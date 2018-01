Concurso de fotografias dá intercâmbios como prêmio

Foi lançado nesta quinta-feira, 9, um concurso de fotografia para a comunidade acadêmica, onde alunos, professores e funcionários podem participar e concorrer a um intercâmbio no exterior com duração de quatro semanas para um curso de inglês. O concurso é promovido pela Universia Brasil em conjunto com a EduFindMe, rede social focada em intercâmbios

Os interessados em participar devem fazer um cadastro e o upload da foto no site www.foto.universia.com.br até o dia 17 de outubro. Pode-se cadastrar quantas fotos quiser, seja feita por câmera ou por celular. A mais criativa e original será a vencedora,

Quem participar da voração das fotos também pode ganhar prêmio, basta, ao final da votação, responder a pergunta “Para você, qual é a importância de estudar no exterior?”.

Já a universidade que que tiver mais participantes com fotos inscritas no concurso poderá destinas o intercâmbio da forma que quiser. os ganhadores terão a oportunidade de escolher o destino de viagem entre as cidades de San Diego, Miami ou Nova York, nos Estados Unidos, Toronto ou Vancouver no Canadá e Londres, na Inglaterra, com acomodação em casa de família. O mês para a viagem pode ser escolhido pelos vencedores.