie Bortolaso Historia (I)

(151692289) Stephanie dos Salles Furtado Engenharia Quimica (N)

(151026855) Stephanie Furtado Gerolin Odontologia (I)

(151817549) Stephanie Hitomi Fugita Ciencias Economicas (I)

(151578219) Sttefany Pereira Schiavone Engenharia Civil (I)

(151412416) Sydney Hashimoto Oku Geologia (I)

T

(151236164) Tabita Barbosa Pereira Geografia (N)

(151854674) Tadeu Henrick de Oliveira Cordeiro Ciencias do Esporte (I)

(151027568) Taina Cardoso de Freitas Danca (I)

(151845096) Taina Natal Gadotti Engenharia Eletrica (I)

(151747743) Taina Rosso Decoussau Engenharia Ambiental (N)

(151119010) Taina Soares Santos Administracao (N)

(151268828) Tais Reinas Gaspar Pedagogia – Licenciatura (N)

(151594561) Tales Abdo dos Santos Sistemas de Informacao (I)

(151613772) Tales de Andrade Paiva Siqueira Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151834887) Tales Guimaraes Amaral Enfermagem (Unicamp) (I)

(151292090) Tales Lelo da Aparecida Ciencia da Computacao (N)

(151093280) Tales Rick Perche Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151169169) Tales Trigo Ribeiro E Goncalves Fontes Ciencias Sociais (N)

(151191212) Talita Barreto de Barros Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151384719) Talita Evangelista da Silva Administracao Publica (N)

(151667700) Talita Melo Della Ponta Educacao Fisica (N)

(151233974) Talles Trama Buozzi Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151218076) Tamara Pereira da Silva Administracao Publica (N)

(151057363) Tamires de Oliveira Prado Engenharia Quimica (N)

(151857192) Tania Alexandre Santos Ciencias Sociais (N)

(151902557) Tarcisio Fernando Blumer Teixeira Leite Farmacia (I)

(151071534) Tarcisio Ladeia de Oliveira Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151786706) Tarik Eduardo Chuery Matematica – Licenciatura (N)

(151862655) Tarik Joseph Bsaibes Ciencias do Esporte (I)

(151241498) Tarso Rueda Rodrigues Administracao (N)

(151136051) Tatiana Arimura Fialho Ciencias Biologicas (I)

(151398811) Tatiana Silva de Souza Administracao (N)

(151804259) Tatiane Akemi Ramalho Yamashita Fisica – Licenciatura (N)

(151437116) Tatiane Kemechian Engenharia Mecanica (I)

(151452953) Tatiane Marquini Ribeiro Estatistica (I)

(151285616) Tatyane Mazetti Saito Medicina (Unicamp) (I)

(151277628) Taylon Luan Congio Martins Engenharia Eletrica (N)

(151324348) Tayna Zanete Garcia Engenharia Civil (I)

(151313726) Taynah Amaro dos Santos Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151392998) Thabata Suelen de Lima Santos Educacao Fisica (N)

(151329855) Thaiana Garcia Andrade Engenharia de Manufatura (I)

(151606282) Thaina Chamelet da Silva Medicina (Unicamp) (I)

(151553212) Thaina Cristina Nicolau Goncalves Quimica Tecnologica (N)

(151171319) Thaina dos Santos Moscao Ciencias Economicas (I)

(151875198) Thaina Facchinelli Camargo Ciencias do Esporte (I)

(151899314) Thaina Neves Frau Coratto Educacao Fisica (N)

(151287261) Thainara Aparecida dos Santos Nutricao (I)

(151719517) Thainara Santos da Silva Engenharia de Alimentos (I)

(151067937) Thais Alexandre Falkembach Andreis Farmacia (I)

(151134000) Thais Alves Assumpcao Medicina (Unicamp) (I)

(151675170) Thais Aparecida Nascimento Brito Fagundes Geografia (N)

