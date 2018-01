Competição na FEA-USP oferece R$ 15 mil em prêmios

Universitários de todo o País podem se inscrever até 6 de outubro para participar da 14ª edição da Competição de Resolução de Casos (CRC), realizada pela empresa júnior da Faculdade de Economia e Administração (FEA) da USP. Serão selecionadas 60 equipes, que disputarão premiação de R$ 15 mil.

O objetivo é apresentar solução para um caso empresarial em até 72 horas. A resposta será julgada por uma banca avaliadora composta por professores de faculdades de negócios e executivos da empresa patrocinadora da competição, a McKinsey & Company.

As inscrições para a CRC são gratuitas e podem ser feitas neste site. As equipes devem ter 3 ou 4 alunos e serão divididas pela organização nas categorias Júnior (1º ao 4º semestre da faculdade) e Sênior (do 5º semestre em diante).

A competição ocorrerá na própria FEA, na Cidade Universitária, de 14 a 27 de outubro, quando serão anunciados os vencedores.

Premiação

Os prêmios são de R$ 8 mil para a primeira equipe colocada na categoria Sênior, R$ 4 mil para a segunda e R$ 1,5 mil para a terceira. Os primeiros colocados da categoria Júnior ganham prêmio de R$ 1,5 mil.

A plateia também concorre a premiação. Após assistirem à apresentação das resoluções dos finalistas, os espectadores poderão apostar seus pontos virtuais (cada um receberá 1.000 pontos) em quem pensam que ganhará. O dono do maior lance único e correto ganhará um curso de Excel.

Experiência

Um dos vencedores da competição em 2006, Guilherme Vitolo, de 26 anos, lembra que sua equipe teve de analisar o caso de uma empresa que queria se reposicionar no mercado. “Deu para sentir um pouco como é o trabalho de um consultor de estratégia, que é o que faço hoje”, conta ele, que se formou em Engenharia Elétrica pela USP. “Fui até elogiado pelo avaliador em um processo seletivo por causa da vitória na CRC.”

Formado em Administração e mestre em Recursos Humanos pela USP, Wagner Cassimiro, de 29 anos, ganhou a competição em 2004 e hoje integra a comissão de jurados. “Recomendo a recrutadores que venham assistir a essa competição, porque ele vai conseguir enxergar pessoas que se diferenciaram em um grupo sob avaliação por causa de sua capacidade analítica”, diz. “Para mim, foi uma experiência muito boa. Você dedica todos os seus neurônios e queima algumas horas de sono para dar uma resposta clara e que lhe garanta a vitória.”

Serviço

14ª Competição de Resolução de Casos

Inscrições: até 6 de outubro

Data: 14 a 27 de outubro

Local: FEA-USP (Av. Prof. Luciano Gualberto, 908, Cidade Universitária, São Paulo)