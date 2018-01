Comvest vai realizar oficina sobre a nova prova de Redação do vestibular Unicamp

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) vai abrir na próxima segunda-feira, dia 10, o período de inscrições para a oficina ‘A Redação no Vestibular Unicamp’, sobre as características da nova prova de Redação que será aplicada a partir do próximo vestibular.

O público-alvo são professores de ensino médio das redes pública e particular de ensino, alunos de graduação e de pós-graduação. As inscrições podem ser feitas no site da Comvest, das 9 horas do dia 10 até as 17 horas do dia 21 de maio. A taxa é de R$ 40.

Durante a oficina, os participantes conhecerão o novo modelo de prova e os critérios de correção da Redação.

A Comvest realizará a mesma oficina nos dias 19 e 26 de junho – o participante poderá escolher a data – das 9 horas às 13 horas, no câmpus da Universidade Estadual de Campinas, em Campinas.

O número de vagas disponíveis será divulgado em breve, no site da Comvest.

Mais informações:

Telefone: (19) 3521-1783

E-mail: oficina@comvest.unicamp.br