(151422646) Thais Ayumi Goya Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151710534) Thais Ayumi Kamiwada Tanaka Administracao (N)

(151381758) Thais Cristina Leite de Novais Fonoaudiologia (I)

(151874676) Thais Curti Santana Danca (I)

(151256043) Thais Galvao de Andrade Administracao Publica (N)

(151328722) Thais Gomes Magri Engenharia de Alimentos (I)

(151448660) Thais Goncalves Alexandre Fisica – Licenciatura (N)

(151395928) Thais Ieno Ambariantz Engenharia de Producao (I)

(151829133) Thais Matos de Oliveira Engenharia de Alimentos (I)

(151874263) Thais Nobre de Campos Esteves Danca (I)

(151353478) Thais Pagliaro Osikawa Engenharia Ambiental (N)

(151304025) Thais Rodrigues Bueno da Silva Geografia (I)

(151185893) Thais Yukari Yuta Administracao (N)

(151542218) Thales Augusto Risso Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151551650) Thales Augusto Silva Engenharia de Computacao (I)

(151490746) Thales Chamarelli Felipe Historia (I)

(151229698) Thales Platon Nogueira de Brito Engenharia Mecanica (I)

(151200361) Thales Vassoler Mendes da Silva Medicina (Unicamp) (I)

(151102162) Thalia Vianna Silva Pedagogia – Licenciatura (N)

(151120908) Thamires Araujo Silva Artes Cenicas (I)

(151189369) Thamires Costa Scigo Estatistica (I)

(151705903) Thamires do Valle Rosa Educacao Fisica (N)

(151254757) Thamires Leite Ferreira Ciencias Sociais (N)

(151276472) Tharik Moreira Jahel Engenharia Eletrica (I)

(151535025) Tharso Henrique Fayao Bicudo Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151882299) Thayse Loyana Martins Albano Filosofia (I)

(151508410) Theo Takita Camillo de Souza Quimica (I)

(151355337) Theodora Wrobel Von Zuben Quimica (I)

(151323932) Thiago Bortoleto Nery Sistemas de Informacao (I)

(151295129) Thiago Carvalho dos Santos Ciencias Economicas (N)

(151456863) Thiago Cavalcanti Matos Medicina (Unicamp) (I)

(151544085) Thiago Cesario Gimenes Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151417473) Thiago Chibante Ferri Administracao (N)

(151579847) Thiago Chiquetto Rubem Geografia (N)

(151735821) Thiago Damasio Quadros Educacao Fisica (N)

(151330668) Thiago de Andrade Machado Administracao (N)

(151050904) Thiago de Campos Silva Engenharia Ambiental (N)

(151104793) Thiago Ernesto Silveira de Castro Letras – Licenciatura (N)

(151532422) Thiago Goncalves Marback Engenharia de Computacao (I)

(151513478) Thiago Kim Garcia Engenharia de Computacao (I)

(151573054) Thiago Matheus Santos Rios Quimica (I)

(151750118) Thiago Oliveira Castro Engenharia Quimica (I)

(151732389) Thiago Vicente da Silva Engenharia Eletrica (N)

(151310079) Thiago Virgilio da Silva Engenharia Agricola (I)

(151382270) Thiago Yamaguishi Madeira Ciencias Economicas (I)

(151379270) Thiago Yuiti Kimura Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151214180) Thomas Jun Yamasaki Engenharia de Computacao (I)

(151531559) Thomas Palmeira Ferraz Engenharia Eletrica (I)

(151010689) Thomas Piva Figueiredo Administracao Publica (N)

(151397016) Thomas Schwemler Rodrigues Geografia (N)

(151356798) Thomas Zerbetto Borges Marcal Ciencias Economicas (I)

(151668727) Thomaz Fernando Ribeiro de Faria Sistemas de Informacao (I)

(151590378) Thomaz P C P Rodrigues Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151889474) Thomaz Valloes Albrecht Engenharia Agricola (I)

