Concurso cultural premia vencedor com bolsa de estudos

Acaba dia 30 de junho a terceira edição do concurso cultural “Meu Futuro é Agora”, promovido pela Universidade Anhembi Morumbi. O concurso vai premiar com uma bolsa de estudos integral o autor da resposta mais criativa para a pergunta: “Por que você quer fazer o tempo correr a seu favor?”.

Os interessados devem preencher uma ficha de inscrição no site blogs.anhembi.br/meufuturoeagora. Na sequência, precisam responder duas questões de conhecimentos gerais via Facebook e criar uma frase para a pergunta promocional.

Todas as respostas serão analisadas por uma comissão julgadora, e o resultado será divulgado no dia 11 de julho, no site http://portal.anhembi.br/publique/Estude-aqui/Graduacao-Executiva-376. O regulamento do concurso pode ser consultado no endereço http://migre.me/9pw57