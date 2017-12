Concentração e absorção do conhecimento

“Comecei a fazer a prova de 2008 da Federal de Viçosa no fim de semana passado. A prova é diferente. Segue a mesma linha de raciocínio dos demais vestibulares, mas tem uma ‘cara’ diferente, é mais gostosa de fazer. Estranhei que não fui muito bem na parte de história, uma das que tenho mais facilidade.

Não fiz a parte de inglês e literatura, até porque ainda não li as obras que eles exigem. Vou começar a ler algum dos livros na semana que vem. Se não achar na biblioteca do cursinho ou com alguém que já fez a prova, vou ter que comprá-los.

Essa semana preferi estudar mais em casa que ficar no cursinho à tarde. Lá tem muita gente conhecida e me disperso, acho que em casa consigo me concentrar um pouco mais. E também acho importante tentar compreender o conteúdo sozinho, absorver o conhecimento que é passado nas aulas e que na verdade não é só para nos ajudar a passar no vestibular, é para a nossa preparação como pessoa.”