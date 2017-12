Confira a correção do segundo dia de provas do ITA

No segundo dia de provas do ITA foram aplicados testes de português, inglês e a redação. O ITA divulgará na semana que vem, no dia 22, os gabaritos oficiais da parte objetiva. Enquanto isso, cursinhos de São Paulo apresentam a resolução dos testes. Nos links abaixo é possível conferir as provas de hoje e de ontem.

Veja mais:



Ontem foi a prova de física e, amanhã, será a de matemática. Na sexta-feira, última dia de provas, será aplicado o teste de química.

Historicamente os candidatos do ITA apresentam menor rendimento no exame de português. Por isso foi necessário ter muita atenção na prova de hoje. Os candidatos não poderiam zerar na redação nem tirar notas menores que 40 em nenhuma prova (a pontuação vai de 0 a 100).

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os estudantes que pretendem ingressar no ITA devem ficar atentos com o calendário da instituição. No dia 30 de dezembro será divulgado os classificados no exame de escolaridade. Em 24 de janeiro, os candidatos ckassificados deverão se apresentar no Instituto.

Mias informações no site do ITA.