(151869984) Tiago Alves da Silva Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151526195) Tiago Alves de Sousa Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151608073) Tiago Carmona Palacios Ciencia da Computacao (N)

(151591586) Tiago da Silva Delfino Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151224785) Tiago Fedrizzi Engenharia Civil (I)

(151608738) Tiago Ferreira Novais de Oliveira Geografia (I)

(151181853) Tiago Foloni Tessarolli Engenharia Mecanica (I)

(151815703) Tiago Gimenez Estatistica (I)

(151016861) Tiago Leite Fortes Engenharia Mecanica (I)

(151470126) Tiago Liu Rabioglio Cotrim Musica: Licenciatura (I)

(151090120) Tiago Magalhaes Tatagiba Engenharia Civil (I)

(151389899) Tiago Martins Napoli Engenharia de Computacao (I)

(151308485) Tiago Mitsuo Nagasaki Engenharia Mecanica (I)

(151867964) Tiago Patrocinio da Silva Cocozza Simoni Fisica – Licenciatura (N)

(151049870) Tiago Pereira dos Reis Engenharia de Alimentos (N)

(151452816) Tiago Rocha Menezes Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151087496) Tiago Valmorbida Delloso Prado Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151198824) Tomas Celedon Andre Ciencias Economicas (I)

(151272128) Tomas Henrique Pierini Engenharia de Producao (I)

(151212337) Tomas Moreira D Alessandro Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151601805) Tomaz Lambert Lopes Musica Popular: Contrabaixo

(151668918) Tulio Henrique Lopes Leite Engenharia Mecanica (I)

(151635008) Tulio Pedrosa Carvalho Administracao Publica (N)

(151530464) Tulio Tito Borges Engenharia de Alimentos (I)

U

(151468044) Uelton Cardeal Pimenta Filho Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151265508) Ulisses Caue Boa Ventura Fabian Filosofia (I)

(151117250) Ulisses de Alvarenga Morais Neto Engenharia Mecanica (I)

(151669119) Ulisses Gabriel de Andrade Fisica – Licenciatura (N)

V

(151625854) Valdir Pereira dos Santos Matematica – Licenciatura (N)

(151363929) Vanessa de Oliveira Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151601881) Vanessa de Oliveira Gomes Pedagogia – Licenciatura (N)

(151132837) Vanessa Fernanda de Brito Orrutia Engenharia de Alimentos (N)

(151155944) Vanessa Inacio Fukui Odontologia (I)

(151665728) Vanessa Ramos de Souza Ciencias do Esporte (I)

(151728485) Vanessa Vezzaro Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151428897) Vera Lucia Dourado Honorato Ciencia da Computacao (N)

(151145455) Veronica Almeida Silva Rosa Musica Erudita: Viola

(151315807) Veronica Ferreira Paiola Engenharia de Alimentos (I)

(151892054) Veronica Pires Nogueira Pedagogia – Licenciatura (I)

(151058663) Vicente Penido da Silveira Medicina (Unicamp) (I)

(151837992) Victor Alexandre Reversi Artes Visuais (I)

(151151201) Victor Avila Garcia Engenharia Quimica (I)

(151700595) Victor Bernardes da Silva Ciencias Sociais (I)

(151605111) Victor Felipe Bacarin Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151747729) Victor Felix Goes dos Santos Engenharia de Computacao (I)

(151842981) Victor Gabriel de Felippe Engenharia Ambiental (N)

(151051723) Victor Gasparotto Capone Ciencia da Computacao (N)

(151436151) Victor Giaretta Rubira Ciencias Economicas (I)

(151100968) Victor Girardi Caumo Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151687900) Victor Henrique Freitas de Menezes Engenharia de Producao (I)

(151376400) Victor Hugo da Silva Gomes Engenharia de Manufatura (I)

(151623896) Victor Hugo Sousa Bersani Engenharia Agricola (I)

