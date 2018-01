Confira a agenda das universidades estaduais paulistas

Fuvest

As inscrições para o vestibular já estão encerradas e relação candidato-vaga será divulgada em outubro. Provas da primeira fase estão marcadas para 28 de novembro. Serão selecionados 10.652 alunos para a Universidade de São Paulo e outros 100 para a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Mais informações sobre o vestibular deste ano e as edições anteriores podem ser obtidas na internet, no site www.fuvest.br.

Unicamp

As inscrições para o vestibular da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) estão abertas até 8 de outubro e são feitas exclusivamente pela internet, no site www.comvest.unicamp.br. A primeira fase será em 21 de novembro. São 3.444 vagas nos cursos de graduação da instituição.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Unesp

As inscrições para a Universidade Estadual Paulista estão abertas até 8 de outubro e são feitas exclusivamente pela internet, no site www.vunesp.com.br. A primeira fase será em 14 de novembro. São 6.484 vagas nos cursos de graduação da universidade.