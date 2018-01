Conferência sobre jornal com formato para iPad

Na sexta-feira, dia 8/4, o curso Master em Jornalismo Digital receberá os editores-executivos do Brasil 247, para uma conferência sobre os primeiros tempos do novo jornal, com formato para iPad.

Os jornalistas Leonardo Attuch e Joaquim Castanheira vão falar, no encontro que será restrito a alunos do curso, professores, convidados e jornalistas.

Em seu quinto ano, o Master em Jornalismo Digital, realizado pelo Instituto Internacional de Ciências Sociais (IICS), em parceria com a Universidade de Navarra, da Espanha, é um curso que pretende dar os instrumentos necessários a quem trabalha no mercado de informação multimídia.

As inscrições para a turma do segundo semestre estão abertas.