(151818269) Victor Kenji Hirata Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151732365) Victor Longhi Bassetto Ciencias Sociais (I)

(151486590) Victor Lorigados Soriano Garcia Engenharia Mecanica (I)

(151222680) Victor Lourenco de Almeida Danca (I)

(151058878) Victor Nascimento Miyano Engenharia Civil (I)

(151539560) Victor Neuburger Santini Engenharia de Manufatura (I)

(151022327) Victor Prete de Azevedo Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151000558) Victor Ribeiro Corra Geografia (N)

(151154521) Victor Sachetti Pereira Educacao Fisica (N)

(151206840) Victor Siqueira Chaim Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151248604) Victor Soares Montemagni Engenharia de Producao (I)

(151279464) Victor Takao Bernardino Shime Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151281836) Victor Wichmann Raposo Ciencia da Computacao (N)

(151672782) Victoria Afonso Pastori Administracao (N)

(151644204) Victoria Caruso Enfermagem (Unicamp) (I)

(151815130) Victoria Costa Palhas Engenharia Quimica (I)

(151062567) Victoria de Castro S R Garcia da Costa Ciencias Sociais (I)

(151619718) Victoria Harumi Artiga Watanabe Linguistica (I)

(151013060) Victoria Modolo Witzler Nutricao (I)

(151141057) Victoria Navvab Humphreys Gardinali Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151378451) Victoria Pozzebon Scabora Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151552493) Victoria Ramos Takahachi Pedagogia – Licenciatura (I)

(151699716) Victoria Regina Ribeiro Ferraz de Oliveira Enfermagem (Unicamp) (I)

(151349680) Victoria Rocha Castro Engenharia Ambiental (N)

(151659033) Victoria Santana Rafael Medicina (Unicamp) (I)

(151403227) Victoria Sayuri Sekimura Fujii Engenharia Eletrica (N)

(151685140) Vinicius Agnelli Panzetti Engenharia Civil (I)

(151597690) Vinicius Alonso Gouveia Ciencias Sociais (N)

(151672041) Vinicius Araujo Rosa Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151229056) Vinicius Balero Ribeiro Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151609151) Vinicius Barbutti Gatti Engenharia de Alimentos (I)

(151087243) Vinicius Chaves Cestari Musica: Composicao (I)

(151516378) Vinicius da Silva Gonzales Engenharia Mecanica (I)

(151837695) Vinicius de Lima Demiciano Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151338754) Vinicius de Oliveira Concentino Engenharia Quimica (N)

(151821627) Vinicius de Santana Nery Engenharia de Alimentos (N)

(151334219) Vinicius de Souza Mariano Enfermagem (Unicamp) (I)

(151266822) Vinicius Eidi Oba Ogawa Medicina (Unicamp) (I)

(151202381) Vinicius Esposito Cava Educacao Fisica (I)

(151564650) Vinicius Fernandes de Souza Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(151660136) Vinicius Fernandes Ganzella Ciencias do Esporte (I)

(151027599) Vinicius Ferraz Silva Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151150758) Vinicius Filipi Savietto Ciencias Biologicas (I)

(151204585) Vinicius Fonseca Aguiar Quimica (I)

(151250786) Vinicius Fozatti Bragagnollo Medicina (Unicamp) (I)

(151200194) Vinicius Goncalves Santos Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151413648) Vinicius Henrique Sakamoto Watanabe Ciencias Sociais (I)

(151644761) Vinicius Hideyuki Shinya Engenharia Quimica (I)

(151738585) Vinicius Leonardi Pinheiro Quimica (I)

(151031745) Vinicius Lima Lustoza Engenharia Mecanica (I)

(151584188) Vinicius Lourenco da Silva Daldon Engenharia Mecanica (I)

(151049382) Vinicius Luzio Dagosto Engenharia Mecanica (I)

(151789491) Vinicius Maximo Ferreira Engenharia Agricola (I)

(151815512) Vinicius Mesquita Damasceno Administracao (N)

