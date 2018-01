Competição de inglês leva professor e alunos à Inglaterra

Professores de inglês de todas as escolas do Brasil e do mundo – e seus alunos de 13 a 20 anos – podem participar até 23 de dezembro do concurso internacional Global English Challenge 2011. Para se inscrever, basta o professor cadastrar seus dados ou os da sua escola no site www.ef.com.br/englishchallenge.

Feito isso, pelo menos 15 alunos seus devem fazer o teste de inglês online. O professor cujos alunos obtiverem o melhor resultado irá com eles para a Inglaterra em abril de 2012, fazer um curso de intercâmbio por duas semanas.

A competição, realizada em duas etapas, tem o objetivo de incentivar a aproximação entre professores e alunos, além de criar a oportunidade de estudo no exterior para os vencedores.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Como funciona. Assim que cada aluno terminar o teste online, o professor receberá o resultado individual via e-mail. A nota de cada estudante será calculada em porcentagem de acordo com o número de questões respondidas corretamente.

A classe receberá, então, uma pontuação baseada nas melhores notas. O nome da escola ou classe aparecerá no site, caso esteja entre os Top 10 (do mundo). Esse resultado sai em 9 de janeiro de 2012.

Na segunda fase da competição, que vai de janeiro a março, professores e seus alunos que ficarem classificados entre as 10 melhores turmas deverão produzir um vídeo e postar no site do concurso. O tema será “como as redes sociais influenciam em suas vidas”.

Os vencedores viajarão para a Inglaterra de 2 a 18 de abril.

* Atualização (18h48) – O limite de idade é até 20 anos, e não 17, como anteriormente publicado