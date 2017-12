Concurso de arte eletrônica prorroga inscrições

Foram prorrogadas para o dia 30 de agosto as inscrições de trabalhos artísticos multimídia para serem produzidos e apresentados durante o 4º CONTATO – Festival Multimídia de Rádio, Cinema, TV e Arte Eletrônica. O evento acontece entre os 7 e 12 de outubro em São Carlos (SP). O concurso “Contato Universitário” é uma chamada de projetos artísticos propostos por estudantes de graduação e pós-graduação de todo o Brasil.

Serão selecionados projetos para coprodução e exibição durante o evento. A chamada de trabalhos busca viabilizar a realização de obras artísticas que mesclem vários suportes de criação multimídia como áudio, vídeo, performance, instalação, artes transdisciplinares, dentre outros. No total, serão contemplados até quatro trabalhos artísticos, sendo que o investimento máximo nos projetos será de R$ 6 mil, somando-se todas as premiações.

As propostas de trabalhos artísticos universitários devem abordar o tema da colaboratividad. O lema é “Ou colaboramos ou evaporamos”. Dentro disso, o tema pretende discutir o aspecto colaborativo na construção de conhecimentos, permitindo encontros em que as diversidades coletivas e individuais sejam impulsionadas a construir e a valorizar o coletivo.

As inscrições devem ser feitas pelo e-mail contatoaberto@gmail.com e pelo envio postal de documentação obrigatória complementar. Todas as informações para inscrição estão disponíveis no site www.contato.ufscar.br.