Concurso vai escolher nova logomarca do CNPq

Foi lançado hoje pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico o concurso que vai selecionar a logomarca dos seus 60 anos, que serão completados em 2011. Os interessados podem se inscrever até 30 de setembro. A participação no concurso é aberta ao público em geral, tanto para pessoas físicas como jurídicas, sendo permitida a apresentação de mais de um trabalho por participante.

Dúvidas com relação ao regulamento do concurso podem ser enviadas para o e-mail concurso_marca_60anos_cnpq@cnpq.br. O vencedor leva um prêmio de R$ 15 mil. O regulamento está disponível no site do CNPq.

Informações sobre identidade visual, como Marca e Padrões Cromáticos, também podem ser obtidas no site.