(151220196) Vinicius Monte Rabechi Engenharia Mecanica (I)

(151563602) Vinicius Pacheco Gasparotto Ciencias do Esporte (I)

(151242095) Vinicius Pereira Chieppe Educacao Fisica (I)

(151719753) Vinicius Pereira Fabri Ciencia da Computacao (N)

(151170347) Vinicius Pinto de Carvalho Filosofia (I)

(151470928) Vinicius Rozante Engenharia Quimica (N)

(151374442) Vinicius Seckler Pereira Engenharia Mecanica (I)

(151233349) Vinicius Selingardi Pianca Danca (I)

(151271880) Vinicius Teixeira Sant Anna Sistemas de Informacao (I)

(151587729) Vinicius Tsuneo Tamanaha Engenharia Mecanica (I)

(151098810) Vinicius Veneziani de Souza Oliveira Historia (I)

(151728157) Vinicius Yudi Nakamura Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151702614) Vithor Hugo Fialho Lopes Ciencias do Esporte (I)

(151253761) Vitor Akio Isawa Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151623575) Vitor Alcolea Matematica – Licenciatura (N)

(151412911) Vitor Artoni de Marcio Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151725615) Vitor Balbuglio Engenharia Mecanica (I)

(151786423) Vitor Beghini Barros Filosofia (I)

(151863986) Vitor Beserra Landim Engenharia Eletrica (I)

(151195047) Vitor Bicarato Turra Odontologia (I)

(151694254) Vitor de Jesus Martins Bianchini Engenharia Agricola (I)

(151573863) Vitor de Melo Saecheta Administracao (N)

(151525109) Vitor de Paola Santos Engenharia Quimica (N)

(151072933) Vitor Dias Gomes Barrios Marin Medicina (Unicamp) (I)

(151663609) Vitor Eduardo Pinotti Engenharia de Manufatura (I)

(151137757) Vitor Eggers Cachioni Bohn Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151520166) Vitor Eiti Uekawa Engenharia Mecanica (I)

(151485108) Vitor Fernandes Silva Ciencias Economicas (I)

(151726229) Vitor Fernandes Valentine Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(151146953) Vitor Geniselli da Silva Engenharia de Alimentos (I)

(151137542) Vitor Guimaraes Correa Medicina (Unicamp) (I)

(151236270) Vitor Hiroya Nisieimon Engenharia Agricola (I)

(151456580) Vitor Hugo de Oliveira Mello Engenharia Civil (I)

(151695875) Vitor Hugo Pedroso Furine Engenharia Mecanica (I)

(151573191) Vitor Kaoru Aoki Engenharia de Computacao (I)

(151017192) Vitor Lucas de Aquino da Silva Estatistica (I)

(151222925) Vitor Luiz Toledo Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151744911) Vitor Martinez Orrico Pedagogia – Licenciatura (N)

(151443689) Vitor Melo Rebelo Engenharia de Computacao (I)

(151666462) Vitor Molinari Vidal Sistemas de Informacao (I)

(151202749) Vitor Natanael Friggi Costa Ciencias Economicas (I)

(151139517) Vitor Portella Silveira Medicina (Unicamp) (I)

(151572983) Vitor Rodrigo Gimenez Bezerra Ciencias Economicas (N)

(151433954) Vitor Seixas Lisboa Ciencias Economicas (N)

(151538567) Vitor Soares Miceli Educacao Fisica (I)

(151652766) Vitor Tadeu de Moura Ruiz Nutricao (I)

(151827878) Vitor Tavares Gaspar Pedagogia – Licenciatura (N)

(151761853) Vitor Toledo Piza Nardi Educacao Fisica (N)

(151598990) Vitor Uemura Moriguti Engenharia Mecanica (I)

(151270832) Vitor Vicentim Della Nina Medicina (Unicamp) (I)

(151188663) Vitoria Abreu Silverio de Souza Administracao (N)

