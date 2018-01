O concurso que irá selecionar 150 candidatos para seguir a carreira de Magistrados no Tribunal de Justiça de São Paulo já está com as inscrições abertas.

Podem participar bacharéis em Direito que tenham exercido três anos de atividade jurídica ou exercido cargos, empregos e funções em que o conhecimento jurídico fosse aplicado.

As inscrições vão até 8 de junho no site da Vunesp, e a taxa é de R$ 200,00.