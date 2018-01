Como você se saiu no novo Enem?

O Inep aplicou nesta quarta-feira, 15, uma nova prova de ciências humanas e ciências da natureza para candidatos do Enem que pegaram o caderno de questões amarelo com falhas de impressão no dia 6 de novembro, não conseguiram trocá-lo e tiveram o problema registrado em ata.

Após analisar 116.626 atas de locais de prova, o governo convidou para fazer um novo exame mais de 9,5 mil estudantes – eles receberam e-mail, SMS e telegrama. Quem não compareceu será avaliado pela prova de novembro. Os alunos que fizeram a prova hoje substituirão a nota do exame anterior.

Paraná e Santa Catarina concentram mais de 60% dos alunos prejudicados. A nova prova foi aplicada em 17 Estados.

