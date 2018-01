Confira a correção das provas de química e história da Unicamp

O segundo dia de provas da Unicamp, de história e química, foi considerado difícil por professores de cursinhos ouvidos pelo Estadão.edu.

Confira abaixo as correções das provas:

Objetivo

Anglo

Etapa

Na terça-feira as provas são de física e geografia. Os portões abrem às 13 horas e fecham às 13h45. As provas começam às 14 horas. No último dia, quarta-feira, haverá provas de matemática e inglês.

As respostas esperadas pela Unicamp começam a ser divulgadas a partir da próxima sexta-feira, dia 15.