Competição empresarial dá bolsas de estudo em curso executivo

A ISE Business School está promovendo uma competição empresarial de estudos de caso e vai premiar três vencedores com bolsas de estudo. O valor total corresponde a R$ 110 mil, a ser dividido entre os vencedores.

No Business Case Competition, os participantes receberão um caso empresarial real a ser estudado e, em 72 horas, terão de apresentar um relatório com a identificação do problema, análise e recomendação para sua solução. As inscrições vão até 31 de outubro e o caso real será apresentado aos participantes no dia 1.º de novembro.

O método de estudo de caso é uma ferramenta de ensino utilizada em universidades como Harvard e IESE Business School. É adotado como o principal pilar didático do ISE, segundo informações da escola.

Os trabalhos serão avaliados pelos professores e antigos alunos do ISE, que selecionarão os finalistas. No dia 30 de novembro, o caso será tema de uma aula ilustrativa e, logo em seguida, será conhecida a equipe vencedora.

As inscrições serão realizadas pelo site www.ise.org.br