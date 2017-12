A Unicamp divulgou hoje os 113 aprovados na 7ª chamada do vestibular 2010. A universidade ainda vai fazer mais 4 convocações.

Os aprovados devem fazer matrícula no dia 17, das 9h às 12h, na Diretoria Acadêmica, no Ciclo Básico II, no câmpus de Campinas – inclusive quem foi convocado para estudar em outros câmpus.

Confira a lista e o calendário completo das chamadas aqui.