(151384221) Vitoria Alves Cesar Ribeiro Administracao Publica (N)

(151020284) Vitoria Barim Pacela Engenharia Eletrica (I)

(151479383) Vitoria Camacho de Marche Geografia (N)

(151029045) Vitoria Camargo Baggio Ciencias Sociais (I)

(151617637) Vitoria de Faria Bazanelli Musica: Composicao (I)

(151287919) Vitoria Debroi Silva Pedagogia – Licenciatura (I)

(151650951) Vitoria dos Santos Acerbi Historia (I)

(151052450) Vitoria Maria de Carvalho Medicina (Unicamp) (I)

(151463735) Vitoria Saori Kaneko Administracao (N)

(151416869) Vittoria Mayumi Torikai Administracao (N)

(151374558) Vivian Gomes de Souza Ciencias Economicas (I)

(151026169) Vivian Iamani Abe Engenharia de Producao (I)

(151481564) Vivian Maia Engenharia de Producao (I)

(151191731) Vivian Siqueira Madi Arquitetura e Urbanismo (N)

(151638014) Viviane Casacio de Almeida Estatistica (I)

(151467522) Viviane Franco de Campos Odontologia (I)

(151173568) Viviane Ribeiro da Silva Matematica – Licenciatura (N)

(151821344) Viviane Scotti Monteiro dos Santos Administracao (N)

(151197135) Viviane Silva Souza Freitas Engenharia Mecanica (I)

(151591593) Viviane Souza do Nascimento Engenharia de Alimentos (I)

W

(151634722) Wagner Aparecido Cabrera Educacao Fisica (N)

(151319687) Wander Luis Ferreira Junior Engenharia Civil (I)

(151205908) Wellington da Silva Machado Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151041197) Wellington dos Santos Rodrigues Quimica Tecnologica (N)

(151243739) Wellington Santiago da Cruz Pereira Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151637974) Wellington Takao Tanaka Estatistica (I)

(151226163) Wendel Ferreira Santos Quimica (I)

(151000275) Wesley Coutinho Zambonini Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151261094) Wesley Tsutomu Takai Engenharia de Computacao (I)

(151607438) William Aparecido Siqueira Silva Engenharia Eletrica (I)

(151309228) William Bardelin Nunes Engenharia Ambiental (N)

(151816614) William Bizaio Silva Quimica Tecnologica (N)

(151121239) William Fernandes Engenharia Mecanica (I)

(151895145) William Henrique de Oliveira Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151134703) William Massaru Yamada Nagano Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151417909) William Matheus Gomes Ribeiro Ciencias Biologicas (I)

(151082828) William Pacheco Felix dos Santos Engenharia Quimica (N)

(151640028) William Pimentel da Cunha Administracao Publica (N)

(151333384) William Sadao Kimura Quimica (I)

(151443955) William Soares Peracchi Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151452649) Willian Akira Imamura Ichinose Medicina (Unicamp) (I)

(151023689) Willian Carvalho Dimas Diogo Artes Cenicas (I)

(151748470) Willian Hideak Arita da Silva Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151360456) Wilson Cleber da Silva Bononi Engenharia Agricola (I)

(151559883) Winea Negishi Pasquareli Silva Sistemas de Informacao (I)

Y

(151260893) Yago Cunha de Paula Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151135553) Yan Zaniboni Carvalho Engenharia de Manufatura (I)

(151555072) Yara do Amaral Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151176291) Yara Medori Szlachka Quimica Tecnologica (N)

(151715881) Yasmin Michelin dos Santos Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151161776) Yasmin Rodrigues Hund Administracao (N)

(151454720) Yasser Ahmed Hatheyer Oliveira Engenharia Civil (I)

(151400112) Ygor Gabriel Del Giudice Matematica – Licenciatura (N)

(151009678) Yugo Oyama Estatistica (I)

(151442273) Yuri Cardoso da Silva Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)