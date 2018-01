Conexão Brasil-EUA-África

Conhecer as raízes compartilhadas com os brasileiros afro-descendentes será a missão de duas estudantes e uma professora da Universidade Xavier (New Orleans, Louisiana), que chegam hoje a São Paulo. A vinda do grupo faz parte de um intercâmbio com a Universidade da Cidadania Zumbi dos Palmares (Unipalmares) patrocinado pelo consulado dos Estados Unidos da América em São Paulo e com apoio da Associação Alumni.

Integram o grupo a professora do Departamento de História da Universidade Xavier, Wendy Gaudin, e as estudantes Cassandra Shepard, da área de História, e Morgan Valerie, do curso de Relações Públicas. Elas ficam em São Paulo até 7 de junho e depois seguem para Salvador.

As atividades vão além da sala de aula. Nos dez dias do programa, o grupo percorrerá locais que marcam a herança africana compartilhada por Brasil e Estados Unidos, como a quadra da escola de samba Vai-Vai, o Museu Afro-Brasil, o Museu da Língua Portuguesa e uma sessão de candomblé.

Em abril, a Unipalmares enviou dois estudantes e um professor para a Universidade Xavier por 10 dias. O programa visa estabelecer vínculos entre as duas instituições como parte do Plano de Ação Conjunta para Eliminar a Discriminação Racial e Étnica e Promover a Igualdade, assinado pelos governos dos Estados Unidos e do Brasil em março de 2008.