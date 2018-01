Conferência vai debater impactos das TICs na educação

Começa nesta terça-feira, dia 27, a conferência internacional para avaliar os impactos das tecnologias da informação e comunicação (TICs) na qualidade da educação na América Latina e no Caribe. O evento será realizado em Brasília, numa parceria entre a representação da Unesco no Brasil e o Ministério da Educação (MEC).

Especialistas no assunto vão discutir, entre outras questões, os métodos para formação de professores e de avaliação de impacto das TICs. O objetivo é contribuir para a formulação de políticas públicas eficazes relacionadas ao uso dessas ferramentas na educação.

O debate contará com as presenças do representante da Unesco no Brasil, Vincent Defourny, e do secretário de Educação a Distância do MEC, Carlos Bielschowsky.

Nesta segunda-feira, dia 26, jornalistas especializados na cobertura de educação participaram de workshop sobre o papel da imprensa na promoção e avaliação das TICs na educação. Outras duas oficinas também deram início à discussão sobre o tema central da conferência. A primeira tratou da inclusão das TICs nas escolas e a segunda, das políticas públicas sobre recursos educacionais abertos.

Os internautas interessados no debate podem contribuir nos fóruns de discussão em português, espanhol e inglês. Para acessar todas as informações e interagir, basta fazer o cadastro neste site.

Quem não for ao evento poderá acompanhar as atividades em tempo real aqui. A transmissão via webcast estará disponível a partir das 9 horas desta terça-feira, dia 27, até o fim da conferência.

Na TV Estadão, o educador Nilbo Nogueira afirma que não basta ter tecnologia, é necessário inovar na abordagem e na metodologia. O professor ainda fala dos desafios para professores, alunos e de educação a distância. Aqui.