Concurso para professores de licenciatura oferece prêmio de R$ 20 mil

A Fundação Carlos Chagas (FCC) abriu inscrições para a 5º edição do prêmio Professor Rubens Murillo Marques. Serão contempladas com R$ 20 mil, diploma e troféu as experiências educativas mais inovadoras desenvolvidas por docentes de Licenciatura, que se dedicam a ensinar e formar novos professores. O trabalho também será públicado na coletânea de textos e no site da Fundação.

Podem concorrer ao prêmio trabalhos realizados e concluídos de 2014 até junho deste ano e comprovadas por documentos – relatórios de obtenção de créditos na disciplina, avaliações e provas feitas durante a execução do projeto, depoimento em vídeo dos participantes ou atividades realizadas por alunos. Os projetos serão analisados por especialistas da Fundação. Regulamento e inscrições podem ser vistos no site: www.fcc.org.br