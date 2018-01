Concorrência média no vestibular de inverno do Insper é de 6 candidatos por vaga

Os 1.354 inscritos no vestibular do meio do ano do Insper começaram a fazer a prova às 13 horas deste domingo. Eles terão cinco horas para responder as 60 questões da prova e escrever a redação.

O instituto oferece 150 vagas em Administração (concorrência de 6,62 candidatos/vaga) e 75 em Economia (concorrência de 4,81 candidatos/vaga).

O gabarito estará disponível no site do Insper no dia 17 de junho. A relação dos candidatos aprovados em primeira chamada sai no dia 1º de julho.